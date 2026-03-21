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fabregas como callegariGetty Images
Massimo Callegari

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Controverso, obstinado, carismático e cheio de personalidade: Fabregas já está pronto para um grande clube?

Será que ele conseguirá manter sua identidade sem ficar preso ao personagem? A análise de Massimo Callegari.

A raiz catalã do Barcelona, a influência anglo-francesa do Arsenal de Wenger, o pragmatismo de Mourinho e Conte, a geometria ambiciosa de Sarri. A carreira de jogador de Fàbregas é um compêndio de escolas de futebol, um enorme bagagem técnica e cultural. Mas tudo o que você absorveu como jogador não o define automaticamente como técnico. E, de fato, Cesc está construindo algo próprio. Não é um detalhe insignificante no contexto italiano, onde muitas vezes se protege o espaço em vez de criá-lo, ver um time que faz exatamente o contrário. Seu Como é uma provocação cultural antes mesmo de ser tática: campo estreito e constantemente alargado, velocidade nos passes, laterais envolvidos no 4-2-3-1 negligenciado pela Série A, jovens com responsabilidades, risco aceito nas jogadas de todos os setores, incluindo o goleiro. Butez, que chegou com boas bases técnicas, deu um salto de qualidade na capacidade de ler o jogo, habilidade na qual agora se destaca e é o melhor goleiro da Série A. Com ele, um pouco como Mou com Lampard recém-chegado ao Chelsea, Cesc trabalhou com os pés e com a cabeça, pois estava convencido de que ele tinha tudo para se tornar o número 1 nessas situações. É assim que se conquista credibilidade: o que você diz se vê em campo, teoria aplicada no grande gramado verde.


E há também o outro aspecto: a comunicação, o diálogo ou o confronto com os “gurus” do banco de reservas. De Allegri a Gasperini, que divide opiniões entre os colegas e até mesmo entre os comentaristas: limitação ou recurso, temperamento ou estratégia? A resposta resume-se a uma única palavra: personalidade.

  • Um pouco ousado, um pouco imprudente, Fàbregas vem demonstrando muita personalidade, ainda mais se levarmos em conta sua pouca idade (38 anos) e sua inexperiência como técnico. Trata-se, portanto, mais de temperamento do que de estratégia, apoiado por um ambiente sólido, por um clube que o protege, valoriza e lhe confere responsabilidades sem exercer pressão excessiva. E da qual ele se sente parte integrante, não apenas como primeira etapa de um processo de crescimento que poderia/deveria levá-lo em breve a um clube de ponta, mas também como figura central para atrair os jogadores. Da equipe principal, naturalmente, mas também do setor juvenil, jovens que, no dia a dia, absorvem dele o sentido profundo e promissor do projeto do clube. Uma ideia que Fàbregas compartilha desde sua chegada, quando, com humildade, começou a treinar a Primavera 2, uma equipe que na época precisava ser totalmente construída. Apesar das dificuldades e apesar da fabulosa carreira como jogador, foi justamente sua atitude de “primus inter pares”, sem se colocar em um pedestal, que cativou os jovens e a diretoria. Ele não está no Como apenas por si mesmo.

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  • É claro que não faltam exageros. Decisões radicais (Jacobo Ramón como segundo atacante titular na primeira etapa contra a Roma) e sinais de um técnico ainda em formação, que, no entanto, demonstram a coragem de ousar.


    O salto para um grande clube, mais cedo ou mais tarde, estará ligado à necessidade de consolidar seu método em contextos menos protegidos. Uma etapa intermediária, um clube exigente mas não obcecado pelo resultado imediato (Florença?), poderia representar uma transição gradual entre a realidade perfeita (o Como, onde suas exigências são totalmente atendidas) e uma necessariamente imperfeita: os superclubes de ponta, onde muitas vezes a diretoria investe, decide e entrega ao treinador o time pronto para jogar, com a missão de garantir resultados. E se ele não conseguir resultados em pouco tempo, na maioria dos casos, é “obrigado, até mais, o próximo”.  


    Dizem que sua paixão pelo futebol é visceral, incontida, quase incontrolável. Pura obsessão. Como no jantar de Natal do clube, quando, apesar do clima festivo, ele não conseguia tirar os olhos do tablet para acompanhar Napoli x Milan pela Supercopa Italiana. Nenhuma das duas equipes seria adversária do Como nas semanas imediatamente seguintes, nenhum compromisso iminente. Apenas paixão. E obsessão. Será que ele conseguirá permanecer fiel à sua identidade sem se deixar aprisionar pela figura pública? Na resposta a esse dilema residem as possibilidades de que nenhum horizonte lhe seja vedado.

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