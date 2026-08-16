Para o Man City: A saída de Pep Guardiola e de lendas do clube como Bernardo Silva e John Stones já teria sido dolorosa o bastante para os torcedores do City, mas perder seu melhor jogador vai provocar um medo real. Parece que o City está fadado a sofrer uma queda sem Rodri, que era o coração da equipe e uma liderança insubstituível. Atuando tanto como principal escudo defensivo quanto como armador recuado, Rodri impulsionou o sucesso do City sob o comando de Guardiola. De fato, o City venceu 74,1% de seus jogos de Premier League quando o espanhol controlava o meio-campo, e esse número despencou para 61,9% quando ele esteve ausente. Rodri também apareceu para marcar gols nos maiores jogos, incluindo o gol da vitória na final da Champions League de 2023 e em várias partidas decisivas por títulos da Premier League. Apesar de seu preço de £116 milhões (US$ 156 milhões), Elliot Anderson não tem o mesmo jogo completo, e o possível reforço Ayyoub Bouaddi é jovem e inexperiente demais para que se espere que preencha esse vazio. Não é nada menos que um golpe de pesadelo para o sucessor de Guardiola, Enzo Maresca, que tem uma missão enorme nas mãos para ajustar o plano tático do City e garantir que o time ainda possa brigar pelos maiores títulos. Nota: F

Para o Barcelona: Uma contratação de impacto que provoca ondas de choque no futebol europeu. O Barça já era amplo favorito para conquistar um terceiro título seguido de La Liga, mas agora isso parece uma conclusão inevitável. O Real Madrid vai sentir o golpe depois de ver seu principal alvo se juntar ao maior rival, com Rodri optando pelo projeto de Hansi Flick, que já está bem estabelecido, em vez do trabalho de reestruturação de Jose Mourinho na capital espanhola. Rodri pode muito bem ser a peça final do quebra-cabeça para o Barça conquistar sua primeira Champions League desde 2015; ele é o melhor volante do futebol e o homem perfeito para dar estabilidade ao time de Flick. Com Rodri protegendo o setor, certamente será muito mais difícil para os adversários atravessarem o Barça nas transições. O jogador de 30 anos também deve conseguir se adaptar instantaneamente, já que o elenco do Barça está cheio de seus companheiros da seleção da Espanha. O clube precisava agir após a perda de Frenkie de Jong, que, segundo relatos, enfrenta uma corrida contra o tempo para voltar a jogar antes do fim do ano depois de lesionar os ligamentos do joelho, e Rodri é uma solução dos sonhos. Não parece exagero sugerir que o Barça pode dominar os cenários doméstico e continental pelos próximos dois ou três anos agora que tem o vencedor da Bola de Ouro de 2024 para comandar tudo. Nota: A+

Para Rodri: Este é um próximo passo natural para Rodri após seu triunfo na Copa do Mundo de 2026 e a conquista da Bola de Ouro com a Espanha. Ajudar o City em um período de transição empalidece em comparação com a chance de recolocar o Barça no topo do futebol, e nenhum outro time combina tanto com os princípios táticos aos quais ele se acostumou sob o comando de Guardiola. Esta é uma transferência que também pode permitir que Rodri volte ao auge físico. Lesões graves atrapalharam a carreira do ex-astro do Atletico Madrid nos últimos anos, e retornar ao cenário menos exigente fisicamente de La Liga deve ajudar sua longevidade no mais alto nível. Tendo já conquistado dois grandes títulos ao lado de nomes como Pedri, Gavi, Lamine Yamal e Dani Olmo em nível internacional, a transição para o Camp Nou deve ser tranquila para Rodri, de quem se espera que exerça o mesmo papel de ditador todo-poderoso no qual brilhou pela Espanha e pelo City nos últimos sete anos. Foi noticiado que o Real ofereceu a Rodri um pacote financeiro muito mais atraente, mas ele tomou a decisão certa ao optar pelo ambiente mais saudável e seguro do Camp Nou, onde agora pode escrever o capítulo mais bem-sucedido de sua carreira brilhante. Nota: A

James Westwood