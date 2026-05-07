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Brasileiros final de ChampionsGetty Images
Joaquim Lira Viana

Consagrados e candidatos a herói: com cinco na final desta temporada, veja os brasileiros que já marcaram em finais de Champions League

Curiosidades do Futebol
Liga dos Campeões

De pioneiros históricos a protagonistas modernos, brasileiros deixaram suas marcas nas decisões da maior competição de clubes do mundo — e uma nova geração pode ampliar essa lista em 2026

A Champions League é amplamente reconhecida como a principal competição de clubes do futebol mundial. Chegar a uma final já representa um marco gigantesco na carreira de qualquer jogador, uma vitrine definitiva onde nascem heróis e se consolidam legados. Não por acaso, o Brasil construiu uma relação histórica com o torneio: a última final sem ao menos um brasileiro em campo aconteceu em 1999. Desde então, o país esteve representado em todas as decisões da Champions — um feito que nenhum país conseguiu alcançar no século XXI.

Ao longo das décadas, diversas edições contaram com brasileiros decisivos, seja levantando a taça ou marcando gols em noites históricas. Com a definição das semifinais da temporada 2025/26, cinco nomes do país estarão presentes na decisão: Marquinhos, Lucas Beraldo, Gabriel Magalhães, Gabriel Martinelli e Gabriel Jesus. E fica a pergunta: será a vez de um deles escrever seu nome na história como o herói do título?

A seguir, relembre brasileiros que já balançaram as redes em finais de Champions League.

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  • Jair da Costa Inter de Milão 1964Divulgação/Inter de Milão

    Jair da Costa (Inter de Milão) - 1964/65

    O atacante, reserva da seleção brasileira durante a Copa do Mundo de 1962, marcou o gol do título contra o Benfica, na vitória por 1 a 0. Foi a segunda conquista da Inter na história da competição.

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  • Juary Porto Final Champions League 1987Reprodução/Futebol Clube do Porto

    Juary (Porto) - 1986/87

    O atacante foi o herói do título ao sair do banco na final contra o Bayern de Munique para marcar o gol da vitória. A partida terminou em 2 a 1 para os portugueses, coroando o Porto com a sua primeira conquista de Champions League.

  • Fernando Morientes of Real Madrid and Lucio of Bayer LeverkusenGetty Images Sport

    Lúcio (Bayern Leverkusen) - 2001/2002

    O zagueiro brasileiro deixou sua marca na decisão ao balançar as redes para o time alemão, mas o gol não impediu a derrota por 2 a 1 para o Real Madrid, que ficou com o título em uma final eternizada pelo voleio espetacular de Zinedine Zidane.

  • Porto's midfielder Carlos Alberto (C) coAFP

    Carlos Alberto (Porto) - 2003/04

    O meia brasileiro abriu o caminho para o título do Porto ao marcar o primeiro gol da decisão, na vitória por 3 a 0 sobre o Monaco, resultado que garantiu o segundo título do clube português na história da Champions League.

  • Barcelona's Brazilian defender Juliano BAFP

    Belletti (Barcelona) - 2005/06

    Belletti começou na reserva da final da Champions League de 2006 contra o Arsenal, mas acabou sendo o herói do título ao marcar o gol do 2 a 1, que deu a vitória e o segundo título da competição aos catalães.

  • Real Madrid v Atletico de Madrid - UEFA Champions League FinalGetty Images Sport

    Marcelo (Real Madrid) - 2013/14

    A decisão contra o Atlético de Madrid ficou marcada pelo drama até os instantes finais. Após o empate salvador de Sergio Ramos nos acréscimos, o Real Madrid dominou a prorrogação, e Marcelo apareceu para marcar o terceiro gol na vitória por 4 a 1, selando a histórica “La Décima” do clube merengue na Champions League.

  • FBL-EUR-C1-JUVENTUS-BARCELONA-FINALAFP

    Neymar (Barcelona) - 2014/15

    O brasileiro foi decisivo na vitória por 3 a 1 sobre a Juventus, participando ativamente do ataque e fechando o placar nos acréscimos, gol que confirmou o título do Barcelona na final da Champions League de 2015.

  • FBL-EUR-C1-JUVENTUS-REAL MADRIDAFP

    Casemiro (Real Madrid) - 2016/17

    Na final contra a Juventus em 2017, o volante marcou um belo gol de fora da área, o segundo do Real Madrid na partida, para dar o 13º título dos Merengues na Champions League.

  • Liverpool FC v Real Madrid - UEFA Champions League Final 2021/22Getty Images Sport

    Vinícius Júnior (Real Madrid) - 2021/22

    Em sua primeira temporada de destaque na Europa, Vinícius Júnior chegou na final contra o Liverpool e marcou o gol da vitória que deu o 14º título para os Merengues na competição.

  • Borussia Dortmund v Real Madrid CF - UEFA Champions League Final 2023/24Getty Images Sport

    Vinícius Júnior (Real Madrid) - 2023/24

    Outra vez ele! Na 15ª conquista do Real Madrid na Champions League, Vini Jr marcou o gol do título sobre o Borussia Dortmund e colocou pela segunda vez seu nome na lista dos brasileiros que marcaram em finais da maior competição de clubes da Europa.