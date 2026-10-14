O atacante do Bayern Kane também chamou o adversário de “um jogador esperto, que gosta de cavar faltas, rolar no chão e fazer cera” após o apito final. Apesar de ter precisado ir brevemente ao banco para tomar analgésicos depois de sofrer uma pancada nas costelas que agravou uma lesão antiga, como confirmou ao VG, o ponta estava sorridente ao falar com os repórteres na zona mista.

Ao reconhecer que conseguiu irritar Olise e o restante do elenco estrelado do Bayern, Tripic disse aos jornalistas: “Ele não fez muita coisa. Provavelmente ficou um pouco irritado, e conseguimos provocá-lo. Levei bronca de quase todo mundo. Não tive coragem de entrar no vestiário do Bayern para pedir uma camisa.”

Ao responder aos comentários de Kane sobre os artifícios usados para compensar a diferença de qualidade, Tripic acrescentou: “É divertido que Kane tenha me mencionado. Ele próprio é extremamente bom nisso e sabe o cinismo necessário. Se deixarmos o Bayern jogar à vontade, a diferença de qualidade é grande demais. Não íamos facilitar para eles, e soubemos dosar isso.”

Ao elogiar a coragem de seu capitão por transmitir energia positiva a todo o elenco, o técnico do Viking, Bjarte Lunde Aarsheim, disse em entrevista coletiva: “Ele é extremamente importante para nós. Temos um capitão destemido, que dá o exemplo em campo e consegue irritar uma das melhores equipes do mundo.

“Essa energia se espalha pelo time. Se você quer ter sucesso neste nível, precisa de uma certa dose de cinismo. Acho que isso mostra que você não tem medo e quer provar o quanto é bom.”