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Aston Villa FC v Nottingham Forest FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Khaled Mahmoud

Traduzido por

'Continue humilde!' - Oliver Glasner minimiza impressionante sequência de oito jogos de invencibilidade contra Unai Emery após vitória histórica do Nottingham Forest sobre o Aston Villa

O. Glasner
U. Emery
Nottingham Forest
Aston Villa
Aston Villa x Nottingham Forest
Premier League

Oliver Glasner pediu a si mesmo para manter os pés no chão, apesar de ampliar uma impressionante sequência de invencibilidade contra Unai Emery durante a histórica vitória do Nottingham Forest por 2 a 1 sobre o Aston Villa. O técnico austríaco viu sua equipe conquistar sua primeira vitória na liga na campanha em um dia em que o Forest triunfou no Villa Park pela primeira vez em três décadas.

  • Mantendo um retrospecto tático dominante

    A vitória na tarde de sábado ampliou o impressionante retrospecto pessoal de Glasner contra o ex-treinador de Arsenal e Paris Saint-Germain. Ao longo de suas passagens por Crystal Palace e agora Nottingham Forest, o técnico austríaco enfrentou Emery oito vezes sem saber o que é perder, somando seis vitórias e dois empates.

    Ao refletir sobre a interação entre os dois antes da partida e sobre sua marca pessoal, Glasner revelou estar bem ciente da diferença entre suas respectivas prateleiras de troféus. "Falei com ele (Emery) antes do jogo e disse que ainda estava 5 a 2 para ele, em termos de troféus europeus conquistados. Eu disse a mim mesmo: 'Oliver Glasner, mantenha a humildade'", afirmou o técnico do Forest aos repórteres durante sua entrevista coletiva após a partida. "Vou continuar assim. Toda vitória é ótima, mas eu não joguei nem um segundo hoje. Os jogadores merecem todo o crédito, porque foram muito bem. Nossa torcida merece o crédito, porque nos apoiou. Agora vamos para casa e ter uma adorável noite de sábado."

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    Superando uma crise de lesões na defesa

    A vitória ficou ainda mais impressionante por conta dos obstáculos significativos que o Forest enfrentou nas últimas horas de sua preparação. Glasner foi forçado a fazer uma mudança tática de última hora depois de perder Nikola Milenkovic e Jair Cunha, ambos com lesões no tendão da coxa, após a sessão final de treino de sexta-feira.

    Glasner explicou a natureza caótica da preparação para o jogo, destacando as decisões tomadas tarde da noite para escalar uma equipe competitiva. "Estamos satisfeitos com a vitória, mas muito mais satisfeitos com a atuação e ainda mais satisfeitos com a resiliência demonstrada hoje", disse. "Eram 21h30 quando recebemos o resultado dos exames que nos disseram que Jair Cunha e Nikola não poderiam jogar. Bati na porta de Ola e Ousmane e disse a eles que jogariam. Falei um pouco com Ola sobre atuar na linha de três defensores. Eu disse a ele que acho que ele consegue."

  • Resiliência e coragem na defesa

    O espírito do elenco foi ainda mais exemplificado pelo zagueiro brasileiro Murillo, que superou um desconforto físico para garantir que estivesse disponível para o confronto no Villa Park. Com a profundidade defensiva do Forest levada ao limite, a disposição do defensor de atuar no sacrifício se mostrou crucial, já que os gols de Liam Delap e Igor Jesus selaram uma memorável vitória por 2 a 1, fazendo com que Glasner chegasse a seis vitórias sobre Emery, em uma tarde na qual o Villa terminou com dez homens após uma lesão de Ian Maatsen.

    Ao abordar o comprometimento demonstrado por seus pilares defensivos, Glasner elogiou a determinação de sua estrela brasileira em comandar a linha. "Posso dizer agora que Murillo estava com algumas dores nos joelhos antes do jogo, no treino. Mas ele disse: 'não, professor, eu vou jogar'", acrescentou Glasner, destacando a garra presente em seu vestiário.

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    De olho na tabela de jogos

    Embora as comemorações continuem em Nottingham ao longo de todo o fim de semana, Glasner já monitora a condição física de seus jogadores-chave antes do próximo compromisso. O Nottingham Forest está programado para enfrentar o Coventry City em 19 de setembro, mas provavelmente terá de fazê-lo sem contar com Milenkovic, que deve ficar um curto período afastado.

    Ao atualizar a situação da dupla lesionada, Glasner adotou um tom de cautela em relação às datas de retorno. "Nikola teve um problema um pouco mais sério e vai perder o jogo contra o Coventry. Estamos esperançosos de que ele volte após a pausa internacional. Esperamos que Jair possa voltar para o jogo contra o Coventry. Mas precisamos ter cautela. Vamos ver", concluiu Glasner.

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