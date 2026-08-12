Em um movimento que destaca a crescente tensão em relação ao seu futuro, Alvarez teve uma reunião no início da manhã com Diego Simeone na quarta-feira. Antes de o elenco principal iniciar sua sessão de treino na cidade esportiva Cerro del Espino, o atacante, apelidado de 'La Arana', chegou mais cedo para falar diretamente com seu treinador.

De acordo com relatos confirmados por vários veículos, incluindo o Mundo Deportivo, a reunião foi descrita como cordial, mas direta. Simeone chegou às instalações antes do previsto para receber os jogadores que retornavam, incluindo nomes como Alex Baena e Marcos Llorente. No entanto, o diálogo com Alvarez teve um peso significativamente maior, acontecendo pouco depois de o atacante quebrar o silêncio durante a Copa do Mundo deste verão para declarar seu desejo de deixar o Atletico Madrid, admitindo: "Não acho que seja o momento certo para falar, mas também não quero me esconder. Tento ser uma pessoa honesta. Falei com as pessoas do clube, com quem eu precisava falar, e acho que o melhor para todos é uma transferência. Quero realizar meu sonho."