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"Contratem-no como técnico!" - Glenn Hoddle, furioso, critica Thomas Tuchel por ter escolhido Jordan Henderson em vez de Adam Wharton, o herói do Crystal Palace, para a seleção inglesa na Copa do Mundo
Comentarista critica exclusão do torneio
Hoddle condenou veementemente a decisão de Tuchel de deixar Wharton de fora da seleção inglesa para a Copa do Mundo, após o papel fundamental do meio-campista na conquista do primeiro título europeu do Palace. A omissão do meia de 22 anos da delegação dos Três Leões foi controversa, apesar de ele ter tido uma temporada excepcional no Selhurst Park. Posteriormente, Wharton teve uma atuação magistral em Leipzig, ajudando a equipe de Oliver Glasner a derrotar o Rayo Vallecano por 1 a 0, conquistando o título da Conference League e garantindo uma vaga na Liga Europa da próxima temporada.
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Hoddle questiona a escolha dos veteranos
A preferência de Tuchel pelo meio-campista Henderson, de 35 anos, do Brentford, em detrimento da jovem estrela do Palace, gerou um amplo debate na mídia. Em entrevista à TNT Sports, Hoddle questionou a lógica tática por trás da escolha e disse: “Fiquei um pouco surpreso, sim.
"Acho que ele se encaixa bem no meio-campo com três jogadores porque não se movimenta tão rapidamente pelo campo, o que pode ser uma desvantagem para ele, mas, certamente, eu adoro a maneira como ele olha para frente e dá passes. Ele consegue dar aqueles passes decisivos, aqueles que tiram toda a defesa do jogo com um único passe. Não tenho certeza se a Inglaterra tem muitos jogadores nas posições mais recuadas que consigam fazer isso de forma consistente. Por isso, fiquei surpreso quando vi que ele não estava no elenco.”
Ele acrescentou: "Entendo por que o técnico escalou Jordan Henderson, mas se você quer que ele faça esse tipo de trabalho, basta contratá-lo como treinador. Havia uma vaga para Adam Wharton. Ele esteve em outro nível hoje à noite, foi um dos jogadores que jogou seu jogo normal do primeiro ao último minuto.
"Ele se adaptou ao jogo e simplesmente mostrou a todos o que sabe fazer: pegou a bola, passou e criou jogadas. O Palace não estava no seu melhor, mas ele fez tudo certo e exatamente o que faz semana após semana. Parabéns a ele; é um grande golpe não estar no avião para a Copa do Mundo, mas ele terminou a temporada em grande estilo."
Ex-companheiro de equipe apoia carreira internacional
O ex-zagueiro do Palace, Joel Ward, concordou com Hoddle, insistindo que o jogador, com quatro convocações para a seleção, possui as habilidades técnicas necessárias para ter sucesso no mais alto nível. A escalação final de Tuchel para o meio-campo acabou favorecendo Declan Rice, Morgan Rogers, Elliot Anderson, Jude Bellingham, Eberechi Eze e Kobbie Mainoo ao lado de Henderson.
Ao comentar sobre as qualidades únicas de Wharton, Ward disse ao The Sun: “Adam certamente possui qualidade e habilidade suficientes para estar no time. Pelo que ele traz para a equipe, pela maneira como joga e pela sua inteligência, acho que ele certamente se encaixaria lá e se sairia muito bem.
"Obviamente, é um grupo muito difícil e competitivo. Tenho certeza de que haverá decepção, mas também o reconhecimento de ter chegado tão perto só vai motivá-lo a seguir em frente e se esforçar para conquistar mais. Não tenho dúvidas de que ele terá uma carreira muito frutífera vestindo a camisa da Inglaterra também.
"Quando ele está em campo, ele vê as coisas de uma maneira diferente. Sua capacidade de romper as linhas, de driblar os adversários e dar aqueles passes decisivos, sem hesitar em fazê-los, é o que o destaca."
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Meio-campista enfrenta um período crucial entre temporadas
Apesar da decepção nas competições internacionais, Wharton enfrenta um período de transição no país após a saída de Glasner. O clube do sul de Londres precisa lidar com uma importante contratação para o cargo de técnico, ao mesmo tempo em que tenta manter seus principais astros antes de uma exigente campanha na Liga Europa. Tendo ficado de fora da lista final de convocados, o ex-jogador formado na base do Blackburn vai aproveitar as férias prolongadas de verão antes de retornar para liderar a ambiciosa jornada continental do Palace na próxima temporada.