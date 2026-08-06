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Youri Tielemans Manchester United 2026Getty Images
Muhammad Zaki

Traduzido por

Contratação da temporada? Manchester United é elogiado por acordo de £ 35 milhões por Youri Tielemans, enquanto Senne Lammens é apontado para a grandeza

Manchester United
Y. Tielemans
S. Lammens
Premier League

O Manchester United foi apontado como dono da contratação da temporada após sua aquisição a preço de saldo do internacional belga Youri Tielemans. O ex-goleiro da Premier League Shay Given acredita que o Manchester United fez uma jogada de mestre no mercado de transferências, além de elogiar o goleiro Senne Lammens como o arqueiro mais completo do clube em anos.

  • A pechincha da janela de transferências de verão

    A decisão do Manchester United de avançar por Tielemans em um acordo no valor de £ 35 milhões recebeu elogios significativos de Given, que acredita que o belga representa um custo-benefício melhor do que outras chegadas de meio-campistas de alto perfil. Em entrevista à BOYLE Sports, que oferece as últimas odds do futebol, Given sugeriu que o United fechou um grande negócio em comparação aos £ 100 milhões gastos com Sandro Tonali e aos £ 75 milhões em Bruno Guimaraes em outros casos.

    Given explicou seu ponto de vista sobre a negociação, afirmando: "O Manchester United enfraqueceu seu meio-campo por não tentar contratar Sandro Tonali ou Bruno Guimaraes? Bem, acho que Youri Tielemans é uma contratação realmente muito boa, e lembre-se de que o Aston Villa só teve de vendê-lo por razões financeiras, porque o contratou sem custos. Isso é frustrante para o Villa porque ele tem dois donos bilionários, mas é isso que dizem as regras.

    "Contratar Tielemans por £ 35 milhões quando Sandro Tonali custou £ 100 milhões, bem, isso na verdade é um negócio realmente muito bom porque o United está conseguindo um jogador muito experiente por clube e seleção."

    • Publicidade
  • Senne Lammens Manchester United 2025-26Getty

    Revolução no gol em Old Trafford

    Além do meio-campo, Given está igualmente empolgado com a ascensão de Senne Lammens, descrevendo-o como o goleiro mais completo em Old Trafford desde a saída de David De Gea. Apesar de um erro de grande repercussão durante a Copa do Mundo, o ex-internacional da República da Irlanda insiste que Lammens é a solução de longo prazo para os problemas anteriores do United na posição.

    "Acho que Senne Lammens tem de tudo", acrescentou Given. "Ele tem sido uma lufada de ar fresco para o Manchester United. Fiquei surpreso que Ruben Amorim não o tenha colocado direto no time quando o contrataram, porque Andre Onana e Altay Bayındır não estavam no nível exigido, para ser brutalmente honesto.

    "O primeiro dérbi de Manchester depois que o contrataram poderia ter sido o primeiro jogo dele. O City colocou Gianluigi Donnarumma direto no time. Acho que Amorim hesitou porque Lammens é mais jovem e menos experiente em um jogo tão grande, mas eu também teria colocado ele porque joga com muita calma. Nada parece abalá-lo."


  • Superando a decepção da Copa do Mundo

    Ao abordar o momento difícil do goleiro no cenário internacional, Given destacou como é complicado para um goleiro reserva encontrar seu ritmo. Lammens cometeu uma falha custosa que levou à eliminação de seu país da Copa do Mundo, mas Given acredita que a experiência acabará fortalecendo a mentalidade do jogador de 24 anos.

    Ao falar sobre o erro, Given disse: "Ele foi realmente muito infeliz na Copa do Mundo. Acho que é 10 vezes mais difícil sair do banco como goleiro do que como jogador de linha. Se você é um meio-campista, pode pegar a bola, tocar para trás e sentir o jogo. A primeira coisa que Lammens teve de fazer foi lidar com uma finalização que ele defenderia 99 vezes em 100 e segurá-la.

    "Sim, ele fez um aquecimento rápido ao lado do campo, mas aquela finalização teria sido a primeira vez que ele realmente sentiu a bola em provavelmente duas horas. Ele a soltou, e foi um erro realmente grave que eliminou seu país da Copa do Mundo. Haverá cicatrizes mentais por causa disso, mas ele voltou ao Manchester United e terá tempo para processar isso."


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  • Lammens(C)Getty Images

    Um futuro seguro para o Manchester United

    Os torcedores do United há muito pedem consistência debaixo das traves, e Given acredita que essas preocupações finalmente acabaram com Lammens no elenco. Ele elogiou a capacidade do goleiro de transmitir confiança aos defensores que jogam à sua frente, algo que, na visão dele, tem faltado nas últimas temporadas.

    Concluindo sua avaliação, Given afirmou: "Eu gosto muito de Senne Lammens, gosto mesmo. Não acho que o United tenha qualquer problema agora no gol quando se trata da posição dele, e o clube errou nisso tantas vezes no passado. Acho que Lammens tem um grande futuro pela frente e é o tipo de goleiro que entra em campo e faz todo mundo se sentir mais seguro. Todos sentem que podem confiar nele. Eles sabem que ele vai tirar pelo menos nota sete ou oito em 10 e que vai salvá-los."

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