Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Age-restricted content

You’re not old enough to view betting content. You’ll be redirected to the homepage.

Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
FBL-ESP-LIGA-ATLETICO MADRID-RAYO VALLECANOAFP
Khaled Mahmoud

Traduzido por

Conversas decisivas! Julian Alvarez tem reunião para esclarecer situação com Diego Simeone enquanto o Atletico Madrid se recusa a vender

J. Alvarez
D. Simeone
Atlético de Madrid
La Liga

A incerteza em torno do futuro de Julian Alvarez no Atletico Madrid ganhou um rumo significativo após uma reunião cara a cara entre o atacante e o técnico Diego Simeone. À medida que a janela de transferências de verão entra em sua reta final, o atacante argentino buscou esclarecer sua situação durante uma conversa privada no centro de treinamento do clube em Majadahonda.

  • Conversas presenciais em Majadahonda

    Em um movimento que destaca a crescente tensão em relação ao seu futuro, Alvarez teve uma reunião no início da manhã com Diego Simeone na quarta-feira. Antes de o elenco principal iniciar sua sessão de treino na cidade esportiva Cerro del Espino, o atacante, apelidado de 'La Arana', chegou mais cedo para falar diretamente com seu treinador.

    De acordo com relatos confirmados por vários veículos, incluindo o Mundo Deportivo, a reunião foi descrita como cordial, mas direta. Simeone chegou às instalações antes do previsto para receber os jogadores que retornavam, incluindo nomes como Alex Baena e Marcos Llorente. No entanto, o diálogo com Alvarez teve um peso significativamente maior, acontecendo pouco depois de o atacante quebrar o silêncio durante a Copa do Mundo deste verão para declarar seu desejo de deixar o Atletico Madrid, admitindo: "Não acho que seja o momento certo para falar, mas também não quero me esconder. Tento ser uma pessoa honesta. Falei com as pessoas do clube, com quem eu precisava falar, e acho que o melhor para todos é uma transferência. Quero realizar meu sonho."

    • Publicidade
  • Julian AlvarezGetty Images

    Simeone se alinha à hierarquia do clube

    Apesar do desejo do jogador de abordar suas preocupações, Simeone tem se mantido notavelmente consistente em suas mensagens públicas e privadas. O treinador já havia dado o tom durante a pré-temporada do clube em Seul, onde falou antes do amistoso contra o Manchester City. As palavras de Simeone deixaram pouco espaço para interpretação, já que ele apoiou totalmente a postura linha-dura adotada pelo CEO do clube, Miguel Angel Gil Marin, em relação a uma possível saída do atacante muito valorizado.

    O treinador reiterou a posição do clube durante sua conversa com Alvarez, enfatizando que a decisão continua sendo corporativa. Os comentários anteriores de Simeone na Coreia do Sul refletiram esse alinhamento total com a diretoria: "A situação é muito clara, a entidade tomou uma decisão que Miguel Angel explicou muito bem." Apesar do interesse de Arsenal, PSG e da preferência de Alvarez pelo Barcelona, o Atlético de Madrid se recusa firmemente a vender o vencedor da Copa do Mundo de 2022 a um rival direto espanhol.

  • Atlético se recusa a autorizar venda

    Apesar da presença dos agentes de Alvarez em Madri, a cúpula do Atlético fechou fileiras e se recusa a negociar uma saída. O atacante, que chegou do Manchester City no verão de 2024 por £ 81,8 milhões e tem contrato até 2030, ainda não conquistou um título pelo clube, tendo terminado a última temporada como vice da Copa do Rei. Ainda assim, o Atlético o vê como peça essencial de seu projeto esportivo para a próxima campanha e não demonstrou nenhuma disposição para ouvir ofertas.

    O Atlético está determinado a manter sua principal estrela, especialmente com outras preocupações no ataque surgindo. A notícia da reunião chega em um momento delicado para o elenco, já que o também atacante Alexander Sorloth recentemente foi para o departamento médico com uma lesão, complicando ainda mais o planejamento tático de Simeone. Essa crise de lesões apenas reforça a determinação do clube em manter Alvarez, já que não pode se dar ao luxo de perder mais poder de fogo antes da nova temporada de La Liga.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • Julian Alvarez Atletico Madrid 2025-26Getty Images

    O caminho à frente para La Arana

    Do jeito que as coisas estão, Alvarez segue sendo jogador do Atletico Madrid, mas a presença de seus representantes sugere que a novela pode ainda não ter acabado. O atacante, que fez 49 partidas em todas as competições pelo Atletico na última temporada, marcando 20 gols e dando nove assistências, vê seu estafe ainda trabalhando para encontrar uma solução que atenda ao seu desejo de se transferir, mesmo com o clube se recusando a sair de sua posição de "não está à venda" antes da estreia em La Liga contra o Malaga, em 19 de agosto.

Amistosos de clubes
Olympique de Marseille crest
Olympique de Marseille
OM
Atlético de Madrid crest
Atlético de Madrid
ATM