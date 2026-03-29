“Controles que nunca vi na vida!” – O técnico da França, Didier Deschamps, critica a segurança dos EUA antes da Copa do Mundo

A comissão técnica francesa, incluindo o assistente Guy Stephan, já esteve inspecionando os locais dos jogos e conversou com jogadoras que participaram da Copa do Mundo de Clubes para coletar informações. Deschamps está preocupado com a distância entre os locais de treinamento e os estádios, observando que só as obrigações com a imprensa já podem implicar em uma viagem de 45 minutos em cada sentido.

“O fato de termos estado em Boston é um ensaio mais importante para nós, porque vamos estar lá”, explicou Deschamps. “Estive lá com Guy Stephan para as semifinais e a final da Copa do Mundo de Clubes, conversei com os jogadores que estavam lá; há diferentes situações que trazem mais ou menos complicações. Precisamos garantir que vamos minimizá-las e nos adaptar. Haverá um calor extra neste verão, a recuperação será importante. Mas as obrigações com a mídia são no estádio da partida, que fica a 45 minutos do centro de treinamento. Jogando às 15h ou às 17h, não há muitas horas antes. Às 21h, dá para administrar. Vamos nos adaptar e fazer o nosso melhor para gastar menos energia em tudo o que for fora do campo.”