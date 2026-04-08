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Santos v Corinthians - Brasileirao 2026Getty Images Sport
Moataz Elgammal

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Contrato de Neymar gera pedidos para que o presidente do Santos renuncie, já que dívida de 18 milhões de libras com o craque brasileiro foi considerada ilegal

Neymar
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O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, enfrenta forte pressão para renunciar após denúncias explosivas feitas por um promotor. A controvérsia gira em torno de uma dívida de 18 milhões de libras com Neymar, estruturada em um contrato que, segundo os críticos, serve como um escudo político pessoal. Com a icônica base de formação do clube dada em garantia, isso desencadeou uma grave crise em relação ao futuro da equipe.

  • As origens da crise da dívida de 18 milhões de libras

    O Santos está envolvido em uma batalha judicial relacionada a um acordo de 18 milhões de libras a ser pago à NR Sports, empresa de direitos de imagem dirigida pelo pai de Neymar. O promotor e membro do Santos, Ivan Luduvice, apresentou um pedido formal de impeachment de Teixeira após a descoberta de uma emenda contratual assinada em 30 de dezembro. Ele argumenta que o acordo é ilegal porque cria uma barreira financeira injusta que sobrecarrega desproporcionalmente o clube em caso de mudança na liderança, violando diretamente os estatutos internos.

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    Alegações de proteção política ilegal

    O cerne da contestação judicial reside em um controverso mecanismo de vencimento antecipado. Caso Teixeira não consiga garantir a reeleição no final deste ano, ou se o Santos decidir adotar uma estrutura de propriedade corporativa, os credores — a empresa administrada pela família de Neymar — poderiam exigir o pagamento imediato em dinheiro. Condenando essa cláusula, o promotor afirmou: “Nem mesmo na Constituição do Sudão do Sul um presidente condiciona a renovação de um contrato à sua própria reeleição. Você consegue imaginar se o prefeito da sua cidade fizesse isso? Seria prisão imediata. Ao vincular uma obrigação financeira de dezenas de milhões de reais ao resultado de uma eleição interna, o presidente agiu com um claro abuso de poder, usando a autoridade contratual do clube para criar um escudo político pessoal.”

  • Campo de treinamento usado como garantia

    Para agravar ainda mais as preocupações dos torcedores, o clube ofereceu seu histórico centro de treinamento Meninos da Vila como garantia legal para o rigoroso cronograma de pagamentos, que exige parcelas mensais elevadas a partir de janeiro de 2026. O promotor insiste que essa garantia é totalmente nula, pois o conselho deliberativo do clube nunca foi consultado. Apesar desses sinais de alerta evidentes e da dívida total do clube ter subido para impressionantes 146 milhões de libras, a diretoria votou recentemente pela aprovação das contas financeiras de 2025 com 109 votos a favor. Luduvice exigiu a anulação total dessa aprovação, alertando que ela expõe a academia a graves riscos de expropriação.

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    O que vem por aí para os gigantes brasileiros?

    Olhando para o futuro, a comissão interna deve decidir com urgência se investigará formalmente essas graves infrações legais. Com o aumento das obrigações de curto prazo e um único pagamento em atraso ameaçando acionar uma cláusula de aceleração, essa acirrada disputa na diretoria sobre o imóvel mais valioso do clube irá, sem dúvida, dominar o próximo ciclo eleitoral. De acordo com a ESPN, Luduvice pretende concorrer às eleições.

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