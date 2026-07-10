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Spain v Belgium: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Copa do Mundo: a Espanha vence a Bélgica graças a Merino e avança para a semifinal contra a França. As Fúrias Vermelhas estão a um ponto do recorde da Itália

Espanha x Bélgica
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Espanha x Bélgica 2 a 1 na segunda partida das quartas de final da Copa do Mundo de 2026

A Espanha vence a Bélgica por 2 a 1 no SoFi Stadium, em Inglewood, Los Angeles, e se classifica para as semifinais da Copa do Mundo de 2026. Na terça-feira, às 21h (horário da Itália), em Dallas, a Espanha enfrentará a França.


As Furias Vermelhas dominam a primeira parte do primeiro tempo e abrem o placar com Fabián Ruiz, mas, no momento em que estavam em melhor fase, não conseguem marcar o segundo gol. Assim, na primeira oportunidade, a Bélgica empata com De Ketelaere, de cabeça. No segundo tempo, mais equilibrado, a Espanha vai gradualmente assumindo o controle do jogo e, após uma série de substituições, a equipe de De la Fuente conquista a vitória graças a um gol de Merino no final da partida. Assim como contra a Portugal nas oitavas de final, Merino entra do banco no final e decide o jogo.


A Espanha não perdeu nenhuma das últimas 36 partidas em todas as competições; na história das seleções europeias, apenas a Itália (37 entre 2018 e 2021) registrou uma sequência de invencibilidade mais longa.



ESPANHA x BÉLGICA 2 a 1

GOLS: 30' Fabian Ruiz (E), 41' De Ketelaere (B), 88' Merino (E)


  • GOLS E MOMENTOS DESTAQUE

    97' – Um chute de esquerda de longe de Cucurella é defendido por Lammens

    92' – Saída arriscada de Unai Simon, mas a defesa espanhola se recupera, evitando riscos

    88' – Chute de Cubarsi, Lammens defende para perto e Merino, que havia entrado há pouco, aproveita o rebote e marca o gol

    71' – Problemas musculares para Courtois, que sai de campo e é substituído por Lammens

    62' – No outro lado do campo, De Bruyne tenta sem sucesso. No contra-ataque, tentativa de Oyarzabal

    61' – Mais uma vez Yamal, sempre com um chute de esquerda com efeito, e Courtois defende

    55' – Bela jogada orquestrada por Doku e De Bruyne, com finalização de De Cuyper na parte de fora da rede

    52' – Um chute perigoso de esquerda de Yamal é desviado para escanteio pela defesa belga

    41' – De Ketelaere empata com uma bela cabeçada, à queima-roupa, após cruzamento de Castagne pela direita

    40' – Mais uma vez Yamal, com um chute de esquerda que passa raspando a trave após uma jogada em profundidade

    35' – Cobrança de falta na entrada da área por Yamal, bem defendida por Courtois

    30' – Chute cruzado de Dani Olmo defendido por Courtois: Fabian Ruiz chega na bola e, com o pé direito, marca o gol que dá a vantagem à Espanha

    21' – Yamal tenta com um chute de esquerda com efeito da entrada da área, mas a bola sai pela linha de fundo

    10' – Um chute de Rodri é defendido por Ngoy


    Antes do apito inicial, problema físico de Tielemans durante o aquecimento: inicialmente escalado entre os onze titulares por Garcia, o meio-campista é substituído por Vanaken. Tielemans nem sequer vai para o banco de reservas.

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  • ESPANHA X BÉLGICA, O RELATÓRIO DA PARTIDA

    ESPANHA x BÉLGICA 2 a 1

    GOLS: 30' Fabian Ruiz (E), 41' De Ketelaere (B), 88' Merino (E)


    ESPANHA (4-3-3-1): Unai Simon; Pedro Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabian Ruiz (55' Pedri); Lamine Yamal, Dani Olmo (86' Merino), Baena (55' Ferran Torres); Oyarzabal (79' Nico Williams). Técnico: De la Fuente.


    BÉLGICA (4-2-3-1): Courtois (71' Lammens); Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper (60' Seys); Raskin, Vanaken (60' Lukaku); Trossard (60' Witsel), De Bruyne (86' Saelemaekers), Doku; De Ketelaere. Técnico: Garcia.


    ÁRBITRO: Oliver (ING)

    EXPULSOS:

    AMARELADOS: Cubarsi (S), De Bruyne (B), Laporte (S), Witsel (B)



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