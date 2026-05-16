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"Conquistei todos os títulos com ele" - Hansi Flick admite que a saída de Robert Lewandowski é "boa" para o Barcelona, enquanto o atacante confirma sua saída no meio do ano
Flick presta homenagem a um “verdadeiro profissional”
Em declarações antes do confronto do Barcelona contra o Real Betis pela La Liga, Flick abordou as notícias que têm dominado as manchetes na Espanha. O técnico alemão, que já treinou Lewandowski no Bayern de Munique, expressou sua admiração pela contribuição do atacante tanto para sua carreira quanto para o clube catalão.
“A conversa correu bem. Ele conversou com a equipe e se despediu. Foi um período maravilhoso. Eu disse a ele que ganhei todos os títulos com ele. São nove títulos no total. Foi um privilégio ter trabalhado com ele; ele é um verdadeiro profissional. É um exemplo a seguir, cuida bem de si mesmo, e é por isso que joga nesse nível. Agora ele quer uma mudança, quer seguir em frente. É bom para ele e para o clube. É uma ótima pessoa e um ótimo jogador”, disse Flick aos repórteres.
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Missão cumprida para o artilheiro polonês
A decisão de Lewandowski marca o fim de uma era prolífica, que começou quando ele chegou da Alemanha em 2022 por 50 milhões de euros. O jogador de 37 anos confirmou sua saída nas redes sociais, afirmando que sente que sua missão está cumprida após conquistar sete troféus ao longo de seus quatro anos na Espanha, incluindo três títulos da La Liga e três Supercopas da Espanha. Sua temporada de estreia foi particularmente marcante, já que ele conquistou o Troféu Pichichi e levou o Barça ao título nacional, mas sua influência se estendeu muito além disso. O atacante também desempenhou um papel fundamental na tríplice coroa nacional do clube em 2024-25, marcando incríveis 42 gols naquela única campanha para consolidar seu legado como um dos pilares do ataque blaugrana.
Flick reiterou que a decisão foi mútua e respeitada pela diretoria do Camp Nou. “A decisão foi tomada dessa forma. Não consideramos outras possibilidades. Nós a respeitamos”, acrescentou.
O atacante já teria feito um discurso de despedida emocionante para seus companheiros de equipe no centro de treinamento, enquanto se prepara para sua última aparição no estádio.
Substituir uma figura lendária
Com 119 gols em 191 partidas, o que o coloca em 14º lugar na lista dos maiores artilheiros de todos os tempos do clube, encontrar um sucessor para o eficiente polonês não será tarefa fácil para a diretoria do Barcelona. Flick admitiu que o departamento de olheiros do clube já está de olho no futuro, embora tenha reconhecido a dificuldade da busca antes da janela de transferências de verão.
"É claro que não é fácil encontrar alguém do calibre de Robert. Ele é um profissional fantástico e uma ótima pessoa. Sentiremos sua falta, mas precisamos renovar a estrutura", explicou Flick. Ele observou ainda que o clube tem o tempo necessário para encontrar um substituto: "Temos tempo para preencher a vaga dele. Ele merece uma despedida digna. Ele será titular, ele merece isso. Vamos analisar o mercado. Temos tempo.”
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Um legado de trabalho árduo e liderança
Além dos gols, Flick fez questão de destacar a força mental e as qualidades de liderança que Lewandowski trouxe para o vestiário. Como figura experiente, ele ajudou a orientar uma geração mais jovem de estrelas do Barcelona durante um período de transição e dificuldades financeiras para o clube.
"Ele é um grande exemplo. Ele dá tudo de si. Foi um privilégio trabalhar com ele e ver o quanto ele se esforça. Ele sempre esteve presente, nos momentos difíceis”, concluiu Flick. Embora clubes da MLS tenham demonstrado interesse, relatos sugerem que o Al-Hilal, gigante da Liga Profissional da Arábia Saudita, já tenha apresentado uma oferta formal de contrato ao veterano, com o clube de Riade disposto a pagar um salário na casa dos € 90 milhões por temporada.