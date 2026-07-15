“Contratem um” – O Manchester United recebe conselhos sobre as transferências de Bradley Barcola e Desire Doue do vencedor do Triplo de 1999, enquanto os atacantes-estrela do PSG chamam a atenção da Premier League

O United estará de volta ao topo do futebol europeu na próxima temporada, com Michael Carrick despertando gigantes adormecidos de seu letargo. Sua recompensa por garantir o terceiro lugar na temporada 2025-26 foi a assinatura de um contrato definitivo de dois anos.

Depois de levar os Red Devils de volta às competições continentais de elite, o desafio agora é construir sobre essas bases. Planos ambiciosos estão sendo traçados em Old Trafford — com um novo e impressionante estádio com capacidade para 100 mil lugares pronto para ser construído.

O “Projeto 150” foi revelado, e o United não esconde que quer comemorar títulos na Premier League e na WSL antes de chegar a um aniversário marcante em 2028.