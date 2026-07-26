Tivemos várias dessas no ano passado, com Manchester United e Manchester City envolvidos em uma espécie de troca, com Grace Clinton e Jess Park mudando de clube, enquanto o London City Lionesses estabeleceu um novo recorde mundial com a compra de Grace Geyoro junto ao Paris Saint-Germain. Grandes valores são algo a que também devemos ficar atentos neste verão, com a fenômeno sueca Felicia Schroder já tendo se juntado ao Real Madrid em um negócio gigantesco.
Schroder é uma daquelas jogadoras que ainda não estavam em fim de contrato e que se transferiram, com nomes como a atacante do PSG Romee Leuchter e a atacante do Chelsea Mayra Ramirez entre outras que podem sair se seus clubes receberem a oferta certa. Isso sem contar todas as jogadoras livres no mercado que vão assinar com novos clubes, com Putellas, Stanway e Beth Mead entre aquelas que mudaram de clube após deixarem seus contratos acabar.
Algumas transferências acabam dando certo para todas as partes, mas muitas não, com a tomada de decisão de pelo menos um dos clubes, ou talvez até da própria jogadora, levantando sobrancelhas. GOAL está aqui, então, para garantir que você saiba quem se deu melhor em cada grande negócio do futebol feminino. Ao longo da janela de verão, vamos dar notas para cada transferência à medida que acontecer, permitindo que você acompanhe os grandes vencedores e perdedores da intertemporada.
Confira todas as nossas notas abaixo e diga o que você acha na seção de comentários...