Copa do Mundo: a Costa do Marfim também enfrenta um caso semelhante ao de “Thomas Partey”: Elye Wahi é investigado por suspeita de manipulação de resultados; não jogará no Canadá contra a Alemanha; o que aconteceu

Na Copa do Mundo de 2026, surge mais um caso envolvendo Partey, após aquele que teve como protagonista o ex-meio-campista do Atlético de Madrid, do Arsenal e da seleção de Gana, que ficou impossibilitado de disputar a partida entre sua seleção e o Panamá por não ter recebido autorização para entrar no Canadá devido ao processo por violência sexual movido contra ele. O mesmo destino se abateu sobre o atacante da Costa do Marfim, Elye Wahi, que não estará à disposição de sua seleção na próxima partida contra a Alemanha.