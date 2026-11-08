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McKennie JuventusGetty Images
Gianluca Minchiotti
Traduzido por

Convocados da Juventus: a lista para o jogo contra a Fiorentina e a decisão sobre McKennie

Juventus
W. McKennie
Fiorentina x Juventus
Fiorentina
Campeonato Italiano

Os relacionados de Spalletti para Fiorentina x Juventus

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A seguir, os jogadores à disposição de Luciano Spalletti, técnico da Juventus, para o confronto desta noite com a Fiorentina no Franchi, válido pela 11ª rodada da Serie A. Entre os convocados por Spalletti, em relação ao jogo de quinta-feira pela Europa League contra o AZ Alkmaar, há o retorno de Weston McKennie.

  • Fiorentina x Juventus: os jogadores relacionados da Juventus

    2 Celik

    3 Bremer

    4 Gatti

    6 Kelly

    8 Koopmeiners

    9 Kolo Muani

    11 Zhegrova

    12 Douglas Luiz

    13 Boga

    15 Kalulu

    17 Alajbegovic

    18 Ekhator

    22 McKennie

    23 Pinsoglio

    24 Rugani

    25 Vicario

    26 Lucumi

    27 Woltemade

    29 Sarr

    32 Cabal

    33 Neto

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