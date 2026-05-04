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"Continua sendo um dos melhores!" - Calum McFarlane cala os críticos de Cole Palmer, enquanto o craque do Chelsea busca uma vaga na seleção inglesa para a Copa do Mundo
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McFarlane rejeita a ideia de que está em baixa
McFarlane rebateu as especulações de que Palmer estaria passando por dificuldades, insistindo que o atacante inglês continua entre a elite mundial. Palmer, que tem sido o craque do Chelsea desde que se transferiu do Manchester City em 2023, tem sido alvo de críticas nesta temporada, enquanto enfrenta seu primeiro grande revés devido a uma lesão.
“Tem sido um período difícil para o Cole”, admitiu McFarlane durante sua última coletiva de imprensa. “Ele sofreu a primeira lesão grave de sua carreira e teve que aprender a lidar com isso. Não concordo com a narrativa de que ele não está jogando bem. Obviamente, há jogos em que ele poderia causar mais impacto. Mas também houve muitas ocasiões em que ele criou várias boas chances para os jogadores. Ele não pode controlar se a jogada vai ser finalizada, ele só pode colocar a bola na posição em que precisa que ela esteja.”
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A luta contra as lesões e a falta de regularidade
O jogador de 23 anos tem sido prejudicado por uma lesão persistente na virilha, que o impediu de atingir seu nível habitual. No entanto, McFarlane acredita que a qualidade ainda é evidente e que o jogador está simplesmente passando por um processo natural de recuperar seu ritmo.
O técnico interino, que está comandando os últimos cinco jogos da temporada do Chelsea, continua convencido do valor de Palmer no futebol. Ele acrescentou: “Acho que ele fez alguns jogos realmente bons nos últimos três meses e é só uma questão de construir essa consistência. Estou muito satisfeito com o Cole. Ele nos mostra seu talento todos os dias, sua energia e seu entusiasmo para jogar. Ele continua sendo um jogador de primeira linha, um dos melhores do mundo, na minha opinião.”
Ambições na Copa do Mundo e impacto internacional
Com o técnico da Inglaterra, Thomas Tuchel, avaliando suas opções para a próxima Copa do Mundo, Palmer está determinado a provar que está em boa forma física e em boa fase para garantir seu lugar na seleção dos Três Leões. McFarlane não tem dúvidas de que o versátil atacante estará pronto para atuar no maior palco do futebol assim que a temporada nacional terminar.
“Portanto, não tenho nenhuma preocupação quanto à prontidão de Cole para influenciar os jogos daqui até o final da temporada”, afirmou McFarlane. “E, espero, na Copa do Mundo, nos grandes momentos da Inglaterra.”
Conhecendo Palmer desde seus tempos na base do Man City, McFarlane observou que as principais características do jogador permanecem inalteradas, apesar da pressão crescente do futebol profissional. Ele acrescentou: “Ele é a mesma pessoa e joga da mesma forma. Todos nós já vimos o Cole jogar o suficiente para perceber a liberdade com que ele joga. Ele vê coisas que outras pessoas não veem.”
- AFP
Salvar a temporada em Stamford Bridge
Após uma vitória por 1 a 0 sobre o Leeds United na semifinal da FA Cup, que serviu para elevar o ânimo, o otimismo voltou ao Chelsea. Embora o clube ocupe atualmente a nona posição na Premier League, a final da FA Cup contra o Manchester City e a corrida de última hora por vagas nas competições europeias proporcionam muita motivação para que o time termine a temporada com força total.
Ao abordar o comprometimento da equipe após a saída de Liam Rosenior, McFarlane disse: “Não me cabe a mim dizer isso e estou satisfeito com o nível de empenho na partida contra o Leeds. Os jogadores são muito receptivos ao treinamento e abertos às informações. E, embora tenham suas próprias opiniões e visões sobre o jogo, tem sido um prazer trabalhar com eles. Precisamos apenas nos concentrar no próximo jogo, que é vencer o Nottingham Forest. Depois, vencer o Liverpool em Anfield e tentar conquistar o máximo de vitórias possível, terminando o mais alto que pudermos na tabela. Isso é tudo o que podemos controlar.”