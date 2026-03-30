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Conversa com Kobe Bryant e uma transferência “louca” para a Europa: o ex-astro da Seleção Americana de Futebol Freddy Adu revela quando as coisas ficaram “sérias” e como ele se encaixa na história do futebol americano
Estreia na MLS aos 14 anos e transferência para a Europa, para o Benfica
Adu causou grande agitação ao fazer sua estreia profissional pelo D.C. United em abril de 2004. Esse marco histórico seria superado por outra sensação adolescente — Cavan Sullivan — cerca de 20 anos depois.
Depois de atrair muita atenção nos Estados Unidos, Adu rumou para a Europa em 2007, quando assinou com o Benfica, gigante português. Ele passou por empréstimos na França, Grécia e Turquia antes de voltar para casa para se juntar ao Philadelphia Union — o clube onde Sullivan está fazendo sua histórica estreia — em 2011.
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Adu reflete sobre suas primeiras experiências e sua passagem por Portugal
Adu foi uma das primeiras jovens promessas americanas a sair da sua zona de conforto e atravessar o Atlântico. Em entrevista exclusiva ao GOAL via parhaat pikakasinot, Adu disse, quando questionado sobre quando sentiu pela primeira vez que tinha alcançado o sucesso: “Para mim, percebi que era real quando estava na MLS. Foi incrível. Eu estava vivendo meu sonho como jogador de futebol profissional.
“Mas foi quando assinei com o Benfica, desci do avião, entrei no terminal do aeroporto e vi milhares de torcedores reunidos do lado de fora, cantando. Foi aí que tudo se tornou real para mim. Foi aí que pensei: ‘Meu Deus, isso é loucura’. Porque eu nunca tinha vivido nada parecido. Então, naquele momento, pensei: ‘Uau, isso é real’. É aí que você sente: ‘cara, agora você tem que jogar bem por esse time, porque isso é loucura’.
“Eu não esperava por isso. Não fazia ideia. Nos Estados Unidos, quando você viaja, mesmo sendo conhecido, você vai a algum lugar e nada disso acontece. É só: você passa pelo aeroporto, tudo tranquilo, pega seu carro, entra e vai embora. Lá, era como se você não conseguisse se mover nem um centímetro. Foi simplesmente... uau. A atmosfera era louca.
“Mas estrear nos EUA foi tão especial. Foi a coisa mais incrível que já vivi. Mas quando se trata dos torcedores, dos cantos, do volume, da paixão, do Benfica, foi incrível. Foi simplesmente louco.
“Só quero dizer que foi exatamente como eu imaginava, como eu via na TV quando assistia ainda criança. E foi incrível. Os cantos, as bandeiras tremulando, a paixão. Ah, foi maravilhoso. Foi a coisa mais legal do mundo para mim porque era tipo, não acredito que isso está acontecendo agora. Isso é a coisa mais legal.”
Quando Adu se encontrou com Bryant nos Jogos Olímpicos
Foi nessa época que Adu foi convocado pela seleção dos Estados Unidos para competir nos Jogos Olímpicos de Pequim de 2008. Ele viveu experiências ainda mais surreais durante a visita à China, aproveitando a oportunidade para conversar com grandes estrelas de outros esportes.
Adu acrescentou sobre o encontro com um ícone do LA Lakers: “O Kobe foi o principal, porque foi muito legal. O Kobe era aquele cara. Todo mundo estava lá e dizia ‘é o Kobe, é o Kobe!’. Ele adorava assistir aos meus jogos e achava que o que eu fazia era muito legal. Eu fiquei tipo ‘huh, isso está acontecendo? O Kobe realmente acabou de dizer isso’. Foi incrível.”
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Qual é o lugar da história de Adu na trajetória do futebol americano?
As estrelas da seleção masculina de futebol dos EUA são hoje celebridades de verdade por todo o país, com nomes como Pulisic e McKennie fazendo parte da chamada “Geração de Ouro”. Eles têm a missão — rumo à Copa do Mundo em casa neste verão — de levar o futebol americano adiante.
Questionado sobre onde sua história se encaixa nesse processo, o pioneiro Adu disse: “Para mim, gosto de pensar que, na época em que me assumi, foi quando o futebol estava começando a ganhar força aqui nos Estados Unidos.
“Acho que minha história, acho que minha situação realmente ajudou a atrair muitas pessoas, muitos torcedores que eram meio que torcedores casuais, que conheciam o esporte, mas não o acompanhavam de verdade. Muitas pessoas começaram a acompanhá-lo. E muitas se tornaram fãs do esporte. E até hoje, ainda recebo muitas mensagens no Instagram de pessoas me contando como se apaixonaram pelo futebol porque, quando eram jovens, me assistiam e se tornaram grandes fãs do esporte e passaram a jogar. E isso me faz sentir muito bem. É uma sensação ótima, porque você realmente ajudou a atrair muitas pessoas para o esporte.
“Para mim, é isso que gosto de pensar: que essa história, minha trajetória, realmente ajudou a atrair essas pessoas. São muitos afro-americanos e africanos que dizem que se interessaram pelo esporte, que começaram a acompanhá-lo, que começaram a praticá-lo, por causa disso, porque havia aquele garoto negro. Porque, para eles, o futebol americano, o futebol, não é um esporte pelo qual você realmente se sinta atraído.”
Países pelos quais Adu passou ao longo de sua carreira
Ao longo de sua carreira, Adu também atuou no Brasil, na Sérvia, na Finlândia e na Suécia, tendo disputado 17 partidas pela seleção principal dos Estados Unidos. Ele continua sendo uma fonte de inspiração para jovens aspirantes a jogadores em toda a América e sempre será citado como exemplo de que nenhum sonho deve ser considerado grande demais.