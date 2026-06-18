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Copa do Mundo: a Costa do Marfim também enfrenta um caso semelhante ao de “Thomas Partey”: Elye Wahi é investigado por suspeita de manipulação de resultados, mas jogará no Canadá contra a Alemanha. O que aconteceu?

Copa do Mundo
E. Wahi
Cote D'Ivoire

A seleção africana perde (mas depois recupera) um jogador importante para a partida que será disputada em Toronto

Na Copa do Mundo de 2026, surge mais um caso envolvendo Partey, após aquele que teve como protagonista o ex-meio-campista do Atlético de Madrid, do Arsenal e da seleção de Gana, impedido de disputar a partida entre sua seleção e o Panamá por não ter recebido autorização para entrar no Canadá devido ao processo por violência sexual movido contra ele. O mesmo destino coube ao atacante da Costa do Marfim, Elye Wahi, a quem não havia sido concedida a possibilidade de se juntar à sua seleção na próxima partida contra a Alemanha. Então, na noite de 18 de junho, ocorreu a reviravolta e chegou o documento necessário para resolver a situação: no fim das contas, o atacante poderá entrar em campo.

  • WAHI PARADO

    Conforme divulgado pela Federação de Futebol da Costa do Marfim e com base em alguns rumores divulgados pelo The Athletic, o atacante, que pertence ao Eintracht de Frankfurt – e que na última temporada esteve emprestado ao Nice –,teve seu visto de entrada no Canadá negado, por ocasião da partida de sábado contra a Alemanha em Toronto, por estar envolvido em uma investigação por suspeita de manipulação de resultados. Esta é a nota da federação da Costa do Marfim: “Até o momento, não foi notificado oficialmente nenhum processo contra ele. Elye Wahi continua sendo um elemento importante da seleção nacional da Costa do Marfim”.

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  • FIQUE NOS ESTADOS UNIDOS

    Por esse motivo, Wahi, que havia participado regularmente da partida de estreia da Costa do Marfim nesta Copa do Mundo contra o Equador, deveria ter permanecido no quartel-general nos Estados Unidos, enquanto seus companheiros se deslocariam para o confronto contra a Alemanha no sábado.


    Porém, à noite, o atacante da Costa do Marfim conseguiu o visto para entrar no Canadá e estará à disposição da seleção para o confronto contra a Alemanha. O que resolveu a situação foi um documento enviado pela Promotoria de Marselha às autoridades canadenses, que autorizaram a entrada do jogador no país.

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