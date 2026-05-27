O atacante do Crystal Palace, Mateta, não conseguiu esconder a emoção depois que seu gol garantiu o título da Liga Conferência para os Eagles. Em declarações logo após o apito final, o atacante refletiu sobre uma conquista histórica para um clube que, há apenas alguns anos, consideraria um título europeu um sonho distante.

“Estou me sentindo fantástico! Estou me sentindo fantástico! Conseguimos! Pela primeira vez na Europa e conseguimos. Agora só quero comemorar. Esse cara [Joel Ward] tem que comemorar conosco”, disse Mateta àTNT Sports. O atacante foi o herói da noite, com uma finalização instintiva que, embora feia, foi eficaz para quebrar o empate em uma final tensa.