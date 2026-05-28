"Contratem-no como técnico!" - Glenn Hoddle, furioso, critica Thomas Tuchel por ter escolhido Jordan Henderson em vez de Adam Wharton, o herói do Crystal Palace, para a seleção inglesa na Copa do Mundo

A preferência de Tuchel pelo meio-campista Henderson, de 35 anos, do Brentford, em detrimento da jovem estrela do Palace, gerou um amplo debate na mídia. Em entrevista à TNT Sports, Hoddle questionou a lógica tática por trás da escolha e disse: “Fiquei um pouco surpreso, sim.

"Acho que ele se encaixa bem no meio-campo com três jogadores porque não se movimenta tão rapidamente pelo campo, o que pode ser uma desvantagem para ele, mas, certamente, eu adoro a maneira como ele olha para frente e dá passes. Ele consegue dar aqueles passes decisivos, aqueles que tiram toda a defesa do jogo com um único passe. Não tenho certeza se a Inglaterra tem muitos jogadores nas posições mais recuadas que consigam fazer isso de forma consistente. Por isso, fiquei surpreso quando vi que ele não estava no elenco.”

Ele acrescentou: "Entendo por que o técnico escalou Jordan Henderson, mas se você quer que ele faça esse tipo de trabalho, basta contratá-lo como treinador. Havia uma vaga para Adam Wharton. Ele esteve em outro nível hoje à noite, foi um dos jogadores que jogou seu jogo normal do primeiro ao último minuto.

"Ele se adaptou ao jogo e simplesmente mostrou a todos o que sabe fazer: pegou a bola, passou e criou jogadas. O Palace não estava no seu melhor, mas ele fez tudo certo e exatamente o que faz semana após semana. Parabéns a ele; é um grande golpe não estar no avião para a Copa do Mundo, mas ele terminou a temporada em grande estilo."