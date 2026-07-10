A Espanha vence a Bélgica por 2 a 1 no SoFi Stadium, em Inglewood, Los Angeles, e se classifica para as semifinais da Copa do Mundo de 2026. Na terça-feira, às 21h (horário da Itália), em Dallas, a Espanha enfrentará a França.
As Furias Vermelhas dominam a primeira parte do primeiro tempo e abrem o placar com Fabián Ruiz, mas, no momento em que estavam em melhor fase, não conseguem marcar o segundo gol. Assim, na primeira oportunidade, a Bélgica empata com De Ketelaere, de cabeça. No segundo tempo, mais equilibrado, a Espanha vai gradualmente assumindo o controle do jogo e, após uma série de substituições, a equipe de De la Fuente conquista a vitória graças a um gol de Merino no final da partida. Assim como contra a Portugal nas oitavas de final, Merino entra do banco no final e decide o jogo.
A Espanha não perdeu nenhuma das últimas 36 partidas em todas as competições; na história das seleções europeias, apenas a Itália (37 entre 2018 e 2021) registrou uma sequência de invencibilidade mais longa.
ESPANHA x BÉLGICA 2 a 1
GOLS: 30' Fabian Ruiz (E), 41' De Ketelaere (B), 88' Merino (E)