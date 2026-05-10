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Contrato rescindido! Atacante do Liverpool, que custou 85 milhões de libras, deve sair a título gratuito neste verão
Será que a Premier League está prestes a voltar?
Nunez só se transferiu do Liverpool para a Liga Profissional da Arábia Saudita no verão passado por 53 milhões de euros. Os Reds, no entanto, haviam acordado uma taxa que poderia chegar a £ 85 milhões quando contrataram o uruguaio do Benfica há cerca de quatro anos. Ele agora está pronto para sair em uma transferência gratuita e há até rumores de um retorno à Premier League, com o Newcastle United e o Chelsea supostamente acompanhando a situação. Então, por que o Al Hilal decidiu cortar suas perdas tão abruptamente?
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Nunez é excluído do elenco da Liga Profissional da Arábia Saudita
Nunez teve sua licença para jogar na Liga Profissional da Arábia Saudita revogada durante a janela de transferências de inverno, após a transferência de Karim Benzema para o Al Hilal. A regra da liga relativa a jogadores estrangeiros — que limita cada elenco a 10 estrangeiros, sendo oito com mais de 20 anos e dois com menos de 20 — forçou essa decisão.
Antes da exclusão, Nunez vinha enfrentando dificuldades para corresponder às altas expectativas: em 22 partidas, ele marcou nove gols e deu cinco assistências. Desde que chegou, no início de fevereiro, Benzema igualou essa marca de gols e deu o mesmo número de assistências — e tudo isso em 10 partidas a menos.
Má sorte na véspera da Copa do Mundo
Para Núñez, o momento não poderia ser pior, com a Copa do Mundo se aproximando neste verão. O jogador de 26 anos não disputa uma partida oficial pelo clube desde 16 de fevereiro. Na última partida da fase de grupos da Liga dos Campeões da AFC, quando ainda estava apto a jogar, Núñez marcou dois gols. No entanto, ele ficou de fora da convocação para a eliminação nas oitavas de final em abril, o que torna sua vaga na seleção nacional cada vez mais incerta. Nos amistosos contra a Inglaterra e a Argélia no final de março, ele entrou como substituto no final de ambas as partidas, o que deveria, pelo menos, garantir-lhe uma vaga na seleção.