Contrato milionário e separação do irmão Franz! Moritz Wagner encontrou um novo time na NBA

O contrato de Wagner deve incluir uma opção mútua para reajustar o salário após a primeira temporada. O jogador e a franquia poderiam então chegar a um acordo para negociar um contrato com remuneração mais alta ou garantir os 19 milhões de dólares integrais.

Wagner ganhou apenas cinco milhões de dólares na última temporada pelo Magic e tinha um contrato de um ano; agora, no Brooklyn, o valor é quase o dobro. Para o jogador de 29 anos, o Nets é a quinta passagem na NBA, depois do Los Angeles Lakers, do Washington Wizards, do Boston Celtics e do Magic.

No Magic, “Moe” parecia ter condições perfeitas e se estabeleceu como um jogador essencial e um impulsionador vindo do banco. Ele teve um desempenho particularmente forte na temporada 2024/25, quando registrou uma média de 12,9 pontos e 4,9 rebotes, entrando pelo menos na discussão mais ampla sobre o prêmio de “Sixth Man of the Year”.

Mas então veio o revés amargo e decisivo: em 21 de dezembro de 2024, Wagner sofreu uma ruptura do ligamento cruzado, o que o deixou fora do restante da temporada, do Campeonato Europeu de 2025 e de grande parte da temporada passada. Após seu retorno, ele ficou bem atrás de Wendell Carter Jr. e Goga Bitadze na rotação do Magic.