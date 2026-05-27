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"Conseguimos" - Jean-Philippe Mateta está "fantástico" após levar o Crystal Palace ao seu primeiro título europeu na vitória apertada contra o Rayo
Mateta comemora triunfo histórico
O atacante do Crystal Palace, Mateta, não conseguiu esconder a emoção depois que seu gol garantiu o título da Liga Conferência para os Eagles. Em declarações logo após o apito final, o atacante refletiu sobre uma conquista histórica para um clube que, há apenas alguns anos, consideraria um título europeu um sonho distante.
“Estou me sentindo fantástico! Estou me sentindo fantástico! Conseguimos! Pela primeira vez na Europa e conseguimos. Agora só quero comemorar. Esse cara [Joel Ward] tem que comemorar conosco”, disse Mateta àTNT Sports. O atacante foi o herói da noite, com uma finalização instintiva que, embora feia, foi eficaz para quebrar o empate em uma final tensa.
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Dando tudo de si pela vitória
A partida foi muito disputada, com o Rayo Vallecano levando o time da Premier League ao limite físico. Mateta admitiu que a intensidade do time espanhol exigiu toda a energia da equipe de Oliver Glasner para garantir que mantivessem a vantagem após o gol de abertura marcado por ele no segundo tempo.
“Demos tudo de nós. Eu já tinha falado sobre a intensidade que eles teriam e estou cansado agora, dei tudo de mim. É por isso que vencemos hoje. Estou sempre com os torcedores. Eles me apoiaram muito como jogador. Estão sempre ao nosso lado. Fizemos isso por eles também”, acrescentou o francês. Seu gol surgiu depois que ele reagiu mais rápido ao chute de Adam Wharton, que foi defendido pelo goleiro do Rayo e caiu bem na sua trajetória.
Wharton é a estrela do meio-campo
Embora Mateta tenha dado o toque final, foi Wharton quem ditou o ritmo da partida durante longos períodos. Apesar da decepção de ter sido preterido por Thomas Tuchel na convocação da Inglaterra para a Copa do Mundo recentemente, o jovem meio-campista deu uma aula de distribuição de bola que manteve a equipe espanhola na defensiva durante grande parte da primeira hora.
Wharton teve azar por não ter dado uma assistência no início da partida, quando Tyrick Mitchell, de alguma forma, conseguiu cabecear para fora após um passe preciso por cima da defesa. No fim das contas, a influência do jogador de 22 anos se mostrou decisiva, já que seu chute de longe criou o caos na área que permitiu a Mateta marcar o gol da vitória.
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O presente de despedida perfeito de Glasner
A vitória proporciona um final de conto de fadas para o técnico Glasner, que transformou completamente a sorte do clube durante sua gestão. Tendo já levado o Palace à conquista da FA Cup contra o Manchester City um ano antes, esse sucesso europeu consolida seu legado como um dos técnicos mais bem-sucedidos da história do clube.
Embora os Eagles tenham sido um pouco desperdiçadores na frente do gol, com Yeremy Pino acertando as duas traves com uma cobrança de falta espetacular, eles se mantiveram firmes na defesa para garantir o placar sem gols. Enquanto os jogadores começam a comemorar, o foco permanece na incrível jornada de vencedores da copa nacional a campeões europeus em apenas doze meses.