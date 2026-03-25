Copa Africana, o Senegal recorre ao TAS contra a vitória por desistência do Marrocos: é oficial, eis o que pode acontecer agora

A edição de 2026 da Copa Africana de Nações parece não ter fim.

A última novidade vem diretamente do Tribunal Arbitral do Esporte, que oficializou uma notícia que já estava no ar: após a vitória sobre o Senegal em campo no último dia 18 de janeiro e a decisão revertida pela CAF exatamente há uma semana (18 de março), eis que surge uma nova reviravolta, pois a FSF (Federação Senegalesa) decidiu recorrer ao TAS contra a decisão da CAF de atribuir a vitória por 3 a 0 e a Copa por desistência ao Marrocos.

O objetivo é claramente anular a decisão anterior da CAF, que declarou o Senegal derrotado por desistência por ter abandonado o campo durante a partida, mas, no momento, ainda não há uma data marcada para a audiência.