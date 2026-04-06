Conte se candidata à seleção nacional: “Se eu fosse o presidente, me levaria em consideração”

Durante a coletiva de imprensa pós-jogo, o técnico do Napoli, Antonio Conte, respondeu assim a uma pergunta sobre seu possível retorno à Seleção: “Não nos esqueçamos de que, nos últimos três meses do ano passado, falava-se que eu iria deixar o Napoli para ir para a Juve. A mídia agora precisa escrever, e é justo que meu nome faça parte dessa lista. Se eu fosse o presidente da Federação, me levaria em consideração, junto com outros. Os motivos? Eu colocaria o Conte por muitos motivos. Já estive na Seleção e conheço o ambiente; fico lisonjeado, porque representar o próprio país é algo bonito. Tenho mais um ano de contrato e, no final da temporada, vou me reunir com o presidente. Lamento que, se tivéssemos conseguido a classificação para a Copa do Mundo, talvez nos pênaltis, se falaria de uma grande façanha e de grande futebol. Infelizmente, o que conta são os resultados, mas depois da exclusão de três Copas do Mundo é preciso fazer algo sério. Quando fui técnico, falou-se muito, mas encontrei pouca ajuda, inclusive por parte dos clubes. Agora é tudo um desastre, mas mesmo nessas situações há sempre algo a ser salvo. Todos nós temos a Seleção no coração, algo terá de ser feito”.



