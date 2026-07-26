Para o Arsenal: É uma pena que Harbert tenha que ir para outro lugar para dar continuidade ao seu desenvolvimento, porque realmente parecia que ela tinha um caminho para chegar ao time principal do Arsenal. O Arsenal tem direito de preferência sobre a meio-campista no futuro, o que é melhor do que nada, mas sua saída parece, sim, uma indicação de uma questão mais ampla que a Women's Super League tem para dar oportunidades a talentos formados em casa. Esse é um aspecto em que o Arsenal tem conseguido produzir histórias de sucesso apesar desses desafios, mas a saída de Harbert é um lembrete de como isso é difícil. Com as chegadas de Stanway e Reuteler neste verão, suas chances nesta temporada sempre seriam limitadas, e assim o clube perde uma jovem jogadora de alto nível que conhece extremamente bem a forma de jogar do Arsenal. Nota: D

Para o San Diego Wave: A NWSL é, de modo geral, uma das melhores ligas para dar oportunidades a jovens talentos, com o Wave sendo um de seus principais times. Faz sentido, então, que o clube tenha se movimentado para contratar mais uma promessa adolescente em Harbert, especialmente porque é o ex-técnico do Arsenal Jonas Eidevall quem está no comando em San Diego. Eidevall deu a Harbert sua estreia no Arsenal há dois anos, mas não teve muita oportunidade depois disso de trabalhar com ela, já que foi apenas alguns meses depois que ele deixou seu cargo no clube do norte de Londres. Agora, ele tem essa chance, enquanto busca integrar uma das jovens meio-campistas mais bem avaliadas do futebol a um time do San Diego que já tem algumas adolescentes como base. Se ele conseguir permitir que ela floresça e se desenvolva da forma como muitos acreditam que ela pode, o Wave terá uma jogadora de altíssima qualidade no meio-campo, que só tende a melhorar. Nota: B

Para Harbert: Depois de quatro empréstimos longe do Arsenal, incluindo um na reta final da temporada passada no Everton que resultou em apenas uma partida, é compreensível que Harbert queira procurar outro lugar para ter a chance de se firmar no futebol profissional de alto nível. Deixar a WSL, onde as oportunidades são limitadas, e se transferir para a NWSL, onde elas são mais frequentes, para trabalhar com um técnico que claramente acredita em seu futebol é uma decisão inteligente e da qual ela espera colher frutos em seu desenvolvimento a longo prazo. Harbert já conhece um pouco a liga, tendo passado um período por empréstimo no Portland Thorns no ano passado, e isso também deve ajudá-la a se estabelecer na competição e a se adaptar a uma grande mudança. Nota: A