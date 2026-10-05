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Antonio Conte NapoliGetty
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Conte, recado para Milan e United: "Quero um clube que tenha perdido de vista a própria história para voltar a fazê-lo vencer"

Milan
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As palavras do técnico ao The Athletic, com vários indícios sobre o futuro.

Antonio Conte abre o jogo ao The Athletic. O ex-treinador de Juventus, Inter e Napoli falou sobre seu presente, passado e futuro, passando por vários temas, começando justamente pela seleção italiana:


SOBRE A COPA DO MUNDO DE 94 - "Você sabe que eu ganhei uma medalha de prata na Copa do Mundo? As pessoas se lembram de que o Brasil venceu a final, não de que a Itália a perdeu nos pênaltis. Uma Itália com Roby Baggio e Franco Baresi. Se tivéssemos vencido aquela partida, eu seria reconhecido como campeão do mundo."


SOBRE A EURO DE 2000 - "Na Euro de 2000, perdemos a final para a França por um golden goal. Quem se lembra disso? É irritante, mas é a verdade. Ninguém se lembra de quem ficou em segundo. Na Juventus, vencemos a Champions League nos pênaltis contra o Ajax, mas eu perdi outras três finais.


SOBRE AS DERROTAS - "É por isso que, muitas vezes, quando falo com meus jogadores, quando chega a hora H, mostro uma garra competitiva fortíssima e tento transmiti-la a eles. Porque eu sei. Ganhei muito, mas perdi muito. Muito mesmo. E quando você perde... e isso é algo que eu quero que meus jogadores entendam bem, porque vivi isso em primeira mão... se você perde uma final de Copa do Mundo ou de Champions League e depois sai de férias, pode pensar que vai haver uma próxima vez. Mas nem sempre há uma próxima vez. Esta é a última."


SOBRE O CHELSEA - "Ninguém teria pensado que aquele seria o meu último título? Esse é o problema. É por isso que o trabalho duro é importante. Vencer não é fácil; exige empenho. Alguns pensam que o sucesso cai do céu e cai no seu colo. Mas é preciso ir lá fora e conquistá-lo. Ficar sentado falando sobre isso não faz acontecer. Aquele foi um título da Premier League que vencemos como azarões. Não fizemos grandes contratações. Contratamos David Luiz, Marcos Alonso e N'Golo Kanté: o clube me perguntou dez vezes se eu tinha certeza sobre ele. Ele não era o jogador típico do Chelsea: alto e bonito. Era o tipo de garoto que, quando você o via, era simplesmente... bem, quando o vi pela primeira vez, eu também tinha algumas dúvidas sobre sua fisicalidade, mas estava convencido de que era um jogador de alto nível."









  • SOBRE O ARSENAL E FABREGAS - “Há uma direção, há uma visão. Arteta define a direção, exatamente como Klopp e Guardiola faziam. Na minha opinião, o treinador precisa estar no centro; precisa ser importante. Se você não está satisfeito, demite. O treinador precisa dar a direção e a visão. Olhem para o Como. Cesc tem voz ativa. O PSG não venceu a Champions League com Mbappé, Messi e Neymar. Estamos falando dos melhores jogadores do mundo. Mas é preciso entender que tem de haver equilíbrio e entrosamento”.


    SOBRE O FUTURO - "Há muitos clubes que, de alguma forma, perderam de vista a própria história. Eu gostaria de ir para um desses clubes para resgatar essa história e fazê-la brilhar mais uma vez. Clubes em que há pressão, onde, no fim das contas, você sabe muito bem que não vai apenas para participar, mas para competir. Até aquele um por cento... mas tem de ser um um por cento que possa se tornar 70, 80 ou até 100 por cento. Depende de como você comunica isso. O treinador é importante, porque transmite essa mensagem, dia após dia.


    SOBRE OS JOGADORES - “Os jogadores sempre escolhem as opções mais fáceis. Aquelas que os fazem se sentir bem e exigem menos esforço”.


    SOBRE O NAPOLI E DE LAURENTIIS - “Napoli? Foi uma experiência maravilhosa. Exigiu muita energia e não foi fácil. Ter de enfrentar Inter, Juventus e Milan não é um passeio para Napoli, Roma ou Lazio. Então consumi muita energia. Agora estou em uma fase em que me limito a acompanhar a situação. Nos períodos de calma, quando não trabalho, o lado bom é que posso sentar e assistir aos jogos, estudar novas abordagens e estar ainda mais calmo e lúcido enquanto tento adaptar os desdobramentos do futebol às minhas ideias. De Laurentiis disse que no ano passado, sem lesões, teríamos vencido o campeonato de novo? Não concordo. A Inter mereceu vencer. É uma grande equipe e vinha de uma final de Champions League. Também havia se reforçado".


    SOBRE A INGLATERRA E O MERCADO - "Hoje, na Inglaterra, usam bazucas, enquanto em qualquer outro lugar ainda usam pistolas. Mas também precisamos ter cuidado com a forma como o dinheiro é gasto. É por isso que antes falávamos em fazer as avaliações certas, em ter uma visão, porque você pode ter o dinheiro, mas precisa gastá-lo com sabedoria".


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