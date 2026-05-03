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“Contrato de longo prazo assinado” – O goleiro do Manchester City, Gianluigi Donnarumma, confirma com um toque de humor o casamento com sua namorada de infância, Alessia Elefante
Um anúncio no estilo de transferência
Depois de se casar com sua namorada de infância, o goleiro do Manchester City postou uma série de lindas fotos do casamento no Instagram. Ele acompanhou as imagens com a legenda bem-humorada: “Contrato de longo prazo assinado”. A publicação rapidamente se tornou viral, atraindo a atenção tanto de fãs quanto de colegas. Até mesmo o famoso jornalista especializado em transferências Fabrizio Romano não resistiu e se envolveu. Mantendo-se fiel ao tema, Romano comentou com sua frase de efeito lendária: “Lá vamos nós”, sinalizando que este era um negócio que definitivamente havia chegado a uma conclusão bem-sucedida.
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Da proposta de casamento em Paris até o grande dia
Embora o casamento tenha ocorrido nesta semana, os preparativos começaram já no final de 2024. Durante sua passagem pela capital francesa com o PSG, Donnarumma pediu a mão dela em casamento em um quarto decorado com balões e rosas. O pedido foi um momento íntimo que marcou a intenção do casal de finalmente oficializar uma década de romance.
A cerimônia de casamento em si apresentou uma mistura de estilos tradicionais e contemporâneos. Donnarumma optou por um terno na cor tabaco com uma camisa casual de gola redonda, enquanto Elefante escolheu um look branco não tradicional composto por calças palazzo e um top branco. O local estava supostamente repleto de rosas brancas e rosa, refletindo a estética do noivado deles.
Um relacionamento que se formou em Castellammare
A união marca um marco significativo para um casal que está junto há quase uma década. Donnarumma e Elefante se conheceram ainda crianças em sua cidade natal, Castellammare di Stabia, e estudaram juntos. O relacionamento amoroso deles começou oficialmente em 2016, enquanto Donnarumma ganhava notoriedade no AC Milan.
Elefante, designer de interiores de profissão, tem sido uma presença constante ao lado do goleiro ao longo de sua carreira. Ela o acompanhou de Milão a Paris durante sua passagem pelo Paris Saint-Germain e, por fim, à Inglaterra, quando ele se juntou ao Manchester City. O vínculo entre eles permaneceu inabalável ao longo de várias transferências de grande repercussão nas principais ligas da Europa.
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Olhando para o futuro com o City
Com sua vida pessoal agora estabilizada, Donnarumma pode voltar a se concentrar inteiramente em suas funções entre as traves do Manchester City e da seleção italiana. O goleiro vem apresentando excelente desempenho na equipe de Pep Guardiola, demonstrando a segurança e a habilidade na defesa de chutes que o tornaram uma sensação ainda na adolescência na Série A.