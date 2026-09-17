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Real Madrid v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Khaled Mahmoud
Traduzido por

Controle de danos! Florentino Perez faz viagem de emergência a Ceuta após Vinicius Jr, Mbappe e Konate provocarem polêmica com camisa

Real Madrid
K. Mbappe
Vinicius Junior
Elche x Real Madrid
Elche
La Liga

O presidente do Real Madrid, Florentino Perez, agendou uma visita institucional de emergência a Ceuta nesta sexta-feira após uma onda de reação pública negativa. A medida ocorre depois de as estrelas Vinicius Junior e Kylian Mbappe terem sido acusadas de desrespeitar a cidade autônoma espanhola durante o aquecimento pré-jogo.

  • Perez lidera delegação de alto nível a Ceuta

    Segundo o OK Diario, Perez deve viajar para Ceuta nesta sexta-feira em uma ação que está sendo vista como um importante exercício de contenção de danos para o gigante espanhol. Acompanhada pelo diretor institucional Emilio Butragueno e pelo presidente de honra Jose Martinez Pirri, a delegação tem como objetivo reparar a relação do clube com a comunidade local.

    A controvérsia tem origem em um incidente ocorrido na terça-feira, no estádio Martinez Valero, onde o Real Madrid garantiu uma vitória por 3 a 2 sobre o Elche. Antes do pontapé inicial, como parte de uma iniciativa da liga, era esperado que os jogadores usassem camisas comemorativas com o slogan 'Todos somos caballas' (Somos todos ceutíes) para demonstrar solidariedade à cidade.

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  • TOPSHOT-FBL-ESP-LIGA-ELCHE-REAL MADRIDAFP

    Vinicius e Mbappe no centro da tempestade

    No entanto, Mbappe, Vinicius e Ibrahima Konate foram alvo de intensa repercussão na imprensa espanhola depois de puxarem as camisas até o peito durante o aquecimento pré-jogo, ocultando deliberadamente o slogan antes de tirá-las, um gesto que provocou indignação imediata nas redes sociais e na própria Ceuta, onde críticos atacaram o trio por demonstrar falta de profissionalismo e desrespeitar uma questão local sensível.

    Organizada por um grupo empresarial local, a iniciativa foi criada para chamar a atenção internacional para a crescente crise humanitária de Ceuta após uma entrada massiva de migrantes vindos do Marrocos em julho.

  • Hierarquia do Madrid está preocupada com a percepção pública

    Internamente, diz-se que a diretoria do Real Madrid está profundamente preocupada com a forma como as ações dos jogadores foram interpretadas, temendo que isso possa ser entendido de maneira equivocada como indiferença em relação a um território espanhol. Embora o clube tenha inicialmente apoiado a iniciativa beneficente, depois defendeu a liberdade de expressão pessoal do elenco em uma tentativa de amenizar a situação.

    No entanto, Perez não quer correr riscos com a imagem do clube. O presidente liderará uma delegação oficial a Ceuta na sexta-feira, ao lado do ídolo do clube e natural de Ceuta, Pirri, para reforçar o apoio institucional inabalável do Real Madrid à cidade.

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    Mbappé esclarece sua posição

    Em entrevista ao Diario AS na quarta-feira, Mbappé tentou amenizar a polêmica ao insistir que suas ações não tiveram a intenção de desrespeitar a cidade. "Quero explicar isso claramente, para que as pessoas entendam", afirmou Mbappé. "Foi uma decisão tomada pelos clubes, de usar a camisa. Nós, jogadores, tivemos que usá-la. A primeira coisa que quero dizer é que estou em total solidariedade com Ceuta e com todas as vítimas, porque, antes de ser jogador, sou um ser humano."

    O atacante, cujos pais emigraram para a França vindos da Argélia e de Camarões, explicou que se viu em uma posição delicada ao tentar reconhecer todos os lados da crise humanitária. "Mas eu também queria reconhecer e mostrar apoio a todos os migrantes que perderam suas vidas e àqueles que enfrentam condições duras. Era uma posição difícil de se estar, porque as pessoas podem pensar que sou contra o povo de Ceuta, mas não, absolutamente não. Não tenho nada contra eles, e dou total apoio a eles em meus pensamentos. No entanto, eu também queria reconhecer todos que estão sofrendo", acrescentou.

    Desenvolvendo esse sentimento, Mbappé fez um apelo emocionado por união e pelo fim da divisão. "No fim das contas, sou humano e não quero priorizar uma forma de sofrimento em detrimento de outra. Há pessoas sofrendo, e isso me entristece profundamente ao ver isso no mundo. Sou alguém que quer o melhor para o nosso mundo. Procuro enviar uma mensagem de positividade e paz, e espero que isso seja resolvido rapidamente."

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