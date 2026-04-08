Contrato de Neymar gera pedidos para que o presidente do Santos renuncie, já que dívida de 18 milhões de libras com o craque brasileiro foi considerada ilegal

O cerne da contestação judicial reside em um controverso mecanismo de vencimento antecipado. Caso Teixeira não consiga garantir a reeleição no final deste ano, ou se o Santos decidir adotar uma estrutura de propriedade corporativa, os credores — a empresa administrada pela família de Neymar — poderiam exigir o pagamento imediato em dinheiro. Condenando essa cláusula, o promotor afirmou: “Nem mesmo na Constituição do Sudão do Sul um presidente condiciona a renovação de um contrato à sua própria reeleição. Você consegue imaginar se o prefeito da sua cidade fizesse isso? Seria prisão imediata. Ao vincular uma obrigação financeira de dezenas de milhões de reais ao resultado de uma eleição interna, o presidente agiu com um claro abuso de poder, usando a autoridade contratual do clube para criar um escudo político pessoal.”