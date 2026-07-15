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“Contratem um” – O Manchester United recebe conselhos sobre as transferências de Bradley Barcola e Desire Doue do vencedor do Triplo de 1999, enquanto os atacantes-estrela do PSG chamam a atenção da Premier League
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O Manchester United quer que as comemorações do título façam parte do “Projeto 150”
O United estará de volta ao topo do futebol europeu na próxima temporada, com Michael Carrick despertando gigantes adormecidos de seu letargo. Sua recompensa por garantir o terceiro lugar na temporada 2025-26 foi a assinatura de um contrato definitivo de dois anos.
Depois de levar os Red Devils de volta às competições continentais de elite, o desafio agora é construir sobre essas bases. Planos ambiciosos estão sendo traçados em Old Trafford — com um novo e impressionante estádio com capacidade para 100 mil lugares pronto para ser construído.
O “Projeto 150” foi revelado, e o United não esconde que quer comemorar títulos na Premier League e na WSL antes de chegar a um aniversário marcante em 2028.
Tielemans e Santos reforçam o meio-campo
Carrick está sob pressão para cumprir essa missão, sendo necessárias contratações inteligentes para ajudar nessa causa. Após a saída de Casemiro como jogador sem contrato, foram contratados reforços para o meio-campo: Andrey Santos e Youri Tielemans — ambos com experiência na primeira divisão inglesa.
Há a promessa de mais contratações por vir, com a expectativa de que, em algum momento, seja buscado um reforço para aumentar a capacidade ofensiva. Resta saber o que o futuro a curto e longo prazo reserva para Marcus Rashford, após sua passagem por empréstimo pelo Barcelona, e mais um ponta veloz não seria nada mal no chamado “Teatro dos Sonhos”.
Os jogadores da seleção francesa Barcola e Doue — que estiveram em ação na Copa do Mundo — se encaixariam nesse perfil. Eles enfrentam forte concorrência por vagas no PSG e podem estar abertos à ideia de assumir um novo desafio na Premier League.
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O Manchester United deveria tentar contratar Barcola ou Doue?
Questionado se o United faz parte da corrida por contratações tão cobiçadas, Yorke — vencedor do Triplo de 1999 —, falando em parceria com a BOYLE Sports and Sports Betting, disse ao GOAL: “Bradley Barcola ou Desire Doue. Se eu fosse o Michael Carrick, escolheria um deles. É simples assim. Os dois podem jogar pela esquerda, pela direita, podem jogar onde quer que o ataque precise deles.
“Se Marcus Rashford não quiser ficar por aqui — e quem sabe o que se passa na cabeça dele —, vão atrás do Doue ou do Barcola. Esses são os dois jogadores que vocês deveriam contratar. Vocês querem bons jogadores de ataque, jogadores sólidos que vão fazer a diferença em campo; então, vão atrás de um desses jogadores.”
A porta de saída não foi fechada pelo PSG
O especialista em transferências Fabrizio Romano sugeriu que uma porta de saída pode ter sido deixada entreaberta no Parc des Princes no que diz respeito a saídas de grande repercussão. Ele afirmou em seu canal no YouTube: “Há dez dias, todo mundo dizia que Barcola era intocável e não iria a lugar nenhum. Agora vejo rumores ligando-o a todos os lugares, então talvez Barcola não seja tão intocável assim, afinal.
“Minha opinião continua a mesma. Eu disse a vocês em abril, maio, junho e agora em julho que Bradley Barcola pode deixar o Paris Saint-Germain neste verão. Será que ele vai sair? Isso depende da quantia que os clubes estiverem dispostos a colocar na mesa. O interesse é grande e Barcola não é intocável, pois não está negociando um novo contrato com o Paris Saint-Germain.”
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Carrick está elaborando os planos para 2026-27
Parece que Barcola tem mais chances de deixar a capital francesa do que Doue — já que este último tem contrato válido até 2029. Esses termos vão manter o preço de venda dele o mais alto possível.
O United, que também busca reforçar sua defesa, precisa decidir se dispõe de recursos financeiros para tentar contratar Barcola e se o talentoso jogador de 23 anos se encaixaria no esquema tático que Carrick está montando para a temporada 2026-27.
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