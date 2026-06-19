Continuará no gol no Euro 2028? Manuel Neuer fala sobre seu futuro na seleção alemã

"Para mim, está praticamente decidido que este será meu último torneio. Não pretendo estar no gol no Campeonato Europeu daqui a dois anos", explicou Neuer na coletiva de imprensa antes do confronto contra a Costa do Marfim no sábado à noite (22h).

No entanto, o jogador de 40 anos ressaltou que não está pensando na despedida e que, em vez disso, quer se concentrar nos próximos jogos com a seleção alemã: “Não quero me preocupar com a possibilidade de que esses possam ser meus últimos jogos pela Alemanha. Foi assim que agi também no Campeonato Europeu, e por isso não fiz nenhuma declaração após a eliminação contra a Espanha.”

Neuer, portanto, não pensa “em nenhuma despedida de uma camisa especial”.