Dave Shopland
Traduzido por
Contratação de £ 34 milhões do Chelsea, Valentin Barco revela como a mudança para o meio-campo mudou sua vida
Mudança de posição impulsiona ascensão
O argentino chegou originalmente à Europa como uma promessa para a lateral esquerda, mas passou 92 por cento dos seus minutos no meio-campo central pelo Strasbourg na temporada passada. Essa mudança tática se mostrou decisiva, já que ele fez 58 partidas pelo time francês, com três gols e 11 assistências. Suas atuações impressionantes no meio-campo também lhe renderam uma vaga na seleção da Argentina para a Copa do Mundo antes de selar uma transferência de £ 34 milhões para o Chelsea.
- Action Plus
Mudança para o meio-campo transforma carreira
Barco admitiu abertamente que a adaptação a uma função central se tornou o ponto de virada mais importante de sua carreira profissional até aqui.
Ao falar sobre o profundo impacto da transição, Barco explicou: "Acho que a mudança de posição mudou a minha vida. Isso me ajudou enormemente a voltar a jogar, a ser uma parte importante da equipe, a retornar à seleção da Argentina, a ir para a Copa do Mundo e agora a poder voltar à Premier League", disse, em declaração reproduzida pela ESPN.
"Eu me sinto confortável jogando no meio-campo. Adoro isso porque você toca muito na bola e, dessa forma, controla o jogo e dita o ritmo, então acho que esse período foi muito importante para a minha carreira e para a minha vida."
Fator Alonso sela transferência
A presença de um técnico de elite e a grandeza global do Chelsea foram fatores decisivos por trás da decisão dele de ir para Stamford Bridge.
Ao explicar sua escolha de se juntar ao Chelsea e a influência de Xabi Alonso, o jogador de 22 anos acrescentou: "Escolhi o Chelsea porque é um dos melhores clubes do mundo, então, se o Chelsea te chama, você tem que dizer sim.
"Tive algumas conversas com Xabi Alonso e, para mim, ele é um dos melhores do mundo. Ele também foi um jogador de alto nível. Foi um dos melhores jogadores nessa posição e, agora, é um dos técnicos mais destacados."
- Action Plus
Argentino enfrenta disputa por vaga
Barco agora enfrenta uma concorrência acirrada por vagas no meio-campo de Alonso, enquanto o Chelsea se prepara para enfrentar um calendário exigente da Premier League e das copas nacionais. Garantir minutos regulares em Stamford Bridge será crucial para consolidar seu lugar na seleção da Argentina antes da próxima pausa internacional. A flexibilidade tática do jovem e sua capacidade de ditar o ritmo serão testadas imediatamente pelas intensas exigências físicas do futebol inglês.
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