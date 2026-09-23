Contrato de dois anos mais opção até 2030! AFA faz oferta oficial de renovação a Lionel Scaloni

Os dirigentes da federação seguem totalmente confiantes em manter o técnico que comandou uma era de ouro da Argentina. Atualizando as negociações em andamento pela renovação de contrato, o jornalista Gaston Edul informou via X: "A AFA fez a proposta de renovação para Lionel Scaloni. É até 2028 (Copa América), com a possibilidade de renovar por mais dois anos (até a Copa do Mundo de 2030). Ainda não houve uma resposta definitiva do técnico, mas há otimismo na AFA porque seus representantes estão negociando, e isso é um bom sinal."