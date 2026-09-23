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Contrato de dois anos mais opção até 2030! AFA faz oferta oficial de renovação a Lionel Scaloni
Federação avalia termos lucrativos para renovação contratual
A Associação do Futebol Argentino (AFA) apresentou formalmente a Scaloni uma oferta de renovação contratual por dois anos, com uma opção até a Copa do Mundo de 2030. Esse movimento decisivo acontece depois de o técnico ter indicado anteriormente que poderia deixar o cargo quando seu contrato atual expirar em dezembro. Os dirigentes agora aguardam uma resposta definitiva do treinador, enquanto acompanham discussões produtivas com seu estafe.
- Getty Images Sport
Negociações em andamento geram otimismo nos bastidores da diretoria
Os dirigentes da federação seguem totalmente confiantes em manter o técnico que comandou uma era de ouro da Argentina. Atualizando as negociações em andamento pela renovação de contrato, o jornalista Gaston Edul informou via X: "A AFA fez a proposta de renovação para Lionel Scaloni. É até 2028 (Copa América), com a possibilidade de renovar por mais dois anos (até a Copa do Mundo de 2030). Ainda não houve uma resposta definitiva do técnico, mas há otimismo na AFA porque seus representantes estão negociando, e isso é um bom sinal."
Sucesso sem precedentes consolida legado como técnico
Desde que assumiu o comando em 2018, Scaloni supervisionou uma era de ouro marcada pela Copa do Mundo de 2022 e por títulos consecutivos da Copa América, antes de levar a Argentina ao vice-campeonato no torneio de 2026. Ao abordar a crescente incerteza em torno do futuro do treinador, o goleiro do Chelsea Emiliano Martinez disse à ESPN Argentina: "Não faço ideia. Isso é entre Scaloni e sua comissão técnica, mas, seja qual for a decisão dele, nós sempre vamos apoiá-lo."
- Getty Images Sport
Scaloni tem três jogos pela frente
A Argentina agora se prepara para uma exigente trinca de amistosos internacionais, enfrentando a Bolívia em 30 de setembro antes de encarar Burkina Faso três dias depois. A agenda intensa termina com uma emocionante despedida de Lionel Messi em Buenos Aires, contra Benin, em 6 de outubro. O desempenho da equipe ao longo desses compromissos pode influenciar fortemente o veredito final do técnico sobre seu futuro no comando.
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