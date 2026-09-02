Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Goal.com
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
ميركاتوChatGPT

Traduzido por

Contratações recordes, reviravoltas estrondosas e sonhos não realizados: o balanço completo do mercado de verão

Especiais e Opinião
E. Fernandez
Y. Diomande
Rodri
I. Saibari
M. Salah
A. Bouaddi
J. Alvarez
B. Barcola
M. Rogers
E. Anderson
Bétis x Real Madrid
Bétis
Real Madrid
La Liga
Valencia x Barcelona
Valencia
Barcelona
Liverpool x Atlético de Madrid
Liverpool
Atlético de Madrid
Liga dos Campeões
Athletic Bilbao x Atlético de Madrid
Athletic Bilbao
Manchester City x Coventry
Manchester City
Coventry
Premier League
Everton x Manchester United
Everton
Manchester United
Arsenal x Chelsea
Arsenal
Chelsea
Inter de Milão x Napoli
Inter de Milão
Napoli
Campeonato Italiano
Schalke x Bayern de Munique
Schalke
Bayern de Munique
Bundesliga
Argentina
Costa do Marfim
Espanha
Marrocos
Egito
França
England
Itália
Alemanha

Um olhar aprofundado sobre a movimentação do mercado de transferências

O verão de 2026 não foi apenas uma janela de transferências comum, mas sim um dos mercados mais empolgantes da história do futebol europeu, tendo sido palco de clubes que quebraram seus recordes e de outros que mudaram completamente os contornos de seus projetos, enquanto grandes negociações desabaram nos últimos instantes, apesar de estarem próximas de serem concluídas.

Da transferência de Enzo Fernández para o Manchester City, passando pela histórica contratação de Yan Diomande pelo Real Madrid, pela chegada de Bradley Barcola ao Liverpool, e até a saída de Mohamed Salah para o Trabzonspor, o mercado redesenhou o mapa da competição antes do início da nova temporada.

Neste relatório, apresentamos os principais destaques do mercado de transferências europeu, desde as contratações dos grandes clubes e as estrelas que mudaram de destino, as transferências que não se concretizaram, até as negociações de compra e venda mais caras, além dos principais ganhadores e perdedores no aspecto técnico, em uma tentativa de traçar o quadro completo de um verão que não será facilmente esquecido.

  • Os ingleses são os que mais gastam

    A janela de transferências de verão nas cinco grandes ligas europeias foi encerrada na noite de ontem, primeiro de setembro de 2026.

     O mercado no Campeonato Inglês terminou às 23h, no horário da Grã-Bretanha, enquanto no Campeonato Espanhol se estendeu até às 23h59. Já a Alemanha e a França fecharam suas janelas em 31 de agosto, às 20h.

    No que diz respeito aos gastos, os clubes do Campeonato Inglês continuaram a impor seu domínio no mercado de transferências, após superarem a barreira dos dois bilhões de libras esterlinas, liderados por Chelsea e Manchester City, que encabeçaram a lista dos que mais gastaram, à frente de Liverpool e Arsenal na corrida por reforços em preparação para a nova temporada.

    Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do "Kooora"

    • Publicidade

  • Real Madrid: revolução e decepção

    O Real Madrid entrou no mercado de transferências do verão com uma mentalidade clara: reforçar o elenco com nomes capazes de competir de imediato, ao mesmo tempo em que investe no futuro. Isso se traduziu em uma das maiores contratações do clube, com a chegada do jovem ponta marfinense Yan Diomandé, vindo do Leipzig, em uma operação que atingiu um valor total de cerca de 125 milhões de euros, podendo chegar a 135 milhões com bônus, em um contrato válido até 2033.


    Os reforços do Real Madrid não pararam em Diomandé, já que o clube reforçou suas fileiras com a contratação de Marc Cucurella, do Chelsea, e Denzel Dumfries, da Inter, além dos acertos com Bernardo Silva e Ibrahima Konaté em duas transferências gratuitas, reunindo no mercado o fortalecimento tanto do setor defensivo quanto do ofensivo.

    Por outro lado, a lista de saídas registrou a partida de vários nomes, com destaque para Nico Paz ao Como, Gonzalo García ao Fulham, Dani Ceballos ao Real Betis e o empréstimo de Franco Mastantuono à Fiorentina, além da aposentadoria de Dani Carvajal e David Alaba, somada à saída de alguns jogadores jovens, sem a concretização de nenhuma grande venda de atletas do time principal que fizesse frente ao volume de gastos.

    Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do "Kooora"

    Apesar de ter conseguido fechar várias contratações de peso, o Real Madrid fracassou em concretizar a operação que ocupou sua torcida durante todo o verão, depois de ter sido fortemente associado à contratação de Rodri, jogador do Manchester City e capitão da seleção da Espanha, em meio a relatos que falavam de uma aprovação inicial por parte do jogador.

    No entanto, o Barcelona conseguiu arrebatar a negociação no fim das contas por cerca de 76,5 milhões de euros, deixando o clube merengue de mãos vazias em um de seus principais alvos para o meio-campo.

    E aqui estão todas as contratações que o clube merengue fechou no mercado que se encerrou:

    Os que chegaram ao Real Madrid

    JogadorClubeValor da operação
    Marc Cucurella Chelsea55 milhões de euros

     

    Denzel Dumfries Inter20 milhões de euros 
    Bernardo Silva Manchester Citytransferência gratuita 
    Ibrahima KonatéLiverpooltransferência gratuita 
    Carlos Espí Levante 25 milhões de euros 
    Yan DiomandéLeipzig 125 milhões de euros  

    Os que saíram do Real Madrid

    JogadorClubeValor da operação
    Dani CarvajalSem clubefim de contrato
    David AlabaSem clubefim de contrato
    Mario MartínGetafe3,5 milhões de euros
    Fran García  Real Betis 4 milhões de euros
    Dani CeballosReal Betistransferência gratuita
    Gonzalo GarcíaFulham40 milhões de euros
    César PalaciosFulham10 milhões de euros
    Fran GonzálezSevilla1 milhão de euros
    Franco MastantuonoFiorentinaempréstimo

  • Barcelona: Gordon, Adeyemi e Rodri, e a decepção de Álvarez

    O Barcelona foi um dos grandes clubes mais ativos durante a janela de transferências do verão, tendo focado de maneira clara no reforço de seu setor ofensivo. O clube abriu o mercado com a contratação do inglês Anthony Gordon, vindo do Newcastle, em uma transação avaliada em 70 milhões de euros, além de outros 10 milhões em bônus, com um contrato que se estende até 2031.


    O Barça seguiu reforçando suas opções ofensivas com a contratação do alemão Karim Adeyemi, do Borussia Dortmund, por 22 milhões de euros fixos e 7 milhões em variáveis, com contrato até 2031, em um movimento que buscou dar à equipe mais velocidade e profundidade no ataque sob o comando de Hansi Flick.

    O Barça também contratou o talentoso egípcio Hamza Abdelkarim, em definitivo, do Al Ahly do Egito, e recuperou os serviços de João Cancelo, vindo do Al Hilal da Arábia Saudita.

    A saída de vários jogadores, com destaque para Robert Lewandowski, com o fim de seu contrato, além de alguns elementos do setor defensivo, sobretudo o emprestado Ronald Araújo, ajudou a criar uma margem financeira no orçamento salarial. Mas a diretoria do Barcelona preferiu direcionar a maior parte de seus investimentos para elevar a qualidade do terço ofensivo, antes de surpreender a todos ao fechar uma das transferências mais marcantes do verão.

    O clube catalão conseguiu chegar a um acordo com o Manchester City para a contratação de Rodri, em uma transação cujo valor total girou em torno de 76,5 milhões de euros, arrancando o meio-campista espanhol do radar do Real Madrid.

    Apesar desses sucessos, a diretoria do Barcelona fracassou em realizar o maior sonho de sua torcida neste verão, depois de não conseguir contratar Julián Álvarez, atacante do Atlético de Madrid, e acabou optando por contratar o brasileiro Gabriel Jesus, do Arsenal.

    O presidente do clube, Joan Laporta, revelou que o Barcelona apresentou uma proposta que ultrapassou os 100 milhões de euros, mas o Atlético manteve seu jogador e chegou a emitir um comunicado no qual afirmou que a probabilidade de transferência de Álvarez para o Barcelona era de "zero por cento", encerrando uma das histórias mais empolgantes do mercado sem um final feliz para o clube catalão.

    E aqui estão todas as transferências realizadas pelo clube catalão na janela encerrada:


    Os que chegaram ao Barcelona

    JogadorClubeValor da transação
    Anthony GordonNewcastle80 milhões de euros
    Karim Adeyemi Dortmund 22 milhões de euros 
    Jesse BissouClub Brugge8,5 milhões de euros
    RodriManchester City60 milhões de euros
    Hamza Abdelkarim Al Ahly 1,5 milhão de euros 
    João Cancelo Al Hilal transferência livre 
    Dominik Livaković  Fenerbahçe 2 milhões de euros
    Gabriel Jesus Arsenal 10 milhões de euros

    Os que deixaram o Barcelona

    JogadorClubeValor da transação
    Robert LewandowskiChicago Fire fim de contrato
    Ander AstralagaAtlético de Madridtransferência livre
    Ansu Fati Monaco 11 milhões de euros
    Iñaki Peña Panathinaikos 3 milhões de euros
    Diego Kochen Lyngby BK empréstimo
    Ronald AraújoLiverpoolempréstimo
    Ferran Torres Paris Saint-Germain 45 milhões de euros 
    Jofre TorrentsAjaxtransferência livre
    Tomi Marquês Braga 11 milhões de euros 
    Héctor Fort Real Sociedad 8,5 milhões de euros
    Marc Casadó Deportivo La Coruñaempréstimo
    Gerard FernándezMallorca4 milhões de euros
    Aron YaakobishviliAlmeríaempréstimo
    Álvaro CortésRoyal Antwerp3,5 milhões de euros
    Toni FernándezVeneziaempréstimo

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google

  • Atlético de Madrid: reforço especial, a saída de Griezmann e um "não" categórico ao Barcelona

    O Atlético de Madrid concretizou uma contratação de destaque ao anunciar o acordo com o sul-coreano Kang In Lee, vindo do Paris Saint-Germain, em uma negociação avaliada pela imprensa entre 35 e 40 milhões de euros, com um contrato que se estende até 2031.

    O clube espanhol confirmou o fechamento do acordo com o Paris Saint-Germain por meio de um comunicado oficial, no qual esclareceu que o jogador vestirá a camisa número 7, além de apresentar seus números pelo clube francês, onde marcou 16 gols e distribuiu o mesmo número de assistências em 124 partidas, somado à conquista de diversos títulos nacionais e europeus, com destaque para a Liga dos Campeões, vencida duas vezes.

    O Atlético não se contentou com isso, pois reforçou seu meio-campo defensivo com a contratação de Morten Hjulmand, do lateral voador Alejandro Grimaldo e do sólido zagueiro Cristian Romero, enquanto, ao mesmo tempo, manteve seu astro argentino Julián Álvarez, apesar da grande pressão exercida por Barcelona e Arsenal para conseguir seus serviços.

    O Atlético pôs fim às tentativas do Barcelona com um comunicado oficial, no qual anunciou sua recusa em entrar em qualquer negociação a respeito de Álvarez, afirmando estar disposto apenas a discutir as demais propostas que "respeitaram as regras".

    Com essa política, o Atlético saiu do mercado da transferências como um dos maiores vencedores em termos táticos, após conseguir reforçar seu elenco com novos jogadores sem abrir mão de seus astros principais, encabeçados por Álvarez, ressaltando-se a saída de seu astro histórico Antoine Griezmann para o futebol norte-americano.

    Confira as principais transferências do Atlético de Madrid:


    Os que chegaram ao Atlético de Madrid

    JogadorClubeValor da transferência
    Alejandro Grimaldo  Bayer Leverkusen22 milhões de euros
    Morten HjulmandSporting de Lisboa40 milhões de euros
    Lee Kang InParis Saint-Germain40 milhões de euros
    Cristian Romero Tottenham 40 milhões de euros 
    Jonathan David Juventus Empréstimo

    Os que deixaram o Atlético de Madrid

    JogadorClubeValor da transferência
    Antoine GriezmannOrlandoTransferência livre
    Clément LengletBenficaEmpréstimo
    Horațiu MoldovanAyub SportsEmpréstimo
    Julio DíazSevillaUm milhão de euros
    Thiago Almada River Plate20 milhões de euros 
    Nahuel MolinaRoma13 milhões de euros
    Matteo RuggeriAston Villa 25 milhões de euros 
    José María GiménezDeportivo La CoruñaEmpréstimo
    Thomas LemarElcheEmpréstimo

  • Paris Saint-Germain: venda de peso e compensação parcial

    Durante o mercado de transferências de verão, o Paris Saint-Germain optou por uma política baseada na venda de jogadores para refinanciar a reconstrução do elenco, e foi um dos maiores vendedores do mercado, após abrir mão de Gonçalo Ramos para o Milan por 74 milhões de euros, de Randal Kolo Muani para a Juventus por cerca de 38 a 41 milhões de euros, além de Kang-in Lee, que se transferiu para o Atlético por 35 a 40 milhões de euros.

    Mas a negociação mais destacada na lista dos que deixaram o clube foi a venda do ponta francês Bradley Barcola ao Liverpool, em um negócio milionário que chegou a 125 milhões de euros, enquanto Ibrahim Mbaye se transferiu para o Aston Villa por 55 milhões de euros.

    Essas transferências contribuíram para elevar a receita total do Paris Saint-Germain com vendas para cerca de 370 milhões de euros, segundo relatos da imprensa francesa, dando ao clube margem para reinvestir parte desses recursos no reforço do elenco.

    No que diz respeito às contratações, o Saint-Germain acertou com Magnes Akliouche, do Monaco, por 50 milhões de euros, Ferran Torres, do Barcelona, por 48,5 milhões de euros, e Mika Godts, do Ajax, por 45 milhões de euros, além do lateral Lucas Dinne e outros.

    Essas movimentações vieram na tentativa de remodelar o setor ofensivo após as saídas de Barcola e Ramos, fazendo do Paris Saint-Germain um time que "vende para comprar", com uma clara dependência das altas receitas obtidas com a venda de Barcola para financiar outros alvos, entre eles Diomandé, antes de o Real Madrid fechar o negócio no fim das contas.

    E aqui estão todas as negociações do clube francês na janela de transferências:

    Chegadas ao Paris Saint-Germain

    JogadorClubeValor da negociação
    Alessandro Longoni  Milan transferência livre
    Khalil AyariStade Tunisien1,5 milhão de euros
    Magnes AklioucheMonaco 50 milhões de euros 
    Lucas DinneAston Villa7 milhões de euros
    Mika GodtsAjax45 milhões de euros 
    Ferran TorresBarcelona 45 a 50 milhões de euros

    Saídas do Paris Saint-Germain

    JogadorClubeValor da negociação
    Noham KamaraLyon4,1 milhões de euros
    Gonçalo Ramos  Milan 74 milhões de euros
    Renato Marin   Nacionalempréstimo
    Gabriel Moscardo Espanyolempréstimo
    Lee Kang-in Atlético de Madrid40 milhões de euros 
    Randal Kolo Muani  Juventus 41,2 milhões de euros
    Khalil Ayari Dunquerque empréstimo
    Bradley Barcola Liverpool125 milhões de euros
    Ibrahim Mbaye Aston Villa55 milhões de euros
    Yoram ZaguePafosempréstimo

  • Bayern de Munique: Kimmich é o mais importante

    A janela de transferências do Bayern de Munique foi mais tranquila em comparação com a de vários de seus concorrentes nas principais ligas europeias, já que o clube alemão focou em reorganizar seu elenco e reintegrar alguns jogadores que estavam emprestados, entre eles Sacha Boey, Tarek Buchmann e Armindo Sieb.

    O Bayern também fechou algumas contratações novas, sendo as mais destacadas Mathys Marić e Bra N'Diaye, e a mais importante a chegada do talentoso astro marroquino Ismael Saibari, em um mercado que não teve grandes gastos por parte do gigante bávaro.

    Em contrapartida, alguns nomes deixaram a equipe, com destaque para Leon Goretzka após o fim de seu contrato, além de Raphaël Guerreiro. Também saíram os goleiros Daniel Peretz e Alexander Nübel em transferências definitivas, além da saída de alguns jovens talentos para clubes de porte intermediário.

    Dessa forma, a janela do Bayern refletiu um desejo claro de controlar o orçamento e reciclar peças do elenco, mais do que embarcar em uma revolução completa — abordagem que pode representar um ponto de interrogação técnico diante de concorrentes que optaram por reforçar seus elencos de forma mais expressiva durante o verão.

    Chegadas ao Bayern de Munique

    JogadorClubeValor da transferência
    Noel AsékoHannover3,5 milhões de euros
    Nathaniel BrownEintracht Frankfurt50 milhões de euros
    Ismael SaibariPSV Eindhoven50 milhões de euros
    Bara Sapoco N'DiayeJambinos Satars3,5 milhões de euros

    Saídas do Bayern de Munique

    JogadorClubeValor da transferência
    Leon GoretzkaAston VillaTransferência livre
    Rafa GuerreiroSem clubeFim de contrato
    Daniel PeretzSouthampton8 milhões de euros
    Maurice KrattenmacherElversbergNão divulgado
    Jonah Kusi-AsareFulham6 milhões de euros
    Alexander NübelBeşiktaş5 milhões de euros
    Noel AsékoFrankfurt12 milhões de euros
    Lovro ZvonarekEstrela Amadora1,5 milhão de euros
    Armindo SiebLos Angeles FC500 mil euros
    Noel AsékoHannover1 milhão de euros
    Arijon IbrahimovićAugsburgEmpréstimo (500 mil euros)
    Filip ChávezMagdeburgEmpréstimo
    Bryan ZaragozaEspanyolEmpréstimo
    João PalhinhaBenfica14 milhões de euros

  • Liverpool: entre a "bomba" Barcola e a despedida de Salah

    O Liverpool foi um dos protagonistas do mercado de transferências, depois de fechar uma das maiores negociações do verão de 2026 com a contratação do atacante francês Bradley Barcola, vindo do Paris Saint-Germain, em um negócio avaliado em 125 milhões de euros.

    Além de Barcola, o Liverpool reforçou seu elenco com as contratações de Victor Muñoz, do Osasuna, e do zagueiro Ronald Araújo, por empréstimo do Barcelona com opção de compra, além do goleiro Luca Bruggemans, bem como do jovem zagueiro francês Jérémy Jacquet, dentro de uma reformulação parcial das estruturas defensiva e ofensiva.

    O Liverpool abriu mão de vários nomes, entre eles Curtis Jones e Harvey Elliott, deixando o elenco do time pela primeira vez sem um jogador nascido na cidade.

    Mas, para além das novas contratações, a saída de Mohamed Salah foi a história mais marcante do mercado do Liverpool, depois que o astro egípcio encerrou uma trajetória lendária de 9 anos em Anfield e se transferiu para o Trabzonspor, da Turquia, em uma transferência livre com contrato de dois anos, ou até 2028, segundo alguns relatos.

    O Trabzonspor anunciou oficialmente a contratação de Salah por meio de sua conta na plataforma "X", publicando um vídeo e fotos da assinatura do contrato, em um negócio no qual relatos financeiros revelaram que o jogador receberá um salário de 17 milhões de euros por ano, além de 20% das receitas dos produtos que levam seu nome, o que a torna uma das maiores negociações da história do futebol turco.

    Assim, o Liverpool reuniu uma negociação ofensiva de grande porte, do tamanho de Barcola, e a saída de um dos maiores astros de sua história recente, dando início a uma nova fase em Anfield após o fim da era Salah.

    Ingressos para os jogos do Trabzonspor no Campeonato TurcoCompre seu ingresso agora!



    Os que chegaram ao Liverpool

    JogadorClubeValor da negociação
    Jérémy JacquetRennes63 milhões de euros
    Victor MuñozOsasuna40 milhões de euros
    Ronald AraújoBarcelonaEmpréstimo
    Ifeanyi NdukweAustria Viena3 milhões de euros
    Bradley BarcolaParis Saint-Germain125 milhões de euros
    Luca BruggemansGenk33 milhões de euros

    Os que deixaram o Liverpool

    JogadorClubeValor da negociação
    Mohamed SalahTrabzonsporTransferência livre
    Andrew RobertsonTottenhamTransferência livre
    Rhys WilliamsSem clubeFim de contrato
    Ibrahima KonatéReal MadridTransferência livre
    Armin PecsiHartbergEmpréstimo
    Curtis JonesInter30 milhões de euros
    Calvin RamsaySt. MirrenEmpréstimo
    Luca BruggemansGenkEmpréstimo
    Ifeanyi NdukweLevanteEmpréstimo
    Harvey ElliottValenciaEmpréstimo
    Stefan BajceticCelta Fortuna1,27 milhão de euros

  • Manchester City: revolução no meio-campo por um valor recorde

    O Manchester City optou por reconstruir o seu meio-campo de forma quase completa durante a janela de transferências de verão, depois de gastar quantias enormes para contratar um grupo de novas peças, encabeçado pelo jovem marroquino Ayoub Bouaddi, vindo do Lille em uma negociação avaliada em cerca de 117 milhões de dólares, e pelo inglês Elliot Anderson, do Nottingham Forest, por 116 milhões de libras esterlinas.

    Mas a negociação de maior porte foi a contratação de Enzo Fernández, do Chelsea, em uma transferência que atingiu o valor de 125 milhões de libras esterlinas, segundo relatos da ESPN e da BBC, com um contrato que se estende por cinco anos, igualando o recorde britânico, o mesmo valor que o Liverpool pagou para contratar Alexander Isak no ano passado.

    O Manchester City anunciou a negociação oficialmente através do seu site, e também a confirmou por meio de um vídeo publicado na sua conta na plataforma "X", completando uma das maiores operações de reforço no meio-campo durante o verão.

    A equipe também reforçou as suas opções ofensivas com a contratação do ponta senegalês Iliman Ndiaye, do Everton, por 60-65 milhões de libras esterlinas, em uma negociação que veio após o fracasso da tentativa do City de contratar Cody Gakpo, do Liverpool. O jogador se junta a um grupo de pontas que inclui Phil Foden, Jérémy Doku, Antoine Semenyo e outros.

    Em contrapartida, o Manchester City perdeu uma das peças mais importantes do seu meio-campo com a saída de Rodri, que optou por transferir-se para o Barcelona, além da saída de Jack Grealish para o Everton por empréstimo, de Bernardo Silva em uma transferência livre, e da saída de Omar Marmoush e Savinho para o Tottenham.

    Os que chegaram ao Manchester City

    JogadorClubeValor da negociação
    Elliot AndersonNottingham Forest135 milhões de euros
    Mathias DietoubirTroyes25 milhões de euros
    Jeremy MongaLeicester City11 milhões de euros
    Pierce CharlesSheffield3,5 milhões de euros
    Gerónimo RulliMarselha2 milhões de euros
    Enzo FernándezChelsea145 milhões de euros
    Iliman NdiayeEverton70 milhões de euros
    AllanPalmeiras37,5 milhões de euros
    Pierce CharlesSheffield Wednesday3,5 milhões de euros

    Os que saíram do Manchester City

    JogadorClubeValor da negociação
    Manuel AkanjiInter15 milhões de euros
    Bernardo SilvaReal Madridtransferência livre
    John StonesIntertransferência livre
    Mathias DietoubirMônacoempréstimo
    Nathan AkéFenerbahçe8,12 milhões de euros
    Sverre NypanLommelempréstimo
    Pierce CharlesQueens Park Rangersempréstimo
    James TraffordLeeds United46,7 milhões de euros
    Max AlleyneBurnleyempréstimo
    RodriBarcelona60 milhões de euros
    Tijjani ReijndersAl-Qadsiah61 milhões de euros
    SavinhoTottenham87,7 milhões de euros
    Omar MarmoushTottenhamempréstimo
    Jumah BahAugsburgempréstimo (100 mil euros)
    Jack GrealishEvertonempréstimo
    Pierce CharlesQueens Park Rangersempréstimo
    Nico GonzálezNewcastle56,6 milhões de euros

  • Manchester United: reforço do meio-campo sem contratação de peso

    O Manchester United optou por direcionar a maior parte de suas movimentações no mercado de transferências para a reconstrução do meio-campo, após contratar o brasileiro André Santos, vindo do Chelsea por cerca de 48 a 50 milhões de libras esterlinas, além de Youri Tielemans, do Aston Villa, por 35 milhões, e Carlos Baleba, do Brighton, em uma negociação avaliada em cerca de 65 milhões.

    O gasto total do Manchester United com os novos reforços chegou a cerca de 160 a 170 milhões de libras esterlinas, em contrapartida à saída de um grande número de jogadores, tendo à frente Rasmus Højlund, que se transferiu para o Napoli por cerca de 38 a 44 milhões, enquanto Casemiro, Jadon Sancho e Tyrell Malacia deixaram o clube sem custo após o fim de seus contratos.

    As avaliações da mídia inglesa sobre o mercado do United foram divergentes, já que algumas análises consideraram que o clube conseguiu solucionar os problemas do meio-campo e recebeu uma nota próxima de "B", mas a ausência de uma contratação de um atacante de alto nível manteve um grande ponto de interrogação sobre a capacidade da equipe de competir ofensivamente.

    Os que chegaram ao Manchester United

    JogadorClubeValor da negociação
    André SantosChelsea56 milhões de euros
    Youri TielemansAston Villa41 milhões de euros
    Karl DarlowLeeds UnitedTransferência livre
    Carlos BalebaBrighton75 milhões de euros

    Os que saíram do Manchester United

    JogadorClubeValor da negociação
    Rasmus HøjlundNapoli44 milhões de euros
    Carlos CasemiroInter MiamiTransferência livre
    Tyrell MalaciaSem clubeFim de contrato
    Jadon SanchoSem clubeFim de contrato
    Tyler FredricsonLausanneDesconhecido
    Radek VítekMiddlesbrough8,15 milhões de euros
    Altay BayındırCelta de VigoEmpréstimo
    Toby CollyerWest Bromwich Albion3,5 milhões de euros

  • Arsenal: Guimarães na liderança e ausência de um atacante de elite

    O Arsenal foi um dos clubes mais ativos durante o período de transferências, após fechar um grande negócio ao contratar o brasileiro Bruno Guimarães, do Newcastle, por 75 milhões de libras esterlinas, em um contrato de quatro temporadas com opção de renovação por mais um ano, em um movimento que representa um dos investimentos mais notáveis do clube na era do técnico Mikel Arteta.

    O clube londrino não parou por aí, reforçando seu elenco com a contratação de Ezri Konsa, do Aston Villa, por cerca de 51 a 55 milhões de libras esterlinas, além de Piero Hincapié, do Bayer Leverkusen, e Christos Tzolis, sem contar o goleiro Illan Meslier, em uma transferência gratuita.

    No que diz respeito às saídas, Gabriel Jesus deixou o clube rumo ao Barcelona por cerca de 10 a 12 milhões de euros, enquanto Gabriel Martinelli se transferiu para o Al-Hilal, da Arábia Saudita, por 60 milhões, ao passo que Leandro Trossard partiu para o Beşiktaş, além de outros jogadores.

    Apesar do volume de atividade no mercado, a ausência de um atacante capaz de comandar o setor ofensivo permaneceu como o principal ponto de interrogação no mercado do Arsenal, já que relatos ingleses consideraram que o clube não conseguiu concluir a contratação de um atacante de primeira linha, deixando Guimarães como a adição mais notável ao time, sem um reforço equivalente para o poder ofensivo.

    Os que chegaram ao Arsenal

    JogadorClubeValor da transferência
    Piero HincapiéBayer Leverkusen52 milhões de euros
    Illan MeslierLeeds UnitedTransferência gratuita
    Christos TzolisClub Brugge40 milhões de euros
    Bruno GuimarãesNewcastle United87,5 milhões de euros
    KonsaAston Villa60 milhões de euros

    Os que saíram do Arsenal

    JogadorClubeValor da transferência
    Jakub KiwiorPorto17 milhões de euros
    Karl HeinWerder Bremen3 milhões de euros
    Leandro TrossardBeşiktaş18 milhões de euros
    Christian NørgaardEverton8,15 milhões de euros
    Gabriel JesusBarcelona10 milhões de euros
    Fábio VieiraHamburgo9 milhões de euros
    Tommy SetfordStevenageEmpréstimo
    Ethan NwaneriBorussia DortmundEmpréstimo
    Reiss NelsonNenhum clubeFim de contrato

  • Chelsea: a saída de Enzo e a contratação recorde de Rodgers

    O mercado de transferências do Chelsea registrou um claro contraste entre as negociações de venda e de compra, depois que Enzo Fernández partiu para o Manchester City em uma transação vultosa, ao mesmo tempo em que o clube fechou a maior contratação de sua história com Morgan Rogers, vindo do Aston Villa.

    Reportagens da "BBC" e do "The Athletic" confirmaram que o valor da negociação de Rogers atingiu 117 milhões de libras esterlinas, com um contrato de seis anos e opção de renovação por mais uma temporada, tornando-se o jogador a mais cara contratação da história do Chelsea, além do jogador britânico mais caro no momento do anúncio do negócio.

    O Chelsea também seguiu reforçando seu elenco com uma série de contratações, entre elas Valentín Barco, Maxence Lacroix, Emiliano Martínez, Danny Welbeck e Jordan Henderson, além de outro grupo de jogadores que se juntaram ao clube seja em caráter definitivo ou por empréstimo.

    Em contrapartida, a lista de saídas registrou amplas mudanças, sendo a mais notável a transferência de Marc Cucurella para o Real Madrid e de Enzo Fernández para o Manchester City, além da saída de vários jovens jogadores para diferentes clubes ingleses e europeus, na continuidade da política do clube baseada na reformulação frequente de seu elenco.

    Os que chegaram ao Chelsea

    JogadorClubeValor da negociação
    Geovany QuendaSporting de Lisboa50,7 milhões de euros
    DinierCorinthians10 milhões de euros
    Dastan SatpayevKairat2,4 milhões de euros
    Emmanuel EmegaEstrasburgo25,3 milhões de euros
    Marco PalestraAtalanta57 milhões de euros
    Morgan RogersAston Villa138 milhões de euros
    Maxence LacroixCrystal Palace60,7 milhões de euros
    Valentín BarcoEstrasburgo40 milhões de euros
    Danny WelbeckBrighton5,85 milhões de euros
    Jordan HendersonBrentfordTransferência livre
    Pep ChavarríaRayo Vallecano19 milhões de euros

    Os que deixaram o Chelsea

    JogadorClubeValor da negociação
    Marc CucurellaReal Madrid55 milhões de euros
    Tariq GeorgeEverton21 milhões de euros
    André SantosManchester United56 milhões de euros
    Alejandro GarnachoAston VillaEmpréstimo
    Trevoh ChalobahComo30 milhões de euros
    Filip JørgensenEstrasburgoEmpréstimo
    Dastan TalgatulyBurnleyEmpréstimo por 350 mil euros
    Benoît BadiashileNapoliEmpréstimo por 3 milhões de euros
    Enzo FernándezManchester City145 milhões de euros
    Nicolas JacksonAston Villa55,5 milhões de euros
    Liam DelapNottingham Forest52,5 milhões de euros
    Marc GuiuLeipzig15 milhões de euros
    Tosin AdarabioyoTottenham11,65 milhões de euros
    David Datro FofanaServette2,5 milhões de euros
    Dastan SatpayevBurnleyEmpréstimo por 350 mil euros
    Axel DisasiCrystal PalaceEmpréstimo
    Caleb WileyPrestonEmpréstimo
    Robert SánchezComoEmpréstimo
    Dário EssugoEstrasburgoEmpréstimo
    Mykhailo MudrykTottenhamEmpréstimo

  • Inter, Juventus e Milan: os clubes italianos elevam o teto de gastos

    Os grandes clubes italianos mantiveram sua forte presença no mercado de transferências, e a Internazionale foi um dos mais ativos, depois de reforçar sua defesa com a contratação de Djed Spence, vindo do Tottenham por 35 milhões de euros, e Manuel Akanji, do Manchester City por 15 milhões, além do goleiro Ivan Provedel, da Lazio por 3 milhões, e John Stones, em uma transferência gratuita.

    A Inter também reforçou seu meio-campo com a contratação de Aleksandar Stankovic por 23 milhões de euros, antes de acrescentar Curtis Jones, do Liverpool por 30 milhões, obtendo assim um jogador inglês com experiência nas competições europeias.

     Em contrapartida, seu elenco viu a saída de Denzel Dumfries para o Real Madrid por 20 milhões de euros.

    Já a Juventus focou mais no reforço de seu setor ofensivo, depois de contratar em definitivo Loïs Openda, do Leipzig por 43 milhões de euros, e Randal Kolo Muani, do Paris Saint-Germain por cerca de 41 milhões, além da contratação do zagueiro Jhon Lucumí, do Bologna por 20 milhões, e do meio-campista Kerim Alajbegovic, do Bayer Leverkusen em um negócio que chegou a cerca de 32 milhões.

    Por sua vez, o Milan colocou a contratação de Gonçalo Ramos, do Paris Saint-Germain no topo de suas negociações, por 74 milhões de euros, e também contratou Diego Moreira, do Estrasburgo por 50 milhões, e Mario Gila, da Lazio por 30 milhões.

    Em contrapartida, o time perdeu os serviços de Rafael Leão, que se transferiu para o Galatasaray por 38 milhões, enquanto Christopher Nkunku foi para o Leipzig por empréstimo.

     O Campeonato Italiano gratuitamente na stc tv para clientes dos pacotes Baiti Fiber, Mafoter 4, Max, Pro 4 e 5Assista agora!

  • Manchester City e Real Madrid: as 5 contratações mais caras do verão de 2026

    Enzo Fernández lidera a lista das contratações mais caras do verão de 2026, após se transferir do Chelsea para o Manchester City por cerca de 125 milhões de libras esterlinas, numa transação recorde compartilhada na Inglaterra, com contrato que se estende por cinco anos.

    O Real Madrid apareceu na segunda posição com a contratação de Yan Diomande, do Leipzig, por 125 milhões de euros, além de 10 milhões em variáveis, tornando-se o jogador mais caro da história do clube, com contrato que se estende por sete temporadas.

    Bradley Barcola ficou em terceiro após sua transferência do Paris Saint-Germain para o Liverpool por um valor que pode chegar a 123 milhões de libras esterlinas, incluindo 106 milhões fixos e quantias adicionais em variáveis.

    Morgan Rogers ficou na quarta posição, depois de o Chelsea desembolsar cerca de 117 milhões de libras esterlinas para contratá-lo do Aston Villa, tornando-se o jogador britânico mais caro, segundo relatos da "BBC" e do "The Athletic".

    Já a quinta posição coube a Elliot Anderson, que se transferiu do Nottingham Forest para o Manchester City por cerca de 116 milhões de libras esterlinas, numa negociação que fez parte das movimentações do clube para reconstruir seu meio-campo.

  • Chegou a hora das respostas

    O mercado da bola chegou ao fim e as portas da janela de transferências foram fechadas, mas as respostas verdadeiras não virão dos números ou do valor das negociações, e sim dos gramados da Europa nos próximos meses. Há clubes que gastaram bilhões em busca de títulos, outros que apostaram na estabilidade ou na reconstrução, enquanto alguns craques escolheram o início de novos desafios que podem mudar completamente suas trajetórias.

    E permanece a pergunta que acompanhará a todos até o fim da temporada: quem realmente teve sucesso ao investir no mercado de transferências e quem se contentou apenas em vencer nas manchetes dos jornais? A resposta será escrita pelos resultados, não pelos comunicados oficiais nem pelos números recordes.

  • Leia também:

    Ele vai se vingar do Real Madrid de imediato? Betis anuncia a contratação de Ceballos

    Virou a página do Barcelona: Álvarez inicia uma nova fase com o apoio de 3 estrelas