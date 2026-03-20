Conversa com Julian Nagelsmann “não foi tão boa”: jogador de longa data da seleção nacional “decepcionado” com a não convocação pela DFB

Matthias Ginter, do SC Freiburg, mais uma vez não foi convocado para a seleção alemã — e, naturalmente, está decepcionado com isso.

Ele disse ter falado ao telefone com o técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, “na terça-feira”, explicou Ginter na noite de quinta-feira, após a classificação para as quartas de final da Liga Europa com o SC Freiburg, graças a uma goleada por 5 a 1 na partida de volta contra o KRC Genk. “A conversa, como se soube hoje, não foi muito boa. Não é uma decisão injusta, mas sim esportiva. Mesmo assim, é decepcionante.”

  • Ginter integrou o elenco campeão da Copa do Mundo de 2014 e disputou, até o momento, 51 partidas pela seleção. A última delas ocorreu em junho de 2023, sob o comando de Hansi Flick, portanto, pouco antes de Nagelsmann assumir o cargo. “Já trabalhei com os mais diversos treinadores e sei muito bem como lidar com estrutura e comportamento defensivo”, afirmou Ginter. 

    O jogador de 32 anos vem tendo uma temporada sólida com o Freiburg e tem até contribuído ofensivamente. Em 39 partidas oficiais, marcou três gols e deu cinco assistências. Contra o Genk, Ginter foi eleito o melhor jogador da partida, com dois pontos marcados.

    Julian Nagelsmann: "Ainda não é tarde"

    Para a defesa central, o técnico da seleção alemã convocou, em vez disso, Antonio Rüdiger, Jonathan Tah, Waldemar Anton, Nico Schlotterbeck e Malick Thiaw. Apesar de não ter sido convocado mais uma vez, Ginter continua esperando participar da Copa do Mundo: “Ainda há chances e só está tudo acabado quando estiver acabado. Pelo que ouvi, ainda não está decidido de vez.” 

    Na coletiva de imprensa sobre a convocação, na quinta-feira, Nagelsmann também abordou a não convocação de Ginter: “Matze Ginter está fazendo uma temporada muito boa. Não podemos levar todos sempre e dar uma chance a cada um, mas tentamos fazer com que muitos tenham a oportunidade de se mostrar. O trem ainda não partiu.” 

    Na convocação atual de Nagelsmann para os dois amistosos contra a Suíça (27 de março) e Gana (30 de março), não há nenhum jogador do Freiburg. Também falta o companheiro de equipe de Ginter, Noah Atubolu; em vez disso, o técnico da seleção alemã convocou pela primeira vez Jonas Urbig, do FC Bayern de Munique, para a posição de goleiro.

  • Seleção da DFB: O elenco da Seleção Alemã

    PosiçãoJogadorClube
    GoleiroOliver BaumannTSG Hoffenheim
    GoleiroAlexander NübelVfB Stuttgart
    GoleiroJonas UrbigFC Bayern de Munique
    DefesaWaldemar AntonBorussia Dortmund
    DefesaNathaniel BrownEintracht Frankfurt
    DefensivoPascal GroßBrighton & Hove Albion
    DefesaJoshua KimmichFC Bayern de Munique
    DefensivoAleksandar PavlovicFC Bayern de Munique
    DefensivoDavid RaumRB Leipzig
    DefesaAntonio RüdigerReal Madrid
    DefesaNico SchlotterbeckBorussia Dortmund
    DefesaAnton StachLeeds United
    DefensivoJonathan TahFC Bayern de Munique
    DefensivoMalick ThiawNewcastle United
    DefesaJosha VagnomanVfB Stuttgart
    OfensivoLeon GoretzkaFC Bayern de Munique
    AtaqueSerge GnabryFC Bayern de Munique
    AtaqueKai HavertzArsenal
    AtaqueLennart KarlFC Bayern de Munique
    AtaqueJamie LewelingVfB Stuttgart
    AtaqueFelix NmechaBorussia Dortmund
    AtaqueLeroy SanéGalatasaray Istambul
    AtaqueKevin SchadeFC Brentford
    AtaqueDeniz UndavVfB Stuttgart
    AtaqueFlorian WirtzFC Liverpool
    AtaqueNick WoltemadeNewcastle United
