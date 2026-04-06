Um gol de Politano pode ter tirado definitivamente o Milan da disputa pelo título. O Napoli venceu por 1 a 0 no Maradona contra a equipe de Massimiliano Allegri. O gol decisivo foi marcado pelo ex-jogador da Inter, que entrou em campo a um quarto de hora do fim no lugar de Spinazzola e, poucos minutos depois, estava pronto na área adversária para chutar de primeira com o pé direito a bola que decidiu a partida. Com esses três pontos, a equipe de Antonio Conte ultrapassa o Milan, chegando a +2 sobre os rossoneri e a -7 do líder Inter, que ontem marcou cinco gols contra a Roma.
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Conte se candidata à seleção nacional: “Se eu fosse o presidente, me levaria em consideração”
A MENSAGEM DE CONTE
Durante a coletiva de imprensa pós-jogo, o técnico do Napoli, Antonio Conte, respondeu assim a uma pergunta sobre seu possível retorno à Seleção: “Não nos esqueçamos de que, nos últimos três meses do ano passado, falava-se que eu iria deixar o Napoli para ir para a Juve. A mídia agora precisa escrever, e é justo que meu nome faça parte dessa lista. Se eu fosse o presidente da Federação, me levaria em consideração, junto com outros. Os motivos? Eu colocaria o Conte por muitos motivos. Já estive na Seleção e conheço o ambiente; fico lisonjeado, porque representar o próprio país é algo bonito. Tenho mais um ano de contrato e, no final da temporada, vou me reunir com o presidente. Lamento que, se tivéssemos conseguido a classificação para a Copa do Mundo, talvez nos pênaltis, se falaria de uma grande façanha e de grande futebol. Infelizmente, o que conta são os resultados, mas depois da exclusão de três Copas do Mundo é preciso fazer algo sério. Quando fui técnico, falou-se muito, mas encontrei pouca ajuda, inclusive por parte dos clubes. Agora é tudo um desastre, mas mesmo nessas situações há sempre algo a ser salvo. Todos nós temos a Seleção no coração, algo terá de ser feito”.
OS OUTROS CANDIDATOS
De fato, Antonio Conte é um dos possíveis candidatos ao cargo de técnico da seleção italiana após a saída de Gattuso. Além do técnico do Napoli, nas últimas semanas também foi cogitado para o cargo de novo técnico da Azzurra o nome de Daniele De Rossi — atualmente técnico do Genoa —, que já havia sido uma opção antes da contratação de Gattuso, assim como Stefano Pioli, que está sem clube desde que foi demitido da Fiorentina em novembro passado. Outro possível retorno é o de Roberto Mancini, que hoje está no comando do Al-Sadd, no Catar; há também uma sugestão que aponta para Simone Inzaghi, que, no entanto, afirmou estar feliz no Al-Hilal, na Arábia Saudita.