Na Copa do Mundo de 2026, surge mais um caso envolvendo Partey, após aquele que teve como protagonista o ex-meio-campista do Atlético de Madrid, do Arsenal e da seleção de Gana, impedido de disputar a partida entre sua seleção e o Panamá por não ter recebido autorização para entrar no Canadá devido ao processo por violência sexual movido contra ele. O mesmo destino coube ao atacante da Costa do Marfim, Elye Wahi, a quem não havia sido concedida a possibilidade de se juntar à sua seleção na próxima partida contra a Alemanha. Então, na noite de 18 de junho, ocorreu a reviravolta e chegou o documento necessário para resolver a situação: no fim das contas, o atacante poderá entrar em campo.
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Copa do Mundo: a Costa do Marfim também enfrenta um caso semelhante ao de “Thomas Partey”: Elye Wahi é investigado por suspeita de manipulação de resultados, mas jogará no Canadá contra a Alemanha. O que aconteceu?
WAHI PARADO
Conforme divulgado pela Federação de Futebol da Costa do Marfim e com base em alguns rumores divulgados pelo The Athletic, o atacante, que pertence ao Eintracht de Frankfurt – e que na última temporada esteve emprestado ao Nice –,teve seu visto de entrada no Canadá negado, por ocasião da partida de sábado contra a Alemanha em Toronto, por estar envolvido em uma investigação por suspeita de manipulação de resultados. Esta é a nota da federação da Costa do Marfim: “Até o momento, não foi notificado oficialmente nenhum processo contra ele. Elye Wahi continua sendo um elemento importante da seleção nacional da Costa do Marfim”.
FIQUE NOS ESTADOS UNIDOS
Por esse motivo, Wahi, que havia participado regularmente da partida de estreia da Costa do Marfim nesta Copa do Mundo contra o Equador, deveria ter permanecido no quartel-general nos Estados Unidos, enquanto seus companheiros se deslocariam para o confronto contra a Alemanha no sábado.
Porém, à noite, o atacante da Costa do Marfim conseguiu o visto para entrar no Canadá e estará à disposição da seleção para o confronto contra a Alemanha. O que resolveu a situação foi um documento enviado pela Promotoria de Marselha às autoridades canadenses, que autorizaram a entrada do jogador no país.