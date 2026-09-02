De acordo comA Bola, Claudio Echeverri chegou a Lisboa na noite de terça-feira, vindo de Manchester, para finalizar os detalhes de sua transferência por empréstimo para o Benfica, junto ao Manchester City. O Benfica garantiu uma opção de compra do meia-atacante de 20 anos ao fim do acordo temporário.

O armador, muito bem avaliado, deve passar por exames médicos antes de assinar contrato e ser oficialmente apresentado. O Benfica corre para concluir as formalidades antes de enviar à Uefa a lista de jogadores inscritos para a próxima campanha da Liga Europa.

Echeverri já teve passagens por empréstimo por Bayer Leverkusen e Girona FC depois de assinar um contrato de quatro anos e meio com o Manchester City em janeiro de 2024.