McFarlane rebateu as especulações de que Palmer estaria passando por dificuldades, insistindo que o atacante inglês continua entre a elite mundial. Palmer, que tem sido o craque do Chelsea desde que se transferiu do Manchester City em 2023, tem sido alvo de críticas nesta temporada, enquanto enfrenta seu primeiro grande revés devido a uma lesão.

“Tem sido um período difícil para o Cole”, admitiu McFarlane durante sua última coletiva de imprensa. “Ele sofreu a primeira lesão grave de sua carreira e teve que aprender a lidar com isso. Não concordo com a narrativa de que ele não está jogando bem. Obviamente, há jogos em que ele poderia causar mais impacto. Mas também houve muitas ocasiões em que ele criou várias boas chances para os jogadores. Ele não pode controlar se a jogada vai ser finalizada, ele só pode colocar a bola na posição em que precisa que ela esteja.”