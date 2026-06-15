Segundo informações do editor-chefe do AS, José Félix Díaz, os merengues, liderados pelo presidente Florentino Pérez, não pretendem aceitar tão facilmente a recusa do clube alemão mais titulado.
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Contatos com Michael Olise nos últimos dias: o Real Madrid supostamente não desiste da estrela do Bayern de Munique
Segundo essas informações, representantes do vice-campeão da LaLiga teriam entrado em contato com Olise nos últimos dias para sondar, por meio de conversas, a disposição do jogador em relação a uma transferência no verão, conforme Diaz explicou em entrevista ao conhecido locutor de rádio espanhol Rubén Martín, no canal dele no YouTube.
Lá, afirma-se que a contratação do francês de 24 anos seria “o grande objetivo” de Pérez. “Seu nome é sempre mencionado a mim como um jogador de grande preferência”, revelou Diaz.
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O FC Bayern põe um ponto final na transferência de Michael Olise
No entanto, é provável que a disposição do FC Bayern em ceder Olise para a próxima temporada e deixá-lo se transferir para o Real Madrid não tenha mudado praticamente nada. Quando, há cerca de uma semana e meia, surgiram os primeiros rumores de que o Real Madrid estaria disposto a desembolsar 150 milhões de euros para rescindir o contrato do atacante na Säbener Straße, houve uma negação imediata por parte do clube de Munique. Qualquer tentativa de aproximação foi imediatamente rejeitada.
Essa postura clara deve se manter independentemente do valor da oferta. Embora Diaz relate que o Bayern se mostraria disposto a negociar a partir de uma quantia de 200 milhões de euros, é muito improvável que o campeão recordista realmente ceda e, com a venda de Olise, abra uma nova frente de trabalho no elenco.
O L'Equipe citou, a esse respeito, um membro anônimo da diretoria do FCB, que chegou a afirmar que não estaria disposto a ceder o jogador de 24 anos nem mesmo por uma oferta de 500 milhões de euros: “Olise não tem preço. Nem tenho certeza se o Real conseguiria contratar o Olise por 150 milhões de euros.”
O especialista em transferências Fabrizio Romano também se pronunciou no mesmo sentido, informando que não há qualquer interesse em Munique em iniciar negociações com o Real Madrid. “O FC Bayern fechou completamente a porta, tanto a portas fechadas quanto publicamente, e não quis manter nenhuma conversa”, disse ele em um vídeo em seu canal no YouTube.
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Michael Olise jogará pela França na Copa do Mundo de 2026
Olise tem contrato com o Säbener Straße até 2029 e é titular indiscutível graças ao seu excelente desempenho nas duas últimas temporadas. Só na última temporada, ele contribuiu com 53 participações em gols (22 gols, 31 assistências) em 52 partidas oficiais, tendo assim um papel fundamental na conquista da dobradinha.
Atualmente, o jogador de 24 anos participa da Copa do Mundo nos EUA, Canadá e México com a seleção francesa. Na terça-feira à noite, horário da Alemanha (21h), a Equipe Tricolore estreia no torneio contra o Senegal. Os outros adversários do Grupo I são o Iraque e a Noruega.