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“Conseguimos tirá-lo do sério”: como Zlatko Tripic, capitão do Viking, “jogou como um canalha” para provocar o cartão vermelho de Michael Olise e deixar os craques do Bayern de Munique furiosos
Capitão norueguês orquestra caos continental
O capitão da equipe da casa, Tripic, conseguiu provocar o Bayern de Munique, o que culminou em um cartão vermelho infantil para Olise durante um jogo emocionante de seis gols na Lyse Arena. Suas provocações fizeram com que o candidato à Bola de Ouro recebesse dois cartões amarelos em rápida sequência aos 73 minutos, depois de arremessar a bola diretamente no rosto de Tripic. Além das provocações no gramado sintético de Jattavagen, o ponta teve papel decisivo com a bola nos pés: deu a assistência para Gianni Stensness abrir o placar após apenas 70 segundos e, mais tarde, para Herman Haugen marcar o gol de empate aos 90 minutos.
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Visitantes furiosos lamentam provocação que custou caro
A vantagem de dois gols dos donos da casa, construída com gols de Stensness e Peter Christiansen, este em um contra-ataque, foi inicialmente revertida por dois gols de Harry Kane, que estabeleceu um recorde ao marcar em nove partidas consecutivas da Champions League, e outro de Luis Diaz. No entanto, as provocações do capitão adversário, que passou a noite inteira sem receber um único cartão, conseguiram tirar a concentração do Bayern.
Ao destacar o sucesso das táticas psicológicas do adversário após a partida, o diretor esportivo do Bayern, Max Eberl, disse à Sky Sport Germany: "Ele [Tripic] jogou como um canalha em campo. Queria vencer a partida, e nós nos deixamos provocar. Ele conseguiu exatamente o que queria."
Inconformado com uma altercação física com o capitão e com a arbitragem naquela noite, o meio-campista do Bayern Konrad Laimer acrescentou, segundo o Bild: "Senti que ele me atingiu na cabeça com a mão. E pensei: isso é cartão, sem dúvida. Mas o árbitro apitou o que quis, embora isso seja outra questão."
Veterano destemido adota abordagem cínica
O atacante do Bayern Kane também chamou o adversário de “um jogador esperto, que gosta de cavar faltas, rolar no chão e fazer cera” após o apito final. Apesar de ter precisado ir brevemente ao banco para tomar analgésicos depois de sofrer uma pancada nas costelas que agravou uma lesão antiga, como confirmou ao VG, o ponta estava sorridente ao falar com os repórteres na zona mista.
Ao reconhecer que conseguiu irritar Olise e o restante do elenco estrelado do Bayern, Tripic disse aos jornalistas: “Ele não fez muita coisa. Provavelmente ficou um pouco irritado, e conseguimos provocá-lo. Levei bronca de quase todo mundo. Não tive coragem de entrar no vestiário do Bayern para pedir uma camisa.”
Ao responder aos comentários de Kane sobre os artifícios usados para compensar a diferença de qualidade, Tripic acrescentou: “É divertido que Kane tenha me mencionado. Ele próprio é extremamente bom nisso e sabe o cinismo necessário. Se deixarmos o Bayern jogar à vontade, a diferença de qualidade é grande demais. Não íamos facilitar para eles, e soubemos dosar isso.”
Ao elogiar a coragem de seu capitão por transmitir energia positiva a todo o elenco, o técnico do Viking, Bjarte Lunde Aarsheim, disse em entrevista coletiva: “Ele é extremamente importante para nós. Temos um capitão destemido, que dá o exemplo em campo e consegue irritar uma das melhores equipes do mundo.
“Essa energia se espalha pelo time. Se você quer ter sucesso neste nível, precisa de uma certa dose de cinismo. Acho que isso mostra que você não tem medo e quer provar o quanto é bom.”
- AFP
Dor de cabeça com suspensão põe à prova a profundidade do elenco do Bayern de Munique
Deixar a vitória escapar nos minutos finais obriga o gigante alemão a trabalhar rapidamente o controle emocional do elenco antes de voltar aos compromissos nacionais neste fim de semana. A suspensão de Olise também representa um desfalque importante para as opções de ataque do Bayern antes do próximo jogo da fase de liga, contra o Arsenal, na quarta-feira que vem.
Enquanto isso, o departamento médico do Viking acompanhará de perto a lesão de Tripic na costela para garantir que o capitão siga em condições de liderar a equipe após deixar sua marca em uma das noites mais históricas do clube.
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