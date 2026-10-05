Antonio Conte abre o jogo ao The Athletic. O ex-treinador de Juventus, Inter e Napoli falou sobre seu presente, passado e futuro, passando por vários temas, começando justamente pela seleção italiana:





SOBRE A COPA DO MUNDO DE 94 - "Você sabe que eu ganhei uma medalha de prata na Copa do Mundo? As pessoas se lembram de que o Brasil venceu a final, não de que a Itália a perdeu nos pênaltis. Uma Itália com Roby Baggio e Franco Baresi. Se tivéssemos vencido aquela partida, eu seria reconhecido como campeão do mundo."





SOBRE A EURO DE 2000 - "Na Euro de 2000, perdemos a final para a França por um golden goal. Quem se lembra disso? É irritante, mas é a verdade. Ninguém se lembra de quem ficou em segundo. Na Juventus, vencemos a Champions League nos pênaltis contra o Ajax, mas eu perdi outras três finais.





SOBRE AS DERROTAS - "É por isso que, muitas vezes, quando falo com meus jogadores, quando chega a hora H, mostro uma garra competitiva fortíssima e tento transmiti-la a eles. Porque eu sei. Ganhei muito, mas perdi muito. Muito mesmo. E quando você perde... e isso é algo que eu quero que meus jogadores entendam bem, porque vivi isso em primeira mão... se você perde uma final de Copa do Mundo ou de Champions League e depois sai de férias, pode pensar que vai haver uma próxima vez. Mas nem sempre há uma próxima vez. Esta é a última."





SOBRE O CHELSEA - "Ninguém teria pensado que aquele seria o meu último título? Esse é o problema. É por isso que o trabalho duro é importante. Vencer não é fácil; exige empenho. Alguns pensam que o sucesso cai do céu e cai no seu colo. Mas é preciso ir lá fora e conquistá-lo. Ficar sentado falando sobre isso não faz acontecer. Aquele foi um título da Premier League que vencemos como azarões. Não fizemos grandes contratações. Contratamos David Luiz, Marcos Alonso e N'Golo Kanté: o clube me perguntou dez vezes se eu tinha certeza sobre ele. Ele não era o jogador típico do Chelsea: alto e bonito. Era o tipo de garoto que, quando você o via, era simplesmente... bem, quando o vi pela primeira vez, eu também tinha algumas dúvidas sobre sua fisicalidade, mas estava convencido de que era um jogador de alto nível."































