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Convocação da Inglaterra para Jack Grealish? O que o ponta pertencente ao Manchester City precisa em 2026-27 após lesão "devastadora para a alma" durante empréstimo ao Everton
Grealish, vencedor da tríplice coroa, sofreu uma lesão no pé contra o Everton
No verão de 2021, Grealish se tornou o jogador mais caro do futebol britânico e a primeira estrela da Premier League a se transferir por uma taxa de nove dígitos ao deixar o clube de infância, o Aston Villa, e rumar ao Etihad Stadium por £100 milhões (US$ 135 mi).
Sua segunda temporada com o Manchester City rendeu a glória da Tríplice Coroa, ao se tornar campeão da Liga dos Campeões, mas os métodos de Pep Guardiola eram considerados limitadores de sua expressão criativa. Ao fim da campanha de 2024-25, Grealish havia registrado apenas 17 gols em 157 partidas.
Ele começou a perder espaço na hierarquia sob o exigente técnico catalão Guardiola, o que levou à aprovação de um período de empréstimo no Everton. Um início promissor de vida em Merseyside lhe rendeu o prêmio de Jogador do Mês da Premier League, mas uma infeliz lesão no pé encerrou sua temporada de forma prematura em janeiro, com uma fratura por estresse exigindo cirurgia.
Os sonhos de Copa do Mundo morreram naquele momento para um jogador com 39 partidas pela seleção principal, enquanto o Everton optou por não acionar uma opção de compra de £50 milhões (US$ 67 mi), na esperança de que esse valor pudesse ser reduzido durante as conversas de verão com o City. Nenhum acordo foi fechado até o momento.
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Grealish ainda é um candidato para ocupar a vaga na ponta esquerda da Inglaterra?
Ninguém assumiu de vez a vaga pela esquerda da Inglaterra durante a campanha até as semifinais do principal torneio da Fifa na América do Norte, o que significa que aqueles que estão na periferia dos planos de Thomas Tuchel seguem na briga por convocação.
Questionado sobre se Grealish ainda faz parte desse grupo, Sharpe, campeão da Premier League nascido em Halesowen, falou em associação com NetBet ao GOAL: “Parece que eles têm uma certa abundância de jogadores pelo lado esquerdo.
“Como você disse, tem o Grealish, tem o Cole Palmer que pode jogar ali, embora eu não tenha certeza se qualquer um dos dois seja realmente esse ponta mais agudo, do tipo que passa em velocidade pelo marcador. Acho que [Anthony] Gordon e [Marcus] Rashford, entre os dois, fizeram Copas do Mundo decentes.
“São dois fortes candidatos para essas vagas pelo lado esquerdo, e isso só depende do tipo de futebol e do time contra o qual eles estão jogando. Eu queria que tivessem colocado o Rashford contra a Argentina e simplesmente jogado a bola perto da bandeirinha de escanteio por cinco ou 10 minutos, correndo atrás dela e fazendo a Argentina girar. Isso não pareceu acontecer.
“Um Grealish ou um Palmer provavelmente teria segurado a bola, mas não tenho certeza se eles têm essa velocidade para ir e ameaçar nas costas quando isso é necessário. Mas, sim, quando Jack Grealish estiver em forma e Cole Palmer se mantiver em forma e superar aquelas pequenas lesões que teve no ano passado, eles são jogadores fenomenais e que mudam o jogo.”
O que Grealish precisa que aconteça na campanha de 2026-27
Questionado sobre o que Grealish precisa da temporada 2026-27 depois de passar por um período difícil no City e por frustrantes problemas físicos no Everton, Sharpe acrescentou: “Ele só precisa de um ano em que consiga se manter em forma e sem se machucar. Todo jogador precisa disso.
“É devastador quando você se machuca e sabe que tem uma longa reabilitação pela frente e que não vai ver muito os caras. Você vai perder tudo o que acontece com os caras e com a temporada. Você só quer jogar.
“É muito difícil para qualquer pessoa ficar lesionada, mental e fisicamente, e depois voltar. A reabilitação, recuperar a forma novamente, voltar ao time, seu tempo de bola e recuperar seu jogo para os dias de partida.
“É um processo horrível, mas ele só precisa agora de 10, 12, 15 jogos para voltar ao ritmo e recuperar totalmente a confiança. Tenho certeza de que veremos outro grande ano de Jack Grealish.”
Sharpe prosseguiu ao falar do talento inegável de Grealish: “Ele é inacreditável. Tem muita habilidade. Eu me lembro do jogo da Inglaterra, acho que foi contra a Alemanha. Ele simplesmente dominou o jogo inteiro. Eles não conseguiam tirar a bola dele. Esse é o tipo de jogador que ele é.
“Ele é muito confortável com a bola. Pode conduzi-la. Pode enfiar um passe. Pode marcar um gol. Tem muita habilidade. É ótimo de assistir. Joga com um sorriso no rosto. É ótimo com os torcedores. Acho que ele é um crédito para o futebol e para si mesmo.”
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Manchester City precisa tomar uma grande decisão de transferência sobre Grealish
Grealish tem apenas mais 12 meses de contrato com o City, então quem está no Etihad precisa tomar uma decisão sobre se quer lucrar com a venda de um jogador que completará 31 anos em meados de setembro ou permitir que ele caminhe rumo ao status de agente livre.
O novo técnico Enzo Maresca zerou tudo em Manchester, após suceder Guardiola, mas ainda há muita concorrência por vagas pelos lados do campo, com nomes como Jeremy Doku, Antoine Semenyo, Phil Foden, Savinho e o recém-contratado prodígio de 17 anos Jeremy Monga.
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