Rumores sobre a volta da Copa América aos Estados Unidos circulavam havia meses e foram confirmados na terça-feira, em um anúncio conjunto das confederações da América do Norte e da América do Sul. Com a ampliação da parceria estratégica entre Concacaf e Conmebol, as duas entidades darão continuidade à colaboração iniciada em 2023, que terá como destaque a organização do torneio de 2028 nos Estados Unidos.

Esta será a 49ª edição da Copa América, disputada de 9 de junho a 9 de julho daquele verão. Ao todo, serão 16 seleções: dez da Conmebol e seis da Concacaf. As representantes da Concacaf se classificarão pela Copa Ouro, prevista para o próximo verão.