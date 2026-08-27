Contratação de £ 34 milhões do Chelsea, Valentin Barco revela como a mudança para o meio-campo mudou sua vida

Barco admitiu abertamente que a adaptação a uma função central se tornou o ponto de virada mais importante de sua carreira profissional até aqui.

Ao falar sobre o profundo impacto da transição, Barco explicou: "Acho que a mudança de posição mudou a minha vida. Isso me ajudou enormemente a voltar a jogar, a ser uma parte importante da equipe, a retornar à seleção da Argentina, a ir para a Copa do Mundo e agora a poder voltar à Premier League", disse, em declaração reproduzida pela ESPN.

"Eu me sinto confortável jogando no meio-campo. Adoro isso porque você toca muito na bola e, dessa forma, controla o jogo e dita o ritmo, então acho que esse período foi muito importante para a minha carreira e para a minha vida."