Em entrevista ao Diario AS na quarta-feira, Mbappé tentou amenizar a polêmica ao insistir que suas ações não tiveram a intenção de desrespeitar a cidade. "Quero explicar isso claramente, para que as pessoas entendam", afirmou Mbappé. "Foi uma decisão tomada pelos clubes, de usar a camisa. Nós, jogadores, tivemos que usá-la. A primeira coisa que quero dizer é que estou em total solidariedade com Ceuta e com todas as vítimas, porque, antes de ser jogador, sou um ser humano."

O atacante, cujos pais emigraram para a França vindos da Argélia e de Camarões, explicou que se viu em uma posição delicada ao tentar reconhecer todos os lados da crise humanitária. "Mas eu também queria reconhecer e mostrar apoio a todos os migrantes que perderam suas vidas e àqueles que enfrentam condições duras. Era uma posição difícil de se estar, porque as pessoas podem pensar que sou contra o povo de Ceuta, mas não, absolutamente não. Não tenho nada contra eles, e dou total apoio a eles em meus pensamentos. No entanto, eu também queria reconhecer todos que estão sofrendo", acrescentou.

Desenvolvendo esse sentimento, Mbappé fez um apelo emocionado por união e pelo fim da divisão. "No fim das contas, sou humano e não quero priorizar uma forma de sofrimento em detrimento de outra. Há pessoas sofrendo, e isso me entristece profundamente ao ver isso no mundo. Sou alguém que quer o melhor para o nosso mundo. Procuro enviar uma mensagem de positividade e paz, e espero que isso seja resolvido rapidamente."