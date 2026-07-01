Goal.com
Ao Vivo

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
TOPSHOT-WC2002-GER-BRA-RONALDO SCORESAFP
Pedro Augusto Dias

Contra a Noruega, Brasil busca primeira vitória sobre um europeu em mata-mata de Copa desde 2002

Brasil
Brasil x Noruega
Noruega
Copa do Mundo

Seleção não derrota adversários do Velho Continente em jogos eliminatórios de Mundiais desde a final do pentacampeonato e tenta encerrar sequência negativa nas oitavas da Copa de 2026

A partida contra a Noruega, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, representa mais do que a busca por uma vaga entre as oito melhores seleções do torneio.

O duelo também coloca o Brasil diante de um tabu que já dura 24 anos: a Seleção não vence um adversário europeu em partidas de mata-mata de Mundiais desde a conquista do pentacampeonato, em 2002.

Veja a GOAL direto do Whatsapp, de graçaEntre já!
  • TOPSHOT-WC2002-GER-BRA-GOALAFP

    Última vitória

    A última vitória brasileira sobre uma seleção da Europa em confronto eliminatório aconteceu na final da Copa do Mundo de 2002. Na decisão disputada em Yokohama, no Japão, o Brasil derrotou a Alemanha por 2 a 0, com dois gols de Ronaldo, e conquistou o quinto título mundial.

    Todos os jogos da Copa do Mundo e mais!Inscreva-se!
    • Publicidade
  • Croatia v Brazil: Quarter Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    O retrospecto

    Desde então, a equipe brasileira enfrentou seleções europeias seis vezes em fases eliminatórias de Copas do Mundo. Foram cinco eliminações e uma derrota na disputa do terceiro lugar.

    A sequência começou em 2006, quando a França venceu por 1 a 0 nas quartas de final, com gol de Thierry Henry. Quatro anos depois, na África do Sul, o Brasil saiu na frente contra a Holanda, mas sofreu a virada por 2 a 1 e voltou a cair nas quartas.

    Em 2014, diante de sua torcida, a seleção viveu o capítulo mais traumático da história recente ao ser goleada por 7 a 1 pela Alemanha na semifinal. Dias depois, também foi derrotada pela Holanda por 3 a 0 na disputa pelo terceiro lugar.

    Na Copa da Rússia, em 2018, a Bélgica eliminou o Brasil nas quartas de final ao vencer por 2 a 1. Já no Qatar, em 2022, a equipe comandada então por Tite empatou por 1 a 1 com a Croácia, mas acabou derrotada por 4 a 2 nos pênaltis, encerrando novamente a campanha nas quartas.

  • 엘링 홀란 (Erling Haaland)Getty Images

    Noruega no caminho

    O desafio será diante da Noruega, que garantiu vaga nas oitavas após eliminar a Costa do Marfim. Liderada por Erling Haaland, a seleção nórdica tenta ampliar o retrospecto negativo brasileiro diante de europeus em jogos decisivos de Copa.

Copa do Mundo
Brasil crest
Brasil
BRA
Noruega crest
Noruega
NOR