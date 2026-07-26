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Women's transfer grades GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

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Contratar a estrela do Barcelona Salma Paralluelo dá um impulso sério às esperanças do Lyon na Liga dos Campeões: GOAL avalia as maiores transferências da janela de verão de 2026 do futebol feminino

Futebol feminino
OL Lyonnes
S. Paralluelo
Chelsea FC Women
M. Malard
Manchester United Women
London City Lionesses
K. Diani
A. Putellas
M. Earps
M. Leon
Liverpool FC Women
K. Keating
Manchester City Women
N. Charles
B. Mead
Barcelona
Arsenal Women
O. Batlle
G. Stanway
L. Baum
G. Reuteler
S. Cerci
M. Matsukubo
K. McCabe
North Carolina Courage
E. Parkinson
N. Anyomi
A. Medina
Gotham FC
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Real Madrid Femenino
Felicia Schroeder
J. Rytting Kaneryd
C. Weir
NWSL
Paris Saint Germain
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Atletico Madrid Femenino
BK Haecken FF
WSL
Especiais e Opinião
Valadares Gaia
Eintracht Frankfurt
TSG 1899 Hoffenheim
RB Leipzig
A. Sombath
Tottenham Hotspur Women
M. Rodriguez
L. Harbert
San Diego Wave FC

Chegou. A janela de transferências do verão de 2026 já está aberta e promete ser extremamente movimentada no futebol feminino, com várias grandes estrelas mudando de clube. Alexia Putellas, Georgia Stanway e Sam Kerr são apenas algumas das jogadoras que já concluíram transferências nesta janela, e há muitos rumores e notícias sobre outras negociações a caminho, além de algumas surpresas que certamente ainda vão acontecer.

Tivemos várias dessas no ano passado, com Manchester United e Manchester City envolvidos em uma espécie de troca, com Grace Clinton e Jess Park mudando de clube, enquanto o London City Lionesses estabeleceu um novo recorde mundial com a compra de Grace Geyoro junto ao Paris Saint-Germain. Grandes valores são algo a que também devemos ficar atentos neste verão, com a fenômeno sueca Felicia Schroder já tendo se juntado ao Real Madrid em um negócio gigantesco.

Schroder é uma daquelas jogadoras que ainda não estavam em fim de contrato e que se transferiram, com nomes como a atacante do PSG Romee Leuchter e a atacante do Chelsea Mayra Ramirez entre outras que podem sair se seus clubes receberem a oferta certa. Isso sem contar todas as jogadoras livres no mercado que vão assinar com novos clubes, com Putellas, Stanway e Beth Mead entre aquelas que mudaram de clube após deixarem seus contratos acabar.

Algumas transferências acabam dando certo para todas as partes, mas muitas não, com a tomada de decisão de pelo menos um dos clubes, ou talvez até da própria jogadora, levantando sobrancelhas. GOAL está aqui, então, para garantir que você saiba quem se deu melhor em cada grande negócio do futebol feminino. Ao longo da janela de verão, vamos dar notas para cada transferência à medida que acontecer, permitindo que você acompanhe os grandes vencedores e perdedores da intertemporada.

Confira todas as nossas notas abaixo e diga o que você acha na seção de comentários...

  • Laila Harbert Arsenal Women training 2025-26Getty Images

    28 de julho: Laila Harbert (do Arsenal para o San Diego Wave)

    Para o Arsenal: É uma pena que Harbert tenha que ir para outro lugar para dar continuidade ao seu desenvolvimento, porque realmente parecia que ela tinha um caminho para chegar ao time principal do Arsenal. O Arsenal tem direito de preferência sobre a meio-campista no futuro, o que é melhor do que nada, mas sua saída parece, sim, uma indicação de uma questão mais ampla que a Women's Super League tem para dar oportunidades a talentos formados em casa. Esse é um aspecto em que o Arsenal tem conseguido produzir histórias de sucesso apesar desses desafios, mas a saída de Harbert é um lembrete de como isso é difícil. Com as chegadas de Stanway e Reuteler neste verão, suas chances nesta temporada sempre seriam limitadas, e assim o clube perde uma jovem jogadora de alto nível que conhece extremamente bem a forma de jogar do Arsenal. Nota: D

    Para o San Diego Wave: A NWSL é, de modo geral, uma das melhores ligas para dar oportunidades a jovens talentos, com o Wave sendo um de seus principais times. Faz sentido, então, que o clube tenha se movimentado para contratar mais uma promessa adolescente em Harbert, especialmente porque é o ex-técnico do Arsenal Jonas Eidevall quem está no comando em San Diego. Eidevall deu a Harbert sua estreia no Arsenal há dois anos, mas não teve muita oportunidade depois disso de trabalhar com ela, já que foi apenas alguns meses depois que ele deixou seu cargo no clube do norte de Londres. Agora, ele tem essa chance, enquanto busca integrar uma das jovens meio-campistas mais bem avaliadas do futebol a um time do San Diego que já tem algumas adolescentes como base. Se ele conseguir permitir que ela floresça e se desenvolva da forma como muitos acreditam que ela pode, o Wave terá uma jogadora de altíssima qualidade no meio-campo, que só tende a melhorar. Nota: B

    Para Harbert: Depois de quatro empréstimos longe do Arsenal, incluindo um na reta final da temporada passada no Everton que resultou em apenas uma partida, é compreensível que Harbert queira procurar outro lugar para ter a chance de se firmar no futebol profissional de alto nível. Deixar a WSL, onde as oportunidades são limitadas, e se transferir para a NWSL, onde elas são mais frequentes, para trabalhar com um técnico que claramente acredita em seu futebol é uma decisão inteligente e da qual ela espera colher frutos em seu desenvolvimento a longo prazo. Harbert já conhece um pouco a liga, tendo passado um período por empréstimo no Portland Thorns no ano passado, e isso também deve ajudá-la a se estabelecer na competição e a se adaptar a uma grande mudança. Nota: A

    • Publicidade
  • FC Barcelona v OL Lyonnes - UEFA Women's Champions League Final 2026Getty Images Sport

    25 de julho: Salma Paralluelo (Barcelona para o Lyon)

    Para o Barcelona: Um ano depois de, segundo relatos, estar disposto a ouvir propostas por Paralluelo quando ela entrava no último ano de contrato, não é nenhuma grande surpresa que o Barça não tenha acertado um novo vínculo com a atacante no fim, já que as notícias sobre negociações só começaram a surgir bem no fim da temporada. Uma atuação com dois gols na final da Champions League só aumentou o valor da jogadora a um ponto em que, em termos salariais, o Barça não podia se dar ao luxo de mantê-la. O clube vai sentir falta de momentos como os que Paralluelo proporcionou para superar o Lyon e se tornar campeão europeu, e o fato de ela se juntar a um de seus maiores rivais no continente é um golpe. Mas ela ainda é uma jogadora inconsistente às vezes, e o dinheiro pode ser melhor distribuído para preencher algumas lacunas em um elenco que sofreu muitas saídas neste verão. É uma pena para o Barça que Paralluelo não possa continuar sua busca para ser uma jogadora decisiva de forma consistente na Catalunha. Nota: D

    Para o Lyon: Depois de perder Kadidiatou Diani e ver de perto as qualidades de Paralluelo na final da Champions League, contratar a jogadora de 22 anos sem custos de transferência, mesmo que ela chegue com grandes exigências salariais, é um grande negócio feito pelo Lyon. Isso é especialmente verdade porque ela é jovem e vai se desenvolver ainda mais para se tornar um talento maior, e mais ainda porque o técnico Jonatan Giraldez sabe exatamente como tirar o melhor dela. No período de Giraldez no Barça, Paralluelo teve a melhor temporada da carreira, marcando 34 gols em 36 jogos em todas as competições. Se ele conseguir o mesmo dela no Lyon, isso pode dar ao clube um impulso sério na busca pelo nono título europeu. Nota: A

    Para Paralluelo: Poucas jogadoras deixam o Barcelona sem dar um passo atrás. Paralluelo, porém, assina com talvez o maior rival do Blaugrana na Europa, em uma mudança que certamente não pode ser descrita como um rebaixamento de nível. O fato de ela se reencontrar com Giraldez é um grande ponto positivo, especialmente para seu desenvolvimento a longo prazo, e ela deve ser titular com regularidade depois de ter alternado entre o time inicial e o banco em alguns momentos da última temporada. Isso vai ajudar enquanto ela busca chegar à Copa do Mundo do próximo verão no tipo de forma que também pode fazê-la ser uma jogadora-chave para a Espanha. Nota: A

  • Misa Rodriguez Arsenal Women signing 2026Getty Images

    22 de julho: Misa Rodriguez (Real Madrid para o Arsenal)

    Para o Madrid: O Real Madrid já havia contratado uma jogadora muito boa para substituir Misa no time titular no verão passado, quando Merle Frohms chegou do Wolfsburg. Uma lesão no joelho da internacional alemã abriu caminho para Misa voltar ao XI por bons seis meses, mas, quando Frohms recuperou a forma física, a internacional espanhola voltou para o banco, enquanto sua companheira de equipe terminou a campanha em grande forma. O Madrid perde certa experiência e uma excelente opção de reserva ao deixar Misa sair, e não receber uma taxa por uma jogadora que desenvolveu tão bem é um ponto negativo, mas a posição de goleira parece estar em boas mãos. Nota: C

    Para o Arsenal: Essa é uma movimentação interessante do Arsenal, porque a posição de goleira não parecia ser uma que precisasse de reforço nesse nível. Era preciso mais uma opção ali, claro, mas apenas como terceira escolha, e Misa é boa demais para ser terceira goleira. Dito isso, do ponto de vista do Arsenal, é um grande negócio. O Arsenal teve problemas com lesões nessa posição na última temporada, com Daphne van Domselaar e Anneke Borbe passando um período afastadas, enquanto Manuela Zinsberger perdeu quase toda a temporada. Contratar uma goleira de alto nível como Misa sem custos e, assim, ter três goleiras muito capazes no elenco é uma excelente garantia, especialmente com Van Domselaar tendo passado por cirurgia no fim de maio. Nota: A

    Para Misa: Só o tempo dirá quão boa é essa mudança do ponto de vista de Misa, porque tudo depende de quanto ela vai jogar. À primeira vista, conseguir minutos vai ser difícil por causa da qualidade de Van Domselaar e Borbe, e do fato de que haverá apenas uma quantidade limitada de tempo de jogo para dividir. Se Misa não tiver o suficiente, ela pode muito bem ficar fora da convocação da Espanha para a Copa do Mundo, o que seria um duro golpe. Mas ela própria é uma excelente goleira, capaz de brigar para ser a número 1 do Arsenal e, como a última temporada mostrou, as lesões podem muito bem abrir um pouco o caminho. A jogadora de 26 anos certamente poderia ter ido para outro lugar e ter minutos garantidos, mas talvez não em um clube tão grande quanto este. Nota: C

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  • Alice Sombath Tottenham signing 2026Tottenham Hotspur FC

    21 de julho: Alice Sombath (Lyon para o Tottenham)

    Para o Lyon: É difícil não sentir que isso é um passo em falso do Lyon. Sombath provou ser uma excelente jogadora desde que subiu ao time principal ainda adolescente e, ainda com 22 anos, seus melhores anos estão à frente. É compreensível que ela queira mais tempo de jogo, mas o fato de o Lyon permitir que ela busque isso em outro lugar parece algo de que o clube pode se arrepender nos próximos anos. As opções do OL para a zaga continuam fortes, porém, e uma boa quantia ameniza o golpe. Nota: D

    Para o Spurs: O Tottenham está tendo uma ótima janela de transferências, e isso é simplesmente uma continuação disso. Sombath é uma excelente jovem jogadora, com muita experiência e vivência no mais alto nível. Ela é versátil, tecnicamente soberba e só tende a melhorar, especialmente jogando toda semana em uma liga de alto nível como a WSL. Formando ao lado de outra jovem zagueira de alto nível em Toko Koga, o Spurs tem uma dupla defensiva que pode levá-lo longe, se o desenvolvimento da equipe acompanhar. Sombath chega por uma taxa recorde do clube, mas vale o investimento. Nota: A

    Para Sombath: Quase qualquer transferência para deixar o Lyon, o octacampeão europeu, vai representar um passo para trás, mas isso não significa que não seja uma boa mudança para Sombath. Ela abre mão do futebol da Liga dos Campeões, sim, mas, embora tenha tido uma boa quantidade de tempo de jogo na liga pelo OL na última temporada, a defensora foi titular em apenas dois dos 11 jogos europeus do clube enquanto a equipe chegava à final. Por outro lado, ela ganha a oportunidade de ser uma jogadora mais importante em um time ambicioso que atua em uma das melhores ligas do mundo, desafiando Sombath de forma mais regular e levando-a a evoluir. Esse tempo de jogo se torna ainda mais importante pelo fato de este ser um ano de Copa do Mundo, com a jogadora de 22 anos brigando para ser titular no Brasil pela França. Nota: B+

  • Melvine Malard Chelsea signing 2026Ian Walton/Chelsea FC

    20 de julho: Melvine Malard (do Manchester United para o Chelsea)

    Para o United: É uma transferência difícil de avaliar, porque o United recebeu uma taxa enorme por Malard de pelo menos £750.000 (US$ 1 milhão), o que faria dela a 11ª contratação mais cara da história do futebol feminino. Vários relatos sugerem que isso ainda pode subir para algo entre £850.000 (US$ 1,13 milhão) e £1 milhão (US$ 1,33 milhão). É um grande negócio e um acordo difícil de recusar. No entanto, enquanto o United seguir tão quieto quanto está em termos de contratações, é difícil ser positivo demais em relação a isso. Malard era uma peça-chave deste time e uma de suas melhores jogadoras, então substituí-la não será fácil. O fato de ela ir para um rival da WSL é outro ponto negativo. Nota: C-

    Para o Chelsea: É uma boa contratação. A técnica Sonia Bompastor conhece bem Malard, já que a treinou no Lyon, e sabe como tirar o melhor dela. Depois de sua temporada com menos gols na WSL em sete anos, o Chelsea também precisava de mais no ataque, com as saídas de Guro Reiten e Johanna Rytting Kaneryd fazendo dos lados do campo uma posição a ser tratada na janela de transferências, mesmo que isso não seja tão óbvio quanto a necessidade de uma centroavante. A chegada de Malard, que atuou principalmente aberta pelos lados sob o comando de Bompastor no Lyon, algo que continuou no United, resolve isso, com ela também tendo a capacidade de jogar bem como atacante, se necessário. Ela faz gols, cria e trabalha duro sem a bola. O único ponto negativo aqui é a taxa significativa, já que é difícil não acreditar que o Chelsea pagou acima do valor pela jogadora de 26 anos. Nota: C+

    Para Malard: Que grande mudança! Depois de surgir no Lyon’, a internacional francesa deixou as oito vezes campeãs europeias em 2023 em busca de mais tempo de jogo e passou os últimos três anos se firmando como titular importante do United para se dar a oportunidade de conquistar uma volta ao mais alto nível com o Chelsea. Malard até conquistou um troféu com o Manchester United, disputou mais duas finais e jogou a Liga dos Campeões, mas a exposição a tudo isso será muito maior no Chelsea, onde ela tem a oportunidade de voltar a ganhar os maiores títulos. Nota: A

  • Kadidiatou Diani London City Lionesses announcement 2026London City Lionesses

    15 de julho: Kadidiatou Diani (Lyon para o London City Lionesses)

    Para o Lyon: A chegada de Johanna Rytting Kaneyrd e a consequente saída de Diani, combinadas com as informações do Le Progres de que a primeira será utilizada como ala pelo OL, tornam tudo isso bastante interessante. À primeira vista, perder Diani, uma das melhores pontas do planeta, é um duro golpe para o Lyon, e o impacto negativo de sua ausência forçada por lesão na final da Liga dos Campeões é um grande exemplo do porquê. Mas, se o técnico Jonatan Giraldez está mudando a estrutura da equipe de uma forma que torna difícil encontrar uma função natural para Diani, talvez isso explique sua saída. De qualquer forma, é difícil encontrar pontos positivos na perda de uma jogadora da qualidade dela, além da taxa de £500.000 (US$ 670.000) recuperada, segundo as informações, mesmo que o Lyon ainda tenha muito talento à disposição. Nota: D

    Para o London City: Depois de contratar Alexia Putellas e Mapi Leon, a chegada de Diani representa a terceira vez nesta janela de transferências em que o London City recrutou uma jogadora genuinamente de nível mundial. É mais uma contratação que leva o clube um passo adiante rumo a se tornar uma ameaça real por títulos na próxima temporada, apenas um ano depois do acesso à WSL. Não é certo que o técnico Eder Maestre vá criar coesão na equipe após uma janela tão movimentada, mas é difícil não acreditar que a empolgação em torno do London City neste ano possa ser real. Diani reforça essa ideia, já que certamente melhorará um ataque que marcou apenas 28 gols em 22 jogos da liga na última temporada. Nota: A

    Para Diani: É uma pena que Diani deixe o Lyon sem ter conseguido conquistar um título da Liga dos Campeões. Ela tem sido consistentemente excepcional, até mesmo antes de sua transferência ao OL vinda do PSG, e conquistou muitos troféus, mas o fato de o título europeu ter escapado dela será frustrante. As chances de levantar esse troféu no London City são limitadas, até porque não está claro se tanto elas quanto o OL poderiam disputar a competição ao mesmo tempo, já que ambos pertencem a Michele Kang. No entanto, trata-se de um novo desafio, em uma nova liga e em um novo país pela primeira vez na carreira de Diani. Ela está se juntando a um projeto empolgante, com grande potencial, para jogar com algumas novas companheiras de equipe de elite, e garante um grande contrato, provavelmente o último grande de sua carreira, aos 31 anos. Nota: B-

  • Lisa Baum Arsenal announcement 2026David Price/Arsenal FC via Getty Images

    14 de julho: Lisa Baum (RB Leipzig para o Arsenal)

    Para o RB Leipzig: Será decepcionante para o Leipzig que o clube tenha conseguido ter Baum por apenas uma temporada antes de um gigante bater à porta, com o restante do desenvolvimento dela para se tornar uma jogadora potencialmente de topo acontecendo em outro lugar. Mas é difícil para o Leipzig reclamar da compensação significativa que receberá, supostamente por uma taxa recorde para o clube. Esse valor pode ser reinvestido no elenco de uma forma que deve ajudá-lo a dar o próximo passo no longo prazo. Nota: B

    Para o Arsenal: O Arsenal precisava se reforçar pelos lados após a saída de Beth Mead e escolheu fazer isso com um talento mais jovem e mais bruto. Isso pode preocupar alguns, já que o Arsenal não tem um grande histórico nos últimos anos quando se trata de desenvolver jovens jogadoras contratadas de outros clubes. Os primeiros dias de Smilla Holmberg no clube podem ser uma evidência de que as coisas estão mudando nesse aspecto, porém, com Olivia Smith tendo chegado há apenas um ano por uma taxa elevada e também ido bem. A tendência de Renee Slegers de rodar o time e substituir suas pontas com regularidade também deve permitir que Baum se adapte. Considerando tudo, não é uma contratação que garanta sucesso, mesmo que o talento da jogadora de 19 anos seja óbvio. Ainda assim, é uma contratação empolgante, que de fato parece ter mais chances de dar certo do que não, apesar de algumas preocupações. Nota: B

    Para Baum: Embora seja muito bem avaliada, Baum tem experiência muito limitada no mais alto nível, com apenas uma temporada de Bundesliga no currículo. Agora, conseguir uma transferência para um dos principais clubes da Europa, e para um onde ela deve ter exposição regular em minutos, parece um grande passo na carreira. Novamente, existem essas ressalvas sobre como o Arsenal falhou em desenvolver promessas estrangeiras no passado, mas o tempo de jogo da adolescente deve vir de uma forma que a ajude a evoluir bem. Nota: B

  • Khiara Keating Liverpool unveiling Liverpool FC

    13 de julho: Khiara Keating (Manchester City para o Liverpool)

    Para o Manchester City: Como mostra o fato de o City ter oferecido um novo contrato a Keating, isso é um golpe para o novo campeão da WSL. Dito isso, não pode ser uma surpresa. Keating ficou fora das convocações da Inglaterra por causa da falta de minutos em campo em Manchester nos últimos tempos e, com a Copa do Mundo Feminina de 2027 se aproximando, era sempre provável que ela buscasse deixar o clube neste verão. Agora, o City precisa descobrir a melhor forma de substituir alguém que oferecia um nível raro de qualidade mesmo sendo, essencialmente, uma goleira reserva. O fato de ela sair sem custos, depois de passar 11 anos se desenvolvendo no City até se tornar uma eventual internacional pela Inglaterra, também é um ponto realmente negativo. Nota: D

    Para o Liverpool: Esta é uma contratação fantástica que preenche uma posição carente para o Liverpool, e fica ainda melhor pelo fato de acontecer sem custos. O Liverpool estava no mercado em busca de uma goleira depois de não conseguir transformar em definitivo o empréstimo de Jennifer Falk, e em Keating tem alguém que o técnico Gareth Taylor conhece bem, tendo supervisionado sua ascensão no City, além de uma jogadora de qualidade incrível, com potencial para evoluir ainda mais e um conjunto de características que combina com o estilo de jogo que Taylor está implementando. Ela ainda é jovem e relativamente inexperiente, então erros vão acontecer, mas uma sequência regular de jogos permitirá que Keating corrija isso e cumpra seu empolgante potencial. Nota: A

    Para Keating: Depois de completar 22 anos no mês passado e de ter ficado fora das convocações da Inglaterra nos últimos tempos, este verão parecia o momento certo para Keating deixar o City em busca de uma vaga como titular. O Liverpool não poderá lhe oferecer as chances de título que ela tinha no City, mas o que ela precisa é de tempo de jogo, não só por causa da Copa do Mundo do ano que vem, mas também para o próprio desenvolvimento como jogadora. Keating deve conseguir isso de sobra em Merseyside, trabalhando com um técnico que a conhece bem e adota um estilo que combina com ela. É uma mudança brilhante. Nota: A-

  • Mapi Leon London City Lionesses announcement 2026London City Lionesses

    13 de julho: Mapi Leon (Barcelona para o London City Lionesses)

    Para o Barcelona: Embora não seja o maior nome a deixar o Barça neste verão, a saída de Leon vai realmente doer. Uma das melhores zagueiras do mundo, se não a melhor, ela foi uma peça vital na ascensão do clube ao topo do futebol e será extremamente difícil de substituir, mesmo que os catalães não precisem operar dentro das mesmas limitações financeiras do verão passado. A forma como o clube fará isso vai impactar a nota final desta saída, e o Barça deve receber o benefício da dúvida até que isso aconteça. Há algumas jovens promessas surgindo em La Masia que podem dar conta do recado, mas ainda não para assumir o tipo de papel de destaque que Leon tinha. Nota: D

    Para o London City Lionesses: Este é o tipo de movimento que representa um passo à frente para o London City em comparação com janelas de transferências anteriores. Embora algumas das estrelas experientes que o clube contratou nos últimos tempos tenham causado impacto real, com Kosovare Asllani como principal exemplo, a maioria chegou depois do auge da carreira. Leon, por sua vez, chega ao clube ainda no mais alto nível do futebol feminino e vai elevar bastante a equipe. Ela também se encaixa bem na filosofia deste clube ambicioso, dada a sua excelência com a bola. Nota: A

    Para Leon: Qualquer saída do Barcelona, campeão europeu, vai representar um rebaixamento de nível para uma jogadora. Leon não vai acumular títulos na Inglaterra e também está se juntando a um clube que provavelmente será impedido de disputar a Champions League caso chegue lá, já que a proprietária Michele Kang também é dona do Lyon, time que o Barça venceu na final em maio. Mas esta é uma oportunidade para a jogadora de 31 anos atuar em uma nova liga pela primeira vez na carreira e encarar um desafio diferente, ainda jogando em bom nível e com um calendário menos exigente, antes da Copa do Mundo do próximo verão. Ela também vai receber um bom salário naquele que provavelmente será seu último grande contrato. Nota: B

  • Niamh Charles Man City signing 2026Manchester City FC

    10 de julho: Niamh Charles (Chelsea para o Manchester City)

    Para o Chelsea: Charles é uma opção sólida para a lateral esquerda, mas não é uma jogadora de origem na função. Tendo começado como atacante, é uma posição à qual ela se adaptou nos últimos anos com grande sucesso, mas, com a oportunidade surgindo para o Chelsea contratar Katie McCabe, como fez no início de junho, não é surpresa que o clube tenha aproveitado. A capitã da Irlanda é uma das melhores laterais esquerdas que existem, e sua chegada permite que outras jogadoras atuem em funções mais naturais, como Sandy Baltimore e Veerle Buurman. Liberar Charles depois de fazer essa contratação reduz as opções do elenco no setor, mas há jogadoras que podem atuar ali se necessário, enquanto a impressionante taxa de £500.000 (US$ 670.000) que o clube teria recebido pela internacional inglesa, no último ano de seu contrato, representa um ótimo negócio. Nota: A

    Para o Man City: Uma lateral esquerda era prioridade nesta janela para o Man City, que deixou Leila Ouahabi sair de graça e, de qualquer forma, usou majoritariamente Alex Greenwood à frente dela na função. Adicionar mais uma opção permitiria que Greenwood voltasse para sua posição preferida no centro da defesa e, embora Charles não esteja no mesmo nível de McCabe como lateral esquerda, com quem o City foi fortemente ligado antes de o Chelsea agir, ela é uma opção muito sólida que representa uma melhora em relação à situação atual do City. Nota: B

    Para Charles: Com a contratação de McCabe pelo Chelsea, uma saída do clube sempre seria o mais benéfico para Charles se ela quisesse ter minutos regulares. Isso também é importante para sua situação na Inglaterra, já que ela perdeu espaço na vaga de lateral esquerda titular nos últimos meses. No momento, ela provavelmente será a primeira opção no Man City, em uma equipe que acabou de vencer a WSL e a FA Cup e que voltará a disputar os principais títulos na próxima temporada, além de retornar à Liga dos Campeões. Nota: A

  • Ona Batlle Arsenal 2026Getty Images

    10 de julho: Ona Batlle (Barcelona para o Arsenal)

    Para o Barcelona: Esta será talvez a saída mais frustrante para o Barcelona neste verão. Isso porque Batlle ainda tem apenas 27 anos e é uma das melhores laterais do mundo, enquanto Putellas e Leon estão na casa dos 30, ao passo que as exigências salariais de Paralluelo estavam fora de alcance. O Barça certamente gostaria de manter Batlle por muitas temporadas ainda e confiaria nas suas chances de conseguir isso, considerando que este é o clube de infância da jogadora. Em vez disso, ela está voltando para a Inglaterra em uma transferência sem custos. É um golpe duro. Nota: F

    Para o Arsenal: Após a saída de Katie McCabe, surgiu uma vaga na lateral esquerda, e o Arsenal escolheu preenchê-la com uma jogadora de nível mundial. Batlle é lateral-direita de origem, mas tem muita experiência no lado oposto, onde pode atuar de forma muito eficaz como uma lateral invertida, criando novos problemas para as adversárias. Uma dupla titular de laterais com Emily Fox e Batlle é, sem dúvida, tão boa quanto qualquer outra no futebol feminino, e é ao adicionar essa qualidade à profundidade já existente, de Taylor Hinds e Smilla Holmberg, que o Arsenal pode dar esse próximo passo, enquanto busca seu primeiro título da WSL desde 2019. Nota: A

    Para Batlle: Embora esta mudança possa surpreender muita gente, dada a estatura do Barça no futebol e o fato de ser o clube de infância de Batlle, a lateral venceu tudo o que era possível após seu retorno à Catalunha e agora volta para a Inglaterra para assumir um novo desafio, depois de não ter conquistado nenhum título em seus três anos no Manchester United. Há muitos novos objetivos a serem alcançados no Arsenal, e suas chances de mais glórias na Champions League seguem altas, com o Arsenal tendo vencido esse título justamente no ano passado, embora não sejam tão grandes quanto eram no Barça. Nota: B

  • Alexia Putellas London City Lionesses 2026Getty Images

    8 de julho: Alexia Putellas (Barcelona para o London City Lionesses)

    Para o Barcelona: É obviamente um golpe enorme para o Barça perder alguém com a qualidade de nível mundial de Putellas, sua liderança notável e sua importante influência no elenco. Mas, aparentemente, não havia nada que o clube pudesse fazer a respeito. Depois de 14 anos no clube, período em que conquistou todos os troféus possíveis, a vencedora de duas Bolas de Ouro sentiu que era o momento certo de seguir em frente, em busca de um novo desafio. O fato de ela não ir para um grande rival europeu do Barça é algo positivo, e o clube está bem estruturado, em termos de qualidade no elenco e empolgação nas categorias de base, para seguir em frente de forma positiva, mesmo que seja um grande golpe que realmente machuca. Nota: C

    Para o London City: Esta é uma contratação notável. Com apenas um ano de vida na Women's Super League, uma jogadora do calibre de Putellas pode ajudar o London City a dar um passo adiante depois de uma sólida sexta colocação na temporada passada. Ela é uma das melhores jogadoras do planeta e eleva este time de forma significativa praticamente sozinha. Também é potencialmente uma boa movimentação em termos de tentar extrair mais de Grace Geyoro, que teve uma temporada de estreia decepcionante no clube após uma transferência recorde mundial. Adicionar Putellas ao meio-campo ao lado dela deve ajudar a tirar mais da muito talentosa estrela da França. Nota: A+

    Para Putellas: É raro que uma jogadora de elite consiga encerrar um capítulo importante da carreira em alta, mas Putellas conseguiu fazer isso neste ano ao se despedir do Barça depois de conquistar um maravilhoso quadruplete. Agora, ela vai para a Inglaterra para vivenciar uma nova liga e um novo desafio. Isso não vai render troféus como aconteceu em seu período na Catalunha, dado o estágio em que o London City está em seu projeto. No entanto, parece ser uma excelente mudança quando se trata de sua carreira internacional, com Putellas podendo atuar talvez na melhor liga do mundo enquanto acumula menos minutos, devido à ausência de futebol europeu no clube. Isso significa que, quando a Copa do Mundo chegar no próximo verão, ela pode estar em ótima posição para entregar seu melhor com a camisa da Espanha. Há também o bônus adicional do que certamente será um salário enorme em um time pertencente à bilionária Michele Kang. Nota: B

  • Geraldine Reuteler Arsenal 2026Getty Images

    8 de julho: Geraldine Reuteler (do Eintracht Frankfurt para o Arsenal)

    Para o Eintracht Frankfurt: Teria sido mais benéfico para o Eintracht deixar Reuteler sair no verão passado, quando seu valor estava em alta após uma Eurocopa de destaque e o Arsenal entrou em contato para perguntar sobre a meio-campista? Em termos financeiros, sim. A jogadora de 27 anos estava no último ano de contrato e sempre seria difícil convencê-la a assinar um novo vínculo quando grandes clubes demonstravam interesse nela. No entanto, manter Reuteler ajudou o Eintracht a ter mais uma temporada forte, na qual terminou em terceiro na Bundesliga e garantiu uma vaga na fase classificatória da Liga dos Campeões, o que provavelmente é mais importante no fim das contas, ainda que a internacional suíça não seja fácil de substituir. Nota: B

    Para o Arsenal: Há um mundo em que o Arsenal perde a contratação de Reuteler, depois de não conseguir fechar negócio no verão passado. Felizmente, o Arsenal não vive nesse mundo, com a meio-campista a caminho do norte de Londres um ano depois em uma transferência sem custos. O clube precisa de mais profundidade e variedade no meio-campo, e Reuteler oferece exatamente isso, com sua capacidade de atuar em várias funções diferentes ampliando ainda mais as opções à disposição da técnica Renee Slegers. Não é uma contratação tão chamativa quanto algumas das outras feitas pelo Arsenal neste verão, mas é um grande reforço que fortalece o elenco. Nota: B

    Para Reuteler: Este é um passo empolgante na carreira de Reuteler. Ela tem sido uma jogadora-chave de uma muito boa equipe do Eintracht há vários anos, uma equipe que muitas vezes foi a melhor do resto na Bundesliga, atrás de Bayern de Munique e Wolfsburg, e mostrou muita qualidade e personalidade ao crescer pela Suíça em uma Euro disputada em casa no verão passado. A transferência para um dos clubes de elite da Europa é algo que Reuteler mereceu, e pode ser um movimento bem-sucedido para ela, se aproveitar as oportunidades conforme elas surgirem em um elenco forte, que será rodado entre as competições. Nota: B

  • Selina Cerci Arsenal 2026Getty Images

    6 de julho: Selina Cerci (Hoffenheim para o Arsenal)

    Para o Hoffenheim: Ninguém marcou mais gols na Frauen-Bundesliga nas últimas duas temporadas do que Cerci, que foi uma contratação brilhante do Hoffenheim após deixar o Koln em 2024. Mas agora ela sai em transferência livre após o fim do seu contrato. O fato de o Hoffenheim não receber nada por ela, especialmente com sua ida para um time de ponta, é decepcionante. Também não será fácil repor seus gols, que levaram o clube a terminar na metade de cima da tabela da Bundesliga em duas temporadas seguidas. O clube volta a apostar em sua capacidade de desenvolvimento nesse aspecto, tendo contratado até aqui duas jovens atacantes da base do Barcelona. Nota: D

    Para o Arsenal: Centroavante não teria sido uma prioridade urgente para o Arsenal neste verão, mas trazer Cerci para se juntar a um setor de atacantes que já conta com Alessia Russo e Stina Blackstenius dá à técnica Renee Slegers mais flexibilidade no ataque. Isso significa que, quando Russo recua para aquela função de camisa 10, como fez com frequência no ano passado, há alguma variedade entre ter Cerci ou Blackstenius jogando à sua frente. A internacional alemã também pode atuar aberta pelos lados, se necessário, mas é discutível que ela não seja tão eficaz ali, já que isso limita a frequência com que está na área, esperando para concluir chances de gol. Ainda assim, essa também é uma opção enquanto o Arsenal busca se tornar mais imprevisível no ataque, depois de ter sido justamente o oposto em alguns momentos no ano passado. Nota: B+

    Para Cerci: Uma das maiores perguntas sobre essa transferência é: "quanto Cerci vai jogar?" Ela se firmou na seleção da Alemanha de forma regular por causa de seu tempo de jogo consistente e, consequentemente, de seus gols. Se isso se tornar mais limitado no Arsenal, o que isso significa no cenário internacional, a apenas um ano da Copa do Mundo? Dada a quantidade de jogos que o Arsenal terá, ela ainda deve ter suas chances, ainda mais considerando o quanto Slegers mexe no time com suas substituições. Mas, com vários clubes supostamente interessados nela, havia outras oportunidades, com papéis mais importantes e ainda a chance de conquistar títulos, que Cerci poderia ter escolhido. Nota: B-

  • Chelsea FC v Tottenham Hotspur - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    6 de julho: Johanna Rytting Kaneryd (Chelsea para o Lyon)

    Para o Chelsea: Rytting Kaneryd foi uma excelente servidora do Chelsea desde sua chegada em 2022, com sua dedicação em campo jamais sendo questionada. No entanto, a internacional sueca pode ser inconsistente, e o retorno de 11 gols e 15 assistências em 79 jogos da liga é prova disso. Um clube como o Chelsea quer mais produção de suas pontas e, portanto, conseguir uma taxa pela saída de Rytting Kaneryd, de 29 anos, aqui, com a intenção de trazer uma jogadora de lado mais prolífica, não é um mau negócio. Dito isso, tudo depende de como o Chelsea vai substituí-la, já que sua ética de trabalho, boa postura no vestiário e capacidade de colocar os times sob verdadeira pressão com sua velocidade são características que não devem ser ignoradas. Se não fizer isso adequadamente, a nota cai. Nota: B

    Para o Lyon: É difícil saber o que pensar desta contratação. Le Progres informa que isso levará a uma mudança de posição para Rytting Kaneryd, que será utilizada como ala, e não como ponta. Isso sugere uma mudança de esquema para o Lyon, que atuou principalmente com uma linha de quatro no ano passado. O que aumenta a curiosidade é a saída de Kadidiatou Diani, anunciada alguns dias depois. Isso também estava relacionado à mudança de esquema? Só o tempo dirá. Se Rytting Kaneryd está chegando para atuar como ala, ela tem muitas características adequadas para a função, ainda que só tenha jogado ali ocasionalmente ao longo da carreira. Com alta intensidade de trabalho, grande velocidade e ameaça ofensiva, ela preenche muitos requisitos. Nota: C

    Para Rytting Kaneryd: Depois de inicialmente causar grande impacto no Chelsea, alcançando dois dígitos em gols e assistências em sua primeira temporada completa, em 2023-24, parecia que o progresso de Rytting Kaneryd havia estagnado um pouco nos últimos tempos. Um novo capítulo, então, pode ser o que ela precisa para reacender essa chama. Como ela se sairá como ala de forma consistente, caso seja realmente assim que a transferência se desenrole, pode influenciar nisso. Ainda assim, a chance de jogar por um clube como o Lyon, octacampeão europeu e que disputou duas das últimas três finais da Champions League, é uma grande oportunidade. Nota: B

  • Manaka Matsukubo Chelsea signing 2026Harriet Lander/Chelsea FC

    3 de julho: Manaka Matsukubo (North Carolina Courage para o Chelsea)

    Para o North Carolina Courage: Este é um golpe duro. Apenas Barbra Banda teve participação direta em mais gols na NWSL nesta temporada do que Matsukubo, cujos cinco gols e quatro assistências em nove jogos foram fundamentais para manter o North Carolina nas posições de play-off. O clube acabou de contratar a promessa inglesa Erica Parkinson, uma meio-campista criativa que pode ajudar a preencher o vazio deixado pela internacional japonesa, mas ela ainda tem apenas 18 anos e experiência limitada. Será interessante ver como o Courage reagirá a essa saída, embora ao menos tenha recebido uma taxa por Matsukubo, antes de ela potencialmente se tornar agente livre no fim deste ano. Nota: D

    Para o Chelsea: Depois de passar pela sua temporada com menos gols marcados na WSL em sete anos na última campanha, reforçar o ataque tem sido uma grande prioridade para o Chelsea neste verão, ainda mais com as saídas de Sam Kerr e Catarina Macario. Matsukubo pode atuar como centroavante, mas, com 1,55 m, é improvável que seja a resposta para essa questão-chave, embora ofereça uma opção ali quando for adequado. Em vez disso, a jogadora de 21 anos provavelmente será encaixada em uma função no meio-campo e terá a tarefa de criar para as companheiras, com seu trabalho de pés inteligente e sua visão de passe devendo ser muito úteis quando o Chelsea enfrentar linhas baixas, como acontece com tanta frequência. O fato de o clube ter contratado uma das melhores jovens jogadoras do mundo em um acordo de cinco anos é outro grande ponto positivo. Nota: A

    Para Matsukubo: Depois de causar impacto imediato na NWSL em 2025, esta é uma enorme transferência que Matsukubo certamente fez por merecer. Será um grande salto, jogando por um clube com a pressão e a expectativa do Chelsea, mas ela deve se encaixar bem no que Sonia Bompastor quer fazer, além de também combinar bem com a WSL e a Champions League. O Chelsea ainda precisa de mais reforços para o ataque, incluindo uma centroavante, para que a eficácia de Matsukubo seja maximizada. Ainda assim, a jogadora de 21 anos deve funcionar muito bem com quem já está no clube, particularmente Lauren James, pela forma como ambas circulam pelo campo e ocupam espaços entrelinhas. Nota: B+

  • Georgia Stanway Arsenal signing 2026Alex Burstow/Arsenal FC via Getty Images

    3 de julho: Georgia Stanway (do Bayern de Munique para o Arsenal)

    Para o Bayern de Munique: Perder Stanway é, sem dúvida, um golpe para o Bayern de Munique. A internacional inglesa foi fantástica pelo clube nos últimos quatro anos e será difícil substituí-la. No entanto, o Bayern já sabia de sua saída há algum tempo, com isso tendo sido anunciado ainda em janeiro, então teve bastante tempo para pensar nos movimentos que pode fazer na janela de transferências para reforçar um meio-campo que já é bastante bem servido. É um golpe, mas não catastrófico. Nota: D

    Para o Arsenal: O Arsenal tem dependido demais de Kim Little e Mariona Caldentey nas funções mais recuadas do meio-campo, e a chegada de Stanway ajuda a resolver esse problema. Com Kyra Cooney-Cross também no clube, e Geraldine Reuteler com expectativa de se juntar em breve, Renee Slegers terá muitas opções de verdadeira qualidade para rodar nessas posições, dar bastante descanso às jogadoras, se ajustar a diferentes desafios e garantir que essa dependência de certas atletas seja reduzida. Stanway traz grande experiência, talento e versatilidade enquanto o Arsenal busca seu primeiro título da WSL em oito anos. Nota: A

    Para Stanway: Quando Stanway se juntou ao Bayern, ela precisava recolocar sua carreira nos trilhos, de certa forma, após um fim decepcionante de sua passagem pelo Manchester City. Ela fez isso e mais na Alemanha, se consolidando como uma jogadora-chave da Inglaterra e uma das melhores meio-campistas do mundo no processo. Agora, ela volta para casa para jogar na melhor liga da Europa, a WSL, por um time que no ano passado venceu a Liga dos Campeões. Esse é o troféu que escapou dela, e pode ser um que ela tenha mais chances de conquistar com essa mudança, dado o histórico recente do Arsenal na Liga dos Campeões Feminina, ainda que as conquistas domésticas não venham com a mesma facilidade com que vieram em Munique. Nota: B

  • Nicole Anyomi London City Lionesses signing 2026Getty Images

    2 de julho: Nicole Anyomi (Eintracht Frankfurt para o London City Lionesses)

    Para o Eintracht Frankfurt: Este vai ser um verão interessante para o Eintracht. Anyomi é uma de quatro jogadoras importantes a sair de graça e talvez seja a mais difícil de substituir, depois de ter contribuído com 13 gols e seis assistências em 20 partidas como titular na Bundesliga na última temporada. O clube está fazendo muitas coisas boas fora de campo e terminou em terceiro lugar em cada uma das últimas cinco temporadas, classificando-se de forma consistente para competições europeias. No entanto, descobrir como manter jogadoras como Anyomi é vital daqui para frente. O Eintracht ao menos tem um bom histórico de encontrar maneiras de substituir aquelas que saem e precisará voltar a estar no seu melhor no mercado para garantir que o impacto não seja tão grande. Nota: D

    Para o London City Lionesses: Se o London City quiser dar o próximo passo e realmente brigar pelas primeiras posições na WSL, além de buscar sucesso nas competições domésticas, será importante ter mais jogadoras decisivas no terço final, com apenas uma atleta do elenco tendo alcançado dois dígitos em gols e assistências na última temporada. Os números de Anyomi na liga em 2025-26 são mais do que o dobro do que qualquer jogadora do London City, exceto Freya Godfrey, conseguiu, e ela espera manter essa forma na Inglaterra. Ela é o encaixe perfeito para o estilo de Eder Maestre? Talvez não, mas é uma ameaça constante e oferece algo diferente. Nota: B

    Para Anyomi: Havia clubes maiores ligados a Anyomi no período que antecedeu este verão, incluindo Bayern de Munique, PSG e Paris FC, todos os quais disputarão a Liga dos Campeões na próxima temporada, ao contrário do London City. No entanto, o sucesso em copas não parece totalmente fora de cogitação para o time inglês na próxima temporada, especialmente com as mudanças na Copa da Liga que estão por vir, e provavelmente há uma garantia maior de um papel mais proeminente no que é um projeto empolgante, com alguns nomes enormes envolvidos. Nota: B-

  • Erica Parkinson North Carolina Courage signing 2026Katie Schroeck/North Carolina Courage

    1º de julho: Erica Parkinson (Valadares Gaia para o North Carolina Courage)

    Para o Valadares Gaia: Embora o clube não tivesse ilusões de que manter Parkinson no longo prazo seria algo provável, isso não deixa de ser um golpe para o Valadares ver sua jovem estrela promissora partir. Para piorar, o clube também não receberá uma taxa por Parkinson, o que torna sua substituição ainda mais difícil. Ao menos, o Valadares conseguiu alcançar coisas incríveis durante o período dela no clube, chegando à final da Taça da Liga neste ano e registrando dois top-5 consecutivos na Liga BPI. Nota: D

    Para o North Carolina Courage: Parkinson é uma das jogadoras jovens mais talentosas do planeta, e o Courage não apenas garantiu sua contratação, como fez isso com um contrato de três anos, com opção por mais um. O clube teve um início decente na temporada da NWSL, mas a criatividade faltou em alguns momentos, e isso é certamente algo que Parkinson pode ajudar a resolver. O técnico Mak Lind trabalhou anteriormente no Hacken, onde supervisionou o desenvolvimento de vários jovens talentos que desde então deram grandes passos, incluindo a nova atacante do Real Madrid Felicia Schroder. Ele deve ser a pessoa certa para ajudar Parkinson a atingir um novo patamar também. Nota: A

    Para Parkinson: Ao se juntar a um clube comandado por um técnico com grande reputação no desenvolvimento de promessas, esta é uma movimentação fantástica para Parkinson. O Courage tem o terceiro elenco mais jovem da liga, uma média que provavelmente cairá ainda mais com a chegada da jogadora de 18 anos, mas ainda conta com várias veteranas muito importantes para orientar essas atletas inexperientes, o que faz deste um bom ambiente para ela. A NWSL também será bem diferente, em termos de estilo e exigência, daquilo a que Parkinson estava acostumada em Portugal, o que deve ajudar a lapidar um pouco mais seu jogo e forçá-la a trabalhar alguns de seus pontos mais fracos. É difícil apontar muitos defeitos na escolha que ela fez para seu primeiro grande passo na carreira. Nota: A

  • Andrea Medina Man Utd Women signing 2026Manchester United via Getty Images

    1º de julho: Andrea Medina (Atlético de Madrid para o Manchester United)

    Para o Atlético: É uma pena que o Atlético perca Medina em uma transferência sem custos, já que a jogadora de 22 anos se desenvolveu de forma excelente no clube ao longo dos últimos quatro anos. Substituir sua consistência e confiabilidade não será fácil para a equipe espanhola, e ela também estava começando a se tornar uma liderança maior dentro do time. É uma perda dura, mas que reflete o momento do Atlético, depois de terminar em quinto na Liga F apesar de uma promissora campanha na Champions League. Nota: F

    Para o United: Medina passou a maior parte da carreira como lateral-esquerda, mas essa mudança pode muito bem indicar que ela vai atuar com mais regularidade na função de zagueira, posição em que se encontrou no fim de sua última temporada no Atleti. O United já tem uma ótima opção para a lateral esquerda, Anna Sandberg, e a chegada de Medina significa que há profundidade atrás da internacional sueca, além de mais uma opção pelo centro. Medina atuou em grande parte pelo meio enquanto fazia parte de uma linha de três defensoras, enquanto o United joga com linha de quatro, então será interessante ver como ela se adapta caso passe a se encontrar nessa posição com mais regularidade. Profundidade era vital para o Manchester United nesta janela; Medina traz isso, versatilidade, qualidade e o potencial de ficar ainda melhor. Nota: A

    Para Medina: Este é mais um passo de bom tamanho na carreira de evolução constante de Medina. Depois de se firmar na Liga F com o Real Betis, ela deu o salto para uma equipe da parte de cima da divisão no Atleti e agora sai para talvez a melhor liga do futebol feminino, e para um time que compete na ponta dela. A forma como ela se encaixa neste time, porém, é fascinante. Os sinais indicam que ela ao menos vai alternar entre as funções de zagueira e lateral-esquerda, ampliando assim sua experiência na primeira posição. Se isso combina com ela tão bem quanto a função mais aberta, especialmente em uma linha de quatro, só o tempo dirá. Nota: B+

  • Sam Kerr Gotham 2026 announcementDevon Cafaro/Gotham FC

    29 de junho: Sam Kerr (Chelsea para o Gotham)

    Para o Chelsea: Por um tempo, a saída de Kerr do Chelsea pareceu inevitável e compreensível. Tendo voltado de uma ausência de 20 meses por lesão apenas no início da temporada 2025-26, a internacional australiana teve dificuldade para entrar de forma consistente no time de Sonia Bompastor, com a francesa preferindo opções menos naturais na função de centroavante. Depois que Kerr entrou na equipe após a Copa da Ásia, porém, ela não parou mais de marcar, encerrando a campanha com uma sequência de sete gols em sete jogos. Aos 32 anos, ela não era a resposta de longo prazo para a camisa 9, mas haveria um acordo de curto prazo que pudesse ter sido fechado, especialmente com tantas dúvidas em torno da posição de atacante no Chelsea? Talvez não, dada a procura em outros lugares que sempre existiria por Kerr. Teria sido preferível para o Chelsea mantê-la por perto, mas de qualquer forma mais reforços sempre seriam necessários. Nota: C

    Para o Gotham: Apesar de estar confortavelmente dentro das posições de playoffs nas primeiras semanas da nova temporada da NWSL, o Gotham marcou um número incrivelmente baixo de gols, com 12 em 11 jogos, a quinta pior marca da divisão. A chegada de uma jogadora como Kerr deve ajudar a resolver isso. Esther Gonzalez foi muito prolífica pela equipe em anos anteriores, mas está com dificuldades nesta temporada, e não surpreende que Juan Carlos Amoros tenha agido para trazer outra opção de alto nível para o centro do ataque em Kerr assim que ela ficou disponível. É uma grande contratação para um time que precisa marcar mais gols se quiser manter seu título da NWSL Championship. Nota: B

    Para Kerr: Depois de uma última temporada de altos e baixos no Chelsea, e tão pouco tempo após uma lesão de longa duração, é importante que Kerr volte a jogar regularmente, especialmente com a Copa do Mundo no ano que vem. Ela terá um papel de destaque no Gotham? Ou ela e Gonzalez dividirão as funções de camisa 9? O tempo de jogo não é algo tão garantido como talvez fosse em outros clubes, mas Kerr tem muita qualidade e terá a chance de mostrá-la, especialmente com Gonzalez em má fase e com Kerr parecendo uma opção potencialmente mais adequada ao estilo de Amoros. Também vale destacar os aspectos pessoais positivos dessa transferência para a jogadora de 32 anos, o que faz com que ela faça ainda mais sentido. Ela e sua parceira, Kristie Mewis, acabaram de ter um filho, e a família de Mewis é de Massachusetts, que não fica tão longe assim de Nova York. Nota: B

  • Felicia Schroder Hacken Women 2026Getty Images

    23 de junho: Felicia Schroder (Hacken para o Real Madrid)

    Para o Hacken: A Damallsvenskan, da Suécia, tornou-se uma espécie de liga formadora nos últimos anos, do tipo que desenvolve jovens talentos de forma brilhante, mas acaba sempre vendendo para clubes maiores e mais ricos, em ligas maiores e mais ricas. Assim, o Hacken sempre soube que não poderia segurar Felicia Schroder para sempre, e o prazo de sua permanência na Suécia foi imediatamente encurtado na temporada passada, quando ela marcou impressionantes 30 gols na liga. Ainda assim, é difícil sentir que o clube não tirou o máximo possível do período com a adolescente. Schroder ajudou a levar o Hacken ao primeiro título da liga em cinco anos e a um triunfo europeu na edição inaugural da Europa Cup, antes de sair por uma taxa absolutamente enorme de cerca de € 1,5 milhão (£ 1,3 milhão/US$ 1,7 milhão). É um golpe perdê-la, mas o Hacken não conduziu nada mal essa situação. Nota: B

    Para o Real Madrid: Este é um sinal de que o Real Madrid finalmente está mostrando o tipo de ambição necessário para diminuir a distância para o Barcelona? O Real Madrid tem sido criticado rotineiramente por falta de impulso ao longo dos anos, ficando constantemente em segundo plano na Espanha, enquanto muitas grandes estrelas saíram ao mesmo tempo, como Olga Carmona, Esther Gonzalez e, já neste verão, Caroline Weir e Naomie Feller. Ainda assim, gastar muito dinheiro em uma das melhores jovens jogadoras do mundo representa uma possível mudança. Schroder é uma estrela e dá todos os sinais de que pode repetir isso ao dar um passo adiante, acrescentando os gols necessários a um time que careceu dessa consistência de uma centroavante na temporada passada. Ela também tem potencial para evoluir e, de forma semelhante a Linda Caicedo, o Real espera que se desenvolva e vire uma craque de nível mundial em Madri. Nota: A

    Para Schroder: Apesar das críticas a Madri, isso parece uma boa transferência para Schroder. Ela deve ser a centroavante titular da equipe, estará exposta a uma grande liga e a jogos regulares da Champions League, e haverá um aumento de pressão e expectativa sobre ela, mas não tão grande quanto poderia ter sido. O Real Madrid também tem um histórico razoável de desenvolver jovens jogadoras, com Caicedo sendo um exemplo de destaque. Apesar de algumas saídas importantes, o elenco de apoio ao redor de Schroder também não é ruim, e a forma como ela vai se conectar com Caicedo, em particular, certamente será fascinante de ver. Nota: B+

  • Mary Earps London City LionessesLondon City Lionesses

    19 de junho: Mary Earps (Paris Saint-Germain para o London City Lionesses)

    Para o PSG: Foi uma transferência que não deu muito certo para o PSG e para Earps. A goleira chegou ainda como uma das melhores da sua posição, mas não conseguiu render em nível de classe mundial de forma consistente na França, com alguns erros de grande repercussão aparecendo. Também não ajudou o fato de o clube, de maneira geral, ter passado por uma verdadeira turbulência ao mesmo tempo, sem que Earps fosse, de forma alguma, responsável pelos fracassos da equipe, enquanto jogadoras importantes saíam, grandes jogos eram perdidos e novas trocas de comando aconteciam. No fim das contas, não é surpresa que as duas partes estejam prestes a seguir caminhos diferentes com o fim do contrato de Earps, com pouca perda para o PSG, mas também sem qualquer ganho. Nota: C

    Para o London City: Foi uma primeira temporada sólida na WSL para o London City e, para dar o próximo passo, a posição de goleira parecia ser um ponto a ser resolvido. Entre as goleiras que atuaram por pelo menos 750 minutos, Elene Lete teve o segundo pior percentual de defesas da liga na última temporada, sofrendo 6,8 gols a mais do que deveria, o maior número da divisão, de acordo com as estatísticas de gols esperados. Earps é mais experiente do que a atleta de 24 anos, que pode aprender bastante com a nova companheira de equipe depois de um primeiro ano de altos e baixos na WSL, e certamente já atingiu níveis mais altos em uma carreira reconhecidamente mais longa. Earps conseguirá reencontrar isso em seu retorno à Inglaterra? É nisso que o London City espera. O tempo dirá se isso vai acontecer, mas o clube ao menos tentou melhorar uma área do elenco que precisava ser reforçada. Nota: B

    Para Earps: Se Earps quiser voltar a ser uma das melhores da sua posição de forma consistente, se afastar do circo no PSG provavelmente não é uma má ideia. Embora a ex-internacional da Inglaterra tenha falado bastante sobre as coisas que aprendeu, como jogadora e como pessoa, ao viver uma nova experiência na França, o PSG pode ser caótico e constantemente decepciona à sombra do Lyon ao longo dos anos. Earps espera que o ambiente ambicioso do London City possa ajudá-la a redescobrir sua grande forma, além de também estar certa de ter um bom contrato à medida que o crepúsculo de sua carreira se aproxima. Nota: B

  • Caroline Weir Real Madrid Women 2025-26Getty Images

    16 de junho: Caroline Weir (Real Madrid para o Lyon)

    Para o Real Madrid: Um indicativo de em que ponto está o projeto do time feminino. Weir é, sem dúvida, uma das maiores jogadoras a representar o Real Madrid, tamanho tem sido seu impacto notavelmente consistente desde que chegou ao clube em 2022. No entanto, ela sai sem ter conquistado nenhum título em quatro anos na capital espanhola, com o Madrid ainda muito atrás do Barcelona na disputa por títulos nacionais e um degrau abaixo da elite na Europa. Para conseguir manter talentos de ponta como Weir, o Real simplesmente precisa fazer melhor com o time feminino. Ela fará muita falta. Nota: F

    Para o Lyon: Uma contratação fantástica sem custos de transferência para o vice-campeão da Liga dos Campeões desta temporada. Weir é uma jogadora capaz de mudar o jogo no mais alto nível, com experiência de sobra e qualidade comprovada nos maiores palcos, tudo isso podendo ajudar um Lyon que busca encerrar o que agora é uma espera de quatro anos por outra coroa europeia. Com a saída de Lindsey Heaps, a internacional escocesa também ajuda a reforçar o meio-campo no que é simplesmente uma grande contratação para o gigante francês. Nota: A

    Para Weir: Depois de ser consistentemente brilhante durante sua passagem por Madri, mas sem nunca ter conquistado títulos para mostrar por isso, Weir merece esse tipo de transferência, daquelas que devem fazê-la erguer muitos troféus. Ela já jogou por grandes clubes antes, tendo defendido Arsenal e Manchester City em sua passagem pela Inglaterra antes da ida para Madri, e agora ganha a chance de subir mais um nível, representando o octacampeão europeu. É uma mudança que, pelos palcos em que o Lyon atua, também deve fazer com que a jogadora de 30 anos receba mais reconhecimento por seu talento. Nota: A

  • Beth Mead Man City unveiling 2026Manchester City FC

    12 de junho: Beth Mead (do Arsenal para o Manchester City)

    Para o Arsenal: Embora o Arsenal já estivesse preparado para se despedir de várias jogadoras do elenco principal neste verão europeu, com uma série de contratos chegando ao fim, as informações indicavam que Mead era uma das atletas em fim de vínculo que o clube queria manter. Apesar de não ter sido titular absoluta na última temporada, a internacional inglesa ainda foi muito eficaz e agregou bastante com e sem a bola para as bicampeãs europeias. No entanto, o Arsenal não conseguiu igualar a duração de contrato oferecida pelo Man City, o que resultou em uma despedida indesejada. Substituí-la bem será fundamental neste verão europeu, já que muita criatividade e ameaça de gol deixaram o norte de Londres como resultado desta transferência. Nota: D

    Para o Man City: Os lados do campo já têm boas opções no Man City, o que torna este negócio, em certa medida, surpreendente para muita gente. Um contrato de três anos para uma jogadora que acabou de completar 31 anos também naturalmente chama atenção. Mas Mead vem atuando de forma consistentemente boa no mais alto nível há anos e leva confiabilidade, experiência e mentalidade vencedora para as novas campeãs da WSL. Se o City quiser voltar a brigar por títulos nacionais na próxima temporada, precisará de um elenco mais profundo, até porque também terá pela frente o retorno à Champions League. Mead, que é versátil o bastante para atuar em toda a linha de frente, oferece exatamente isso. Nota: B

    Para Mead: Com uma Copa do Mundo no ano que vem, ter minutos em campo será vital para Mead nesta próxima temporada se ela quiser desempenhar um papel importante pela Inglaterra no Brasil, caso se classifique. Esta mudança não garante necessariamente isso, dado o número de opções que o City tem no ataque, mas o rodízio será vital caso o time de Andree Jeglertz consiga competir em quatro frentes, e Mead deve, portanto, ter muitas oportunidades para jogar e, por consequência, se firmar no time titular. Também vale destacar os aspectos positivos desta transferência no plano pessoal para a ponta. Um contrato de três anos com um grande clube aos 31 anos é um deles, assim como o reencontro com a parceira Vivianne Miedema, destaque do City na última temporada. Nota: B

  • Katie McCabe Chelsea 2026-27Getty Images

    1º de junho: Katie McCabe (Arsenal para o Chelsea)

    Para o Arsenal: A forma como o Arsenal lidou com a situação contratual de McCabe foi confusa do início ao fim. Apesar de ela ser uma jogadora-chave e uma solução recorrente para problemas causados por lesões, tamanha é a sua versatilidade, os Gunners estavam prontos para deixar a capitã da Irlanda sair, com ela atraindo, sem surpresa, muito interesse à medida que o verão se aproximava. Depois, o clube deu meia-volta e lhe ofereceu um novo contrato, embora o The Athletic tenha informado que isso 'foi para uma função muito específica no time daqui para frente', então a jogadora optou por um novo desafio. Não é um golpe tão duro para o Arsenal como seria se não estivesse trazendo a lateral de Barcelona Ona Batlle, mas é difícil não sentir que o Arsenal vai se arrepender de deixar McCabe e sua versatilidade, que resolveu problemas em várias posições na última temporada, saírem, até porque agora ela vai usar isso para fortalecer um rival direto. Nota: D

    Para o Chelsea: Esta é uma contratação fantástica para o Chelsea, sensação ampliada pelo fato de que o clube aparentemente tirou McCabe bem debaixo do nariz do Manchester City, o novo campeão da WSL que estava pronto para contratar a estrela irlandesa para reforçar uma posição que precisa de atenção. O Chelsea usou várias opções na lateral esquerda na última temporada, com Niamh Charles, Sandy Baltimore e Veerle Buurman, mas nenhuma delas é de origem na posição. A chegada de McCabe permite que Baltimore avance para sua função ofensiva preferida e significa que Buurman pode ser usada majoritariamente como zagueira, posição em que é brilhante. Charles, que agora parece pronta para se transferir para o City, é uma boa jogadora, mas McCabe é uma das melhores do futebol feminino nessa posição, e sua chegada melhora significativamente o time titular dos Blues como resultado disso. Nota: A

    Para McCabe: Há muitos torcedores do Arsenal decepcionados com a decisão de McCabe de se juntar a um grande rival, depois de passar os últimos 11 anos se consolidando como uma lenda do Arsenal. Mas a jogadora de 30 anos é uma atleta de alto nível, e esta é uma oportunidade para ela se juntar a outro clube enorme, com grandes ambições. Para permanecer na Inglaterra e fazer isso, nunca haveria tantas opções assim. Ela se encaixa muito bem no Chelsea, será titular importante e tem a oportunidade de conquistar muitos títulos, se o clube conseguir deixar para trás uma temporada decepcionante e voltar ao nível da maior parte da última década. Considerando que ela não ficou satisfeita com a oferta do Arsenal em relação ao seu papel, isso representa um avanço para ela individualmente. Nota: B