Contatos com Michael Olise nos últimos dias: o Real Madrid supostamente não desiste da estrela do Bayern de Munique

No entanto, é provável que a disposição do FC Bayern em ceder Olise para a próxima temporada e deixá-lo se transferir para o Real Madrid não tenha mudado praticamente nada. Quando, há cerca de uma semana e meia, surgiram os primeiros rumores de que o Real Madrid estaria disposto a desembolsar 150 milhões de euros para rescindir o contrato do atacante na Säbener Straße, houve uma negação imediata por parte do clube de Munique. Qualquer tentativa de aproximação foi imediatamente rejeitada.

Essa postura clara deve se manter independentemente do valor da oferta. Embora Diaz relate que o Bayern se mostraria disposto a negociar a partir de uma quantia de 200 milhões de euros, é muito improvável que o campeão recordista realmente ceda e, com a venda de Olise, abra uma nova frente de trabalho no elenco.

O L'Equipe citou, a esse respeito, um membro anônimo da diretoria do FCB, que chegou a afirmar que não estaria disposto a ceder o jogador de 24 anos nem mesmo por uma oferta de 500 milhões de euros: “Olise não tem preço. Nem tenho certeza se o Real conseguiria contratar o Olise por 150 milhões de euros.”

O especialista em transferências Fabrizio Romano também se pronunciou no mesmo sentido, informando que não há qualquer interesse em Munique em iniciar negociações com o Real Madrid. “O FC Bayern fechou completamente a porta, tanto a portas fechadas quanto publicamente, e não quis manter nenhuma conversa”, disse ele em um vídeo em seu canal no YouTube.