A polêmica que envolve as seleções de Marrocos e do Senegal não dá sinais de abrandar, em relação à tão discutida final da Copa Africana de Nações, vencida por Mané e seus companheiros em campo, mas atribuída administrativamente a Marrocos nos últimos dias. Após a decisão da Confederação Africana de Futebol (CAF) de atribuir o título ao Marrocos por decisão administrativa, o Senegal decidiu recorrer ao TAS de Lausanne, mas também estão em destaque as sanções impostas pela própria CAF.
AFP
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Controvérsia entre Marrocos e Senegal: sanções para ambas as seleções, mas a participação na Copa do Mundo não estaria em risco
AS CONSEQUÊNCIAS PARA A COPA DO MUNDO
De acordo com o RMC Sport, a controvérsia entre Marrocos e Senegal não terá impacto sobre a Copa do Mundo nem sobre a participação das duas seleções na competição. Ambas as federações receberam pesadas sanções impostas pela comissão disciplinar da CAF, mas essas sanções serão válidas apenas para as competições organizadas pela própria CAF. Portanto, o foco é a próxima edição da Copa Africana das Nações, e não a próxima Copa do Mundo de futebol.
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