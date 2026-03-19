Copa Africana, Marrocos é declarado campeão por desistência: o Senegal recorre ao TAS de Lausanne, o técnico é nomeado pelos militares

A decisão da CAF de atribuir a Marrocos, por decisão administrativa, a conquista da Copa Africana de Nações, dois meses após a derrota na final contra o Senegal na prorrogação, obviamente gerou uma onda de descontentamento no país de Sadio Mané e seus companheiros, que foram punidos em segunda instância por terem abandonado o campo por cerca de 20 minutos após a marcação do pênalti, posteriormente perdido por Brahim Diaz.

No dia seguinte, o Senegal, por meio de sua Federação de Futebol, anunciou a intenção de recorrer ao Tribunal Arbitral do Esporte de Lausanne, para tentar reverter a decisão do órgão continental africano. Por enquanto, portanto, o troféu e as medalhas permanecem em Dakar, à espera do desfecho dessa incrível controvérsia.