Consagrados e candidatos a herói: com cinco na final desta temporada, veja os brasileiros que já marcaram em finais de Champions League

A Champions League é amplamente reconhecida como a principal competição de clubes do futebol mundial. Chegar a uma final já representa um marco gigantesco na carreira de qualquer jogador, uma vitrine definitiva onde nascem heróis e se consolidam legados. Não por acaso, o Brasil construiu uma relação histórica com o torneio: a última final sem ao menos um brasileiro em campo aconteceu em 1999. Desde então, o país esteve representado em todas as decisões da Champions — um feito que nenhum país conseguiu alcançar no século XXI.

Ao longo das décadas, diversas edições contaram com brasileiros decisivos, seja levantando a taça ou marcando gols em noites históricas. Com a definição das semifinais da temporada 2025/26, cinco nomes do país estarão presentes na decisão: Marquinhos, Lucas Beraldo, Gabriel Magalhães, Gabriel Martinelli e Gabriel Jesus. E fica a pergunta: será a vez de um deles escrever seu nome na história como o herói do título?

A seguir, relembre brasileiros que já balançaram as redes em finais de Champions League.