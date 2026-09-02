O Barcelona foi um dos grandes clubes mais ativos durante a janela de transferências do verão, tendo focado de maneira clara no reforço de seu setor ofensivo. O clube abriu o mercado com a contratação do inglês Anthony Gordon, vindo do Newcastle, em uma transação avaliada em 70 milhões de euros, além de outros 10 milhões em bônus, com um contrato que se estende até 2031.
O Barça seguiu reforçando suas opções ofensivas com a contratação do alemão Karim Adeyemi, do Borussia Dortmund, por 22 milhões de euros fixos e 7 milhões em variáveis, com contrato até 2031, em um movimento que buscou dar à equipe mais velocidade e profundidade no ataque sob o comando de Hansi Flick.
O Barça também contratou o talentoso egípcio Hamza Abdelkarim, em definitivo, do Al Ahly do Egito, e recuperou os serviços de João Cancelo, vindo do Al Hilal da Arábia Saudita.
A saída de vários jogadores, com destaque para Robert Lewandowski, com o fim de seu contrato, além de alguns elementos do setor defensivo, sobretudo o emprestado Ronald Araújo, ajudou a criar uma margem financeira no orçamento salarial. Mas a diretoria do Barcelona preferiu direcionar a maior parte de seus investimentos para elevar a qualidade do terço ofensivo, antes de surpreender a todos ao fechar uma das transferências mais marcantes do verão.
O clube catalão conseguiu chegar a um acordo com o Manchester City para a contratação de Rodri, em uma transação cujo valor total girou em torno de 76,5 milhões de euros, arrancando o meio-campista espanhol do radar do Real Madrid.
Apesar desses sucessos, a diretoria do Barcelona fracassou em realizar o maior sonho de sua torcida neste verão, depois de não conseguir contratar Julián Álvarez, atacante do Atlético de Madrid, e acabou optando por contratar o brasileiro Gabriel Jesus, do Arsenal.
O presidente do clube, Joan Laporta, revelou que o Barcelona apresentou uma proposta que ultrapassou os 100 milhões de euros, mas o Atlético manteve seu jogador e chegou a emitir um comunicado no qual afirmou que a probabilidade de transferência de Álvarez para o Barcelona era de "zero por cento", encerrando uma das histórias mais empolgantes do mercado sem um final feliz para o clube catalão.
E aqui estão todas as transferências realizadas pelo clube catalão na janela encerrada:
Os que chegaram ao Barcelona
|Jogador
|Clube
|Valor da transação
|Anthony Gordon
|Newcastle
|80 milhões de euros
|Karim Adeyemi
|Dortmund
|22 milhões de euros
|Jesse Bissou
|Club Brugge
|8,5 milhões de euros
|Rodri
|Manchester City
|60 milhões de euros
|Hamza Abdelkarim
|Al Ahly
|1,5 milhão de euros
|João Cancelo
|Al Hilal
|transferência livre
|Dominik Livaković
|Fenerbahçe
| 2 milhões de euros
|Gabriel Jesus
|Arsenal
| 10 milhões de euros
Os que deixaram o Barcelona
|Jogador
|Clube
|Valor da transação
|Robert Lewandowski
|Chicago Fire
|fim de contrato
|Ander Astralaga
|Atlético de Madrid
|transferência livre
|Ansu Fati
|Monaco
| 11 milhões de euros
|Iñaki Peña
|Panathinaikos
| 3 milhões de euros
|Diego Kochen
|Lyngby BK
|empréstimo
|Ronald Araújo
|Liverpool
|empréstimo
|Ferran Torres
|Paris Saint-Germain
|45 milhões de euros
|Jofre Torrents
|Ajax
|transferência livre
|Tomi Marquês
|Braga
|11 milhões de euros
|Héctor Fort
|Real Sociedad
| 8,5 milhões de euros
|Marc Casadó
|Deportivo La Coruña
|empréstimo
|Gerard Fernández
|Mallorca
|4 milhões de euros
|Aron Yaakobishvili
|Almería
|empréstimo
|Álvaro Cortés
|Royal Antwerp
|3,5 milhões de euros
|Toni Fernández
|Venezia
|empréstimo