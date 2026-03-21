Controverso, obstinado, carismático e cheio de personalidade: Fabregas já está pronto para um grande clube?

A raiz catalã do Barcelona, a influência anglo-francesa do Arsenal de Wenger, o pragmatismo de Mourinho e Conte, a geometria ambiciosa de Sarri. A carreira de jogador de Fàbregas é um compêndio de escolas de futebol, um enorme bagagem técnica e cultural. Mas tudo o que você absorveu como jogador não o define automaticamente como técnico. E, de fato, Cesc está construindo algo próprio. Não é um detalhe insignificante no contexto italiano, onde muitas vezes se protege o espaço em vez de criá-lo, ver um time que faz exatamente o contrário. Seu Como é uma provocação cultural antes mesmo de ser tática: campo estreito e constantemente alargado, velocidade nos passes, laterais envolvidos no 4-2-3-1 negligenciado pela Série A, jovens com responsabilidades, risco aceito nas jogadas de todos os setores, incluindo o goleiro. Butez, que chegou com boas bases técnicas, deu um salto de qualidade na capacidade de ler o jogo, habilidade na qual agora se destaca e é o melhor goleiro da Série A. Com ele, um pouco como Mou com Lampard recém-chegado ao Chelsea, Cesc trabalhou com os pés e com a cabeça, pois estava convencido de que ele tinha tudo para se tornar o número 1 nessas situações. É assim que se conquista credibilidade: o que você diz se vê em campo, teoria aplicada no grande gramado verde.





E há também o outro aspecto: a comunicação, o diálogo ou o confronto com os “gurus” do banco de reservas. De Allegri a Gasperini, que divide opiniões entre os colegas e até mesmo entre os comentaristas: limitação ou recurso, temperamento ou estratégia? A resposta resume-se a uma única palavra: personalidade.