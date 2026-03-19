Controvérsia entre Marrocos e Senegal: sanções para ambas as seleções, mas a participação na Copa do Mundo não estaria em risco

De acordo com o RMC Sport, a controvérsia entre Marrocos e Senegal não terá impacto sobre a Copa do Mundo nem sobre a participação das duas seleções na competição. Ambas as federações receberam pesadas sanções impostas pela comissão disciplinar da CAF, mas essas sanções serão válidas apenas para as competições organizadas pela própria CAF. Portanto, o foco é a próxima edição da Copa Africana das Nações, e não a próxima Copa do Mundo de futebol.