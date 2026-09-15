Rodri explicou que, embora apreciasse o interesse, seu coração estava voltado para o projeto esportivo que estava sendo construído no Barcelona. No entanto, ele sentiu que era necessário manter um nível de cortesia profissional com Mourinho, dado o peso do treinador no futebol. Quando perguntado sobre os detalhes da conversa, Rodri teve cuidado para não expor a privacidade do diálogo, ao mesmo tempo em que reconheceu os esforços de Mourinho.

"Bem, não acho que caiba a ele revelar uma conversa privada, mas obviamente ele expressou o desejo de que eu fosse para lá e o que eu poderia acrescentar ao time", disse Rodri ao Mundo Deportivo. "O tratamento foi muito bom. Quando tomei a decisão, também liguei para ele para agradecer pelo interesse e pelo tratamento. Acho que ele é um treinador fantástico; ele já provou isso por onde passou durante seus períodos de sucesso, e o Real Madrid vai ser um rival duro nesta liga."