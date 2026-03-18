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Copa Africana: Marrocos campeão por desistência? O Senegal não aceita e recorre ao TAS de Lausanne

A história que ganhou destaque nas últimas horas na África continua

A decisão da CAF de atribuir a Marrocos, por decisão administrativa, a conquista da Copa Africana de Nações, dois meses após a derrota na final contra o Senegal na prorrogação, obviamente gerou uma onda de descontentamento no país de Sadio Mané e seus companheiros, que foram punidos em segunda instância por terem abandonado o campo por cerca de 20 minutos após a marcação do pênalti, posteriormente desperdiçado por Brahim Diaz.

No dia seguinte, o Senegal, por meio de sua Federação de Futebol, anunciou a intenção de recorrer ao Tribunal Arbitral do Esporte de Lausanne, para tentar reverter a decisão do órgão continental africano. Por enquanto, portanto, o troféu e as medalhas permanecem em Dakar, à espera do desfecho dessa incrível controvérsia.

  • O QUE ACONTECE

    O Senegal decidiu, na terça-feira, recorrer ao Tribunal Arbitral do Esporte (TAS), após a decisão da comissão de apelação da Confederação Africana de Futebol (CAF) de atribuir a vitória na final da Copa Africana de 2025 ao Marrocos.

    Depois que uma reclamação inicial foi rejeitada pela comissão disciplinar da CAF, Marrocos recorreu à comissão de apelação da CAF. Contra todas as expectativas, a comissão de apelação acabou dando razão a Marrocos, provocando uma onda de indignação no Senegal.

    Em comunicado oficial, a Federação Senegalesa de Futebol denunciou uma “decisão injusta”, reafirmando seu compromisso de “defender os direitos do futebol senegalês por todos os meios legais disponíveis”. As autoridades esportivas do país consideram que os princípios do fair play não foram respeitados.

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  • A MENSAGEM DE MANE'

    "O que aconteceu foi longe demais. Este não é o futebol pelo qual lutamos, não é a África na qual acreditamos", escreveu o capitão Sadio Mané no Instagram. "Há muita corrupção no nosso futebol e isso está matando a paixão de milhões de torcedores em todo o continente. Os jogadores dão tudo em campo, mas as decisões tomadas fora dele determinam os resultados dos jogos e a conquista dos troféus. Estou profundamente decepcionado não apenas pelo Senegal, mas pelo futebol africano como um todo. Nós merecemos melhor. Os torcedores merecem justiça, transparência e respeito”.

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