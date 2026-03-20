Ele disse ter falado ao telefone com o técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, “na terça-feira”, explicou Ginter na noite de quinta-feira, após a classificação para as quartas de final da Liga Europa com o SC Freiburg, graças a uma goleada por 5 a 1 na partida de volta contra o KRC Genk. “A conversa, como se soube hoje, não foi muito boa. Não é uma decisão injusta, mas sim esportiva. Mesmo assim, é decepcionante.”
Traduzido por
Conversa com Julian Nagelsmann “não foi tão boa”: jogador de longa data da seleção nacional “decepcionado” com a não convocação pela DFB
Ginter integrou o elenco campeão da Copa do Mundo de 2014 e disputou, até o momento, 51 partidas pela seleção. A última delas ocorreu em junho de 2023, sob o comando de Hansi Flick, portanto, pouco antes de Nagelsmann assumir o cargo. “Já trabalhei com os mais diversos treinadores e sei muito bem como lidar com estrutura e comportamento defensivo”, afirmou Ginter.
O jogador de 32 anos vem tendo uma temporada sólida com o Freiburg e tem até contribuído ofensivamente. Em 39 partidas oficiais, marcou três gols e deu cinco assistências. Contra o Genk, Ginter foi eleito o melhor jogador da partida, com dois pontos marcados.
- AFP
Julian Nagelsmann: "Ainda não é tarde"
Para a defesa central, o técnico da seleção alemã convocou, em vez disso, Antonio Rüdiger, Jonathan Tah, Waldemar Anton, Nico Schlotterbeck e Malick Thiaw. Apesar de não ter sido convocado mais uma vez, Ginter continua esperando participar da Copa do Mundo: “Ainda há chances e só está tudo acabado quando estiver acabado. Pelo que ouvi, ainda não está decidido de vez.”
Na coletiva de imprensa sobre a convocação, na quinta-feira, Nagelsmann também abordou a não convocação de Ginter: “Matze Ginter está fazendo uma temporada muito boa. Não podemos levar todos sempre e dar uma chance a cada um, mas tentamos fazer com que muitos tenham a oportunidade de se mostrar. O trem ainda não partiu.”
Na convocação atual de Nagelsmann para os dois amistosos contra a Suíça (27 de março) e Gana (30 de março), não há nenhum jogador do Freiburg. Também falta o companheiro de equipe de Ginter, Noah Atubolu; em vez disso, o técnico da seleção alemã convocou pela primeira vez Jonas Urbig, do FC Bayern de Munique, para a posição de goleiro.
Seleção da DFB: O elenco da Seleção Alemã
Posição Jogador Clube Goleiro Oliver Baumann TSG Hoffenheim Goleiro Alexander Nübel VfB Stuttgart Goleiro Jonas Urbig FC Bayern de Munique Defesa Waldemar Anton Borussia Dortmund Defesa Nathaniel Brown Eintracht Frankfurt Defensivo Pascal Groß Brighton & Hove Albion Defesa Joshua Kimmich FC Bayern de Munique Defensivo Aleksandar Pavlovic FC Bayern de Munique Defensivo David Raum RB Leipzig Defesa Antonio Rüdiger Real Madrid Defesa Nico Schlotterbeck Borussia Dortmund Defesa Anton Stach Leeds United Defensivo Jonathan Tah FC Bayern de Munique Defensivo Malick Thiaw Newcastle United Defesa Josha Vagnoman VfB Stuttgart Ofensivo Leon Goretzka FC Bayern de Munique Ataque Serge Gnabry FC Bayern de Munique Ataque Kai Havertz Arsenal Ataque Lennart Karl FC Bayern de Munique Ataque Jamie Leweling VfB Stuttgart Ataque Felix Nmecha Borussia Dortmund Ataque Leroy Sané Galatasaray Istambul Ataque Kevin Schade FC Brentford Ataque Deniz Undav VfB Stuttgart Ataque Florian Wirtz FC Liverpool Ataque Nick Woltemade Newcastle United