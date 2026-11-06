“Contratação da temporada”: Zion Suzuki ajuda o Aston Villa a esquecer Emi Martinez, e o ex-goleiro Brad Friedel elogia o jogador da seleção japonesa de 30 milhões de libras

Questionado sobre sua avaliação de Suzuki, o ex-goleiro do Aston Villa Friedel, que falou em parceria com Grosvenor Sport, disse ao GOAL: “Muito bom. Acho que a maioria das pessoas que acompanha futebol já o observava e sabia que ele é um bom goleiro.

“A única coisa que nunca se sabe, como já disse muitas vezes, é como eles vão reagir mentalmente e em termos de confiança, especialmente quando precisam suceder alguém tão bom quanto Martinez.

“E o que acontece quando cometem um erro? Como se saem? Até o jogo contra o Fulham, acho que ele não tinha cometido nenhum erro de fato. Mas, mesmo no jogo em que errou, teve uma atuação excepcional, com apenas um erro muito atípico, fruto de azar e infelicidade. Ele foi excelente antes e depois do erro.

“Acho que, neste momento, ele é a contratação da temporada do Aston Villa. Foi amplamente divulgado que o elenco ficou dizimado por causa das regras de PSR e das regras financeiras, e o clube fez um ótimo trabalho de reformulação. O elenco ainda não é o mesmo da temporada passada, e o time precisava do goleiro, especialmente no início da temporada.

“Acho que ele tem sido brilhante. Agora, os outros jogadores estão começando a ganhar entrosamento e a se encaixar, e o time está conseguindo resultados e boas atuações. Mas, no início da temporada, ele era a contratação de maior destaque.”