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Contratem Robert Lewandowski e John Stones! Chelsea recebe conselhos sobre transferências após desistir dos planos de contratar “os melhores jogadores do mundo”
O fim do mantra do “melhor do mundo”
Em uma avaliação contundente da atual estratégia de contratações do Chelsea, Cole destacou um afastamento significativo dos padrões estabelecidos durante seus anos repletos de títulos em Stamford Bridge. Durante a era de Roman Abramovich, o objetivo era simplesmente reunir os melhores talentos disponíveis para dominar todas as frentes. No entanto, o modelo atual deixou o clube sem rumo e sem uma identidade esportiva clara.
“A missão do Chelsea era tentar contratar os melhores jogadores do mundo, porque queríamos vencer todas as competições possíveis”, disse Cole em entrevista ao SunSport. “E assim, sabíamos onde estávamos investindo. Eu nem sei mais onde o Chelsea está investindo agora, essa é a verdade. Gastamos todo esse dinheiro em jogadores jovens, mas eles não têm ninguém ao seu redor. Essa é a verdade.”
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Stones e Lewandowski ao resgate?
Para resolver a situação atual, Cole apontou John Stones, do Manchester City — que deve deixar o clube no final da temporada —, e Robert Lewandowski, do Barcelona, como as contratações ideais. Embora o Blues tenha se beneficiado recentemente do retorno de Levi Colwill ao time para dar estabilidade à defesa, Cole acredita que um veterano experiente como Stones elevaria a zaga a outro nível. Lewandowski, por sua vez, resolveria os problemas crônicos de finalização do clube, ao mesmo tempo em que atuaria como mentor para os atacantes mais jovens do elenco do Blues.
“Penso em jogadores experientes que possam entrar no elenco e ajudar imediatamente”, disse Cole. “Então, quando você analisa quem está disponível, penso em jogadores como John Stones. Lewandowski está chegando ao fim do contrato, e precisamos de um centroavante. Ele provavelmente gosta da Premier League e de morar em Londres; ofereçam a ele um contrato de um ano para vir jogar 35 partidas por nós e ajudar Liam Delap e João Pedro.”
Consertando a cultura “deteriorada” em Stamford Bridge
A falta de liderança gerou críticas externas, com o técnico interino Calum McFarlane respondendo recentemente a Jamie Carragher depois que o comentarista descreveu o Chelsea como um “clube desestruturado”. Cole concorda que o ambiente é tóxico, comparando a situação atual a um grupo de alunos brilhantes sem professor. Ele apontou as dificuldades de jogadores de linha como Alejandro Garnacho como prova de que jovens talentos podem definhar sem a estrutura adequada.
“É como contratar todos os cientistas mais talentosos do mundo e depois colocá-los em uma escola preparatória sem professores realmente bons. Eles não vão melhorar”, alertou Cole. Ele chegou a sugerir que a contratação de Jordan Henderson na última temporada, que foi alvo de piadas por parte de alguns, teria proporcionado as “coisas intangíveis” necessárias que faltam ao elenco atual.
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O retorno do Special One
Além do elenco, Cole acredita que a solução definitiva para a cultura do Chelsea é um rosto conhecido no banco de reservas. Ele instou publicamente a diretoria a considerar José Mourinho para um terceiro mandato sensacional. Ele argumenta que o técnico português é a única figura capaz de conquistar o respeito dos torcedores e do vestiário ao mesmo tempo, enquanto reconstrói as bases abaladas do clube.
“A melhor decisão que o clube poderia tomar agora, e também a mais realista, é recorrer a José Mourinho”, insistiu Cole. “Diga que isso é o que podemos fazer e simplesmente deixe o homem assumir o comando do clube. Basta dizer: ‘reconstrua meu clube para mim, vamos dar um passo atrás, você nos coloca de volta nos trilhos’. Dê a ele um contrato longo e diga aos jogadores e aos torcedores para simplesmente aceitarem a transição.”