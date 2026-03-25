Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
TOPSHOT-FBL-AFR-2025-MATCH 52-SEN-MARAFP
Gabriele Stragapede

Traduzido por

Copa Africana, o Senegal recorre ao TAS contra a vitória por desistência do Marrocos: é oficial, eis o que pode acontecer agora

Africa Cup of Nations
Senegal x Marrocos
Senegal
Marrocos

Chega o recurso oficial da federação senegalesa.

A edição de 2026 da Copa Africana de Nações parece não ter fim.

A última novidade vem diretamente do Tribunal Arbitral do Esporte, que oficializou uma notícia que já estava no ar: após a vitória sobre o Senegal em campo no último dia 18 de janeiro e a decisão revertida pela CAF exatamente há uma semana (18 de março), eis que surge uma nova reviravolta, pois a FSF (Federação Senegalesa) decidiu recorrer ao TAS contra a decisão da CAF de atribuir a vitória por 3 a 0 e a Copa por desistência ao Marrocos.

O objetivo é claramente anular a decisão anterior da CAF, que declarou o Senegal derrotado por desistência por ter abandonado o campo durante a partida, mas, no momento, ainda não há uma data marcada para a audiência.

  • A RECONSTRUÇÃO

    Vamos relembrar o que aconteceu durante a final da Copa Africana das Nações: aos 98 minutos, com o placar em 0 a 0, o árbitro marcou um pênalti, após ter sido chamado ao monitor pelo VAR, por uma falta de Diouf sobreBrahim Diaz.

    O Senegal decide abandonar o campo e voltar aos vestiários em sinal de protesto, conforme solicitado pelo técnico Pape Thiaw. Somente o capitão Sadio Mané consegue então trazer seus companheiros de volta ao campo e fazer com que a partida seja retomada aos 111 minutos.

    Brahim Diaz então perde o pênalti com um chute por cima defendido por Edouard Mendy e, na prorrogação, Pape Gueye marca o gol da vitória para o Senegal.

    • Publicidade

  • O QUE PODE ACONTECER AGORA

    Então, o que acontece agora?

    Um comunicado do TAS explica: “Será nomeado um colégio arbitral do TAS para decidir sobre o caso. Em seguida, será estabelecido um calendário processual. De acordo com o regulamento processual do TAS, o recorrente (o Senegal, nota do editor) tem 20 dias para apresentar um recurso contendo seus argumentos jurídicos; depois disso, os recorrentes têm mais 20 dias para apresentar uma réplica contendo suas defesas. Nesta fase do processo, e dada a solicitação de suspensão do processo por parte da FSF, ainda não é possível prever os prazos processuais nem indicar quando será marcada uma audiência”.

Amistosos
Marrocos crest
Marrocos
MAR
Equador crest
Equador
EQU
Amistosos
Senegal crest
Senegal
SEN
Peru crest
Peru
PER