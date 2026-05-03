“Contrato de longo prazo assinado” – O goleiro do Manchester City, Gianluigi Donnarumma, confirma com um toque de humor o casamento com sua namorada de infância, Alessia Elefante

Embora o casamento tenha ocorrido nesta semana, os preparativos começaram já no final de 2024. Durante sua passagem pela capital francesa com o PSG, Donnarumma pediu a mão dela em casamento em um quarto decorado com balões e rosas. O pedido foi um momento íntimo que marcou a intenção do casal de finalmente oficializar uma década de romance.

A cerimônia de casamento em si apresentou uma mistura de estilos tradicionais e contemporâneos. Donnarumma optou por um terno na cor tabaco com uma camisa casual de gola redonda, enquanto Elefante escolheu um look branco não tradicional composto por calças palazzo e um top branco. O local estava supostamente repleto de rosas brancas e rosa, refletindo a estética do noivado deles.