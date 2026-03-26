Copa Africana, o Senegal não para: após recorrer ao TAS contra a vitória por desistência do Marrocos, prepara uma festa para comemorar o troféu

Após a decisão da CAF (Confederação Africana de Futebol), o Senegal apresentou oficialmente, na quarta-feira, 25 de março, um recurso ao TAS, na tentativa de mudar novamente o rumo de uma edição da Copa Africana de Nações que está longe de ser tranquila. Segue, a seguir, o comunicado emitido pelo Tribunal Arbitral do Esporte sobre o que acontecerá após o pedido apresentado pelos Leões da Teranga: “Será nomeado um colégio arbitral do TAS para decidir sobre o caso. Em seguida, será estabelecido um calendário processual. De acordo com o regulamento processual do TAS, o recorrente (o Senegal, ndr) tem 20 dias para apresentar um recurso contendo suas alegações jurídicas, após o que os recorrentes têm mais 20 dias para apresentar uma réplica contendo suas defesas. Nesta fase do processo, e dada a solicitação de suspensão do processo por parte da FSF, ainda não é possível prever os prazos processuais nem indicar quando será marcada uma audiência.