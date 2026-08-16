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Rodri-Barcelona-Man-City-GFX.jpgGetty/GOAL
Mark Doyle,Krishan Davis e James Westwood

Traduzido por

Contratação de Rodri pode recolocar o Barcelona no topo do futebol europeu: GOAL avalia as maiores negociações da janela de transferências do verão de 2026

Opinion
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D. Welbeck
M. Lacroix
M. Rogers
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E. Anderson
Arsenal
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K. Adeyemi
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Bayern de Munique
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M. Palestra
Milan
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B. Silva
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Newcastle
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Especiais e Opinião
M. Godts
Ajax

Para alguns torcedores de futebol, o verão é a época do calendário pela qual mais esperam, e isso não acontece só porque ele é preenchido por uma Copa do Mundo a cada quatro anos! Na verdade, é porque o fim da temporada significa apenas uma coisa: é hora das transferências! A janela de 2026 mais uma vez está se mostrando movimentada, com alguns nomes de peso fazendo transferências milionárias antes do prazo final, em 1º de setembro.

Sabemos que algumas transferências acabam dando certo para todas as partes envolvidas, mas há muitas em que pelo menos um dos clubes, ou até mesmo o jogador, fica se perguntando o que poderia ter acontecido se uma decisão diferente tivesse sido tomada na mesa de negociações.

GOAL está aqui, então, para garantir que você saiba quem se deu melhor em cada grande negócio antes mesmo de os jogadores serem oficialmente apresentados. Ao longo da janela de verão, vamos dar notas para cada transferência concluída à medida que elas acontecerem, permitindo que você acompanhe os grandes vencedores, e perdedores, da temporada de transferências.

Confira todas as nossas notas abaixo e diga o que você acha na seção de comentários...

  • Rodri Manchester City 2025-26Getty

    16 de agosto: Rodri (Manchester City para o Barcelona, £ 65 milhões)

    Para o Man City: A saída de Pep Guardiola e de lendas do clube como Bernardo Silva e John Stones já teria sido dolorosa o bastante para os torcedores do City, mas perder seu melhor jogador vai provocar um medo real. Parece que o City está fadado a sofrer uma queda sem Rodri, que era o coração da equipe e uma liderança insubstituível. Atuando tanto como principal escudo defensivo quanto como armador recuado, Rodri impulsionou o sucesso do City sob o comando de Guardiola. De fato, o City venceu 74,1% de seus jogos de Premier League quando o espanhol controlava o meio-campo, e esse número despencou para 61,9% quando ele esteve ausente. Rodri também apareceu para marcar gols nos maiores jogos, incluindo o gol da vitória na final da Champions League de 2023 e em várias partidas decisivas por títulos da Premier League. Apesar de seu preço de £116 milhões (US$ 156 milhões), Elliot Anderson não tem o mesmo jogo completo, e o possível reforço Ayyoub Bouaddi é jovem e inexperiente demais para que se espere que preencha esse vazio. Não é nada menos que um golpe de pesadelo para o sucessor de Guardiola, Enzo Maresca, que tem uma missão enorme nas mãos para ajustar o plano tático do City e garantir que o time ainda possa brigar pelos maiores títulos. Nota: F

    Para o Barcelona: Uma contratação de impacto que provoca ondas de choque no futebol europeu. O Barça já era amplo favorito para conquistar um terceiro título seguido de La Liga, mas agora isso parece uma conclusão inevitável. O Real Madrid vai sentir o golpe depois de ver seu principal alvo se juntar ao maior rival, com Rodri optando pelo projeto de Hansi Flick, que já está bem estabelecido, em vez do trabalho de reestruturação de Jose Mourinho na capital espanhola. Rodri pode muito bem ser a peça final do quebra-cabeça para o Barça conquistar sua primeira Champions League desde 2015; ele é o melhor volante do futebol e o homem perfeito para dar estabilidade ao time de Flick. Com Rodri protegendo o setor, certamente será muito mais difícil para os adversários atravessarem o Barça nas transições. O jogador de 30 anos também deve conseguir se adaptar instantaneamente, já que o elenco do Barça está cheio de seus companheiros da seleção da Espanha. O clube precisava agir após a perda de Frenkie de Jong, que, segundo relatos, enfrenta uma corrida contra o tempo para voltar a jogar antes do fim do ano depois de lesionar os ligamentos do joelho, e Rodri é uma solução dos sonhos. Não parece exagero sugerir que o Barça pode dominar os cenários doméstico e continental pelos próximos dois ou três anos agora que tem o vencedor da Bola de Ouro de 2024 para comandar tudo. Nota: A+

    Para Rodri: Este é um próximo passo natural para Rodri após seu triunfo na Copa do Mundo de 2026 e a conquista da Bola de Ouro com a Espanha. Ajudar o City em um período de transição empalidece em comparação com a chance de recolocar o Barça no topo do futebol, e nenhum outro time combina tanto com os princípios táticos aos quais ele se acostumou sob o comando de Guardiola. Esta é uma transferência que também pode permitir que Rodri volte ao auge físico. Lesões graves atrapalharam a carreira do ex-astro do Atletico Madrid nos últimos anos, e retornar ao cenário menos exigente fisicamente de La Liga deve ajudar sua longevidade no mais alto nível. Tendo já conquistado dois grandes títulos ao lado de nomes como Pedri, Gavi, Lamine Yamal e Dani Olmo em nível internacional, a transição para o Camp Nou deve ser tranquila para Rodri, de quem se espera que exerça o mesmo papel de ditador todo-poderoso no qual brilhou pela Espanha e pelo City nos últimos sete anos. Foi noticiado que o Real ofereceu a Rodri um pacote financeiro muito mais atraente, mas ele tomou a decisão certa ao optar pelo ambiente mais saudável e seguro do Camp Nou, onde agora pode escrever o capítulo mais bem-sucedido de sua carreira brilhante. Nota: A

    James Westwood

    • Publicidade
  • Sunderland v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    15 de agosto: Cristian Romero (Tottenham para o Atlético de Madrid, £ 34 milhões)

    Para o Tottenham: O Spurs aceitou um prejuízo de cerca de £8 milhões em relação ao investimento inicial ao vender Romero para o Atlético de Madrid, o que é mau negócio de qualquer forma que se analise. Sim, o clube o manteve longe dos rivais da Premier League, mas o jogador de 28 anos está no auge, e foi um dos melhores nomes da Argentina na Copa do Mundo de 2026. O Tottenham poderia, e deveria, ter resistido por uma taxa mais alta. No entanto, também parece ser o momento certo para uma separação. Romero questionou publicamente a estratégia de transferências e o departamento médico do clube na última temporada, e recebeu dois cartões vermelhos enquanto o Spurs lutava para evitar o rebaixamento. Sua relação com a torcida se deteriorou por causa disso, e é justo dizer que ele não correspondeu às expectativas como capitão do clube. O Tottenham também contratou Jan Paul van Hecke e o compatriota de Romero na Argentina, Marcos Senesi, além de renovar o contrato de Micky van de Ven, então segue bem servido defensivamente. Romero claramente queria sair, e as chances de uma reconstrução de verdade do Spurs sob o comando de Roberto De Zerbi são maiores agora que ele conseguiu o que queria. Nota: B-

    Para o Atlético de Madrid: Romero é absolutamente perfeito para o esquema do Atlético de Diego Simeone. Ele é um zagueiro agressivo, que joga pressionando à frente e compartilha a mentalidade de Simeone de vencer a qualquer custo, o que significa que não deve ter nenhum problema para se adaptar ao unido vestiário do Metropolitano. Após a saída de Nahuel Molina para a Roma, a chegada de Romero volta a dar solidez à linha defensiva do Atlético. Ele provavelmente será a principal âncora da linha de três de Simeone e trabalhará para corrigir as falhas que fizeram a equipe sofrer gols demais na última temporada, além de trazer habilidades de liderança vitais. Não é apenas uma combinação perfeita, mas uma jogada inteligente que deve ajudar bastante o Atlético a diminuir a diferença para o Barcelona na ponta de La Liga e, potencialmente, aproximá-lo daquele tão sonhado título da Champions League. O fato de o clube ter conseguido contratá-lo por bons £20 milhões abaixo de seu verdadeiro valor de mercado também é um grande bônus. Isso potencialmente permite ao Atlético fechar mais um ou dois grandes negócios antes de o mercado fechar. Nota: A

    Para Romero: Napoli e Inter também estavam interessados em Romero, mas ele sempre teve olhos apenas para o Atlético, e forçar a concretização do negócio lhe trará grande satisfação. O time de Simeone é moldado para suas qualidades, e elas serão celebradas no Metropolitano de uma forma que nunca foram no norte de Londres. Os críticos da Premier League viam Romero como um risco por causa de seu estilo físico sem concessões, mas é exatamente por isso que o Atlético o contratou. É a mudança ideal no momento ideal para um jogador ambicioso que quer disputar títulos e brilhar no palco da Champions League todos os anos. O Tottenham não podia lhe oferecer essa plataforma, mesmo que aparentemente esteja voltando a crescer com De Zerbi no comando. La Liga também combina mais com Romero do que a Premier League; é disputada em um ritmo mais tático que permitirá a Romero fechar linhas de passe e ler o jogo com mais facilidade. Ele também tem à disposição quatro companheiros de Argentina, incluindo Julian Alvarez e Giuliano Simeone, para ajudá-lo a se adaptar rapidamente. Nota: A

    James Westwood

  • Spence TottenhamGetty Images

    14 de agosto: Djed Spence (Tottenham para a Inter, £ 30 milhões)

    Para o Tottenham: Seja por onde se olhe, este é mais um negócio de transferência intrigante do Tottenham, que desembolsou uma enorme quantia de dinheiro neste verão, e possivelmente gastou demais, sem recuperar muito com vendas de jogadores. O valor de Djed Spence está em alta histórica neste momento, depois de ele se tornar uma espécie de herói cult da Inglaterra na Copa do Mundo graças a atuações defensivas muito sólidas tanto na direita quanto na esquerda, participando dos oito jogos da seleção inglesa na América do Norte. Entre seus lances, houve um carrinho salvador nos acréscimos na semifinal contra a Argentina que viralizou. E, ainda assim, o clube do norte de Londres deve arrecadar apenas £30m ($40,5m) pelo jogador de 26 anos, incluindo bônus. Há, de fato, um argumento real de que Spence vale quase o dobro disso após suas atuações no início do verão, além do fato de ainda ter três anos de contrato, ser muito versátil, estar entrando em seus melhores anos e, claro, o famoso "imposto inglês". O Spurs, ao menos, está bem servido na lateral após contratar Andy Robertson em uma transferência sem custos, com Pedro Porro aparentemente como primeira opção pela direita e Destiny Udogie também no elenco, mas muitos torcedores vão sentir que Spence é uma opção melhor do que todos eles. Nota: D

    Para a Inter: Isso parece uma verdadeira tacada da Inter, que conseguiu mudar o foco para Spence depois de ver um homem-chave, Denzel Dumfries, sair para o Real Madrid ao fim do contrato e de perder os alvos prioritários Marco Palestra e Anan Khalaili, com o primeiro acertando com o Chelsea e o segundo prestes a assinar com o Crystal Palace. Era um mercado limitado, dada a necessidade dos nerazzurri de um ala especialista capaz de se encaixar no sistema com linha de três de Cristian Chivu, mas Spence é absolutamente perfeito para a função: um lateral de muita chegada, tão apto a avançar ao ataque quanto a neutralizar os pontas adversários. O internacional inglês é a solução ideal para a vaga evidente no lado direito da Inter. Embora não vá necessariamente conseguir igualar a significativa ameaça ofensiva de Dumfries, Spence representa um upgrade defensivo e ainda tem a versatilidade para cobrir o brilhante Federico Dimarco também pela esquerda. Os campeões do Scudetto também ficarão encantados com o valor. Foi noticiado que a Inter recebeu uma pedida de £38m ($51m) do Spurs cerca de um mês atrás, mas sua paciência e recusa em entrar em pânico renderam frutos importantes, já que o clube fechou a contratação do jogador de 26 anos por um preço de ocasião. Nota: A+

    Para Spence: Evidentemente sem espaço com Roberto De Zerbi, que praticamente reformulou toda a defesa do Tottenham neste verão, Spence certamente sentirá que está indo para algo maior e melhor, e com razão, depois de suas impressionantes exibições na Copa do Mundo. Embora tenha finalmente se firmado no norte de Londres, o ex-jogador do Middlesbrough foi bastante enrolado ao longo de seus quatro anos como atleta do Spurs, sem disputar uma única partida nas duas primeiras temporadas, sendo emprestado a Rennes, Leeds e Genoa, e sendo rotulado como uma "contratação do clube" por Antonio Conte durante a malsucedida passagem do italiano pelo comando. Depois de flertar com o rebaixamento em cada uma de suas duas temporadas como integrante do elenco principal, ele agora vai para um clube que será favorito para vencer a Serie A mais uma vez e que, claro, disputará a Champions League, depois de elevar enormemente sua reputação na América do Norte. A Inter contratou o companheiro de seleção de Spence, John Stones, no início da janela, e ele deve ajudar o colega de defesa a se adaptar antes do que promete ser uma empolgante nova aventura em San Siro. Nota: A+

    Krishan Davis


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  • Mika Godts Ajax 2025-26Getty

    14 de agosto: Mika Godts (Ajax para o Paris Saint-Germain, € 55 milhões)

    Para o Ajax: Um golpe amargo, mas um grande reforço para os cofres do clube. O diretor técnico do Ajax, Jordi Cruyff, nem tentou esconder o fato de que esperava manter Godts por pelo menos mais um ano. O ponta foi praticamente o único raio de luz durante uma campanha 2025-26 sombria do clube de Amsterdã. Godts foi o único integrante do elenco a atingir dois dígitos tanto em gols (17) quanto em assistências (15). Portanto, perdê-lo depois do início da nova temporada da Eredivisie é um grande revés. No entanto, como Cruyff basicamente admitiu, o Ajax simplesmente não está em posição de recusar o tipo de dinheiro que o PSG colocou na mesa por seu bem mais valioso. Essa é a brutal realidade financeira em que o clube vive há muito tempo, e a esperança é que o mais recente grande talento saído da linha de produção do Ajax, Abdellah Ouazane, ajude a preencher o vazio deixado por Godts, que, vale destacar, foi contratado aos 17 anos vindo do Genk em 2023 por apenas €1 milhão. Nesse sentido, o Ajax vai apenas continuar fazendo o que faz, mas se atualmente tem qualidade suficiente no ataque para voltar à Champions League no ano que vem agora é algo muito debatível. Nota: B-

    Para o PSG: O sinal mais claro até agora de que Bradley Barcola está de saída do clube. A suspeita desde o início era de que o PSG estava bastante aberto a fazer caixa com o atacante francês, que foi a peça fora do encaixe no ataque na temporada passada, com Barcola se vendo repetidamente no banco nos grandes jogos. No entanto, os atuais bicampeões europeus agiram com inteligência ao manter clubes como o Liverpool em compasso de espera enquanto reforçavam o ataque com nomes como Maghnes Akliouche, Ferran Torres e agora Godts, antes de vender Barcola ao maior ofertante. E o grande trunfo é que a saída do jogador de 23 anos provavelmente cobrirá o custo combinado de Aklouche, Torres e Godts, que deve oferecer uma opção de qualidade para a cobertura do ponta esquerda titular Khvicha Kvaratskhelia. Nota: A

    Para Godts: Possivelmente o teste definitivo de sua qualidade. Afinal, se Barcola não conseguiu assegurar uma vaga regular entre os titulares do estrelado time do PSG, que chance Godts tem de fazer isso? O jogador de 21 anos tem experiência limitada na Champions League, com apenas oito partidas, e nem sequer entrou na convocação da Bélgica para a Copa do Mundo deste verão na América do Norte. É claro que se pode argumentar que Godts só tem a ganhar treinando ao lado de nomes como Kvaratskhelia e Ousmane Dembele, e ele deve ter bastante tempo de jogo na Ligue 1 e na Coupe de France, enquanto Luis Enrique poupa seus principais jogadores antes e depois de seus compromissos europeus no meio de semana. No entanto, é inevitável questionar se esse é realmente o movimento certo para Godts neste momento crucial e formador de sua carreira, mesmo que provavelmente não haja lugar melhor no planeta neste momento para um ponta aprender o que é necessário para prosperar no mais alto nível. Nota: B

  • Pep Chavarria ChelseaGetty

    12 de agosto: Pep Chavarria (Rayo Vallecano para o Chelsea, € 22 milhões)

    Para o Rayo: O finalista da Conference League pode não ter conseguido exatamente tudo o que gostaria por Pep Chavarria, mas esta ainda é a venda mais cara da história do modesto clube de Madri. Foi noticiado que o Rayo seguiu tentando mudar os termos durante as negociações, chegando até a pedir, em determinado momento, o valor de sua cláusula de rescisão de €50 milhões (£43 milhões/$58 milhões), mas chegou a um compromisso significativo depois de rejeitar a oferta inicial de £15 milhões ($20 milhões) do Chelsea. Na verdade, o clube não estava em uma posição forte para negociar depois que Chavarria deixou claro que queria ir para o oeste de Londres e, aos 28 anos, ele também não é exatamente um jovem de grande potencial por quem poderiam exigir muito mais. Ainda assim, esse dinheiro deve ajudar o Rayo a se reforçar e dar sequência ao oitavo lugar conquistado pela segunda temporada consecutiva em La Liga na última temporada. Nota: B

    Para o Chelsea: O Chelsea certamente precisava se reforçar pelo lado esquerdo da defesa após a rápida saída de Marc Cucurella para o Real Madrid durante a Copa do Mundo, o que deixou Jorrel Hato como seu único lateral-esquerdo experiente de ofício. No entanto, haverá dúvidas sobre se Chavarria terá o nível exigido, embora tenha sido uma escolha de Xabi Alonso. O Rayo é o único clube da elite pelo qual ele atuou em toda a carreira, e ele tem uma missão difícil pela frente, com Cucurella tendo evoluído para se tornar, possivelmente, um dos melhores da sua posição no planeta. Hato mostrou bom desempenho na parte final da última temporada e é muito bem avaliado, então Chavarria provavelmente terá o papel de reserva e talvez de mentor do jovem holandês. Um pacote total de €22 milhões (£19 milhões/$25 milhões) representa uma solução de baixo custo para uma posição problemática, em comparação com alguém como Lewis Hall, avaliado em £60 milhões ($81 milhões), mesmo que isso acabe sendo apenas uma solução de curto prazo. Nota: B-

    Para Chavarria: Que história! Chavarria só conseguiu uma transferência para a segunda divisão da Espanha aos 22 anos, quando se juntou ao Real Zaragoza, e já tinha 24 quando deu o salto para La Liga, depois de ser contratado pelo Rayo em 2022 pelo atual técnico do Liverpool, Andoni Iraola. Ele cresceu cada vez mais na capital espanhola, tornando-se uma peça-chave como um lateral agressivo, de postura ofensiva e confortável com a bola nos pés, ajudando seu time a chegar à final da Conference League na última temporada e atuando durante os 90 minutos na derrota para o Crystal Palace. Agora, aos 28 anos, ele faz a transferência dos sonhos para uma das potências da Premier League, e há todas as chances de que receba muitas oportunidades para impressionar sob o comando de seu compatriota Alonso, que evidentemente é um de seus admiradores. Nota: A+

    Krishan Davis

  • Araujo-LiverpoolGetty

    10 de agosto: Ronald Araujo (do Barcelona para o Liverpool, por empréstimo)

    Para o Barcelona: Um movimento sensato que coloca o clube em uma posição melhor para as semanas finais da janela de verão. Segundo informações, o Liverpool vai cobrir integralmente o salário de Araujo e, dado seu status como um dos jogadores mais bem pagos do Barça, isso abrirá espaço para que o campeão da La Liga registre mais contratações. Araujo foi nomeado capitão no Camp Nou perto do fim da última temporada, mas só somou 11 partidas como titular na liga sob o comando de Hansi Flick em 2025-25. Embora a capacidade de liderança e a experiência do uruguaio façam falta, o Barça já não depende dele há algum tempo para comandar a linha defensiva. A dura realidade é que Araujo não estava nos planos de Flick, e a inclusão de uma opção de compra de €55 milhões (£47 milhões/US$ 64 milhões) para o Liverpool pode permitir que o Barça embolse uma quantia significativa por um jogador indesejado no próximo verão. Foi uma oportunidade inesperada que o clube precisava aproveitar, embora agora possa ser necessário que Flick contrate outro defensor, já que o elenco do Barça já parecia enxuto em todo o campo. Nota: B

    Para o Liverpool: Um ato de desespero. Segundo informações, o Liverpool está pagando £180 mil por semana por Araujo para amenizar uma crise defensiva após a transferência sem custos de Ibrahima Konate para o Real Madrid. Com Joe Gomez e Giovanni Leoni lesionados, e o também novo contratado Jeremy Jacquet ainda trabalhando para recuperar a plena forma após uma cirurgia no ombro, o Liverpool precisava trazer outro zagueiro. Araujo também pode atuar como lateral-direito, então, no papel, faz sentido como solução temporária. No entanto, o jogador de 27 anos também tem um histórico irregular de lesões e tem enfrentado dificuldades para convencer no mais alto nível nas últimas temporadas. Resta saber se ele conseguirá se adaptar rapidamente à intensidade da Premier League, ou se entrosar de forma confiável com o capitão do clube, Virgil van Dijk. Segundo informações, o Liverpool recuou diante da possibilidade de pagar £60 milhões por Ezri Konsa, alvo anterior da janela de verão, mas um grande investimento no defensor de Aston Villa e Inglaterra teria sido um movimento menos arriscado. Araujo chegará a Anfield com muita pressão sobre os ombros e muitas perguntas a responder. Nota: C-

    Para Araujo: Uma chance de ouro para voltar a jogar regularmente e reconstruir a confiança. Araujo tem sorte de outro clube europeu de elite tê-lo procurado, dadas suas dificuldades para manter consistência, e estará ciente das possíveis consequências se fracassar. Certamente estará extremamente motivado para provar que seus críticos estão errados, com o objetivo de voltar a desfrutar verdadeiramente do futebol, depois de passar por um período desafiador no ano passado que o levou a buscar uma pausa por sua saúde mental. Ser empurrado pela fervorosa torcida de Anfield certamente dará a Araujo uma grande descarga de adrenalina. Ele também é um defensor agressivo, que dará presença aérea real à defesa do Liverpool, além de se encaixar bem no sistema agressivo de Iraola. Este recomeço pode ser exatamente o que o internacional uruguaio precisa, mas ele terá de eliminar os erros básicos pelos quais recebeu tantas críticas no Camp Nou. Nota: B+

    James Westwood

  • Chalobah ChelseaGetty Images

    9 de agosto: Trevoh Chalobah (do Chelsea para o Como, £ 30 milhões)

    Para o Chelsea: O Chelsea deve estar muito satisfeito por ter conseguido uma quantia bastante significativa por um zagueiro que nunca chegou de fato ao mais alto nível desde sua estreia no time principal em 2021, e os £25 milhões mais £5 milhões em bônus representam lucro líquido para um jogador formado na base. Dito isso, é triste ver um jogador da casa sair, e Chalobah foi uma opção sólida ao longo de um período desafiador para o clube, chegando até a responder no momento de necessidade quando foi chamado de volta de seu empréstimo ao Crystal Palace em janeiro de 2025, em meio a uma crise de lesões na defesa. O Chelsea, porém, contratou Maxence Lacroix, do Crystal Palace, e Levi Colwill está em forma novamente após sua ruptura do LCA, então a venda de jogadores era uma necessidade, já que o clube tinha 10 zagueiros em seu elenco. Há defensores piores entre eles do que Chalobah, mas parece que o clube não conseguiu resistir à tentação de lucrar com uma venda de lucro líquido. Nota: B

    Para o Como: É um reflexo do progresso do Como sob o comando de Cesc Fabregas o fato de o clube estar contratando jogadores do Chelsea em preparação para sua estreia na Champions League em 2026-27. O time italiano já mostrou sua ambição ao manter Nico Paz por mais um ano, e tecnicamente Chalobah se tornará a contratação mais cara da história do clube. Resta saber, no entanto, quem sairá ganhando neste negócio; embora seja jogador da seleção inglesa, Chalobah pode ser inconsistente e havia se tornado alvo de críticas de alguns setores da torcida do Chelsea, enquanto outros foram mais compreensivos por causa de sua ligação de 19 anos com o clube. Um pacote total de £30 milhões (US$ 40 milhões) parece um pouco salgado, mas o Como espera que a experiência de Chalobah na Premier League e em competições europeias se prove inestimável, e o ritmo mais lento da Serie A pode muito bem favorecê-lo. Nota: C

    Para Chalobah: Sendo brutalmente honestos, Chalobah definitivamente merece esse recomeço depois de ter sido mal administrado pelo Chelsea por vários anos. Há uma sensação de que a diretoria do Chelsea tenta lucrar com ele há algum tempo; ele rejeitou uma transferência para o Nottingham Forest em 2023, com o Chelsea aberto a vendê-lo, e um ano depois perdeu o número da camisa e foi emprestado ao Palace, onde impressionou, apenas para ser chamado de volta cinco meses depois por causa dos problemas de lesão de seu clube de origem. Dezoito meses depois, o Chelsea deixou claro com sua movimentação no mercado que Chalobah voltaria a ficar abaixo na hierarquia, apesar de ter sido o zagueiro mais utilizado do time na última temporada, e o fato de ele representar lucro líquido obviamente influenciou a decisão de liberá-lo antes de nomes como Wesley Fofana ou Tosin Adarabioyo. Aos 27 anos, esta é finalmente uma ruptura definitiva para o defensor, que pode olhar com expectativa para disputar a Champions League e vivenciar uma nova cultura em uma das áreas mais desejáveis da Europa, às margens do Lago de Como. Não seria surpresa vê-lo se adaptar bem à vida na Serie A. Nota: A

    Krishan Davis

  • Bruno Guimaraes ArsenalGetty Images

    8 de agosto: Bruno Guimaraes (do Newcastle para o Arsenal, £75 milhões)

    Para o Newcastle: Um desastre completo para o Newcastle. Deixar Sandro Tonali ir para o Tottenham por £100 milhões deixou um grande buraco no meio-campo, mas agora ele parece o Springfield Gorge de Os Simpsons sem Guimaraes, que foi o melhor jogador do Newcastle durante toda a turbulenta campanha de 2025-26. É injusto esperar que o novo reforço Sean Steur preencha a lacuna deixada por Guimaraes com apenas 18 anos, e irrealista, considerando que o holandês marcou só uma vez em sua primeira temporada completa no time principal do Ajax. Guimaraes foi o artilheiro do Newcastle na última Premier League, com nove gols, e suas cinco assistências também foram o melhor número da equipe. Como capitão, o internacional brasileiro também liderou pelo exemplo e muitas vezes carregou os companheiros nas costas. Matthias Jaissle tem uma tarefa monumental para estabilizar o meio-campo quando substituir oficialmente Eddie Howe no banco, e, se um substituto com a experiência adequada para Guimaraes não for encontrado imediatamente, isso pode se revelar uma missão impossível. Nota: F

    Para o Arsenal: Um negócio muito inteligente de Mikel Arteta enquanto busca construir em cima do tão aguardado retorno do Arsenal ao topo do futebol inglês. Guimaraes pode atuar facilmente ao lado de Martin Odegaard como um camisa 8 e aliviar a responsabilidade criativa do capitão do Arsenal. Ele vai acrescentar mais dinamismo ao ataque e mais agressividade na defesa, tendo vencido mais duelos do que qualquer jogador do Arsenal na última temporada da Premier League. Os torcedores do Arsenal podem ter certeza de que Guimaraes vai causar impacto imediato, dada sua experiência e o fato de ser uma combinação perfeita para o estilo preferido de Arteta. A força no meio-campo foi uma razão fundamental para o sucesso do Arsenal em 2025-26, e é difícil ver como qualquer rival doméstico vai conseguir superá-lo agora que Guimaraes completou seu temível setor central. Isso também pode ser o caso na Champions League se eles enfrentarem o Paris Saint-Germain novamente, o que é um ótimo sinal para suas chances de finalmente conquistar esse tão evasivo troféu. Nota: A

    Para Guimaraes: Aos 28 anos, agora é o momento ideal para Guimaraes dar o salto para uma das potências da elite europeia. Ele está em seu auge, como provou além de qualquer dúvida na Copa do Mundo, ao dar quatro assistências para gols do Brasil enquanto rivalizava com Vinicius Junior em influência talismânica, embora isso tenha vindo antes de uma saída de pesadelo nas oitavas de final para a Noruega. Guimaraes já havia ficado grande demais para o Newcastle há algum tempo, e o Arsenal vai oferecer a plataforma para que ele alcance o patamar de classe mundial e dispute regularmente os maiores troféus. Ele é tecnicamente brilhante em espaços curtos, tem visão para o passe decisivo e dita o tom com sua incansável intensidade sem a bola. Some-se a isso sua versatilidade e mentalidade de nunca desistir, e Guimaraes realmente preenche todos os requisitos como um herói cult feito sob medida para a torcida do Arsenal, alguém que não ficará nem um pouco intimidado pelo alto preço pago por sua contratação. Nota: A+

    James Westwood


  • Real Madrid Training SessionGetty Images Sport

    7 de agosto: Franco Mastantuono (do Real Madrid para a Fiorentina, por empréstimo)

    Para o Real Madrid: Emprestar Mastantuono é mais um golpe para o departamento de contratações do Madrid, após problemas semelhantes de adaptação do prodígio brasileiro Endrick. É claro que o clube vai torcer para que Mastantuono reencontre seu ritmo na Itália da mesma forma que Endrick conseguiu em Lyon, mas não há garantias. A Serie A é uma liga implacável do ponto de vista físico e tático, e muito vai depender de Mastantuono se adaptar rapidamente. Se isso não acontecer, existe o risco de ele voltar a Madri no próximo verão ainda mais sem confiança e com um valor de mercado significativamente reduzido. Por outro lado, o Real pode continuar sem espaço para Mastantuono mesmo que ele vá bem na Fiorentina, após fechar acordos por Yan Diomande e Bernardo Silva, o que o empurra ainda mais para baixo na hierarquia do elenco. É justo dizer que Mastantuono foi mal administrado por seu clube de origem, e agora há muitos obstáculos em seu caminho para reviver sua carreira no Madrid. Nota F

    Para a Fiorentina: Uma contratação excelente e de baixo risco para a Viola, que tenta se recuperar de uma decepcionante temporada 2025-26, mesmo tendo de arcar com uma parte significativa de seu salário de €3,5 milhões por ano. Mastantuono certamente acrescentará mais qualidade ao elenco de Fabio Grosso, além de versatilidade, já que o jogador de 18 anos pode atuar como camisa 10 ou pela ponta direita, e estará faminto para provar que seus críticos estão errados e voltar à seleção argentina. Também é uma jogada inteligente da Fiorentina, porque Mastantuono tem dupla cidadania argentina e italiana, o que significa que o clube ainda pode contratar dois jogadores não pertencentes à UE vindos de ligas estrangeiras em conformidade com as regras da Serie A antes do fechamento da janela de transferências. Construir uma boa relação com o Madrid também pode levar a negócios semelhantes no futuro, especialmente se Mastantuono brilhar no Stadio Artemio Franchi. Nota: A+

    Para Mastantuono: Uma grande decepção. Mastantuono chegou ao Real cercado de expectativa, por uma taxa de €63 milhões que parecia um achado diante do potencial que mostrou no River Plate. Infelizmente, o salto da Argentina para uma grande liga europeia se mostrou grande demais. Ele fez 35 partidas pelo Real Madrid em 2025-26, mas apenas 17 delas foram como titular, e o modesto retorno de três gols dificilmente justificou toda a expectativa em torno dele. Mastantuono também enfrentou uma persistente lesão na virilha, e a frustração ficou evidente em sua linguagem corporal, especialmente quando foi expulso por reclamar desnecessariamente com o árbitro durante uma derrota para o Getafe. Está claro que o adolescente ainda tem muito a amadurecer, e uma mudança para a Serie A lhe dará espaço para fazer isso longe dos intensos holofotes do Bernabéu. Sem dúvida, é um revés na carreira de Mastantuono, mas não há opção de compra no acordo com a Fiorentina, então seus sonhos de dar certo na capital espanhola ainda não foram completamente destruídos. Nota: D-

    James Westwood

  • James Trafford Leeds crest 2026Getty/GOAL

    6 de agosto: James Trafford (do Manchester City para o Leeds, £ 45 mi)

    Para o Man City: É preciso questionar muito a forma como o City e Pep Guardiola lidaram com James Trafford. Recontratado do Burnley no verão passado, depois de ter saído em 2023 para ser titular em outro lugar, era esperado, enfim, que ele fosse o camisa 1 no Etihad na temporada passada após a saída de Ederson. Mas, apenas três jogos dentro da nova campanha, o clube achou por bem contratar Gianluigi Donnarumma, um dos melhores goleiros do mundo, vindo do PSG, derrubando imediatamente o jovem inglês na hierarquia. O City construiu uma reputação de priorizar de forma impiedosa as necessidades do negócio acima da emoção e do sentimentalismo, e, do ponto de vista financeiro, ficará muito satisfeito por ter obtido um lucro considerável com um jogador pelo qual acabou pagando £27 milhões ao Burnley há 12 meses e que foi apenas o goleiro das copas sob o comando de Guardiola na temporada passada. É uma pena ver mais um jovem muito bem avaliado, formado na base e com potencial para o time principal, sair, mas é assim que o modelo de negócios do City funciona, para o bem ou para o mal. Nota: C+

    Para o Leeds: Isso parece uma baita tacada do Leeds, que vem se reforçando discretamente neste verão e pode ser uma surpresa na briga por uma vaga europeia se jogar as cartas certas na próxima temporada. Trafford chega a Elland Road depois do cobiçado agente livre Harry Wilson e do muito bem avaliado defensor da Bósnia e Herzegovina Tarik Muharemovic, oferecendo uma solução de alto nível para o que vinha sendo uma posição problemática para o Leeds. Visto como um futuro camisa 1 da Inglaterra, o jogador de 23 anos era admirado pelo Newcastle e poderia ter escolhido entre equipes da Premier League. O fato de ter escolhido o Leeds é significativo, e ele precisa acreditar que o clube pode subir na tabela e evitar uma briga contra o rebaixamento sob o comando de Daniel Farke na próxima temporada. O pacote total de £45 milhões ($60,5 milhões) é substancial para alguém que acabou de passar uma campanha inteira como nada mais do que reserva, mas, se Trafford atingir todo o seu potencial em Yorkshire, o Leeds pode muito bem cobrar o dobro dessa quantia de uma das potências da Europa nos próximos anos. Nota: B+

    Para Trafford: Uma segunda tentativa de vida longe do Man City para Trafford, que finalmente tem uma chance real de se firmar como camisa 1 de um clube da Premier League no longo prazo, salvo um rebaixamento surpreendente ao fim de 2026-27. O goleiro claramente precisava de um novo começo, depois de falar abertamente na temporada passada sobre a necessidade de jogar mais, e vai esperar que esta seja a transferência que o coloque no caminho para substituir Jordan Pickford, agora com 32 anos, como camisa 1 da Inglaterra. Trafford estará em competição direta com o goleiro do Everton na Premier League e, se conseguir levar o Leeds para cima na tabela e chamar a atenção de Thomas Tuchel no processo, há toda chance de que lhe seja dada uma oportunidade, depois de ter sido incluído na convocação do técnico alemão para a Copa do Mundo apesar de sua condição de reserva no City. Alguns vão questionar a decisão de se juntar ao Leeds em vez de clubes como o Newcastle ou os chamados integrantes do “big six”, mas Trafford será o camisa 1 absoluto em Elland Road e haverá muito menos pressão sobre seus ombros. Ele acreditará discretamente que pode usar essa mudança como trampolim para coisas ainda maiores. Nota: B+

    Krishan Davis

  • YAN DIOMANDE RB LEIPZIG Getty Images

    6 de agosto: Yan Diomande (RB Leipzig para o Real Madrid, € 140 milhões)

    Para o RB Leipzig: Lucrar €120 milhões com um jogador contratado há apenas um ano é um negócio extraordinário para o RB Leipzig. Nomes como Benjamin Sesko, Josko Gvardiol, Dominik Szoboszlai e Dani Olmo lapidaram seus talentos na Red Bull Arena antes de seguirem para voos maiores, e Diomande pode acabar se tornando a maior história de sucesso do clube até aqui. No entanto, será muito difícil substituí-lo. Diomande foi a força motriz por trás da campanha do Leipzig rumo ao terceiro lugar na Bundesliga na temporada passada e construiu uma relação quase telepática com o principal meio-campista do clube, Christoph Baumgartner. Sem o drible eletrizante, a finalização precisa e o passe progressivo de Diomande, o Leipzig pode ter dificuldades para voltar às vagas da Champions League. Dito isso, o Leipzig não é estranho a lucrar com seus principais ativos; na verdade, todo o seu modelo de transferências depende disso. O clube vai se recuperar e descobrir outra joia em breve e, se Diomande começar bem no Real Madrid, isso só vai reforçar sua reputação como um descobridor de talentos de elite. Nota: B-

    Para o Real Madrid: O Real Madrid pagou caro demais por Diomande, mas essa parece ser a única forma de garantir seus principais alvos no mercado atual. O time definitivamente precisava de mais opções pelos lados, com Rodrygo sem previsão de retorno antes de 2027 enquanto segue se recuperando de uma cirurgia no ligamento cruzado anterior, e Diomande é versátil o suficiente para atuar pelos dois lados. Foi sugerido que o adolescente foi contratado para substituir Vinicius Junior, enquanto o Arsenal pressiona para contratar o brasileiro, mas Diomande atuou pela direita na maioria de suas 36 partidas pelo Leipzig na temporada passada. Ele pode ser o complemento perfeito para o lateral Trent Alexander-Arnold em suas subidas ao ataque e se encaixa idealmente no sistema 4-2-3-1 preferido de Jose Mourinho, tendo velocidade e agilidade para desmontar defesas, além de força e intensidade para brigar e recuperar a bola. Diomande ainda é bruto, mas já mostrou capacidade de aprender rapidamente, e sua familiaridade com La Liga também deve ajudar no processo de adaptação. Superar PSG e Liverpool, entre outros, pela contratação de Diomande também mostra que o Madrid continua sendo o clube mais atraente do planeta, mesmo depois de duas temporadas sem títulos. Nota: B

    Para Diomande: Uma transferência dos sonhos para coroar uma ascensão sem precedentes ao estrelato. A maioria dos torcedores casuais nem sabia da existência de Diomande nesta época do ano passado, quando ele concluiu uma transferência de €20 milhões para o Leipzig, vindo do Leganes, que foi rebaixado de La Liga em 2024-25. De fato, Diomande fez apenas 10 partidas pela liga em sua única temporada no Leganes, depois de ter começado no time de reservas, mas o Leipzig estava convencido de seu potencial imenso. Ele rapidamente se provou um achado soberbo para o clube alemão, somando 23 participações em gols em todas as competições em sua primeira temporada completa como profissional no time principal. Depois disso, veio uma convocação para a Copa do Mundo, e Diomande se saiu admiravelmente no maior palco de todos, à medida que a Costa do Marfim chegou à fase de 32 avos de final. Naquele momento, o jovem de 19 anos já havia se tornado alvo de uma série de gigantes europeus, mas provavelmente ainda assim nunca imaginou que o Madrid viria atrás dele. Resta saber como Diomande vai lidar com a pressão do Bernabéu e com um preço de €140 milhões, mas é realmente notável que ele esteja sequer nessa posição, o que faz dele um vencedor aconteça o que acontecer. Nota: A+

    James Westwood

  • Salah TrabzonsporGetty Images

    6 de agosto: Mohamed Salah (do Liverpool para o Trabzonspor, sem custos)

    Para o Liverpool: Salah provavelmente deveria ter deixado Anfield no fim da temporada 2024-25, em alta, de uma forma condizente com a consistência sobre-humana que exibiu com a camisa do Liverpool nos oito anos anteriores. No entanto, não foi surpresa que Salah tenha aceitado a oferta de renovação de dois anos do clube depois de liderar a campanha rumo ao título da Premier League sob o comando de Arne Slot, e ninguém poderia ter previsto o quão acentuada seria sua queda na temporada seguinte. O egípcio somou apenas 12 gols e 10 assistências em todas as competições, enquanto o Liverpool caiu para o quinto lugar na Premier League e não conquistou nenhum troféu, e ele criticou publicamente Slot e a hierarquia do clube após ser forçado a ficar no banco. Vários membros do elenco tiveram desempenho muito abaixo do esperado, incluindo as contratações recordes Alexander Isak e Florian Wirtz, mas Salah foi o principal responsável por arruinar a harmonia no vestiário com sua má atitude. O Liverpool também parecia melhor sem Salah em campo, porque sua produção ofensiva desapareceu e sua falta de trabalho defensivo ficou exposta após a saída de Trent Alexander-Arnold. Em retrospecto, o Liverpool jamais deveria ter quebrado sua regra de longa data de não oferecer contratos de vários anos a jogadores com mais de 30 anos. O novo contrato de £400.000 por semana de Salah, segundo relatos, acabou sendo rescindido em comum acordo, um desperdício de dinheiro e tempo para todas as partes envolvidas. O fato de sequer ter conseguido uma taxa de transferência por Salah, que era um alvo de longa data da Saudi Pro League, também é um escândalo. Nota: D

    Para o Trabzonspor: Uma das maiores cartadas da história da Super Lig turca. Os melhores anos de Salah certamente já ficaram para trás aos 34 anos, mas contratar o Jogador do Ano da PFA de 2025 em um vínculo de dois anos ainda é um feito incrível para um clube do tamanho do Trabzonspor, que só venceu a Super Lig uma vez neste século e segue firmemente à sombra de Galatasaray e Fenerbahce. Com razão, o clube vai esperar reduzir a diferença para seus arquirrivais após trazer um dos melhores artilheiros e criadores de jogadas de sua geração. É uma transferência sem custos dos sonhos, que também deve elevar significativamente o perfil global do Trabzonspor, dando sequência à recente extensão do empréstimo do goleiro do Manchester United Andre Onana. Se Salah conseguir criar entrosamento imediato com Paul Onuachu, que dividiu a artilharia na temporada passada com 22 gols na liga pelo Trabzonspor, eles podem brigar pela liderança e fazer uma forte campanha na Liga Europa. Nota: A

    Para Salah: Não importa por qual ângulo se olhe, passar de melhor jogador da Premier League para uma transferência sem custos para a Turquia em um espaço de 12 meses é algo constrangedor para Salah. Ele pagou o preço máximo por se colocar acima das necessidades do Liverpool e dos companheiros de equipe, alienando até seus torcedores mais leais no processo, e agora está destinado a encerrar sua brilhante carreira sem brilho. Ao que tudo indica, nenhum outro grande clube da Europa demonstrou interesse no ex-astro da Roma, o que é condenável dado seu status de agente livre. Salah deve reencontrar seu faro de gol na Turquia, mas apenas porque se trata de uma queda enorme de nível. A mudança não faz nada para melhorar seu legado, e ele certamente deve se arrepender em privado da forma como tudo terminou em Anfield. Se tivesse deixado o ego de lado, Salah faria parte de um novo e empolgante começo sob o comando do novo técnico do Liverpool, Andoni Iraola, em vez de penar para se manter relevante em uma liga de segunda linha. Nota: D

    James Westwood

  • Jordan Henderson ChelseaGetty

    3 de agosto: Jordan Henderson (do Brentford para o Chelsea, sem custos)

    Para o Brentford: Uma situação curiosa para o Brentford, que dificilmente ficaria no caminho de Henderson, de 36 anos, quando o Chelsea apareceu, chegando até a facilitar sua saída ao rescindir seu contrato. O internacional inglês foi, porém, uma peça importante no que Keith Andrews construiu inesperadamente no Gtech Stadium na temporada passada, fazendo 32 partidas na Premier League e sendo titular na maior parte do tempo. Sua saída, portanto, deixou uma lacuna significativa em um meio-campo que já precisava ser reforçado após a saída definitiva de Frank Onyeka para o Coventry e a transferência do ex-capitão Christian Norgaard para o Arsenal no verão passado. Depois de uma janela que até aqui havia sido discreta, o Brentford entrou no mercado com força; o volante defensivo malinês Mamadou Sangare, muito bem avaliado e vindo do Lens, chegou por uma taxa recorde do clube de £41 milhões (US$ 55 milhões) para substituir o internacional inglês. As qualidades de liderança de Henderson, porém, serão quase impossíveis de repor. Nota: C

    Para o Chelsea: Com Danny Welbeck também se mudando para Stamford Bridge, isso representa uma enorme mudança em relação à estratégia anterior de transferências do Chelsea, muito criticada, de tentar acumular alguns dos melhores jovens talentos disponíveis na esperança cega de que eles pudessem se desenvolver e virar estrelas de elite no futuro. Capitão campeão da Premier League e da Champions League, reverenciado por suas qualidades de liderança e que tem o ex-técnico do Chelsea e atual treinador da Inglaterra, Thomas Tuchel, entre seus muitos admiradores, Henderson trará todos os atributos que o Chelsea procura em sua tentativa de injetar mais experiência, estabilidade e maturidade em um elenco que sentiu muito a falta de tudo isso nos últimos anos. Embora haja dúvidas sobre o que ele pode oferecer em termos futebolísticos, está bem claro que o jogador de 36 anos não foi contratado por sua capacidade dentro de campo, mas sim pelo que oferecerá fora dele. No entanto, ele mostrou na temporada passada que pode ser uma presença segura, e seu temperamento e conhecimento podem ser inestimáveis naquelas situações marginais em que o Chelsea tantas vezes fracassou. Ainda assim, ele terá de conquistar a torcida, por causa de sua ligação com o Liverpool, mas parece que a Copa do Mundo foi bastante transformadora para sua reputação, já que ele mostrou seu caráter ao se colocar à disposição e até treinar apesar de sofrer uma inusitada fratura no braço após o confronto das oitavas de final com o México. Nota: B+

    Para Henderson: Aos 36 anos, esta era uma oportunidade simplesmente boa demais para Henderson recusar, e ele nem precisará se mudar de casa ao trocar um clube do oeste de Londres por outro. Presumivelmente, o ex-capitão do Liverpool se tornará imediatamente um dos homens de maior confiança de Alonso, e a responsabilidade que lhe será atribuída no vestiário certamente será muito atraente para ele neste estágio de sua vitoriosa carreira. Além de entregar fora de campo, espera-se que ele também ajude a inaugurar uma nova era nesse aspecto, enquanto o Chelsea busca reformular sua cultura e transformar um jovem elenco promissor em um concorrente consistente aos principais títulos. Parece uma missão que Henderson vai abraçar com prazer, e não seria surpresa se ele fosse bem-sucedido. Um contrato de dois anos, o que o mantém coberto até os 38, idade em que ele muito provavelmente já poderá se aposentar, é apenas a cereja do bolo. Nota: A+

    Krishan Davis

  • Barco-ChelseaGetty/GOAL

    2 de agosto: Valentin Barco (Strasbourg para o Chelsea, valor não divulgado)

    Para o Strasbourg: Segundo relatos, o Chelsea pagou £34 milhões (US$ 46 milhões) para contratar Barco de seu clube irmão, o que representa uma quantia significativa diante da falta de experiência do jogador no mais alto nível. Este é o 13º negócio fechado entre os dois clubes desde o início da temporada 2025-26, mas apenas o terceiro em definitivo, e o Strasbourg ficará triste em ver o argentino partir. Barco registrou seis participações em gols na Ligue 1 na última temporada, ajudando a equipe a terminar no top 8 pelo segundo ano consecutivo, e também teve papel importante na campanha até as semifinais da Conference League. Atuando tanto como um armador recuado quanto como um camisa 8 de área a área, Barco deu ao Strasbourg grande capacidade de progressão com seus passes e cobriu cada centímetro do campo sem a bola. A natureza da relação entre Strasbourg e Chelsea torna inevitável a perda de seus maiores talentos, mas a saída de Barco pode ser muito prejudicial às chances do clube de avançar rumo à classificação para a Champions League. Nota: C-

    Para o Chelsea: Contratar Barco foi uma decisão bastante óbvia para o Chelsea após sua temporada de afirmação no Strasbourg, e o jogador de 22 anos também ganhou notoriedade global depois de seu confronto acalorado com Jude Bellingham na Copa do Mundo. É improvável que Barco chegue para assumir imediatamente um lugar de titular regular no Chelsea, mas ele se encaixa de forma ideal no sistema fluido e orientado ao controle de Xabi Alonso. O jovem dará a Alonso uma opção extra tanto na base do meio-campo quanto pelo lado esquerdo, já que Barco inicialmente construiu sua reputação como lateral. Com muita qualidade técnica e agressividade, o Chelsea pode contar com Barco para manter a bola circulando no campo adversário e se desgastar ao máximo para recuperá-la. Sua presença certamente amenizará o impacto caso Enzo Fernandez acabe sendo seduzido pelo Real Madrid, e ele ainda tem muito potencial a ser desenvolvido. Nota B+

    Para Barco: Uma segunda chance na Premier League que ele provavelmente não imaginava que chegaria tão rápido após sua saída do Brighton, onde jogou por apenas oito meses antes de ser emprestado ao Sevilla e ao Strasbourg, que o comprou em definitivo no verão passado. Barco aprendeu muito nas últimas duas temporadas, e a transição para o meio-campo no Strasbourg o obrigou a trabalhar o lado físico de seu jogo. Desta vez, ele estará muito mais preparado para a intensidade do futebol inglês, e Alonso é o técnico ideal para levá-lo ao próximo nível. A experiência de trabalhar com Lionel Messi & cia. no desafiador palco da Copa do Mundo também será muito útil para Barco, apesar de ele ter jogado apenas 19 minutos no torneio pela Argentina. Ele talvez também tenha que se acostumar com um papel secundário no Chelsea, mas, se for paciente e absorver o máximo de conhecimento possível de Alonso e das principais estrelas mais experientes do clube, Barco pode se tornar um membro importante do ambicioso projeto BlueCo nos próximos anos. Nota: B

    James Westwood

  • Welbeck-ChelseaGetty

    1º de agosto: Danny Welbeck (Brighton para o Chelsea, £ 5 milhões)

    Para o Brighton: Na verdade, é difícil até exagerar o tamanho do golpe para o Brighton, que está perdendo o homem que foi seu artilheiro com ampla folga na última temporada e o terceiro maior goleador de toda a sua história, empatado nessa posição. Certamente o clube não vai negar a Danny Welbeck uma saída, especialmente quando surgiu para ele uma oportunidade tão improvável aos 35 anos, mas ainda assim isso vai doer. O técnico Fabian Hurzeler estará determinado a garantir um substituto à altura, especialmente com o jovem centroavante grego Stefanos Tzimas, muito bem avaliado, ainda fora após sofrer a temida ruptura do LCA em dezembro. No momento, seu compatriota Charalampos Kostoulas e o atacante alemão Georginio Rutter são as únicas opções, embora Evan Ferguson tenha voltado de seu empréstimo à Roma. Ainda não está claro a quem o clube recorrerá no mercado de transferências, mas não seria surpresa se o nome de Liam Delap tivesse surgido nas conversas com o Chelsea sobre a ida de Welbeck para Stamford Bridge. Nota: D

    Para o Chelsea: O Chelsea sinalizou há algum tempo que buscaria jogadores já provados na Premier League, que fossem “maduros” e “emocionalmente resilientes”, deixando para trás sua política de transferências voltada para a juventude após outra campanha profundamente decepcionante sob o comando da BlueCo. Welbeck certamente traz tudo isso em abundância, apesar de já estar na reta final da carreira. E ele também não chegaria apenas para compor elenco. Apesar de agora ter 35 anos, o atacante do Brighton vem de sua melhor campanha goleadora em 18 temporadas de Premier League até aqui, com 13 gols, e seu segundo melhor número veio em 2024-25. Ele ainda soma nove gols e duas assistências em 19 partidas de liga contra o Chelsea, com o primeiro deles pelo Sunderland lá em 2010 e o mais recente em abril deste ano. Tudo indica que ele será opção atrás de Joao Pedro, o que significa que os Blues têm trabalho a fazer em termos de saídas, com Delap, Nicolas Jackson, Marc Guiu, Emmanuel Emegha e Shim Mheuka entre os muitos atacantes sob contrato. A contratação de Welbeck é, obviamente, uma aposta de curto prazo, mas o Chelsea espera que sua presença e liderança possam ter um efeito de longo prazo. Ele demonstrou que ainda é perfeitamente capaz de entregar. Nota: B+

    Para Welbeck: Neste estágio da carreira, esta era uma oportunidade que Welbeck simplesmente não podia deixar passar. Agora ele pode acrescentar o Chelsea ao seu já impressionante currículo, onde terá a chance de trabalhar com um técnico reverenciado em Xabi Alonso e, presumivelmente, receberá influência significativa no vestiário enquanto o clube busca alguma estabilidade e liderança. Ele não será titular com regularidade, mas há toda a chance de ter muitos minutos saindo do banco quando Pedro for poupado, enquanto deve liderar o ataque nas fases iniciais das competições de copa. Um contrato de dois anos também significa que, caso o Chelsea se classifique, ele pode ter mais uma oportunidade de disputar a Champions League em 2027-28. Welbeck também reencontrará Pedro, com quem construiu uma forte conexão no Brighton e para quem pode ser o mentor perfeito, assim como para Delap, caso os Blues o mantenham no elenco. Nota: A

    Krishan Davis

  • John Stones InterGetty

    30 de julho: John Stones (do Manchester City para a Inter, de graça)

    Para o Man City: A saída emocionante de John Stones foi confirmada no fim da temporada do clube, mas, na verdade, ela era inevitável. O defensor sofreu com lesões durante toda a sua passagem pelo Man City, mas especialmente nos dois últimos anos de contrato, o que sempre tornou improvável que ele recebesse uma renovação. O agora ex-técnico do City, Pep Guardiola, havia dado a entender no início de 2025-26 que Stones enfrentava uma batalha difícil para garantir um novo acordo, e um problema na coxa sofrido durante o inverno, que o deixou fora de 18 jogos, provavelmente acabou com suas chances nesse sentido. Ainda assim, o zagueiro desfrutou de uma passagem brilhante de uma década no Etihad, tornando-se uma figura-chave da defesa e ajudando o clube a conquistar a histórica tríplice coroa em 2022-23, incluindo a tão sonhada primeira Champions League da história. Stones sem dúvida entra para a história como uma lenda do clube, apesar dos problemas físicos, mas uma separação provavelmente fazia sentido neste momento. Mesmo que ainda estivesse sob contrato, ele não renderia uma taxa tão alta. Depois de o jogador de 32 anos ser ligado ao Chelsea, o City provavelmente também ficará satisfeito por ele não estar se juntando a um rival da Premier League. Nota: B

    Para a Inter: Obviamente, dadas as suas dificuldades com lesões, há um risco significativo ligado a essa contratação para a Inter, mesmo sendo uma transferência sem custos. No entanto, o clube espera ter compensado esse risco ao convencer Stones a assinar um contrato de dois anos, supostamente no valor de cerca de £115.000 por semana, bem menos do que ele recebia no Etihad. Agora, os campeões do Scudetto só precisam torcer para que o jogador da seleção inglesa consiga se manter em forma, já que haverá sérias dúvidas sobre sua resistência física. Em seu melhor dia, ele continua sendo um dos melhores zagueiros com saída de bola do futebol, como mostrou com algumas atuações fortes na Copa do Mundo no início do verão. A Serie A é uma espécie de refúgio para jogadores veteranos, e a Inter deve acreditar que o ritmo mais lento na Itália exigirá menos fisicamente de um jogador cujo corpo frequentemente o traiu na Premier League. Stones substitui Francesco Acerbi, que, aos 38 anos, talvez fosse a prova de que o inglês pode potencialmente jogar por muitos anos em uma liga menos intensa. A Inter talvez também veja isso como um verdadeiro golpe de mercado, já que, segundo informações, superou clubes como Chelsea e Arsenal para contratar o defensor. Nota: B

    Para Stones: Stones provavelmente precisava de um recomeço, e vai esperar deixar de vez seus problemas físicos para trás na Itália. Não só esta é uma oportunidade de experimentar uma nova liga e uma nova cultura, como ele também seguirá disputando grandes títulos, tanto no cenário doméstico quanto na Europa, por um clube que atualmente é a força dominante da Itália. Talvez ele ainda não saiba, mas, aos 32 anos, Stones muito possivelmente prolongou sua carreira por mais alguns anos ao trocar a intensidade da Premier League pelo ritmo mais lento da Serie A, e, nesta fase avançada da carreira, ele deve se adaptar bem à vida por lá. Ele se reunirá com o ex-companheiro de City Manuel Akanji em San Siro e vai acreditar em suas chances de começar no sistema com três zagueiros de Cristian Chivu ao lado do brilhante Alessandro Bastoni. Isso, por sua vez, pode muito bem mantê-lo na briga em nível internacional, caso deseje continuar sua carreira pela Inglaterra depois do verão, após a decepção da eliminação na semifinal da Copa do Mundo. Nota: A

    Krishan Davis

  • Maxence Lacroix Chelsea 2026Getty Images

    30 de julho: Maxence Lacroix (Crystal Palace para o Chelsea, £ 52 mi)

    Para o Palace: Faz menos de dois anos que o Palace gastou apenas £18 milhões para contratar Lacroix junto ao Wolfsburg, quando ele tinha 24 anos, então o clube ficará encantado por quase ter triplicado seu dinheiro em um espaço de tempo tão curto, com seu modelo de negócios dando resultado mais uma vez. O zagueiro se desenvolveu exatamente da forma como eles esperavam, tornando-se peça fundamental dos elencos campeões da FA Cup e da Conference League nas últimas duas temporadas sob o comando de Oliver Glasner. Diante de suas atuações como um defensor dominante e com qualidade na saída de bola, o Palace já esperava interesse no internacional francês e, segundo informações, sabia do desejo de Lacroix de se testar no mais alto nível. O clube pode até achar que poderia ter conseguido mais, diante do mercado inflacionado, mas o dinheiro ainda será muito útil para equilibrar as contas depois de o Palace ter investido pesado em janeiro em Brennan Johnson e Jorgen Strand Larsen. Nota: A-

    Para o Chelsea: A BlueCo segue em sua estratégia de acrescentar mais experiência de Premier League e qualidade. O Chelsea precisava desesperadamente reformular seu setor de zaga, já que nenhuma das opções confusas que já tinha no elenco se destacava como solução de qualidade a longo prazo, com exceção de Levi Colwill, agora novamente em forma. Tirando o internacional inglês, a situação é um pouco caótica; Benoit Badiashile, Tosin Adarabioyo, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Axel Disasi e Mamadou Sarr todos prometeram mais do que entregaram, e seus futuros são incertos por causa disso. Como consequência, foi noticiado que os Blues podem até buscar outro zagueiro após a chegada de Lacroix, com Jacobo Ramon, do Como, entre os nomes cogitados, o que provavelmente significaria a saída de vários integrantes do grupo atual. O clube do oeste de Londres provavelmente entende que, embora um pouco salgado, £52 milhões (US$ 69 milhões) é um valor razoável no mercado atual por um zagueiro já comprovado na Premier League e internacional francês em plena aproximação de seus anos de auge. Além disso, Lacroix é uma liderança muito necessária dentro de campo. Colocá-lo ao lado de Colwill dá imediatamente ao Chelsea uma dupla de zaga com boa aparência para construir em cima. Agora, trata-se de cortar o excesso e talvez acrescentar mais qualidade e experiência, e isso pode começar com Disasi indo na direção oposta. Nota: B+

    Para Lacroix: Foram dois anos e tanto para Lacroix, que conquistou os primeiros grandes títulos de sua carreira, tornou-se internacional francês principal e disputou uma Copa do Mundo em seus dois anos como jogador do Palace. Sabe-se que o jogador de 26 anos quer se testar ainda mais e atuar no mais alto nível, e ele mais do que mereceu a oportunidade de dar o passo adiante rumo a um chamado clube do ‘big six’ neste verão, após uma série de atuações consistentemente firmes no sul de Londres. Uma transferência para o Chelsea parece o desfecho perfeito para ele; ele permanece na capital e pode esperar entrar diretamente no time titular de Xabi Alonso como zagueiro pela direita, dadas as limitações de jogadores como Fofana e Chalobah, além da incerteza em torno de seus respectivos futuros. Lacroix virou um herói cult em Selhurst Park, e um início forte sob o comando de Alonso faria com que ele rapidamente se tornasse uma figura popular em seu novo ambiente. Nota: A+

    Krishan Davis

  • Elliot Anderson Man City GFXGetty Images

    23 de julho: Elliot Anderson (Nottingham Forest para o Manchester City, £ 116 mi)

    Para o Forest: Talvez haja sentimentos mistos. Por um lado, o Forest ficará triste em ver Anderson sair, já que ele teve um papel tão fundamental primeiro na classificação para a Liga Europa e depois na campanha até as semifinais na temporada passada. Anderson era o ponto central da equipe. Absolutamente tudo passava por ele, então substituí-lo não será fácil. Pelo menos dinheiro não será um problema. Seja a taxa real de £116 milhões ou £130 milhões, o que o Forest afirma ser o valor correto, trata-se de uma quantia colossal por um jogador contratado por apenas £35 milhões há dois anos. Assim, embora Anderson claramente vá fazer falta no City Ground, a emoção predominante nos bastidores será de satisfação, porque o Forest levou a melhor sobre o City nessa negociação. Nota: A

    Para o Man City: O novo Rodri deles. Ou, pelo menos, é melhor que seja. Embora Rodri ainda não tenha deixado claras suas intenções, tudo indica que o vencedor da Bola de Ouro deixará o Etihad neste verão para retornar à sua Espanha natal. E, mesmo que isso não aconteça, o City precisava de um herdeiro à altura para o trono do jogador de 30 anos de qualquer forma. Afinal, não é como se Nico Gonzalez ou Matheus Nunes realmente tivesse convencido na função de camisa 6. Anderson, porém, parece ter o perfil ideal. Ele é um jogador já comprovado na Premier League, que teve mais toques e venceu mais duelos do que qualquer outro atleta da primeira divisão inglesa na última temporada, o que faz com que pareça um encaixe perfeito para o meio-campo de Enzo Maresca. Simplesmente não dá para negar, porém, que este é o exemplo máximo da chamada "taxa inglesa". Anderson é um jogador muito bom que, aos 23 anos, pode eventualmente se tornar um grande jogador. Mas ele vem de um par de boas temporadas no Forest e ainda nem sequer jogou a Champions League. Simplesmente não há como o City ter de pagar uma taxa de nove dígitos por Anderson se ele ainda estivesse representando a Escócia em nível internacional, em vez da Inglaterra. Nota: C

    Para Anderson: A mudança certa no momento certo. Anderson claramente ficou grande demais para o Forest. Ele mostrou que tem potencial para jogar no mais alto nível e agora vai ter a chance de fazer isso no City. O tamanho da taxa trará consigo uma enorme pressão, e Anderson não seria o primeiro jovem meio-campista promissor da Inglaterra a ter dificuldades no Etihad. No entanto, o jogador de 23 anos parece um futebolista mais completo do que Kalvin Phillips na mesma idade, e a grande, grande diferença entre as respectivas situações é que não parece que Rodri estará entre Anderson e uma vaga como titular. Portanto, embora haja muita incerteza em torno da era pós-Pep Guardiola no City, esta é uma chance gloriosa para ele se firmar como um dos melhores meio-campistas centrais da Europa. Nota: A+

    Mark Doyle

  • Alejandro Garnacho Aston Villa 2026Getty Images

    23 de julho: Alejandro Garnacho (Chelsea para o Aston Villa, empréstimo)

    Para o Chelsea: O Chelsea deve estar muito satisfeito por ter conseguido se desfazer de Garnacho tão rapidamente neste verão, um jogador que poderia facilmente ter sido difícil de negociar após sua passagem esquecível de uma única temporada pelo oeste de Londres e o alto preço de £42,5 milhões (US$ 57 milhões) estipulado pelo clube. Foi há pouco mais de 10 dias que foi noticiado que o Chelsea havia permitido que Garnacho faltasse ao treinamento de pré-temporada para concluir uma transferência para deixar Stamford Bridge, e essa saída se concretizou rapidamente na forma de um empréstimo ao Aston Villa que inclui uma obrigação de compra condicional. Foi noticiado que essas condições são muito fáceis de serem cumpridas, e o argentino já assinou um contrato de quatro anos com o Villa. Ainda não está claro neste momento qual será o valor, mas é de se imaginar que não ficará muito abaixo da avaliação do Chelsea, algo com que o clube ficará muito feliz, especialmente depois de ter acabado de contratar Morgan Rogers da equipe de Midlands por uma taxa recorde do clube. Nota: A

    Para o Aston Villa: Dado o quão ineficaz Garnacho foi durante sua passagem pelo Chelsea, esta é uma contratação que deve acender o sinal de alerta para os torcedores do Villa. Aparentemente, o técnico Unai Emery foi a principal força por trás da investida pelo jogador, já que queria um ponta veloz, e a esperança será de que o treinador espanhol consiga restaurar a confiança de Garnacho. Mas a sensação é de que há um risco significativo envolvido, devido ao fato de Garnacho parecer há algum tempo desprovido da vivacidade e da marra que o tornaram um talento tão destacado durante sua passagem pelo Manchester United. O jogador de lado não parece capaz de reproduzir os números de Rogers no ataque, e haverá questionamentos sérios se ele não corresponder enquanto o Villa ainda estiver obrigado a comprá-lo ao fim da temporada, e por um valor que provavelmente será alto. O acordo também é uma forma bastante descarada de contornar as regras financeiras, já que foi claramente estruturado para maximizar os lucros com os negócios de Rogers e Garnacho aos olhos da UEFA, que consideraria isso uma troca se o ponta argentino estivesse se transferindo em definitivo neste verão e, portanto, a diferença entre os valores seria descontada. Nota: C

    Para Garnacho: Um segundo recomeço no espaço de um ano, Garnacho certamente estará determinado a fazer esta oportunidade valer, já que corre o risco de ver sua carreira cair na mediocridade. Emery tem o talento de tirar o melhor de jogadores que anteriormente renderam abaixo do esperado, e a saída de Rogers significa que há uma vaga disponível no time titular do Villa. No entanto, o argentino está enganado se pensa que haverá menos pressão sobre seus ombros longe de um chamado clube do ‘big six’, com os torcedores de Villa Park cheios de expectativa depois de a vaga na Champions League ter sido garantida mais uma vez, algo positivo para o novo reforço. Garnacho certamente também estará atento à situação de Harvey Elliott, que se juntou ao Villa vindo do Liverpool no verão passado em um empréstimo que parecia muito viável, com obrigação de compra condicional; ele simplesmente precisava fazer 10 partidas na Premier League. No entanto, foi deixado de lado por Emery e raramente foi incluído em uma convocação para o dia do jogo. O técnico tem histórico disso, e Garnacho terá de provar seu valor. Nota: B

    Krishan Davis

  • Christos Tzolis Arsenal 2026Getty Images

    23 de julho: Christos Tzolis (Club Brugge para o Arsenal, £ 34 milhões)

    Para o Brugge: Embora Tzolis certamente valesse mais se estivesse atuando em uma das cinco principais ligas da Europa, o Club Brugge ficará muito satisfeito com o que é uma receita recorde do clube por um jogador que contratou por apenas €6,5 milhões há dois anos, vindo do Fortuna Dusseldorf. As negociações também parecem ter sido bastante tranquilas, com o Arsenal finalmente atendendo à avaliação dos campeões belgas pelo ponta. O clube vendedor estava em uma posição forte depois de Tzolis assinar um novo contrato há um ano. Esse tipo de dinheiro ajudará muito um time da Jupiler Pro League, e o Brugge buscará reinvesti-lo de forma inteligente após retomar o título do Union Saint-Gilloise na última temporada. Nota: A

    Para o Arsenal: O campeão da Premier League precisava de reforços pelos lados do campo após a ida de Leandro Trossard para o Besiktas depois da Copa do Mundo, e Tzolis atende a vários requisitos em termos de reposição. O jogador da seleção grega teve uma excelente temporada individual em 2025-26, somando impressionantes 51 participações em gols, com 22 gols e 29 assistências, em todas as competições, ajudando o Brugge a conquistar o título da liga e chegar ao mata-mata da Champions League. Há, é claro, algum risco envolvido nessa transferência, mesmo que a taxa pareça de bom valor no mercado atual; Tzolis teve muita dificuldade em sua primeira passagem pela Premier League com o Norwich City, embora fosse muito jovem e os Canaries estivessem fadados ao rebaixamento, então haverá dúvidas sobre se ele conseguirá traduzir sua forma da Bélgica para o futebol inglês. O Arsenal espera que Tzolis tenha tirado aprendizados dessa experiência, e o jogador tem força física e velocidade para dar certo. O Arsenal talvez precise ter paciência para ver a melhor versão do jogador de 24 anos, mas ele deve ao menos ser inicialmente uma opção útil de rotação. Nota: B+

    Para Tzolis: O ponta retorna à Premier League com algo a provar após sua passagem fracassada pelo Norwich, impulsionado pelo fato de ter revitalizado sua carreira na Bélgica depois de empréstimos iniciais ao FC Twente e ao Dusseldorf. O desafio agora é manter o alto nível que estabeleceu no Brugge em uma liga muito mais difícil, mas os sinais indicam que ele tem capacidade para se tornar um sucesso. Segundo relatos, Tzolis só queria se juntar ao Arsenal e priorizou o interesse do clube, então certamente estará muito feliz por a transferência ter se concretizado. Agora começa o trabalho duro, enquanto ele busca se firmar no norte de Londres. Nota: A+

    Krishan Davis

  • FBL-ESP-GER-LIGA-BARCELONA-ADEYEMIAFP

    23 de julho: Karim Adeyemi (Borussia Dortmund para o Barcelona, € 29 milhões)

    Para o Dortmund: Provavelmente foi o melhor que o clube poderia ter feito diante das circunstâncias. Adeyemi tinha apenas mais um ano de contrato e não havia chance de ele assinar uma renovação. Consequentemente, o Dortmund ficou sem outra opção a não ser vendê-lo neste verão para evitar perder um ativo bastante valioso de graça no ano que vem. Adeyemi obviamente vale mais do que os € 22 milhões que o Dortmund vai receber de imediato, mas não se deve esquecer que ele teve um bom número de lesões e sofreu com a falta de regularidade ao longo de seus quatro anos no Signal Iduna Park. O BVB também fez bem em garantir uma cláusula de revenda em seu contrato. Nota: B

    Para o Barcelona: Uma contratação potencialmente astuta. Demos muita pancada no Barça ao longo dos anos por causa de sua atuação no mercado de transferências, e com razão, mas, quando o mérito é devido, é preciso reconhecer: isso pode se provar um excelente negócio. Adeyemi ainda não correspondeu às expectativas de ser a próxima grande estrela da Alemanha, mas ainda tem só 24 anos, o que faz dele uma alternativa mais jovem, mais barata e mais rápida a Marcus Rashford. Talvez mais importante do que qualquer outra coisa seja o fato de Hansi Flick acreditar que pode tirar o melhor de um jogador a quem deu a estreia pela seleção há cinco anos. Nota: B+

    Para Adeyemi: Uma transferência no momento perfeito. Adeyemi parecia uma futura superestrela quando se transferiu do Red Bull Salzburg para o Dortmund em maio de 2022, mas isso nunca realmente aconteceu para ele. Sem dúvida houve sinais na temporada passada de que ele poderia enfim concretizar seu potencial, mas uma mudança para o Camp Nou ainda representa um desenvolvimento incrível para o ponta nascido em Munique. O lado bom é que ele não estará sob uma pressão enorme, dado o valor da transferência. De fato, muito mais será esperado de Anthony Gordon nos estágios iniciais da nova temporada, e isso deve tornar a vida bem mais fácil para Adeyemi, que tem a versatilidade e a velocidade para se tornar um membro realmente importante de uma linha de ataque do Barcelona que está sendo radicalmente reformulada neste verão. Basicamente, isso parece o movimento certo no momento certo para Adeyemi, que não terá uma plataforma melhor para enfim concretizar seu potencial. Nota: A

    Mark Doyle

  • Morgan Rogers Chelsea 2026Getty Images

    21 de julho: Morgan Rogers (do Aston Villa para o Chelsea, £117 mi)

    Para o Villa: Um lembrete brutal de seu lugar na hierarquia da Premier League. Se Rogers tivesse se juntado ao Arsenal, recém-coroado campeão, seria uma coisa. No entanto, o Villa terminou em quarto na temporada passada, seis posições e 13 pontos acima do Chelsea, e vai disputar a Liga dos Campeões nesta temporada, enquanto os Blues não têm nenhuma competição continental pela qual esperar, e ainda assim o vencedor da Liga Europa foi completamente incapaz de impedir que seu bem mais precioso se mudasse para Stamford Bridge. Obviamente, do ponto de vista financeiro, este é um negócio absolutamente inacreditável para o Villa. O clube contratou Rogers do Middlesbrough há apenas dois anos e meio por um valor inicial de £8 milhões. Agora, vendeu o jogador por quase 15 vezes esse valor, o que é um dinheiro absurdo e que ajudará muito o Villa a encontrar um substituto e, ao mesmo tempo, reforçar o elenco de Unai Emery em outras áreas. No entanto, os torcedores estão profundamente frustrados neste momento, pois sentem que esta é mais uma prova de que os ricos proprietários do clube estão sendo prejudicados pelas regras financeiras da Premier League. Nota: B+

    Para o Chelsea: Que golpe. A expectativa era de que Rogers estivesse a caminho do norte de Londres neste verão, e não do oeste. No entanto, apesar dos supostos problemas orçamentários causados pelo fracasso da temporada passada em se classificar para a Liga dos Campeões, o Chelsea passou por cima do Arsenal para contratar um dos atacantes mais cobiçados da Premier League. Como? Bem, essa é a pergunta que todo mundo está se fazendo agora, com muita gente já esperando que um integrante da "bomba-relógio" dos Blues apareça em Villa Park antes do fechamento da janela de transferências, e por uma taxa brutalmente inflacionada. O que parece mais provável, porém, é que tenha havido progresso nos bastidores em termos de encontrar um novo destino para Enzo Fernandez e que a venda do argentino, que quer sair, cubra quase completamente o custo da contratação de Rogers. Não há como negar que o Chelsea pagou demais por um jogador de 23 anos com apenas duas temporadas decentes de Premier League no currículo e só um gol em 22 jogos pela Inglaterra. No entanto, uma linha de ataque com Rogers, Cole Palmer, Estevao e Joao Pedro certamente pode causar sérios estragos sob o comando de Xabi Alonso na próxima temporada. Nota: B

    Para Rogers: Uma reviravolta surpreendente, pelo menos para quem vê de fora. A suposição era de que Rogers estava decidido a se transferir para o Emirates, onde era esperado que ocupasse o lugar do recém-saído Leandro Trossard no lado esquerdo do ataque do Arsenal de Mikel Arteta. No entanto, agora está sendo noticiado que ele foi convencido por Alonso, que obviamente fez um grande trabalho com nomes como Florian Wirtz no Bayer Leverkusen. Ainda assim, suspeitamos fortemente que o dinheiro e a garantia de tempo de jogo em uma equipe mais fraca tiveram um papel ainda mais decisivo na surpreendente ida de Rogers para Stamford Bridge. Para ser justo, embora o Chelsea seja um clube terrivelmente mal administrado e em constante estado de instabilidade, esta é uma transferência que pode acabar dando muito certo para Rogers, principalmente porque ele agora poderá jogar na Premier League ao lado de seu grande amigo e ex-companheiro de Manchester nas categorias de base, Palmer. De fato, poderemos ver várias comemorações "cold" nos jogos do Chelsea na próxima temporada! Nota: B

    Mark Doyle

  • Youri Tielemans Manchester United 2026Getty Images

    14 de julho: Youri Tielemans (do Aston Villa para o Manchester United, £ 35 milhões)

    Para o Villa: Um golpe amargo. A propensão de Tielemans a sofrer lesões há muito é uma fonte de frustração em Villa Park, mas, quando está em forma, ele é um jogador fantástico, e seria impossível exagerar sua importância para o plano de jogo de Unai Emery na temporada passada. A equipe do espanhol sofreu muito enquanto Tielemans esteve fora com uma lesão no tornozelo no início deste ano, vencendo apenas um dos sete jogos de Premier League que disputou sem o belga. Depois, assim que ele voltou ao time titular, o Villa encerrou a temporada em alta, terminando em quarto lugar na Premier League e conquistando a Liga Europa, com Tielemans marcando um golaço na final. Considerando que ele ainda tinha dois anos de contrato, perdê-lo por apenas £35 milhões é realmente muito difícil de aceitar, especialmente porque Amadou Onana enfrenta um longo período fora por causa de uma lesão no LCA. Nota: D

    Para o United: Uma surpresa muito agradável. Não havia qualquer indicação de que o United preparava uma investida por Tielemans até surgir a informação de que a transferência estava perto da conclusão. Consequentemente, o clube merece crédito por agir de forma tão decisiva e tão discreta. Tielemans claramente não se encaixa no perfil de idade que o United buscava neste verão e certamente já tem bastante rodagem, até mesmo para um jogador de 29 anos. Mas sua chegada vai aliviar um pouco do pânico em Old Trafford após o colapso do negócio por Ederson, Manuel Ugarte sofrer uma lesão séria a serviço do Uruguai, e o United ficar sem poder competir financeiramente nos negócios por seus principais alvos para o meio-campo, Elliot Anderson, Sandro Tonali e Mateus Fernandes. Tielemans é um jogador já provado na Premier League e reforçou sua classe na Copa do Mundo. Assim, ele acrescentará profundidade, experiência, versatilidade e qualidade muito necessárias ao meio-campo do United após a saída de Casemiro no fim da temporada passada e, por esse valor, pode acabar se mostrando uma das contratações da temporada. Nota: B+

    Para Tielemans: O tipo de oportunidade que talvez até ele pensasse que já tivesse passado. Há muito tempo Tielemans é apontado como alguém que se juntaria a um dos gigantes da Premier League, mas, depois de completar 29 anos em maio, realmente não parecia que isso fosse acontecer para o ex-meio-campista do Leicester City neste estágio da carreira, e isso não teria problema algum. O Villa é um clube enorme por si só. No entanto, o United está, sem dúvida, em outro patamar em termos de prestígio, o que torna esta uma transferência gigantesca para Tielemans, que sem dúvida vai saborear a chance de exibir sua maravilhosa variedade de passes e técnica tremenda em um dos maiores palcos do futebol. Nota: A

    Mark Doyle

  • Andrey Santos Manchester United 2026Getty Images

    13 de julho: Andrey Santos (Chelsea para o Manchester United, £50 milhões)

    Para o Chelsea: O estranho verão do Chelsea continua com o acerto para vender um de seus jovens jogadores promissores a um rival direto na briga por um lugar no G4 da Premier League. Andrey Santos parecia estar evoluindo bem depois de retornar de seu empréstimo bem-sucedido ao clube-irmão Strasbourg para fazer parte do time principal, atuando regularmente ao longo da campanha 2025-26 e muitas vezes impressionando ao substituir Enzo Fernandez e Moises Caicedo. Se Fernandez sair, como parece provável, então o novo técnico Xabi Alonso ficará com pouquíssimas opções. No entanto, claramente o jogador de 22 anos não foi considerado inegociável, e a oferta do United de £48 milhões (US$ 64 milhões), mais £2 milhões em bônus, por um meio-campista que ainda não é titular garantido evidentemente foi boa demais para recusar. Este é o modelo da BlueCo em ação; o Chelsea está prestes a obter um lucro significativo com Santos, que foi contratado como um jovem de grande potencial vindo do clube brasileiro Vasco da Gama por £16 milhões em 2023. A decisão empresarial cínica deixa um gosto um pouco amargo, mas a quantia substancial oferecida significa que o negócio provavelmente era bom demais para recusar. No entanto, se Santos se desenvolver e virar um talento de classe mundial em Old Trafford, este não é um negócio que será lembrado com carinho. Nota: B-

    Para o Man Utd: Uma daquelas transferências que causam certa estranheza para todas as partes. Depois de perder seus alvos prioritários para o meio-campo, Elliot Anderson e Matheus Fernandes, para Man City e Tottenham, respectivamente, o United recorreu a Santos de forma precipitada enquanto tenta evitar um cenário em que Mason Mount seja seu único meio-campista sênior reconhecido quando sua pré-temporada começar em 18 de julho, com Kobbie Mainoo ainda na Copa do Mundo com a Inglaterra. Foi noticiado que os responsáveis pelas decisões no United estavam 'calmos' depois que a investida por Fernandes não deu em nada, mas Santos não está no mesmo nível de seus alvos anteriores, e um pacote de £50 milhões é alto para um jogador de quem o Chelsea claramente estava disposto a se desfazer. O Manchester United precisa de opções no meio-campo após a saída de Casemiro e a grave lesão sofrida por Manuel Ugarte, mas pagou caro demais aqui por alguém que não será titular garantido quando a janela de transferências se encerrar. A esperança será de que, aos 22 anos, ele ainda tenha muitos degraus a subir. Nota: C

    Para Santos: Talvez motivado pelo fato de ter ficado fora da convocação de Carlo Ancelotti para a seleção brasileira após uma temporada em que entrou e saiu do time do Chelsea, foi noticiado que Santos está deixando o clube em busca de 'futebol regular no time principal'. Resta saber se ele encontrará mais minutos em Old Trafford do que teve em Stamford Bridge, e muito dependerá de quem mais o United contratar, com outros nomes provavelmente chegando em meio à reformulação do meio-campo do clube. Santos pode sentir que precisa de um novo começo longe do caos no nível da diretoria e da rotatividade no comando técnico do Chelsea, embora não haja garantia de que o United consiga oferecer mais estabilidade a longo prazo. Eles podem, no entanto, oferecer futebol de Champions League, o que naturalmente significará mais minutos, já que seu clube prestes a ser ex não se classificou para nenhuma competição europeia. Na prática, caberá ao jogador garantir que se firme como uma peça-chave em seu novo ambiente. Nota: B

    Krishan Davis

  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    6 de julho: Sandro Tonali (Newcastle para o Tottenham, £ 100 milhões)

    Para o Newcastle: A bolha estourou de vez! Quando o Newcastle se classificou para a Champions League da temporada passada, depois de encerrar seu jejum de títulos ao surpreender o Liverpool na final da Copa da Liga Inglesa, os torcedores sonhavam com seu clube financiado pelo Estado se tornando a resposta da Inglaterra ao Paris Saint-Germain, bancado pelo Catar. No entanto, o Liverpool então deu ao Newcastle um lembrete brutal de seu lugar na hierarquia da Premier League ao tirar Alexander Isak deles nas circunstâncias mais torturantes possíveis. Se o Newcastle tivesse gastado bem aquela taxa, então recorde britânico, as coisas ainda poderiam ter dado certo. Em vez disso, milhões de libras foram desperdiçados em contratações por pânico como Yoane Wissa, Nick Woltemade e Anthony Elanga, o que resultou na equipe de Eddie Howe terminando em 12º lugar na tabela. Estava claro muito antes do fim de uma campanha catastrófica que Anthony Gordon sairia, mas é a ida de Tonali para o Tottenham, de todos os times, que realmente representa a morte de um sonho. E o que é verdadeiramente traumático para os torcedores é que este provavelmente nem seja o golpe final, com o capitão Bruno Guimaraes também certo de sair nas próximas semanas. Basicamente, com os proprietários sauditas do clube reduzindo seu investimento no esporte, mais sofrimento está a caminho, o que significa que os torcedores nem sequer podem se consolar com a taxa de nove dígitos, que provavelmente será desperdiçada de qualquer forma. Nota: F

    Para o Tottenham: Outra contratação impressionante. Apenas um dia depois de finalizar um acordo histórico de £85 milhões por Mateus Fernandes, o Tottenham decidiu quebrar novamente seu recorde de transferência com Tonali. Se isso é sinal de desespero ou demonstração de ambição, fica aberto ao debate. Talvez seja apenas evidência de um mercado de transferências enlouquecido. Afinal, se Elliot Anderson vale £116 milhões, por que Tonali não custaria uma taxa parecida?! O internacional italiano provou sem qualquer dúvida ser um dos melhores meio-campistas da Premier League nas últimas duas temporadas e parece uma aposta ainda melhor para brilhar sob o comando do compatriota Roberto De Zerbi do que Fernandes. Claro, pagar tanto dinheiro por um jogador de 26 anos que ainda tem muito a provar no mais alto nível continua sendo uma aposta, e uma daquelas de que o Tottenham precisa desesperadamente que dê certo. Por enquanto, porém, os torcedores provavelmente não vão se importar. Depois de anos de frustração com a abordagem prudente/mão de vaca no mercado de transferências supervisionada pelo ex-presidente executivo Daniel Levy, eles agora viram seu clube atropelar os rivais da Premier League para contratar um dos meio-campistas mais cobiçados do mercado. Nota: B+

    Para Tonali: Uma mudança muito inesperada. A suposição era de que, se Tonali deixasse o clube que o apoiou durante sua suspensão por apostas ilegais, seria para um dos times mais fortes da Europa. Em vez disso, ele se juntou a uma equipe que terminou em 17º lugar na Premier League em cada uma das últimas duas temporadas. Então, como se explica isso? Obviamente, nunca houve qualquer chance de um clube da Serie A ter caixa suficiente para atender ao desejo relatado de Tonali de voltar para casa, e até mesmo a elite da Inglaterra compreensivelmente se assustou com o preço pedido pelo Newcastle. Como resultado, Tonali foi parar no Tottenham, onde agora está prestes a passar seus anos de auge, o que é inegavelmente estranho. Ainda assim, se De Zerbi ficar no Tottenham por mais de duas temporadas, e esse é um grande "se", talvez essa transferência acabe dando certo para Tonali a longo prazo... Nota: C+

    Mark Doyle

  • FBL-ITA-SERIEA-INTER-PARMAAFP

    5 de julho: Denzel Dumfries (Inter para o Real Madrid, € 20 milhões)

    Para a Inter: É preciso questionar a decisão da Inter de incluir uma cláusula de rescisão tão baixa no contrato de um jogador que se tornou uma de suas figuras mais importantes, embora uma lesão no tornozelo e a cirurgia subsequente tenham atrapalhado a campanha 2025-26 de Dumfries. Mesmo assim, ele segue sendo, em seus bons dias, um dos melhores laterais ofensivos do futebol, então €20 milhões (£17 milhões/US$ 23 milhões) representam um negócio bem ruim para a Inter, que poderia ter pedido muito mais no mercado atual por um jogador que ainda tinha dois anos de contrato. É justo dizer, porém, que a Inter pode ter ficado de mãos atadas; quando o holandês renovou seu contrato em setembro de 2024, aparentemente exigiu a cláusula, que foi fixada em €25 milhões para clubes de fora da Itália no verão de 2025, antes de cair neste ano. Nota: C

    Para o Madrid: Isso parece mais um negócio muito astuto do Real, que está construindo a reputação de encontrar pechinchas enquanto navega pelas rígidas regras financeiras de La Liga. Dumfries vale pelo menos o dobro do valor pago pelo Real, e essa quantia está bem abaixo dos €30 milhões que, segundo relatos, o Real havia separado para um novo lateral-direito para disputar posição com Trent Alexander-Arnold após a saída do ídolo do clube Dani Carvajal. No entanto, assim como seu homólogo inglês, Dumfries é outro defensor pelo lado direito que provavelmente é mais eficaz no ataque do que na defesa, deixando o Madrid com certo desequilíbrio nessa posição, algo que pode ser explorado por equipes melhores. Aos 30 anos, ele também não é exatamente uma alternativa de longo prazo, mas, por um valor tão baixo, é difícil argumentar que ele não possa ser uma solução tampão decente por pelo menos um par de temporadas. Nota: A

    Para Dumfries: Esse tipo de transferência, neste estágio da carreira, é exatamente o motivo pelo qual Dumfries vai ter querido que essa cláusula de rescisão fosse incluída em seu contrato. Ele tem sido um servidor leal da Inter desde que chegou do PSV em 2021, com 55 participações em gols em 207 jogos como ala-direito, enquanto ajudava a Nerazzurri a conquistar o título da Serie A em 2023-24 e 2025-26, além de chegar a duas finais de Champions League. Ele certamente fez por merecer o que pode vir a ser sua última grande transferência, e seu preço baixo significa que a pressão no Bernabéu será um pouco menor. Será muito interessante ver se ele deixará Alexander-Arnold fora do time, depois de, segundo relatos, ter tido conversas com Jose Mourinho sobre o papel que vai desempenhar. Nota: A+

    Krishan Davis

  • Auckland FC v Tottenham Hotspur - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    2 de julho: Mateus Fernandes (West Ham para o Tottenham, £ 85 milhões)

    Para o West Ham: Uma taxa enorme que ajudará bastante a amortecer o impacto econômico do rebaixamento da Premier League. Ficou claro assim que o West Ham caiu que algumas vendas importantes seriam necessárias, e Fernandes era um de seus ativos mais valiosos, um meio-campista de classe que já atraía muitos olhares admirados de clubes rivais antes mesmo de seu destino ser selado na última rodada da temporada. Sua saída, portanto, não é nenhuma surpresa. O que choca, porém, é que o West Ham conseguiu receber exatamente o que pedia pelo português, apesar de estar em uma posição de negociação bastante ruim. Por isso, a diretoria do clube, merecidamente tão criticada, merece alguns raros elogios. Nota: A

    Para o Tottenham: Mais uma confirmação de que o clube vai falar sério neste verão europeu. Depois de duas campanhas calamitosas, a segunda das quais quase terminou em rebaixamento, o Tottenham agiu rápido para garantir que nunca mais se veja nessa posição, e, se pagar £52 milhões por Jan Paul van Hecke já foi uma declaração de intenções, isso aqui está em outro nível. Fernandes é um talentoso jogador de 21 anos. Ele pode atuar em várias funções e há muito tempo parece ser um jogador que renderia em um time mais forte. Também está claro que Roberto De Zerbi o considera perfeito para seu estilo de jogo. No entanto, há um ar inegável de desespero neste negócio. O Tottenham, como vimos por seu interesse em contratar Sandro Tonali também, está decidido a fazer o que for preciso para reformular seu meio-campo mediano e, por isso, estava disposto a pagar acima do valor por Fernandes para afastar o interesse de clubes como o Manchester United. Consequentemente, essa transferência realmente precisa dar certo para o Tottenham, e imediatamente, ou rapidamente se tornará mais uma arma para bater nos donos do clube. De fato, só para colocar os valores envolvidos em contexto, o PSG pagou €60 milhões ao Benfica por Joao Neves, e Fernandes não chega nem perto de ser tão bom quanto seu compatriota de 21 anos, então ele realmente precisa mostrar que pode vir a ser. Nota: C+

    Para Fernandes: À primeira vista, uma movimentação estranha. Fernandes foi ligado a alguns dos maiores nomes do futebol: United, Liverpool e PSG. Em vez disso, acabou no Tottenham, o time que terminou uma posição e dois pontos acima do West Ham na última temporada, o que faz isso parecer um movimento um tanto lateral. No entanto, o clube do norte de Londres deve estar muito mais forte na próxima temporada, e Fernandes é inquestionavelmente o tipo de meio-campista que De Zerbi pode ajudar a levar a um outro patamar. É claro que deve haver alguma preocupação sobre quanto tempo o italiano realmente ficará no Tottenham, dado que nenhuma das partes é conhecida por sua estabilidade, mas Fernandes entrará diretamente no time titular, e isso talvez não acontecesse em outro lugar. Nota: B

    Mark Doyle

  • Ismael Saibari Bayern Munich 2026Getty Images

    1º de julho: Ismael Saibari (PSV para o Bayern de Munique, € 50 mi)

    Para o PSV: Uma saída decepcionante, mas inevitável. Saibari conquistou três títulos consecutivos com o PSV e sua influência cresceu gradualmente durante esse período. Portanto, era apenas uma questão de tempo até que ele fosse contratado por uma das principais equipes da Europa. Alguns podem argumentar que o PSV poderia ter esperado até depois da Copa do Mundo para definir um preço por Saibari, já que sempre existiu a possibilidade de ele brilhar na América do Norte, mas ainda assim esta é uma boa quantia por um jogador contratado junto ao Genk por pouco mais de €5 milhões há quatro anos. Também é provável que o dinheiro seja bem utilizado por um clube que tem conseguido conquistar troféus na Holanda de forma consistente, apesar de ter de vender continuamente seus melhores jogadores. Nota: B 

    Para o Bayern: Um negócio brilhante. O valor de mercado de Saibari só aumentou nas últimas semanas por causa de suas atuações sensacionais por Marrocos, com o jogador de 25 anos marcando em todos os três jogos de seu país na fase de grupos da Copa do Mundo, antes de depois converter o pênalti decisivo na vitória sobre a Netherlands na fase de 32 avos. No entanto, como afirmou o diretor esportivo Max Eberl quando a transferência foi confirmada, este foi um acordo em que o Bayern vinha trabalhando havia algum tempo. Não foi um movimento reativo em relação a um jogador aleatório que se destacou em uma Copa do Mundo; o Bayern há muito tempo estava convencido de que Saibari tinha a combinação certa de técnica, dedicação e versatilidade para dar uma contribuição significativa a um setor ofensivo já estrelado, e não vemos nada que coloque essa avaliação em dúvida. Nota: A

    Para Saibari: O melhor verão de sua vida. A Copa do Mundo realmente não poderia estar indo melhor para Saibari, que chamou a atenção do torcedor comum com suas atuações dinâmicas no ataque de uma seleção de Marrocos muito impressionante. Agora, ele concluiu a clássica transferência dos "sonhos" para "um dos maiores clubes do mundo", mesmo que abrir caminho em uma equipe titular com Harry Kane, Luis Diaz, Michael Olise e Jamal Musiala possa acabar se mostrando algo de um pesadelo! No entanto, os melhores anos de Saibari ainda estão à sua frente, ele está nas nuvens neste momento e, compreensivelmente, acredita que pode ser uma adição muito útil ao elenco do Bayern. Vincent Kompany claramente concorda, porque Saibari sem dúvida parece se encaixar melhor no estilo de jogo de sua equipe do que Nicolas Jackson. Nota: A

    Mark Doyle

  • Marco Palestra Chelsea 2026Getty Images

    1º de julho: Marco Palestra (Atalanta para o Chelsea, £47 milhões)

    Para a Atalanta: Após o acordo para vender Ederson ao Manchester United, este tem tudo para ser mais um negócio muito inteligente da Atalanta. O pacote significativo de €55 milhões (£47 milhões/US$ 62 milhões) por Palestra representa lucro puro por um jogador formado em sua base, mas que fez apenas algumas aparições pelo time principal, com o clube supostamente tendo decidido há algum tempo lucrar com a venda em vez de reintegrar Palestra após seu empréstimo bem-sucedido ao Cagliari. O jogador de 21 anos se torna a quarta venda mais cara da história do clube e, embora talvez seja uma pena que Palestra não fique em Bérgamo e deixe sua marca no clube ao qual chegou aos 10 anos, assim que Inter e Chelsea demonstraram interesse, ele passou a olhar para outras possibilidades e sempre pareceu que seria uma batalha difícil mantê-lo. Nota: A

    Para o Chelsea: Um indicativo interessante da influência de Xabi Alonso como manager do Chelsea, e não como treinador. O espanhol teria dado o aval para este acordo, e o clube agiu rapidamente para fechar com a Atalanta, assumindo a dianteira em 24 horas para atravessar a negociação da Inter por Palestra. Havia uma expectativa generalizada de que ele se juntaria ao campeão do Scudetto, então isso certamente é um grande golpe nesse sentido. Lateral versátil, veloz e forte, Palestra, que foi eleito o Defensor do Ano da Serie A de 2025-26, deve se encaixar no sistema de Alonso tanto em uma linha de três quanto de quatro, e parece bem adaptado às exigências da Premier League. No entanto, depois de gastar até €55 milhões, fica a sensação de que o Chelsea pagou caro demais; é um valor enorme em termos de Serie A, aparentemente deixando para trás com folga a oferta da Inter, e ele ainda é cru aos 21 anos, com apenas uma temporada decente na elite no currículo. Portanto, isso representa um certo risco. Nota: B

    Para Palestra: Só o próprio Palestra poderá responder à pergunta de por que escolheu o Chelsea em vez de uma transferência para a Inter, cuja base ele integrou quando menino e para a qual acredita-se que torcia, mas o fato de a oferta contratual dos Blues, segundo relatos, ser de perto de £100.000 por semana, mais do que o dobro do que os Nerazzurri haviam colocado na mesa, pode explicar em parte isso. Dito isso, Palestra tem todos os atributos para ter sucesso na Premier League e aparentemente aproveitou a oportunidade para se testar na elite inglesa. Ele será encorajado pelo sucesso de Riccardo Calafiori no Arsenal, enquanto o também jovem italiano Giovanni Leoni se juntou ao Liverpool no verão passado, em um sinal de que mais jogadores estão prontos para deixar a Serie A cedo em suas carreiras. Ele pode muito bem ter sido convencido pela determinação de Alonso em levá-lo para Stamford Bridge, o que indica que ele pode estar prestes a se tornar uma peça-chave sob o comando do novo manager. Nota: A

    Krishan Davis

  • Goncalo Ramos AC Milan 2026Getty Images

    30 de junho: Goncalo Ramos (Paris Saint-Germain para o Milan, € 75 milhões)

    Para o PSG: Belo prêmio! Os campeões europeus vão rir à toa indo ao banco depois de encontrar alguém disposto a lhes pagar uma quantia tão ridícula por um jogador reserva que não foi titular em um único jogo da Champions League na temporada passada. Ramos, vale lembrar, deveria ser a resposta para o problema do PSG no ataque, mas passou a maior parte do tempo no Parc des Prince sentado no banco, já que Luis Enrique encontrou uma solução melhor ao transformar Ousmane Dembele em um "falso 9", o que não depõe muito bem a favor do português. E tampouco ajuda o fato de ele ainda ser coadjuvante de um Cristiano Ronaldo de 41 anos na seleção. Portanto, os principais times do futebol mundial certamente não estavam fazendo fila para contratar Ramos neste verão, e muito menos por absurdos €75 milhões. Ainda assim, com uma negociação sensacional, o PSG arrecadou mais da metade do dinheiro de que precisará para contratar Yan Diomande, um jogador que realmente vai melhorar seu ataque. Nota: A+

    Para o Milan: De cair o queixo, simplesmente de cair o queixo. Vamos esclarecer algo de imediato: Ramos é um bom centroavante. Ele mostrou grande potencial no Benfica e provou que pode causar impacto saindo do banco no PSG ao marcar 45 vezes em três temporadas. No entanto, o valor da transferência não faz sentido, especialmente para um Milan que está longe de nadar em dinheiro. Consequentemente, torcedores, comentaristas e jornalistas na Itália estão neste momento tentando desesperadamente descobrir o que exatamente aconteceu aqui. Embora essa transferência possa muito bem significar que Rafael Leao deixará San Siro em breve, o fato de Jorge Mendes estar envolvido inevitavelmente provocou várias teorias da conspiração, e também foi apontado que o dono do Milan, Gerry Cardinale, tem uma boa relação com o presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi. Ninguém sabe ao certo, porém, por que o Milan se sentiu compelido a pagar uma taxa recorde do clube por Ramos. Novamente, para deixar claro, nós realmente achamos que ele vai marcar gols na Serie A, especialmente porque deve oferecer tudo o que Ruben Amorim quer de seu camisa 9. Mas esta é a contratação mais cara da Itália desde que a Inter contratou Romelu Lukaku, e Ramos na verdade não oferece nada parecido com a mesma garantia em termos de gols. Nota: D+

    Para Ramos: Uma oportunidade, há muito esperada, para o eterno coadjuvante assumir o papel principal. Pensamos, quando Ramos marcou um hat-trick por Portugal de Fernando Santos na Copa do Mundo de 2022, que uma estrela havia nascido. No entanto, em vez de montar o ataque de Portugal em torno de um centroavante de real promessa, o substituto de Santos, Roberto Martinez, optou por seguir com Ronaldo, segurando Ramos por anos. Porém, também é preciso dizer que ele não fez um trabalho particularmente bom ao colocar Ronaldo e Martinez sob qualquer pressão real. Foi uma história parecida em Paris, onde o consenso geral é que, embora o PSG tivesse uma invejável coleção de atacantes fenomenais, Ramos não era um deles. Ele era apenas um bom nome para entrar no decorrer da partida, um substituto capaz de causar impacto. Crucialmente, agora ele tem a chance de mudar essa narrativa. Ramos será a referência de ataque de um novo Milan, que continua sendo um dos maiores clubes do futebol mundial. A pressão sobre ele para justificar seu preço será enorme, porque, embora já seja uma taxa alta de qualquer forma, ela é absolutamente gigantesca para um clube da Serie A. A bola está com você, Goncalo, é hora de provar seu valor... Nota: A

    Mark Doyle

  • Sunderland v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    18 de junho: Jan Paul van Hecke (Brighton para o Tottenham, £ 52 milhões)

    Para o Brighton: Mais uma negociação muito inteligente do Brighton, que vai reforçar sua reputação como um dos clubes que melhor vendem ao embolsar £52 milhões (US$ 70 milhões) por um jogador contratado por apenas £2 milhões há seis anos. O negócio fica ainda melhor pelo fato de que o contrato de Van Hecke no Amex Stadium iria expirar em apenas 12 meses. O clube, portanto, ficará muito satisfeito por ter gerado uma taxa tão significativa pelo defensor holandês, embora já tenha sido noticiado anteriormente que ele era avaliado em £70 milhões (US$ 94 milhões). Inevitavelmente, esse valor será reinvestido em um substituto de alto potencial, com o promissor Luka Vuskovic, do Tottenham, notavelmente no radar do clube, em uma transferência separada após seu impressionante empréstimo ao Hamburgo. O Brighton também não está exatamente carente de opções para a zaga, com Lewis Dunk e Olivier Boscagli em seu elenco, além de Igor Julio, que deve retornar de seu período de empréstimo no West Ham. Nota: A

    Para o Tottenham: Claramente uma transferência impulsionada pelo novo técnico Roberto De Zerbi, que trabalhou com Van Hecke em sua passagem pelo Brighton, fica a sensação de que o Tottenham foi levado a pagar caro demais pelo zagueiro depois que surgiram aquelas reportagens sugerindo que o Brighton o avaliava em £70 milhões, apesar de ele estar prestes a entrar no último ano de contrato no sul da Inglaterra. Dá para pensar que um acordo com desconto por um jogador do calibre dele realisticamente deveria ter custado algo na casa dos £40 milhões (US$ 54 milhões), mas o Brighton é notoriamente duro nas negociações e o Tottenham pode ter sentido que precisava agir; segundo relatos, seus rivais de Premier League, Chelsea e Liverpool, estavam interessados em Van Hecke, enquanto o capitão do clube, Cristian Romero, parece quase certo de sair neste verão após uma temporada turbulenta, e seu companheiro de defesa Micky van de Ven pode seguir o mesmo caminho. Ao menos, o Tottenham está contratando um defensor já testado na Premier League que, aos 26 anos, ainda não atingiu seu auge, passa bem a bola e tem o tipo de combatividade e liderança de que o time vinha sentindo muita falta. O internacional da Holanda pode muito bem formar uma nova dupla de zaga com Marcos Senesi, contratado sem custos. Nota: B-

    Para Van Hecke: Do ponto de vista do jogador, esta é uma mudança que faz muito sentido. Tendo aparentemente deixado claro que não prolongaria sua permanência no Amex, Van Hecke dá um passo adiante em relação ao Brighton na metade de sua carreira e pode muito bem ver isso como um trampolim para voos ainda maiores depois de se firmar na Premier League. Presumivelmente, nem Chelsea nem Liverpool transformaram em algo concreto o interesse noticiado, então, se ele quiser ser titular absoluto em um chamado clube do “Big Six”, o Tottenham pode ser o ponto de partida ideal, embora não possa oferecer nenhuma forma de futebol europeu. Tendo trabalhado com o italiano temperamental anteriormente, Van Hecke saberá exatamente como De Zerbi quer que seu time jogue, o que deve ajudá-lo a se adaptar rapidamente. O caminho é realmente de subida para o Tottenham depois de mais uma campanha doméstica desastrosa, e uma parceria com Senesi parece muito forte no papel, pelo menos, dando ao time uma base defensiva sólida enquanto o clube do norte de Londres atravessa o que provavelmente será um período de transição depois de afastar a ameaça de rebaixamento no fim de 2025-26. Nota: A

    Krishan Davis

  • Victor Munoz Osasuna 2025-26Getty Images

    18 de junho: Victor Munoz (Osasuna para o Liverpool, £ 34,5 milhões)

    Para o Osasuna: À primeira vista, pode parecer que o Osasuna obteve um lucro muito saudável com um jogador que contratou apenas no verão passado por somente € 5 milhões, mas o time de Pamplona sempre estaria limitado por uma pesada cláusula de 50% sobre uma venda futura em seu acordo com o Real Madrid. Isso significa que € 20 milhões de sua cláusula de rescisão de € 40 milhões (£ 34,5 milhões/US$ 45 milhões) vão para o Real Madrid, embora um ganho de € 15 milhões (£ 13 milhões/US$ 17 milhões) ainda seja significativo para um clube do tamanho do Osasuna. A saída de Munoz sempre pareceu provável após uma temporada em que ele participou de 12 gols e ganhou uma convocação para o elenco da Espanha na Copa do Mundo, e a cláusula de rescisão significava que o clube estava de mãos atadas em relação ao valor. Nota: B-

    Para o Liverpool: A primeira contratação da era Andoni Iraola, e mais combustível para a rivalidade de mercado entre Liverpool e Newcastle! O Newcastle havia identificado Munoz como o substituto ideal a longo prazo para Anthony Gordon, que se transferiu para o Barcelona, mas, ao perceber uma oportunidade de mercado, o Liverpool agiu rápido para atravessar o negócio, apesar de as conversas já estarem em estágio avançado e de a proposta do clube do nordeste supostamente ter sido aceita. O Liverpool já verá isso como uma espécie de grande golpe, mas também ficará empolgado por contratar um ponta jovem tão bem avaliado por um valor que pode acabar se mostrando uma pechincha. Munoz pode atuar pelos dois lados do campo, além de jogar centralizado, oferecendo qualidade e profundidade muito necessárias depois que a saída de Mohamed Salah e a lesão de Hugo Ekitike deixaram uma lacuna enorme no ataque do Liverpool. Atacante direto e veloz, que também trabalha duro sem a bola, o jogador de 22 anos parece o encaixe ideal para o estilo de jogo de Iraola, com o novo treinador aparentemente pressionando para que o acordo acontecesse. Ele terá, porém, de garantir que o jovem espanhol não bloqueie o caminho de Rio Ngumoha para se tornar uma verdadeira superestrela, embora o clube supostamente esteja confiante de que esse não será o caso. Nota: A 

    Para Munoz: Depois que tanto Liverpool quanto Newcastle tiveram propostas aceitas, é preciso pensar que a decisão entre os dois ficou nas mãos do jogador, e não dá realmente para culpar Munoz por escolher uma mudança para Anfield. Apesar de ainda ter apenas 22 anos, ele já teve um início de carreira um tanto nômade, e este já será seu terceiro grande clube. Depois de passar pelo famoso sistema de base La Masia, do Barcelona, ele acabou mais tarde no Real Madrid antes de se juntar ao Osasuna há apenas um ano. Desta vez, Munoz vai esperar se firmar e se estabelecer como uma estrela de longo prazo em seu novo ambiente, e seu compatriota Iraola deve ser o treinador ideal para ajudá-lo na adaptação. Ele terá uma briga pela frente para conquistar uma vaga entre os titulares, e isso pode exigir que ele melhore sua produção geral, com o Liverpool ainda sendo esperado no mercado atrás do muito bem avaliado mágico das pontas do RB Leipzig, Yan Diomande, mas ele ainda deve enxergar muitas oportunidades no novo ataque do Liverpool graças à sua versatilidade. Nota: A

    Krishan Davis

  • Ibrahima Konate Real Madrid GFXGetty/GOAL

    18 de junho: Ibrahima Konate (Liverpool para o Real Madrid, de graça)

    Para o Liverpool: O Liverpool realmente ficou entre a cruz e a espada quando o assunto era o futuro de Konate, mas essa situação poderia ter sido evitada se o contrato do defensor não tivesse sido deixado chegar tão perto do fim em primeiro lugar. Se o Liverpool o tivesse amarrado a um novo acordo quando ele estava no auge durante a campanha vitoriosa do título em 2024-25, então teria conseguido exigir uma boa quantia quando chegasse a hora de se separar, mas o francês acabou saindo de graça depois de uma temporada individual desastrosa. Do jeito que foi, teria sido simplesmente bizarro o Liverpool ceder às exigências salariais exorbitantes de Konate, supostamente em torno de £250.000 por semana, em meio a uma campanha desorganizada marcada por uma série de erros de grande repercussão, com negociações exaustivas que se arrastaram por meses e meses terminando em nada, apesar de o jogador ter afirmado em abril que estava perto de um acordo. O Liverpool, ao menos, já contratou possíveis substitutos em Giovanni Leoni e Jeremy Jacquet, mas isso ainda foi uma enorme perda de tempo para todos. Nota: D

    Para o Real Madrid: Presume-se, então, que o Real Madrid dará ao antigo alvo de longo prazo Konate o tipo de salário astronômico que ele procura, o que, apesar de não pagar taxa de transferência, representa um risco diante do quão mal o zagueiro foi ao longo da frágil defesa de título do Liverpool. Vale lembrar que o Real Madrid supostamente decidiu encerrar seu interesse no jogador ainda em novembro do ano passado, o que diz muito. O francês é um bom defensor em seus melhores dias e, aos 27 anos, provavelmente ainda não chegou ao auge para jogadores de sua posição. O Real está, na prática, apostando que ele reencontre sua melhor forma na Espanha, e ele pode ser uma solução de custo relativamente baixo para uma área problemática do elenco; David Alaba deixará o Bernabéu neste verão, Antonio Rudiger já passou de seu auge, Eder Militao segue atormentado por lesões e Dean Huijsen ainda é muito jovem. Konate dificilmente é uma solução de primeira linha, no entanto, e isso tem cara de uma transferência que pode dar muito errado muito rapidamente, dada a intensa pressão em torno do Real Madrid, tanto da torcida quanto da mídia. Nota: B

    Para Konate: Certamente o maior vencedor dessa situação é Konate, que está prestes a conseguir tanto sua transferência dos sonhos para o Real Madrid quanto o salário gigantesco que deseja. No entanto, ele terá de se adaptar rapidamente como potencial titular ao lado de Huijsen; no caldeirão que é o Bernabéu, haverá muito menos paciência para os tipos de erros que marcaram sua última temporada em Anfield. Konate seguiu os passos de Trent Alexander-Arnold ao concluir uma transferência sem custos para Madri, e as dificuldades do inglês em sua temporada de estreia devem servir de alerta. No entanto, se ele conseguir recuperar cedo sua confiança e sua melhor forma, então terá a oportunidade de se estabelecer como uma peça-chave em um dos maiores clubes do mundo no novo Real de Jose Mourinho. Se isso é algo de que ele é capaz, porém, está longe de ser garantido. Nota: A

    Krishan Davis

  • Chelsea v Manchester City - Emirates FA Cup FinalGetty Images Sport

    17 de junho: Bernardo Silva (do Manchester City para o Real Madrid, de graça)

    Para o Manchester City: A perda de uma lenda. Bernardo é, pura e simplesmente, um dos melhores jogadores de futebol que já atuaram na Premier League, um meio-campista ofensivo maravilhosamente trabalhador e inventivo, que foi absolutamente fundamental no período de sucesso sustentado do Manchester City. De fato, o português era essencialmente o jogador perfeito para Pep Guardiola, e é por isso que o catalão gostava tanto dele e até derramou algumas lágrimas durante a emocionante despedida de Silva do Etihad. Guardiola esperava que o jogador de 31 anos encerrasse a carreira no City, mas esta é uma saída que já vinha se desenhando há algum tempo. Vê-lo sair de graça obviamente não é ótimo do ponto de vista financeiro, mas era o mínimo que ele merecia depois de nove anos de serviço estelar. Ainda assim, sua habilidade, inteligência e, talvez acima de tudo, personalidade farão muita falta no City. Nota: D

    Para o Real Madrid: Dois motivos para comemorar. O Real Madrid não apenas garantiu um jogador de qualidade excepcional sem custos, como também superou o arquirrival Barcelona na disputa por sua assinatura. Depois de meses de especulação, sobre a qual o próprio Bernardo chegou a comentar, uma ida para o Camp Nou parecia certa. No entanto, a chegada de Jose Mourinho ao Bernabéu claramente mudou tudo. 'The Special One' fez da contratação de seu compatriota uma prioridade, e o negócio foi praticamente fechado em 36 horas. Os melhores dias de Silva estão, sem dúvida, para trás, mas ele mostrou durante a corrida pelo título da Premier League na temporada passada que continua capaz de se impor nos maiores jogos, e sua atuação contra o Arsenal no Etihad foi excepcional. Talvez mais importante do que qualquer outra coisa, porém, Bernardo provavelmente seja o modelo ideal para os integrantes mais jovens do elenco do Madrid, a personificação do que Mourinho quer de seus jogadores, aquela mistura perfeita de talento e tenacidade. Nesse contexto, é fácil entender por que o Real atravessou o negócio do Barça pelo internacional português. Nota: B+

    Para Bernardo Silva: A mudança para a Espanha que ele buscava há tanto tempo. Pelo menos nos últimos três verões, se não mais, Silva foi ligado a uma transferência para um dos principais times de La Liga. Repetidas vezes, porém, Guardiola o convenceu a passar mais uma temporada no Etihad. Desta vez, no entanto, não houve como mudar a ideia de Bernardo, e agora ele finalmente terá a oportunidade de jogar por uma das superpotências tradicionais do futebol europeu. É verdade que o Madrid vive um momento difícil, tendo sido ultrapassado no topo do futebol espanhol pelo Barcelona, mas ajudar Mourinho a recolocá-lo no seu devido lugar é um desafio que ele sem dúvida vai abraçar, e aproveitar. A concorrência por vagas no Real é intensa, e Silva não é tão dinâmico quanto já foi, mas, como Guardiola destacou, os primeiros cinco metros estão na sua cabeça e, nesse sentido, poucos jogadores são tão rápidos quanto o ex-capitão do City. Assim, embora talvez seja uma pena que ele não tenha se transferido para o Madrid quando era um pouco mais jovem, Bernardo tem a experiência e a qualidade para emular Luka Modric, que Mourinho levou ao Bernabéu, brilhando na Espanha até o fim da casa dos 30 anos. Nota: A+

    Mark Doyle

  • Marc Cucurella Real Madrid GFXGetty/GOAL

    15 de junho: Marc Cucurella (Chelsea para o Real Madrid, € 60 milhões)

    Para o Chelsea: Este parece ser um caso estranho para o Chelsea; Cucurella é um jogador que se transformou em uma peça defensiva fundamental para o Chelsea desde que chegou em 2022, após um início pouco promissor, então vê-lo sair com prejuízo é um pouco intrigante. No seu melhor, ele é discutivelmente um dos melhores do mundo em sua posição. Dito isso, o Chelsea definitivamente pagou caro demais em primeiro lugar quando contratou o espanhol junto ao Brighton por £60 milhões (US$ 80 milhões), e, considerando que ele supostamente havia sinalizado nos bastidores sua intenção de sair e tem sido abertamente crítico da forma como o clube vem sendo administrado, provavelmente ficará satisfeito em recuperar até £52 milhões (US$ 69 milhões), após considerar que ele não era intocável. De fato, talvez tivesse dificuldade para conseguir mais do que isso em janelas futuras por um jogador que completa 28 anos em julho. A saída de Cucurella também significa que um elenco que sente muito a falta de experiência perdeu uma de suas cabeças mais experientes, mas o Chelsea deve estar confiante de que o jovem Jorrel Hato pode preencher essa lacuna, assim como o esperado novo reforço Valentin Barco. Nota: B-

    Para o Real Madrid: Parece que tudo o que Jose Mourinho diz é feito, já que o Real Madrid dá início à sua campanha de contratações na janela antecipada com uma contratação chocante. O clube gastou pesado com um lateral-esquerdo no verão passado para trazer Alvaro Carreras de volta ao Bernabéu vindo do Benfica, mas isso não o impediu de desembolsar uma fortuna por Cucurella, que supostamente foi identificado como alvo por seu novo (velho) técnico. Uma taxa de €60 milhões é muito alta para uma equipe que adotou uma postura relativamente frugal no mercado de transferências nos últimos anos, e isso exigirá retorno imediato sobre o investimento em um jogador cuja forma caiu um pouco nos últimos meses. Prestes a completar 28 anos, Cucurella deveria estar no auge, mas quantos anos mais de alto nível o Real Madrid realmente vai conseguir tirar dele? Ao menos, ele tem as características de um jogador “de Mourinho”, com sua energia e agressividade. O Real também agora se vê com quatro laterais-esquerdos de time principal no novo reforço, Carreras, Ferland Mendy e Fran Garcia, então certamente algo terá de acontecer em termos de saídas. Nota: C

    Para Cucurella: Sem dúvida o principal beneficiado por essa transferência, Cucurella cumpriu seu objetivo de escapar de um Chelsea sem rumo e se juntou a um dos maiores clubes do planeta em seu auge. Havia sido amplamente noticiado que o defensor queria voltar para a Espanha, depois de ter se desiludido com a maneira como a BlueCo conduzia seus negócios em Stamford Bridge, mas ninguém esperava que ele fosse para o Bernabéu em meio ao interesse do Atletico Madrid. Não é surpreendente, portanto, que o negócio tenha sido fechado tão rapidamente, com Cucurella presumivelmente dizendo sim imediatamente quando o Real Madrid fez a investida. Considerando que ele aparentemente foi escolhido por Mourinho, também tem uma grande chance de se firmar como jogador importante, com Carreras provavelmente entrando e saindo do XI do português. No entanto, à luz da taxa elevada, ele precisa corresponder imediatamente ou corre o risco de ter a famosa torcida impaciente do Bernabéu pegando no seu pé, especialmente por causa de suas ligações com o Barcelona. Nota: A

    Krishan Davis


  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    5 de junho: Andy Robertson (do Liverpool para o Tottenham, de graça)

    Para o Liverpool: Uma saída emocionante. Robertson certamente figura como uma das melhores contratações da história do clube, peça-chave na era Jurgen Klopp, contratado por apenas £8 milhões junto ao Hull City lá em 2017 e, no auge, foi possivelmente o melhor lateral-esquerdo do mundo. Não há como negar, porém, que a idade já começava a pesar para o jogador de 32 anos, motivo pelo qual o Liverpool se adiantou para substituí-lo ao trazer Milos Kerkez no verão passado, e teria até vendido Robertson durante a janela de inverno se tivesse conseguido chamar Kostas Tsimikas de volta da Roma. O problema agora, porém, é que Kerkez ainda não está totalmente adaptado a Anfield, enquanto ficou dolorosamente claro durante a difícil campanha de 2025-26 do Liverpool que a experiência, a tenacidade e a personalidade de Robertson farão muita falta em Merseyside. De fato, a preocupação entre os torcedores agora é que a saída de Robertson, junto com a de Mohamed Salah, resulte apenas em uma queda ainda maior de nível na próxima temporada. Nota: D

    Para o Tottenham: Ainda é uma movimentação surpreendente. O Spurs obviamente tentou contratar Robertson em janeiro, mas era difícil entender exatamente por quê. O elenco do Tottenham talvez estivesse carente de qualidade e profundidade em várias áreas do campo, mas a lateral esquerda não era realmente uma delas. Ben Davies havia acabado de fraturar o tornozelo, é claro, mas o Spurs ainda tinha Destiny Udogie e o versátil Djed Spence como opções, enquanto o adolescente brasileiro Souza havia acabado de chegar do Santos. O argumento era que Robertson teria sido um reforço importante para um vestiário em desordem, e ele certamente pode ajudar o novo técnico Roberto De Zerbi a cultivar uma nova cultura de comprometimento de 100% dentro do elenco. O fato de ele estar chegando tardiamente de graça é um pequeno bônus interessante, mas continua a sensação de que o Tottenham não necessariamente precisava de Robertson. Nota: C

    Para Robertson: Uma decisão intrigante. Dá para entender por que Robertson estava disposto a deixar o Liverpool em janeiro. Ele havia sido rebaixado à condição de segunda opção atrás de um jogador que não vinha atuando particularmente bem e queria jogar regularmente na Premier League na preparação para a Copa do Mundo, algo que o Spurs aparentemente estava disposto a lhe oferecer. No fim, Robertson foi titular em mais jogos na segunda metade da temporada do que provavelmente esperava, o que significa que ele chega em boa forma à América do Norte, mas nunca houve qualquer chance de ele permanecer em Anfield, porque o Liverpool não lhe ofereceu renovação em nenhum momento. No entanto, ele tinha outras opções além do Spurs, com a Juventus entre os clubes apontados como interessados em contratar o capitão da Escócia. Assim, é um pouco estranho que ele tenha decidido se juntar a um clube que só evitou por muito pouco o rebaixamento para a Championship na última rodada da temporada. No entanto, Robertson pode até descobrir que o Tottenham é uma opção mais atraente agora do que era em janeiro, já que De Zerbi é inquestionavelmente capaz de melhorar significativamente o Spurs ao longo do verão. Ainda assim, seguimos sem estar convencidos de que Robertson realmente vá jogar muito mais no norte de Londres do que jogou no Liverpool na temporada passada. Nota: C

    Mark Doyle

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    29 de maio: Anthony Gordon (do Newcastle para o Barcelona, € 80 milhões)

    Para o Newcastle: Uma mudança de postura reveladora. O Newcastle lutou com unhas e dentes para manter Alexander Isak no verão passado antes de, tardiamente, permitir que ele se juntasse ao Liverpool. Por mais triste que isso possa parecer, teria sido muito melhor simplesmente ceder de imediato e deixá-lo sair assim que ele apresentou um pedido de transferência, já que a desestabilização causada pelo artilheiro sueco não fez favor algum a Eddie Howe e seus jogadores. Assim, o Newcastle agiu rápido para se desfazer de outro atacante insatisfeito, e por uma taxa fantástica. Gordon é um atacante trabalhador, talentoso e versátil, mas nunca fez nada pelo clube ou pela seleção para sugerir que vale £69 milhões. Claro, o desafio agora para o Newcastle é investir o dinheiro com sabedoria, porque desperdiçou completamente o que recebeu por Isak, e atrair talento de ponta não vai ser nada mais fácil neste verão. O Newcastle já não pode mais oferecer futebol de Liga dos Campeões a possíveis reforços, e seu patético 12º lugar na Premier League, somado ao desejo de Gordon de seguir Isak para fora de St. James' Park, prova que o Newcastle não é mais uma ameaça séria à elite da Inglaterra sob proprietários sauditas cada vez mais desinteressados. Nota: B-

    Para o Barcelona: Um sinal realmente preocupante. O Barcelona não está em posição de gastar pesado com jogadores há algum tempo, por causa de seus bem documentados problemas para cumprir as rígidas regras financeiras de La Liga, então não é um bom sinal que seu primeiro movimento, depois de finalmente arrumar a casa, seja gastar €80 milhões em Gordon. O jogador da seleção inglesa certamente deve se mostrar uma adição útil. Ele pode atuar praticamente em qualquer posição do trio de frente e é uma máquina de pressão, ao contrário de Marcus Rashford, então é fácil entender por que Hansi Flick deu sinal verde para a chegada de Gordon. No entanto, é impossível fugir do fato de que o Barça pagou demais. É verdade que Gordon pode fazer uma boa Copa do Mundo, o que lançaria o preço sob uma luz mais favorável, enquanto também foi apontado que o Scouser marcou 10 vezes nesta temporada da Liga dos Campeões, mas seis desses gols saíram contra Qarabag e Union Saint-Gilloise, e metade deles em cobranças de pênalti. Doze gols em suas últimas 60 partidas na Premier League é um indicador muito melhor do tipo de média de gols que os torcedores do Barça devem esperar de sua mais nova contratação. Então, embora Gordon tenha mais chances de entregar a Flick o que ele quer de um ponta, e receba um salário menor do que Rashford, havia opções com melhor custo-benefício em outros lugares, o que sugere que o Barça voltou a ter mais dinheiro do que juízo. Nota: C+

    Para Gordon: É o tipo de coisa com que se sonha. Apesar de algumas atuações seriamente inconsistentes na Premier League, especialmente ao longo dos últimos dois anos, Gordon conseguiu a transferência para um grande clube que claramente vinha almejando há algum tempo. Ele mesmo admitiu que ficou balançado por ligações anteriores com o Liverpool, clube de sua cidade natal, para o qual também torcia quando menino, enquanto inicialmente parecia que ele iria para o Bayern de Munique neste verão. No entanto, os bávaros compreensivelmente recuaram diante do preço pedido, e aí reside o grande desafio que Gordon agora enfrenta. A possível chegada de Julian Alvarez tiraria um pouco da atenção sobre o jogador de 25 anos, mas ele ainda estará sob enorme pressão para justificar sua taxa, porque o Barça não pagou €80 milhões por um coadjuvante. Gordon precisa provar que merece ser titular em um time repleto de estrelas, e isso não será fácil. Basta perguntar a Rashford, que agora parece excedente no Camp Nou, apesar de ter somado 28 participações em gols em sua temporada de estreia no Barça. Ainda assim, Gordon provavelmente mal consegue acreditar na própria sorte. Ele vai deixar de jogar com Anthony Elanga para atuar ao lado de Lamine Yamal! Nota: A

    Mark Doyle