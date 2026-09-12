A vitória na tarde de sábado ampliou o impressionante retrospecto pessoal de Glasner contra o ex-treinador de Arsenal e Paris Saint-Germain. Ao longo de suas passagens por Crystal Palace e agora Nottingham Forest, o técnico austríaco enfrentou Emery oito vezes sem saber o que é perder, somando seis vitórias e dois empates.

Ao refletir sobre a interação entre os dois antes da partida e sobre sua marca pessoal, Glasner revelou estar bem ciente da diferença entre suas respectivas prateleiras de troféus. "Falei com ele (Emery) antes do jogo e disse que ainda estava 5 a 2 para ele, em termos de troféus europeus conquistados. Eu disse a mim mesmo: 'Oliver Glasner, mantenha a humildade'", afirmou o técnico do Forest aos repórteres durante sua entrevista coletiva após a partida. "Vou continuar assim. Toda vitória é ótima, mas eu não joguei nem um segundo hoje. Os jogadores merecem todo o crédito, porque foram muito bem. Nossa torcida merece o crédito, porque nos apoiou. Agora vamos para casa e ter uma adorável noite de sábado."