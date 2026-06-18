Na Copa do Mundo de 2026, surge mais um caso envolvendo Partey, após aquele que teve como protagonista o ex-meio-campista do Atlético de Madrid, do Arsenal e da seleção de Gana, que ficou impossibilitado de disputar a partida entre sua seleção e o Panamá por não ter recebido autorização para entrar no Canadá devido ao processo por violência sexual movido contra ele. O mesmo destino se abateu sobre o atacante da Costa do Marfim, Elye Wahi, que não estará à disposição de sua seleção na próxima partida contra a Alemanha.
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Copa do Mundo: a Costa do Marfim também enfrenta um caso semelhante ao de “Thomas Partey”: Elye Wahi é investigado por suspeita de manipulação de resultados; não jogará no Canadá contra a Alemanha; o que aconteceu
WAHI PARADO
Conforme informou a Federação de Futebol da Costa do Marfim, e retomando alguns rumores divulgados pelo The Athletic, o atacante, que pertence ao Eintracht de Frankfurt – e que na última temporada esteve emprestado ao Nice –,teve seu visto de entrada no Canadá negado, por ocasião da partida de sábado contra a Alemanha em Toronto, por estar envolvido em uma investigação por suposto manipulação de resultados. Esta é a nota da federação da Costa do Marfim: “Até o momento, não foi notificado oficialmente nenhum processo contra ele. Elye Wahi continua sendo um elemento importante da seleção nacional da Costa do Marfim”.
FIQUE NOS ESTADOS UNIDOS
O que parece certo é que Wahi, que havia participado normalmente da partida de estreia da Costa do Marfim neste Mundial contra o Equador, terá que permanecer no quartel-general nos Estados Unidos, enquanto seus companheiros se deslocarão para o confronto contra a Alemanha no sábado. Por outro lado, ele estará novamente à disposição para a última partida da fase de grupos contra Curaçao, que será disputada na Filadélfia.