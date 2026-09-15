O Genoa tenta deixar de vez para trás a má fase, enquanto o Sudtirol quer seguir sonhando. As duas equipes se enfrentam a partir das 18h, no Galileo Ferraris, em Gênova, pela fase de dezesseis avos de final da Copa da Itália 2026/2027.

O time rossoblù de Daniele De Rossi conseguiu somar um ponto na classificação da Serie A com o empate diante do Frosinone, mas as três derrotas anteriores ainda mantêm aberto o período de crise que o jogo de hoje pode ajudar a superar.

Já os visitantes de Daniele Possanzini seguem invictos na temporada e ocupam a terceira colocação da Serie B, com 8 pontos, graças às duas vitórias contra Entella e Catanzara e aos dois empates contra Benevento e Modena.





Para chegar a esta fase, o Genoa eliminou o Ascoli nos 32 avos de final, enquanto o Sudtirol eliminou justamente o Catanzaro.



