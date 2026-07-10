97' – Um chute de esquerda de longe de Cucurella é defendido por Lammens

92' – Saída arriscada de Unai Simon, mas a defesa espanhola se recupera, evitando riscos

88' – Chute de Cubarsi, Lammens defende para perto e Merino, que acabara de entrar em campo, aproveita o rebote e marca o gol

71' – Problemas musculares para Courtois, que sai de campo e é substituído por Lammens

62' – No outro lado do campo, De Bruyne tenta sem sucesso. No contra-ataque, tentativa de Oyarzabal

61' – Mais uma vez Yamal, sempre com um chute de esquerda com efeito, e Courtois defende

55' – Bela jogada orquestrada por Doku e De Bruyne, com finalização de De Cuyper na parte de fora da rede

52' – Um chute perigoso de esquerda de Yamal é desviado para escanteio pela defesa belga

41' – De Ketelaere empata com uma bela cabeçada, à queima-roupa, após cruzamento de Castagne pela direita

40' – Mais uma vez Yamal, com um chute de esquerda que passa raspando a trave após uma jogada em profundidade

35' – Cobrança de falta na entrada da área por Yamal, bem defendida por Courtois

30' – Chute cruzado de Dani Olmo defendido por Courtois; Fabian Ruiz chega na bola e, com o pé direito, marca o gol que dá a vantagem à Espanha

21' – Yamal tenta com um chute de esquerda com efeito da entrada da área, mas a bola sai pela linha de fundo

10' – Um chute de Rodri é defendido por Ngoy





Antes do apito inicial, problema físico de Tielemans durante o aquecimento: inicialmente escalado entre os onze titulares por Garcia, o meio-campista é substituído por Vanaken. Tielemans nem sequer vai para o banco de reservas.