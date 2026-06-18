Por esse motivo, Wahi, que havia participado regularmente da partida de estreia da Costa do Marfim nesta Copa do Mundo contra o Equador, deveria ter permanecido no quartel-general nos Estados Unidos, enquanto seus companheiros se deslocariam para o confronto contra a Alemanha no sábado.





Porém, à noite, o atacante da Costa do Marfim conseguiu o visto para entrar no Canadá e estará à disposição da seleção para o confronto contra a Alemanha. O que resolveu a situação foi um documento enviado pela Promotoria de Marselha às autoridades canadenses, que autorizaram a entrada do jogador no país.