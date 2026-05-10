Nunez teve sua elegibilidade para jogar na Liga Profissional da Arábia Saudita suspensa no meio do ano, após a transferência de Karim Benzema para o Al Hilal. O motivo é a regulamentação sobre jogadores estrangeiros vigente no país. Essa regulamentação estabelece que são permitidos, no máximo, dez jogadores estrangeiros por elenco, dos quais oito podem ter qualquer idade e dois devem ser sub-20.

Antes disso, Nunez havia conseguido atender apenas parcialmente às altas expectativas depositadas nele. Em 22 jogos, ele marcou nove gols e deu cinco assistências. Benzema, desde sua chegada no início de fevereiro, soma o mesmo número de gols e cinco assistências. Para isso, porém, ele precisou de dez jogos a menos.

Para Nunez, a situação atual é uma má notícia com vistas à Copa do Mundo no verão. Desde 16 de fevereiro, o jogador de 26 anos não disputou mais nenhuma partida oficial pelo clube. Na última partida da fase de grupos da Liga dos Campeões da AFC, na qual ele ainda estava apto a jogar, Nunez chegou a marcar dois gols. No entanto, na eliminação nas oitavas de final em abril, ele não foi convocado para o elenco. Assim, sua vaga de titular na seleção nacional também está bastante ameaçada. Nos amistosos contra a Inglaterra e a Argélia no final de março, ele pelo menos entrou em campo nos minutos finais de cada partida. Isso deve ser suficiente para garantir pelo menos uma convocação.