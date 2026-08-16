Para o Tottenham: Seja por onde se olhe, este é mais um negócio de transferência intrigante do Tottenham, que desembolsou uma enorme quantia de dinheiro neste verão, e possivelmente gastou demais, sem recuperar muito com vendas de jogadores. O valor de Djed Spence está em alta histórica neste momento, depois de ele se tornar uma espécie de herói cult da Inglaterra na Copa do Mundo graças a atuações defensivas muito sólidas tanto na direita quanto na esquerda, participando dos oito jogos da seleção inglesa na América do Norte. Entre seus lances, houve um carrinho salvador nos acréscimos na semifinal contra a Argentina que viralizou. E, ainda assim, o clube do norte de Londres deve arrecadar apenas £30m ($40,5m) pelo jogador de 26 anos, incluindo bônus. Há, de fato, um argumento real de que Spence vale quase o dobro disso após suas atuações no início do verão, além do fato de ainda ter três anos de contrato, ser muito versátil, estar entrando em seus melhores anos e, claro, o famoso "imposto inglês". O Spurs, ao menos, está bem servido na lateral após contratar Andy Robertson em uma transferência sem custos, com Pedro Porro aparentemente como primeira opção pela direita e Destiny Udogie também no elenco, mas muitos torcedores vão sentir que Spence é uma opção melhor do que todos eles. Nota: D
Para a Inter: Isso parece uma verdadeira tacada da Inter, que conseguiu mudar o foco para Spence depois de ver um homem-chave, Denzel Dumfries, sair para o Real Madrid ao fim do contrato e de perder os alvos prioritários Marco Palestra e Anan Khalaili, com o primeiro acertando com o Chelsea e o segundo prestes a assinar com o Crystal Palace. Era um mercado limitado, dada a necessidade dos nerazzurri de um ala especialista capaz de se encaixar no sistema com linha de três de Cristian Chivu, mas Spence é absolutamente perfeito para a função: um lateral de muita chegada, tão apto a avançar ao ataque quanto a neutralizar os pontas adversários. O internacional inglês é a solução ideal para a vaga evidente no lado direito da Inter. Embora não vá necessariamente conseguir igualar a significativa ameaça ofensiva de Dumfries, Spence representa um upgrade defensivo e ainda tem a versatilidade para cobrir o brilhante Federico Dimarco também pela esquerda. Os campeões do Scudetto também ficarão encantados com o valor. Foi noticiado que a Inter recebeu uma pedida de £38m ($51m) do Spurs cerca de um mês atrás, mas sua paciência e recusa em entrar em pânico renderam frutos importantes, já que o clube fechou a contratação do jogador de 26 anos por um preço de ocasião. Nota: A+
Para Spence: Evidentemente sem espaço com Roberto De Zerbi, que praticamente reformulou toda a defesa do Tottenham neste verão, Spence certamente sentirá que está indo para algo maior e melhor, e com razão, depois de suas impressionantes exibições na Copa do Mundo. Embora tenha finalmente se firmado no norte de Londres, o ex-jogador do Middlesbrough foi bastante enrolado ao longo de seus quatro anos como atleta do Spurs, sem disputar uma única partida nas duas primeiras temporadas, sendo emprestado a Rennes, Leeds e Genoa, e sendo rotulado como uma "contratação do clube" por Antonio Conte durante a malsucedida passagem do italiano pelo comando. Depois de flertar com o rebaixamento em cada uma de suas duas temporadas como integrante do elenco principal, ele agora vai para um clube que será favorito para vencer a Serie A mais uma vez e que, claro, disputará a Champions League, depois de elevar enormemente sua reputação na América do Norte. A Inter contratou o companheiro de seleção de Spence, John Stones, no início da janela, e ele deve ajudar o colega de defesa a se adaptar antes do que promete ser uma empolgante nova aventura em San Siro. Nota: A+
Krishan Davis