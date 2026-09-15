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Contratação bombástica do Barcelona, Rodri revela ligação telefônica privada com o técnico do Real Madrid, Jose Mourinho, após rejeitar transferência para o Bernabéu
Uma escolha difícil entre gigantes espanhóis
A chegada de Rodrigo ao Barcelona representa uma das transferências mais significativas da história recente de La Liga. Após uma passagem de muito sucesso sob o comando de Pep Guardiola no Manchester City, o meio-campista de 30 anos se viu no centro de uma acirrada disputa de mercado entre os dois clubes mais prestigiados da Espanha.
Rodri revela que Mourinho fez contato direto para expor sua visão para o jogador na capital espanhola. O meio-campista expressou surpresa pelo fato de os detalhes da interação entre eles terem se tornado públicos, mas manteve o respeito pela abordagem.
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Uma rejeição respeitosa
Rodri explicou que, embora apreciasse o interesse, seu coração estava voltado para o projeto esportivo que estava sendo construído no Barcelona. No entanto, ele sentiu que era necessário manter um nível de cortesia profissional com Mourinho, dado o peso do treinador no futebol. Quando perguntado sobre os detalhes da conversa, Rodri teve cuidado para não expor a privacidade do diálogo, ao mesmo tempo em que reconheceu os esforços de Mourinho.
"Bem, não acho que caiba a ele revelar uma conversa privada, mas obviamente ele expressou o desejo de que eu fosse para lá e o que eu poderia acrescentar ao time", disse Rodri ao Mundo Deportivo. "O tratamento foi muito bom. Quando tomei a decisão, também liguei para ele para agradecer pelo interesse e pelo tratamento. Acho que ele é um treinador fantástico; ele já provou isso por onde passou durante seus períodos de sucesso, e o Real Madrid vai ser um rival duro nesta liga."
Ignorando o ruído político e os links externos
Ao longo da janela de transferências, vários fatores externos ameaçaram complicar a transição de Rodri. Circularam rumores de que suas possíveis ligações com o candidato à presidência Enrique Riquelme poderiam ter esfriado o interesse do Madrid, mas o meio-campista insistiu que, naquele momento, permanecia totalmente focado em suas obrigações com a seleção espanhola.
"Sinceramente, vivi tudo isso à margem porque aconteceu, se não me engano, durante a Copa do Mundo, e eu estava focado com a minha seleção em alcançar o que hoje é o marco mais importante que conquistei", afirmou Rodri.
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Duelo de alto risco com o Madrid
No fim das contas, o apelo do Camp Nou se mostrou mais forte do que os apelos pessoais de José Mourinho ou as promessas de candidatos à presidência. A chegada de Rodri à Catalunha é vista como um momento transformador para o clube, que busca retomar sua hegemonia tanto na Espanha quanto na Europa. Sua capacidade de controlar o ritmo de um jogo e sua inteligência defensiva são qualidades que a diretoria do Barcelona considerou essenciais para sua evolução a longo prazo. Com o Madrid definido como seu principal concorrente ao título, o meio-campista inevitavelmente enfrentará o homem que recusou.
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