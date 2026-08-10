Convocação da Inglaterra para Jack Grealish? O que o ponta pertencente ao Manchester City precisa em 2026-27 após lesão "devastadora para a alma" durante empréstimo ao Everton

Ninguém assumiu de vez a vaga pela esquerda da Inglaterra durante a campanha até as semifinais do principal torneio da Fifa na América do Norte, o que significa que aqueles que estão na periferia dos planos de Thomas Tuchel seguem na briga por convocação.

Questionado sobre se Grealish ainda faz parte desse grupo, Sharpe, campeão da Premier League nascido em Halesowen, falou em associação com NetBet ao GOAL: “Parece que eles têm uma certa abundância de jogadores pelo lado esquerdo.

“Como você disse, tem o Grealish, tem o Cole Palmer que pode jogar ali, embora eu não tenha certeza se qualquer um dos dois seja realmente esse ponta mais agudo, do tipo que passa em velocidade pelo marcador. Acho que [Anthony] Gordon e [Marcus] Rashford, entre os dois, fizeram Copas do Mundo decentes.

“São dois fortes candidatos para essas vagas pelo lado esquerdo, e isso só depende do tipo de futebol e do time contra o qual eles estão jogando. Eu queria que tivessem colocado o Rashford contra a Argentina e simplesmente jogado a bola perto da bandeirinha de escanteio por cinco ou 10 minutos, correndo atrás dela e fazendo a Argentina girar. Isso não pareceu acontecer.

“Um Grealish ou um Palmer provavelmente teria segurado a bola, mas não tenho certeza se eles têm essa velocidade para ir e ameaçar nas costas quando isso é necessário. Mas, sim, quando Jack Grealish estiver em forma e Cole Palmer se mantiver em forma e superar aquelas pequenas lesões que teve no ano passado, eles são jogadores fenomenais e que mudam o jogo.”