A seguir, os jogadores à disposição de Luciano Spalletti, técnico da Juventus, para o confronto desta noite com a Fiorentina no Franchi, válido pela 11ª rodada da Serie A. Entre os convocados por Spalletti, em relação ao jogo de quinta-feira pela Europa League contra o AZ Alkmaar, há o retorno de Weston McKennie.
Convocados da Juventus: a lista para o jogo contra a Fiorentina e a decisão sobre McKennie
Disney+
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SportyNet
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Fiorentina x Juventus: os jogadores relacionados da Juventus
2 Celik
3 Bremer
4 Gatti
6 Kelly
8 Koopmeiners
9 Kolo Muani
11 Zhegrova
12 Douglas Luiz
13 Boga
15 Kalulu
17 Alajbegovic
18 Ekhator
22 McKennie
23 Pinsoglio
24 Rugani
25 Vicario
26 Lucumi
27 Woltemade
29 Sarr
32 Cabal
33 Neto
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