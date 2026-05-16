"Conquistei todos os títulos com ele" - Hansi Flick admite que a saída de Robert Lewandowski é "boa" para o Barcelona, enquanto o atacante confirma sua saída no meio do ano

Em declarações antes do confronto do Barcelona contra o Real Betis pela La Liga, Flick abordou as notícias que têm dominado as manchetes na Espanha. O técnico alemão, que já treinou Lewandowski no Bayern de Munique, expressou sua admiração pela contribuição do atacante tanto para sua carreira quanto para o clube catalão.

“A conversa correu bem. Ele conversou com a equipe e se despediu. Foi um período maravilhoso. Eu disse a ele que ganhei todos os títulos com ele. São nove títulos no total. Foi um privilégio ter trabalhado com ele; ele é um verdadeiro profissional. É um exemplo a seguir, cuida bem de si mesmo, e é por isso que joga nesse nível. Agora ele quer uma mudança, quer seguir em frente. É bom para ele e para o clube. É uma ótima pessoa e um ótimo jogador”, disse Flick aos repórteres.