AFP
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Conversas decisivas! Julian Alvarez tem reunião para esclarecer situação com Diego Simeone enquanto o Atletico Madrid se recusa a vender
Conversas presenciais em Majadahonda
Em um movimento que destaca a crescente tensão em relação ao seu futuro, Alvarez teve uma reunião no início da manhã com Diego Simeone na quarta-feira. Antes de o elenco principal iniciar sua sessão de treino na cidade esportiva Cerro del Espino, o atacante, apelidado de 'La Arana', chegou mais cedo para falar diretamente com seu treinador.
De acordo com relatos confirmados por vários veículos, incluindo o Mundo Deportivo, a reunião foi descrita como cordial, mas direta. Simeone chegou às instalações antes do previsto para receber os jogadores que retornavam, incluindo nomes como Alex Baena e Marcos Llorente. No entanto, o diálogo com Alvarez teve um peso significativamente maior, acontecendo pouco depois de o atacante quebrar o silêncio durante a Copa do Mundo deste verão para declarar seu desejo de deixar o Atletico Madrid, admitindo: "Não acho que seja o momento certo para falar, mas também não quero me esconder. Tento ser uma pessoa honesta. Falei com as pessoas do clube, com quem eu precisava falar, e acho que o melhor para todos é uma transferência. Quero realizar meu sonho."
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Simeone se alinha à hierarquia do clube
Apesar do desejo do jogador de abordar suas preocupações, Simeone tem se mantido notavelmente consistente em suas mensagens públicas e privadas. O treinador já havia dado o tom durante a pré-temporada do clube em Seul, onde falou antes do amistoso contra o Manchester City. As palavras de Simeone deixaram pouco espaço para interpretação, já que ele apoiou totalmente a postura linha-dura adotada pelo CEO do clube, Miguel Angel Gil Marin, em relação a uma possível saída do atacante muito valorizado.
O treinador reiterou a posição do clube durante sua conversa com Alvarez, enfatizando que a decisão continua sendo corporativa. Os comentários anteriores de Simeone na Coreia do Sul refletiram esse alinhamento total com a diretoria: "A situação é muito clara, a entidade tomou uma decisão que Miguel Angel explicou muito bem." Apesar do interesse de Arsenal, PSG e da preferência de Alvarez pelo Barcelona, o Atlético de Madrid se recusa firmemente a vender o vencedor da Copa do Mundo de 2022 a um rival direto espanhol.
Atlético se recusa a autorizar venda
Apesar da presença dos agentes de Alvarez em Madri, a cúpula do Atlético fechou fileiras e se recusa a negociar uma saída. O atacante, que chegou do Manchester City no verão de 2024 por £ 81,8 milhões e tem contrato até 2030, ainda não conquistou um título pelo clube, tendo terminado a última temporada como vice da Copa do Rei. Ainda assim, o Atlético o vê como peça essencial de seu projeto esportivo para a próxima campanha e não demonstrou nenhuma disposição para ouvir ofertas.
O Atlético está determinado a manter sua principal estrela, especialmente com outras preocupações no ataque surgindo. A notícia da reunião chega em um momento delicado para o elenco, já que o também atacante Alexander Sorloth recentemente foi para o departamento médico com uma lesão, complicando ainda mais o planejamento tático de Simeone. Essa crise de lesões apenas reforça a determinação do clube em manter Alvarez, já que não pode se dar ao luxo de perder mais poder de fogo antes da nova temporada de La Liga.
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O caminho à frente para La Arana
Do jeito que as coisas estão, Alvarez segue sendo jogador do Atletico Madrid, mas a presença de seus representantes sugere que a novela pode ainda não ter acabado. O atacante, que fez 49 partidas em todas as competições pelo Atletico na última temporada, marcando 20 gols e dando nove assistências, vê seu estafe ainda trabalhando para encontrar uma solução que atenda ao seu desejo de se transferir, mesmo com o clube se recusando a sair de sua posição de "não está à venda" antes da estreia em La Liga contra o Malaga, em 19 de agosto.
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