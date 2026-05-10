Contratem Robert Lewandowski e John Stones! Chelsea recebe conselhos sobre transferências após desistir dos planos de contratar “os melhores jogadores do mundo”

Em uma avaliação contundente da atual estratégia de contratações do Chelsea, Cole destacou um afastamento significativo dos padrões estabelecidos durante seus anos repletos de títulos em Stamford Bridge. Durante a era de Roman Abramovich, o objetivo era simplesmente reunir os melhores talentos disponíveis para dominar todas as frentes. No entanto, o modelo atual deixou o clube sem rumo e sem uma identidade esportiva clara.

“A missão do Chelsea era tentar contratar os melhores jogadores do mundo, porque queríamos vencer todas as competições possíveis”, disse Cole em entrevista ao SunSport. “E assim, sabíamos onde estávamos investindo. Eu nem sei mais onde o Chelsea está investindo agora, essa é a verdade. Gastamos todo esse dinheiro em jogadores jovens, mas eles não têm ninguém ao seu redor. Essa é a verdade.”