A decisão do Manchester United de avançar por Tielemans em um acordo no valor de £ 35 milhões recebeu elogios significativos de Given, que acredita que o belga representa um custo-benefício melhor do que outras chegadas de meio-campistas de alto perfil. Em entrevista à BOYLE Sports, que oferece as últimas odds do futebol, Given sugeriu que o United fechou um grande negócio em comparação aos £ 100 milhões gastos com Sandro Tonali e aos £ 75 milhões em Bruno Guimaraes em outros casos.

Given explicou seu ponto de vista sobre a negociação, afirmando: "O Manchester United enfraqueceu seu meio-campo por não tentar contratar Sandro Tonali ou Bruno Guimaraes? Bem, acho que Youri Tielemans é uma contratação realmente muito boa, e lembre-se de que o Aston Villa só teve de vendê-lo por razões financeiras, porque o contratou sem custos. Isso é frustrante para o Villa porque ele tem dois donos bilionários, mas é isso que dizem as regras.

"Contratar Tielemans por £ 35 milhões quando Sandro Tonali custou £ 100 milhões, bem, isso na verdade é um negócio realmente muito bom porque o United está conseguindo um jogador muito experiente por clube e seleção."