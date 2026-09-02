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'Conversei com Rúben Dias' - Por que a joia do Manchester City Claudio Echeverri escolheu se transferir para o Benfica
Echeverri chega para transferência ao Benfica
De acordo comA Bola, Claudio Echeverri chegou a Lisboa na noite de terça-feira, vindo de Manchester, para finalizar os detalhes de sua transferência por empréstimo para o Benfica, junto ao Manchester City. O Benfica garantiu uma opção de compra do meia-atacante de 20 anos ao fim do acordo temporário.
O armador, muito bem avaliado, deve passar por exames médicos antes de assinar contrato e ser oficialmente apresentado. O Benfica corre para concluir as formalidades antes de enviar à Uefa a lista de jogadores inscritos para a próxima campanha da Liga Europa.
Echeverri já teve passagens por empréstimo por Bayer Leverkusen e Girona FC depois de assinar um contrato de quatro anos e meio com o Manchester City em janeiro de 2024.
- AFP
Conselhos de estrelas do City e de lenda do Benfica
Ao chegar a Portugal, o argentino admitiu que buscou conselhos com os companheiros de Manchester City Rúben Dias e Bernardo Silva, ambos ex-destaques do Benfica, além do técnico Marco Silva, antes de aceitar a transferência.
Echeverri expressou sua alegria por se juntar ao gigante português e manifestou a intenção de seguir os passos de seus compatriotas que anteriormente brilharam pelo clube.
"Conversei com o treinador e também com Rúben Dias e Bernardo Silva no Manchester City", disse Echeverri. "Muitos jogadores argentinos atuaram por este grande clube, e espero poder repetir o que eles fizeram. Quero ajudar o Benfica, que é o maior clube de Portugal, a conquistar títulos."
Encaixe tático em Lisboa
Apelidado de 'El Diablito', Echeverri é visto como um reforço importante para o esquema tático de Marco Silva. Ele é principalmente cotado para atuar na função de camisa 10, posição ocupada recentemente por Heorhiy Sudakov.
O jovem meio-campista ganhou projeção internacional pela primeira vez durante o Campeonato Sul-Americano Sub-17 de 2023, no qual terminou como artilheiro dividido, com cinco gols, além de ter dado três assistências. Ele consolidou sua reputação mais tarde naquele ano, na Copa do Mundo Sub-17 da FIFA, na Indonésia, ao marcar um hat-trick memorável na vitória da Argentina por 3 a 0 sobre o Brasil nas quartas de final.
Depois de fazer aparições no time principal por Manchester City, Leverkusen e Girona, a mudança para Lisboa oferece a ele uma plataforma estruturada para garantir minutos regulares como titular na Europa.
- ZUMA Press Wire
Prazos de inscrição e próximos passos
Com Echeverri agora em solo em Lisboa, dirigentes do Benfica trabalham sem parar para finalizar seu contrato antes do fechamento da janela oficial de registro.
Sujeito à aprovação nos exames médicos, o jogador pode ser apresentado na quarta-feira e registrado formalmente na lista do elenco do Benfica para competição europeia.
Depois de integrado aos treinamentos, Echeverri buscará pressionar por sua estreia e se firmar como peça central no meio-campo de Marco Silva para a próxima temporada.
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