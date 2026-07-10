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Spain v Belgium: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Copa do Mundo: a Espanha vence a Bélgica graças a Merino e avança para a semifinal contra a França

Espanha x Bélgica
Copa do Mundo
Espanha
Bélgica

Acompanhe ao vivo a segunda partida das quartas de final da Copa do Mundo

Espanha e Bélgica se enfrentam no SoFi Stadium, em Inglewood, Los Angeles, por uma vaga nas semifinais da Copa do Mundo de 2026. O pontapé inicial da segunda partida das quartas de final está marcado para as 21h (horário da Itália) de hoje, sexta-feira, 10 de julho.


A “La Roja”, comandada por Luis de la Fuente, chega a este confronto com um recorde defensivo histórico: zero gols sofridos em todo o torneio, seis jogos sem sofrer gols consecutivos na Copa do Mundo e uma sequência de 35 partidas sem derrota. O goleiro Unai Simón estabeleceu um novo recorde de minutos sem sofrer gols, fixado em 609.


a Bélgica, comandada por Rudi Garcia, percorreu um caminho mais acidentado, mas não menos eficaz. Após dois empates na fase de grupos contra o Egito e o Irã, os Diabos Vermelhos aceleraram com uma vitória por 5 a 1 sobre a Nova Zelândia, uma vitória sofrida por 3 a 2 na prorrogação contra o Senegal e, acima de tudo, uma demonstração de força brutal: 4 a 1 sobre os Estados Unidos, anfitriões do torneio, em Seattle.


ESPANHA x BÉLGICA 2 a 1

GOLS: 30' Fabian Ruiz (E), 41' De Ketelaere (B), 88' Merino (E)


  • GOLS E MOMENTOS DESTACADOS

    97' – Um chute de esquerda de longe de Cucurella é defendido por Lammens

    92' – Saída arriscada de Unai Simon, mas a defesa espanhola se recupera, evitando riscos

    88' – Chute de Cubarsi, Lammens defende para perto e Merino, que acabara de entrar em campo, aproveita o rebote e marca o gol

    71' – Problemas musculares para Courtois, que sai de campo e é substituído por Lammens

    62' – No outro lado do campo, De Bruyne tenta sem sucesso. No contra-ataque, tentativa de Oyarzabal

    61' – Mais uma vez Yamal, sempre com um chute de esquerda com efeito, e Courtois defende

    55' – Bela jogada orquestrada por Doku e De Bruyne, com finalização de De Cuyper na parte de fora da rede

    52' – Um chute perigoso de esquerda de Yamal é desviado para escanteio pela defesa belga

    41' – De Ketelaere empata com uma bela cabeçada, à queima-roupa, após cruzamento de Castagne pela direita

    40' – Mais uma vez Yamal, com um chute de esquerda que passa raspando a trave após uma jogada em profundidade

    35' – Cobrança de falta na entrada da área por Yamal, bem defendida por Courtois

    30' – Chute cruzado de Dani Olmo defendido por Courtois; Fabian Ruiz chega na bola e, com o pé direito, marca o gol que dá a vantagem à Espanha

    21' – Yamal tenta com um chute de esquerda com efeito da entrada da área, mas a bola sai pela linha de fundo

    10' – Um chute de Rodri é defendido por Ngoy


    Antes do apito inicial, problema físico de Tielemans durante o aquecimento: inicialmente escalado entre os onze titulares por Garcia, o meio-campista é substituído por Vanaken. Tielemans nem sequer vai para o banco de reservas.

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  • ESPANHA x BÉLGICA, ESCALAÇÕES OFICIAIS E FICHA DO JOGO

    ESPANHA x BÉLGICA 2 a 1

    GOLS: 30' Fabian Ruiz (E), 41' De Ketelaere (B), 88' Merino (E)


    ESPANHA (4-3-3-1): Unai Simon; Pedro Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabian Ruiz (55' Pedri); Lamine Yamal, Dani Olmo (86' Merino), Baena (55' Ferran Torres); Oyarzabal (79' Nico Williams). Técnico: De la Fuente.


    BÉLGICA (4-2-3-1): Courtois (71' Lammens); Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper (60' Seys); Raskin, Vanaken (60' Lukaku); Trossard (60' Witsel), De Bruyne (86' Saelemaekers), Doku; De Ketelaere. Técnico: Garcia.


    ÁRBITRO: Oliver (ING)

    EXPULSOS:

    AMARELADOS: Cubarsi (S), De Bruyne (B), Laporte (S), Witsel (B)



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