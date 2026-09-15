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Baldanzi GenoaGetty Images
Emanuele Tramacere

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Copa da Itália, Genoa x Südtirol AO VIVO, as escalações oficiais: Baldanzi e Meichtry estão confirmados

Genoa
Südtirol
Copa da Itália
Genoa x Südtirol
Campeonato Italiano

Acompanhe Genoa x Sudtirol, partida válida pelos dezesseis avos de final da Copa da Itália 2026/2027

O Genoa tenta deixar de vez para trás a má fase, enquanto o Sudtirol quer seguir sonhando. As duas equipes se enfrentam a partir das 18h, no Galileo Ferraris, em Gênova, pela fase de dezesseis avos de final da Copa da Itália 2026/2027.

O time rossoblù de Daniele De Rossi conseguiu somar um ponto na classificação da Serie A com o empate diante do Frosinone, mas as três derrotas anteriores ainda mantêm aberto o período de crise que o jogo de hoje pode ajudar a superar.

Já os visitantes de Daniele Possanzini seguem invictos na temporada e ocupam a terceira colocação da Serie B, com 8 pontos, graças às duas vitórias contra Entella e Catanzara e aos dois empates contra Benevento e Modena.


Para chegar a esta fase, o Genoa eliminou o Ascoli nos 32 avos de final, enquanto o Sudtirol eliminou justamente o Catanzaro.


  • Genoa x Südtirol: as escalações oficiais e a ficha da partida

    Genoa-Sudtirol


    Artilheiros: -


    GENOA (3-4-2-1): Stolz; Marcandalli, Otoa, Puczka; Drameh, Wiafe, Amorim, Mitaj; Baldanzi, Meichtry; Vitinha.

    Téc. De Rossi.


    SUDTIROL (3-4-3): Plizzari; Pellini, Giorgini, Veroli; F. Davi, Tait; Brik, S. Davi; Burnete, Anghelè, Mixtur.

    Téc. Possanzini.


    Árbitro: Manganiello

    Advertidos com cartão amarelo: -

    Expulsos: -

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