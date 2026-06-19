Antes da segunda partida da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, o goleiro de 40 anos do FC Bayern de Munique descartou, em princípio, a possibilidade de continuar sua carreira na seleção alemã após o torneio nos EUA, no Canadá e no México.
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Continuará no gol no Euro 2028? Manuel Neuer fala sobre seu futuro na seleção alemã
"Para mim, está praticamente decidido que este será meu último torneio. Não pretendo estar no gol no Campeonato Europeu daqui a dois anos", explicou Neuer na coletiva de imprensa antes do confronto contra a Costa do Marfim no sábado à noite (22h).
No entanto, o jogador de 40 anos ressaltou que não está pensando na despedida e que, em vez disso, quer se concentrar nos próximos jogos com a seleção alemã: “Não quero me preocupar com a possibilidade de que esses possam ser meus últimos jogos pela Alemanha. Foi assim que agi também no Campeonato Europeu, e por isso não fiz nenhuma declaração após a eliminação contra a Espanha.”
Neuer, portanto, não pensa “em nenhuma despedida de uma camisa especial”.
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Nagelsmann traz Neuer de volta ao gol da DFB
O goleiro do Bayern havia inicialmente declarado encerrada sua carreira na seleção nacional após a eliminação nas quartas de final do Euro 2024, disputado em casa, contra a Espanha. Em seguida, ele ficou quase dois anos sem disputar nenhuma partida com a camisa da DFB, até que o técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, o convocou novamente para a Copa do Mundo.
Até então, Nagelsmann havia, na verdade, definido Oliver Baumann, do TSG Hoffenheim, como titular. Após o retorno de Neuer, Baumann passou a ser o segundo goleiro e, no torneio atual, é o reserva do jogador de 40 anos.
No entanto, os dois goleiros da DFB enfatizaram recentemente que a relação pessoal entre eles não foi afetada, apesar do retorno surpreendente. “Trabalhamos juntos todos os dias e temos um bom relacionamento”, esclareceu o goleiro do Bayern.
Ele não consegue mais precisar o momento exato em que decidiu voltar. “Acho que isso simplesmente aconteceu, mesmo depois dessa fase difícil em que estive lesionado”, disse Neuer.