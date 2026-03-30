Conversa com Kobe Bryant e uma transferência “louca” para a Europa: o ex-astro da Seleção Americana de Futebol Freddy Adu revela quando as coisas ficaram “sérias” e como ele se encaixa na história do futebol americano

Adu foi uma das primeiras jovens promessas americanas a sair da sua zona de conforto e atravessar o Atlântico. Em entrevista exclusiva ao GOAL via parhaat pikakasinot, Adu disse, quando questionado sobre quando sentiu pela primeira vez que tinha alcançado o sucesso: “Para mim, percebi que era real quando estava na MLS. Foi incrível. Eu estava vivendo meu sonho como jogador de futebol profissional.

“Mas foi quando assinei com o Benfica, desci do avião, entrei no terminal do aeroporto e vi milhares de torcedores reunidos do lado de fora, cantando. Foi aí que tudo se tornou real para mim. Foi aí que pensei: ‘Meu Deus, isso é loucura’. Porque eu nunca tinha vivido nada parecido. Então, naquele momento, pensei: ‘Uau, isso é real’. É aí que você sente: ‘cara, agora você tem que jogar bem por esse time, porque isso é loucura’.

“Eu não esperava por isso. Não fazia ideia. Nos Estados Unidos, quando você viaja, mesmo sendo conhecido, você vai a algum lugar e nada disso acontece. É só: você passa pelo aeroporto, tudo tranquilo, pega seu carro, entra e vai embora. Lá, era como se você não conseguisse se mover nem um centímetro. Foi simplesmente... uau. A atmosfera era louca.

“Mas estrear nos EUA foi tão especial. Foi a coisa mais incrível que já vivi. Mas quando se trata dos torcedores, dos cantos, do volume, da paixão, do Benfica, foi incrível. Foi simplesmente louco.

“Só quero dizer que foi exatamente como eu imaginava, como eu via na TV quando assistia ainda criança. E foi incrível. Os cantos, as bandeiras tremulando, a paixão. Ah, foi maravilhoso. Foi a coisa mais legal do mundo para mim porque era tipo, não acredito que isso está acontecendo agora. Isso é a coisa mais legal.”