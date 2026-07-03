Mo Salah e seus companheiros mantiveram a calma no drama dos pênaltis: o Egito comemorou uma conquista histórica e chegou às oitavas de final após a primeira vitória em fase eliminatória de sua história na Copa do Mundo. A seleção, sete vezes campeã africana e comandada pelo técnico Hossam Hassan, venceu na sexta-feira a partida das oitavas de final contra a Austrália por 4 a 2 na disputa de pênaltis (1 a 1, 1 a 1) e garantiu sua vaga entre as 16 melhores equipes. Lá, na próxima terça-feira, em Atlanta, deverá ocorrer o confronto com a Argentina, atual campeã mundial, e Lionel Messi.
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Contratempo histórico não tem consequências! Estrela egípcia escreve um capítulo amargo na história da Copa do Mundo - Mo Salah e companhia estão, mesmo assim, nas oitavas de final
Durante a partida, o lateral-direito egípcio Mohamed Hany cometeu um erro histórico. Hany marcou contra aos 55 minutos, proporcionando à Austrália não apenas o empate em 1 a 1, mas também a prorrogação ao final dos 90 minutos. Para o egípcio, esse já foi o segundo gol contra nesta Copa do Mundo, depois de ter marcado contra o próprio goleiro no empate em 1 a 1 contra a Bélgica, na primeira partida da fase de grupos.
De acordo com a empresa de dados Opta, Hany é, assim, apenas o segundo jogador na história da Copa do Mundo a marcar dois gols contra em uma fase final do torneio. Antes dele, isso só havia acontecido com Ivan Vutsov na Copa do Mundo de 1966. O búlgaro marcou contra tanto na derrota por 0 a 3 para Portugal quanto na derrota por 1 a 3 para a Hungria.
O infortúnio de Hany contra a Austrália, por sua vez, foi histórico ainda em outro aspecto: no total, foi já o 13º gol contra na Copa do Mundo de 2026 — nunca houve tantos em uma edição do torneio. O recorde anterior era da Copa do Mundo de 2018, com doze gols contra.
- AFP
Mohamed Hany ficou momentaneamente atordoado alguns minutos antes de marcar o gol contra
Poucos minutos antes de marcar o gol contra, Hany havia causado um breve momento de susto. Após uma colisão com o australiano Connor Metcalfe dentro da sua própria área de cinco metros, o jogador de 30 anos, do Al Ahly, um dos principais clubes do Egito, ficou deitado no gramado, um pouco atordoado, no início do segundo tempo. Após uma breve pausa para atendimento médico, Hany voltou a jogar.
O confronto contra os australianos na primeira fase eliminatória da Copa do Mundo de 2026 foi a 46ª partida de Hany pela seleção. O zagueiro é titular indiscutível na Copa do Mundo; na vitória por 3 a 1 sobre a Nova Zelândia, na segunda partida da fase de grupos, ele deu uma assistência.
Contra a Austrália, Emam Ashour abriu o placar para o Egito aos 13 minutos. Após o gol contra de Hany, o placar permaneceu em 1 a 1 mesmo após a prorrogação, o que levou a disputa por pênaltis. Nessa disputa, Salah, entre outros, converteu com um pênalti à la Panenka e ficou completamente eufórico. “É histórico. É a maior coisa que já vivi”, disse Salah.
- Getty Images Sport
Egito e Salah derrotam a Austrália após uma longa batalha
Para os Socceroos, que haviam causado grande entusiasmo em seu país ao passar da fase de grupos, o sonho de conquistar a primeira vitória na fase eliminatória, por outro lado, não se concretizou.
O Egito já havia conquistado uma primeira vitória parcial antes mesmo do apito inicial: o capitão Salah, que havia sido substituído na partida contra o Irã (1 a 1) devido a uma distensão na coxa, se recuperou a tempo e integrou o time titular. No entanto, ele não conseguiu marcar mais um gol que o teria colocado em igualdade com o maior artilheiro da história do Egito — o atual técnico da seleção, Hassan (69 gols). O ex-jogador da Bundesliga Omar Marmoush atuou como ponta de ataque desde o início. A Austrália começou com a dupla do St. Pauli, Jackson Irvine e Connor Metcalfe.
A Austrália recuou para o seu próprio campo no início, mas, após recuperar a posse de bola, mudou de estratégia na velocidade da luz. Cristian Volpato por pouco não conseguiu o início dos sonhos; o jogador de 22 anos acertou a trave em um chute de cerca de 25 metros (5º minuto). Seguiu-se o choque inicial: após uma cobrança de falta, Karim Hafez cruzou a bola para dentro da área, onde Ashour finalizou de cabeça — a vantagem de altura dos australianos, tão comentada antes da partida, foi anulada pelo mau posicionamento da equipe.
O Egito continuou sendo a equipe dominante e transferiu o jogo principalmente para o campo adversário. As jogadas de contra-ataque da Austrália, após o início animado, quase não representaram mais perigo real; mesmo o chute de Aziz Behich (35º) não foi problema para o goleiro Mostafa Shobeir. Volpato (45º+1) chutou com efeito, mas a bola passou ao lado do segundo poste.
Segundos após o reinício, Marmoush desperdiçou uma grande chance de marcar o segundo gol. Sem marcação, o ex-jogador do Frankfurt chutou a bola para fora do gol a cerca de dez metros da meta. Isso teve consequências: Hany desviou infelizmente uma cobrança de falta para dentro do próprio gol.
Depois disso, o jogo ficou acirrado. A partida foi perdendo cada vez mais os momentos de destaque. Por um tempo, o jogo ficou agitado e rude. Somente na fase final do tempo regulamentar é que voltaram a acontecer mais jogadas interessantes. Nos acréscimos, Ramy Rabia teve a chance de garantir a vitória para o Egito de cabeça, mas foi impedido pelo goleiro australiano Patrick Beach. A prorrogação transcorreu por um longo tempo sem grandes acontecimentos. Ambas as equipes evitaram correr riscos desnecessários.
Todos os 13 gols contra marcados até agora na Copa do Mundo de 2026
Autor do gol contra
Partida
Resultado
Damian Bobadilla
EUA x Paraguai
4 a 1
Miro Muheim
Suíça x Catar
1 a 1
Mohamed Hany
Egito x Bélgica
1 a 1
Ayman Hussein
Noruega x Iraque
4 a 1
Yazan Al-Arab
Áustria x Jordânia
3 a 1
Mohamed Al-Mannai
Canadá x Catar
6 a 0
Cameron Burgess
EUA x Austrália
2 a 0
Hassan Al-Tambakti
Espanha x Arábia Saudita
4 a 0
Abduvokhid Nematov
Portugal x Uzbequistão
5 a 0
Sultan Al-Brake
Bósnia-Herzegovina x Catar
3 a 1
Bono
Marrocos x Haiti
4 a 2
Ellyes Skhiri
Tunísia x Holanda
1 a 3
Mohamed Hany
Egito x Austrália
5 a 3 nos pênaltis
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