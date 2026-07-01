Conforme informou o repórter da ESPN Shams Charania, “Moe” Wagner chegou a um acordo com o Brooklyn Nets para um contrato de dois anos no valor de 19 milhões de dólares. Com isso, chega ao fim também a fase em que os irmãos Wagner estiveram juntos na Flórida. Lá, os irmãos Wagner moravam e jogavam juntos desde a chegada de Franz à NBA em 2021.
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Contrato milionário e separação do irmão Franz! Moritz Wagner encontrou um novo time na NBA
O contrato de Wagner deve incluir uma opção mútua para reajustar o salário após a primeira temporada. O jogador e a franquia poderiam então chegar a um acordo para negociar um contrato com remuneração mais alta ou garantir os 19 milhões de dólares integrais.
Wagner ganhou apenas cinco milhões de dólares na última temporada pelo Magic e tinha um contrato de um ano; agora, no Brooklyn, o valor é quase o dobro. Para o jogador de 29 anos, o Nets é a quinta passagem na NBA, depois do Los Angeles Lakers, do Washington Wizards, do Boston Celtics e do Magic.
No Magic, “Moe” parecia ter condições perfeitas e se estabeleceu como um jogador essencial e um impulsionador vindo do banco. Ele teve um desempenho particularmente forte na temporada 2024/25, quando registrou uma média de 12,9 pontos e 4,9 rebotes, entrando pelo menos na discussão mais ampla sobre o prêmio de “Sixth Man of the Year”.
Mas então veio o revés amargo e decisivo: em 21 de dezembro de 2024, Wagner sofreu uma ruptura do ligamento cruzado, o que o deixou fora do restante da temporada, do Campeonato Europeu de 2025 e de grande parte da temporada passada. Após seu retorno, ele ficou bem atrás de Wendell Carter Jr. e Goga Bitadze na rotação do Magic.
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Moritz Wagner acabou ficando completamente de fora do Magic
No final, ele ficou com uma média de apenas 11,9 minutos por partida e 6,9 pontos na temporada regular. Um recorde negativo na carreira desde seu ano de estreia no Lakers. Na eliminação nos playoffs contra o Detroit Pistons na primeira fase, ele entrou em quadra em apenas duas das sete partidas.
Wagner já havia dado a entender abertamente que sua passagem pela Flórida está chegando ao fim: “Vou encarar as próximas semanas com a mente aberta e ver onde vou parar”, explicou ele recentemente em uma entrevista. Ele também aceitou o fato de que, muito provavelmente, não jogará mais ao lado de seu irmão Franz: “Também não sinto mais aquela necessidade de voltar para lá por causa da história com meu irmão.”
Nos Nets, o tempo de jogo de Wagner deverá aumentar significativamente, conforme a situação atual. Após a saída de Nicolas Claxton, o Brooklyn conta apenas com Day’Ron Sharpe como pivô nominal ao lado de Wagner no elenco. Além disso, aos 29 anos, Wagner é um dos jogadores mais velhos dos Nets e deve atuar como líder do jovem núcleo da equipe.
Na última temporada, os Nets venceram apenas 20 jogos (62 derrotas) e terminaram em 13º lugar na Conferência Leste.