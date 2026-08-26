AFP
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Contratação de £ 85 milhões, Savio marca em sua estreia pelo Tottenham em dominante vitória por 5 a 1 sobre o Charlton na Copa da Liga Inglesa
Tottenham passa com facilidade pelo Charlton
Como informou a Sky Sports, o Tottenham Hotspur se recuperou da recente derrota na Premier League ao golear o Charlton Athletic por 5 a 1. Os visitantes sofreram um revés logo no início, perdendo os defensores Collins Sichenje e Billy Koumetio por lesão nos primeiros 15 minutos.
O goleiro Tiernan Brooks parou Archie Gray antes de Mikey Moore abrir o placar, chutando a bola por entre suas mãos aos 41 minutos. Dominic Solanke rapidamente ampliou com uma finalização inteligente antes do intervalo.
No segundo tempo, Kevin Danso marcou de cabeça em cobrança de falta de Mateus Fernandes em seu primeiro toque na bola. Os mandantes dominaram completamente o adversário da Championship para garantir vaga na próxima fase.
- Getty Images Sport
Savio causa impacto imediato
Os torcedores do Tottenham Hotspur testemunharam uma estreia dos sonhos de Savio, que entrou aos 71 minutos. O ponta precisou de apenas 11 minutos para marcar seu primeiro gol, cortando para dentro e finalizando com categoria no canto inferior. Três minutos depois, Savio girou dentro da área, e sua finalização sem muita força desviou em Ben Davies para o quinto gol.
O Charlton Athletic conseguiu fazer um gol de consolação no fim, quando o defensor Lloyd Jones marcou de cabeça após cobrança de escanteio aos 87 minutos. A vitória contundente deu ao técnico Roberto De Zerbi e ao seu elenco um impulso muito necessário após um início irregular de campanha nacional.
Everton e Newcastle avançam
Em outro jogo, o Everton passeou e venceu o Preston North End por 4 a 0 com tranquilidade no Deepdale. Thierno Barry marcou um hat-trick brilhante, enquanto Brennan Johnson fez seu primeiro gol pelo clube. O técnico David Moyes aproveitou a ampla vantagem para poupar vários jogadores importantes nos minutos finais.
Enquanto isso, o Newcastle United garantiu uma emocionante vitória por 3 a 2 sobre o West Bromwich Albion. Bazoumana Toure e dois gols de Harvey Barnes asseguraram o triunfo dos mandantes, superando uma cobrança de falta de Isaac Price e um pênalti no fim. O goleiro Ewen Jaouen fez uma defesa crucial em mergulho em cobrança de falta de Jayson Molumby para preservar a vantagem mínima.
- Getty Images Sport
O que acontece agora?
Tottenham, Everton e Newcastle agora aguardam o sorteio da terceira fase da Copa da Liga Inglesa, quando participantes de competições europeias, como Arsenal e Manchester City, entram na disputa. Ao lado deles está o Bradford City, que causou uma grande surpresa ao eliminar o Burnley por 4 a 2 nos pênaltis após um empate sem gols. Os clubes vitoriosos agora precisam rapidamente voltar o foco para seus próximos compromissos domésticos no fim de semana, à medida que o calendário do futebol se intensifica.
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