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“Controles que nunca vi na vida!” – O técnico da França, Didier Deschamps, critica a segurança dos EUA antes da Copa do Mundo
Pesadelos logísticos nos Estados Unidos
Deschamps não ficou impressionado com os rigorosos protocolos de segurança nos aeroportos americanos. O técnico, que está definindo o elenco para a Copa do Mundo de 2026, admitiu que a intensidade das verificações foi muito além de tudo o que já havia vivenciado em sua longa carreira.
Em entrevista coletiva antes do confronto de domingo contra a Colômbia, em Maryland, Deschamps revelou seu espanto com os rigorosos protocolos encontrados na chegada. “Na nossa chegada, passamos um tempo incrível no aeroporto, com verificações que eu nunca tinha visto na vida. Estamos nos adaptando”, explicou o técnico aos repórteres.
- AFP
Tempos de viagem e preparação para o torneio
A atual pré-convocatória está sendo vista como um ensaio geral para a Copa do Mundo de 2026, que será sediada nos Estados Unidos, no Canadá e no México. Embora a equipe tenha aproveitado as temperaturas mais amenas durante este período, Deschamps está plenamente ciente de que as grandes distâncias e os tempos de viagem serão um fator determinante quando o torneio começar em junho. “Em termos de temperatura, estamos bem. Temos problemas que eu já conhecia e que ainda persistem, especialmente no que diz respeito ao tempo de viagem”, observou Deschamps.
Adaptando-se ao ambiente americano
A comissão técnica francesa, incluindo o assistente Guy Stephan, já esteve inspecionando os locais dos jogos e conversou com jogadoras que participaram da Copa do Mundo de Clubes para coletar informações. Deschamps está preocupado com a distância entre os locais de treinamento e os estádios, observando que só as obrigações com a imprensa já podem implicar em uma viagem de 45 minutos em cada sentido.
“O fato de termos estado em Boston é um ensaio mais importante para nós, porque vamos estar lá”, explicou Deschamps. “Estive lá com Guy Stephan para as semifinais e a final da Copa do Mundo de Clubes, conversei com os jogadores que estavam lá; há diferentes situações que trazem mais ou menos complicações. Precisamos garantir que vamos minimizá-las e nos adaptar. Haverá um calor extra neste verão, a recuperação será importante. Mas as obrigações com a mídia são no estádio da partida, que fica a 45 minutos do centro de treinamento. Jogando às 15h ou às 17h, não há muitas horas antes. Às 21h, dá para administrar. Vamos nos adaptar e fazer o nosso melhor para gastar menos energia em tudo o que for fora do campo.”
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Testes decisivos antes da divulgação da lista final do elenco
A vitória de quinta-feira no Gillette Stadium contra o Brasil já deu uma amostra do que está por vir, já que os Bleus voltarão ao mesmo local para enfrentar a Noruega na partida da fase de grupos, no dia 26 de junho. O próximo amistoso contra a Colômbia será a última oportunidade para Deschamps avaliar seu elenco antes de anunciar a lista definitiva para o verão.