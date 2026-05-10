Contrato rescindido! Atacante do Liverpool, que custou 85 milhões de libras, deve sair a título gratuito neste verão

Nunez teve sua licença para jogar na Liga Profissional da Arábia Saudita revogada durante a janela de transferências de inverno, após a transferência de Karim Benzema para o Al Hilal. A regra da liga relativa a jogadores estrangeiros — que limita cada elenco a 10 estrangeiros, sendo oito com mais de 20 anos e dois com menos de 20 — forçou essa decisão.

Antes da exclusão, Nunez vinha enfrentando dificuldades para corresponder às altas expectativas: em 22 partidas, ele marcou nove gols e deu cinco assistências. Desde que chegou, no início de fevereiro, Benzema igualou essa marca de gols e deu o mesmo número de assistências — e tudo isso em 10 partidas a menos.