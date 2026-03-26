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Copa Africana, o Senegal não para: após recorrer ao TAS contra a vitória por desistência do Marrocos, prepara uma festa para comemorar o troféu

Senegal
Marrocos
Africa Cup of Nations

Após o recurso ao TAS, o Senegal organiza a comemoração pela conquista da Copa Africana das Nações

O Senegal não para e organiza a festa para comemorar a conquista da Copa Africana das Nações. A federação senegalesa confirmou, de fato, que no sábado, 28 de março, será realizada a cerimônia para homenagear Mané e seus companheiros, que levaram a seleção nacional de volta ao topo da África. Isso apesar da decisão da CAF de conceder a vitória por desistência ao Marrocos devido ao abandono do campo pelos Leões da Teranga, em sinal de protesto contra o árbitro que, no final da partida, marcou um pênalti a favor do Marrocos após ter sido consultado pelo VAR por uma falta de Diouf sobre Brahim Díaz.

  • O RECURSO DO SENEGAL

    Após a decisão da CAF (Confederação Africana de Futebol), o Senegal apresentou oficialmente, na quarta-feira, 25 de março, um recurso ao TAS, na tentativa de mudar novamente o rumo de uma edição da Copa Africana de Nações que está longe de ser tranquila. Segue, a seguir, o comunicado emitido pelo Tribunal Arbitral do Esporte sobre o que acontecerá após o pedido apresentado pelos Leões da Teranga: “Será nomeado um colégio arbitral do TAS para decidir sobre o caso. Em seguida, será estabelecido um calendário processual. De acordo com o regulamento processual do TAS, o recorrente (o Senegal, ndr) tem 20 dias para apresentar um recurso contendo suas alegações jurídicas, após o que os recorrentes têm mais 20 dias para apresentar uma réplica contendo suas defesas. Nesta fase do processo, e dada a solicitação de suspensão do processo por parte da FSF, ainda não é possível prever os prazos processuais nem indicar quando será marcada uma audiência.

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  • ENTRETANTO, A FESTA

    Enquanto isso, o Senegal se prepara para realizar a festa de comemoração do troféu. A cerimônia acontecerá no sábado, no Stade de France, e antecederá o amistoso entre os Leões da Teranga e o Peru. Diante de 60 mil espectadores e de diversos artistas convidados, será então exibido o troféu que o Senegal conquistou em campo, enquanto se aguarda a decisão do TAS, que poderá pôr fim de uma vez por todas às polêmicas.

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