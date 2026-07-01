Contra a Noruega, Brasil busca primeira vitória sobre um europeu em mata-mata de Copa desde 2002

Desde então, a equipe brasileira enfrentou seleções europeias seis vezes em fases eliminatórias de Copas do Mundo. Foram cinco eliminações e uma derrota na disputa do terceiro lugar.
A sequência começou em 2006, quando a França venceu por 1 a 0 nas quartas de final, com gol de Thierry Henry. Quatro anos depois, na África do Sul, o Brasil saiu na frente contra a Holanda, mas sofreu a virada por 2 a 1 e voltou a cair nas quartas.
Em 2014, diante de sua torcida, a seleção viveu o capítulo mais traumático da história recente ao ser goleada por 7 a 1 pela Alemanha na semifinal. Dias depois, também foi derrotada pela Holanda por 3 a 0 na disputa pelo terceiro lugar.
Na Copa da Rússia, em 2018, a Bélgica eliminou o Brasil nas quartas de final ao vencer por 2 a 1. Já no Qatar, em 2022, a equipe comandada então por Tite empatou por 1 a 1 com a Croácia, mas acabou derrotada por 4 a 2 nos pênaltis, encerrando novamente a campanha nas quartas.