O Real Madrid entrou no mercado de transferências do verão com uma mentalidade clara: reforçar o elenco com nomes capazes de competir de imediato, ao mesmo tempo em que investe no futuro. Isso se traduziu em uma das maiores contratações do clube, com a chegada do jovem ponta marfinense Yan Diomandé, vindo do Leipzig, em uma operação que atingiu um valor total de cerca de 125 milhões de euros, podendo chegar a 135 milhões com bônus, em um contrato válido até 2033.



Os reforços do Real Madrid não pararam em Diomandé, já que o clube reforçou suas fileiras com a contratação de Marc Cucurella, do Chelsea, e Denzel Dumfries, da Inter, além dos acertos com Bernardo Silva e Ibrahima Konaté em duas transferências gratuitas, reunindo no mercado o fortalecimento tanto do setor defensivo quanto do ofensivo.

Por outro lado, a lista de saídas registrou a partida de vários nomes, com destaque para Nico Paz ao Como, Gonzalo García ao Fulham, Dani Ceballos ao Real Betis e o empréstimo de Franco Mastantuono à Fiorentina, além da aposentadoria de Dani Carvajal e David Alaba, somada à saída de alguns jogadores jovens, sem a concretização de nenhuma grande venda de atletas do time principal que fizesse frente ao volume de gastos.

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Apesar de ter conseguido fechar várias contratações de peso, o Real Madrid fracassou em concretizar a operação que ocupou sua torcida durante todo o verão, depois de ter sido fortemente associado à contratação de Rodri, jogador do Manchester City e capitão da seleção da Espanha, em meio a relatos que falavam de uma aprovação inicial por parte do jogador.

No entanto, o Barcelona conseguiu arrebatar a negociação no fim das contas por cerca de 76,5 milhões de euros, deixando o clube merengue de mãos vazias em um de seus principais alvos para o meio-campo.

E aqui estão todas as contratações que o clube merengue fechou no mercado que se encerrou:

Os que chegaram ao Real Madrid

Jogador Clube Valor da operação Marc Cucurella Chelsea 55 milhões de euros Denzel Dumfries Inter 20 milhões de euros Bernardo Silva Manchester City transferência gratuita Ibrahima Konaté Liverpool transferência gratuita Carlos Espí Levante 25 milhões de euros Yan Diomandé Leipzig 125 milhões de euros

Os que saíram do Real Madrid