“Contratação da temporada”: Zion Suzuki ajuda o Aston Villa a esquecer Emi Martinez, e o ex-goleiro Brad Friedel elogia o jogador da seleção japonesa de 30 milhões de libras
O Aston Villa precisava de um substituto para Martinez, campeão da Copa do Mundo
O Villa conseguiu um grande feito ao contratar Suzuki, que vinha se valorizando após atuações impressionantes por seu país no principal torneio da FIFA na América do Norte. O campeão da Champions League Paris Saint-Germain chegou perto de fechar um acordo em determinado momento.
O jogador de 24 anos, nascido em Nova Jersey, acabou indo para a Inglaterra. O campeão da Liga Europa precisava de um novo nome para sua última linha de defesa, já que o enigmático argentino Martinez estava de saída, com uma transferência para o Chelsea autorizada posteriormente.
Embora as expectativas em torno de Suzuki fossem altas, a história mostra que a adaptação à Premier League pode ser notoriamente difícil para quem acaba de chegar. Esperava-se algum tempo de adaptação para um jogador lançado diretamente em uma situação tão exigente.
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Suzuki se adaptou rapidamente à Premier League
O Villa não precisava ter se preocupado, já que o goleiro causou impacto imediato e se encaixou perfeitamente nos planos de Emery. Suzuki cometeu um erro incomum no empate em 1 a 1 com o Fulham, ao deixar a bola cair para além da linha do próprio gol quando tentava afastar um escanteio, mas também fez várias defesas importantes na partida.
Não se deve tirar grandes conclusões dos três gols sofridos contra Lamine Yamal e o Barcelona em uma competição europeia de elite, já que o gigante da La Liga tem grande poder ofensivo. O Aston Villa espera voltar ao caminho das vitórias ao enfrentar o irregular Manchester United no domingo.
Suzuki deve ser titular contra o Manchester United em Old Trafford, com a chance de aproveitar mais uma atuação sob os holofotes. Ele pode consolidar ainda mais sua condição de um dos melhores goleiros do futebol inglês.
Friedel faz sua avaliação sobre jogador da seleção japonesa
Questionado sobre sua avaliação de Suzuki, o ex-goleiro do Aston Villa Friedel, que falou em parceria com Grosvenor Sport, disse ao GOAL: “Muito bom. Acho que a maioria das pessoas que acompanha futebol já o observava e sabia que ele é um bom goleiro.
“A única coisa que nunca se sabe, como já disse muitas vezes, é como eles vão reagir mentalmente e em termos de confiança, especialmente quando precisam suceder alguém tão bom quanto Martinez.
“E o que acontece quando cometem um erro? Como se saem? Até o jogo contra o Fulham, acho que ele não tinha cometido nenhum erro de fato. Mas, mesmo no jogo em que errou, teve uma atuação excepcional, com apenas um erro muito atípico, fruto de azar e infelicidade. Ele foi excelente antes e depois do erro.
“Acho que, neste momento, ele é a contratação da temporada do Aston Villa. Foi amplamente divulgado que o elenco ficou dizimado por causa das regras de PSR e das regras financeiras, e o clube fez um ótimo trabalho de reformulação. O elenco ainda não é o mesmo da temporada passada, e o time precisava do goleiro, especialmente no início da temporada.
“Acho que ele tem sido brilhante. Agora, os outros jogadores estão começando a ganhar entrosamento e a se encaixar, e o time está conseguindo resultados e boas atuações. Mas, no início da temporada, ele era a contratação de maior destaque.”
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Jogos do Aston Villa em 2026-27: visita ao Manchester United é o próximo compromisso
O Aston Villa está há três jogos sem vencer em todas as competições. Nesse período, deixou pontos pelo caminho na Premier League e na Champions League, além de ter sido eliminado da Copa da Liga Inglesa na quarta fase.
O Manchester United, dadas as dificuldades defensivas que enfrenta nesta temporada, pode ser o adversário ideal para o Aston Villa voltar a vencer. Para isso, porém, Suzuki precisará estar novamente em sua melhor forma e impedir que jogadores como Bruno Fernandes, Matheus Cunha e Bryan Mbeumo marquem.
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