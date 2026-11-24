IMAGO / ZUMA Press Wire
Traduzido por
Copa América volta aos Estados Unidos em 2028 após Concacaf e Conmebol ampliarem parceria estratégica
- Getty Images
O que aconteceu
Rumores sobre a volta da Copa América aos Estados Unidos circulavam havia meses e foram confirmados na terça-feira, em um anúncio conjunto das confederações da América do Norte e da América do Sul. Com a ampliação da parceria estratégica entre Concacaf e Conmebol, as duas entidades darão continuidade à colaboração iniciada em 2023, que terá como destaque a organização do torneio de 2028 nos Estados Unidos.
Esta será a 49ª edição da Copa América, disputada de 9 de junho a 9 de julho daquele verão. Ao todo, serão 16 seleções: dez da Conmebol e seis da Concacaf. As representantes da Concacaf se classificarão pela Copa Ouro, prevista para o próximo verão.
- IMAGO / Agencia-MexSport
De volta aos Estados Unidos
Os Estados Unidos têm recebido a Copa América com frequência nos últimos anos. Esta será a terceira vez que o país sediará o torneio em um intervalo de 12 anos. A Copa América Centenário foi realizada nos Estados Unidos em 2016, antes de a competição voltar ao país em 2024, em uma espécie de preparação para a Copa do Mundo de 2026.
Assim, será a segunda edição consecutiva do principal torneio sul-americano sediada nos Estados Unidos.
- Getty Images Sport
O que foi dito
“Nossa parceria estratégica com a Conmebol reflete o compromisso da nossa confederação com o crescimento do futebol e a criação de mais oportunidades para nossas associações filiadas e suas seleções”, disse Victor Montagliani, presidente da Concacaf e vice-presidente da Fifa. “Após nossa colaboração em 2024, estamos satisfeitos por unir forças novamente para trazer a Copa América da Conmebol à nossa região em 2028.
“Este acordo dará a seis seleções da Concacaf uma nova oportunidade de enfrentar algumas das melhores do mundo, ao mesmo tempo que reforçará a importância competitiva da nossa Copa Ouro da Concacaf. Estamos ansiosos para trabalhar ao lado da Conmebol, das sedes e de outras partes importantes para organizar um torneio de primeira classe que reflita a paixão, a qualidade e o potencial do futebol em todo o continente.”
- IMAGO / ZUMA Press Wire
O que vem pela frente?
Para as seleções da Concacaf, as atenções agora se voltam para a Copa Ouro, prevista para ocorrer de 17 de junho a 11 de julho de 2027. O México chegará ao torneio como atual campeão, depois de derrotar a seleção masculina dos Estados Unidos na final da edição de 2025.
Siga GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.