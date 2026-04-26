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FC Barcelona v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport
Donny Afroni

Traduzido por

Conquistar o título no El Clásico ou receber a guarda de honra do Real Madrid? O craque do Barcelona, Pau Cubarsi, revela o que os líderes isolados da La Liga desejam

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P. Cubarsi

O Barcelona está cada vez mais perto do título da La Liga após uma vitória convincente por 2 a 0 sobre o Getafe, deixando o gigante catalão à beira da glória nacional. O jovem sensação Pau Cubarsi compartilhou suas reflexões sobre como os blaugranas pretendem encerrar a disputa e afirmou que o vestiário não está “fazendo contas” sobre as possibilidades de pontuação, já que o objetivo é conquistar o troféu “o mais rápido possível”.

  • O Barça está prestes a conquistar o título do campeonato

    Cubarsi insistiu que a vitória sobre o Getafe foi “fundamental para nos colocar em uma posição sólida” na disputa pelo título do campeonato. O jovem zagueiro foi mais uma vez um dos destaques, enquanto gols de Fermin Lopez e Marcus Rashford garantiram três pontos vitais no Coliseum. O resultado deixou a equipe de Hansi Flick em uma posição dominante no topo da tabela, abrindo 11 pontos de vantagem sobre seus adversários mais próximos. O caráter dominante da atuação sugere uma equipe plenamente consciente de seu objetivo, recusando-se a deixar que a pressão das comemorações iminentes pelo título afetem sua disciplina tática em campo.

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  • FC Barcelona v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    Cubarsi concentrou-se na tarefa imediata

    Quando questionado se preferiria garantir o título da liga derrotando diretamente o Real Madrid ou recebendo o tradicional “pasillo” de seus rivais de sempre, Cubarsi manteve o foco na eficiência em vez do ego. “Queremos conquistar o título da liga o mais rápido possível”, disse ele aos repórteres.

    Cubarsi admitiu que a magnitude de seu sucesso e a trajetória atual da equipe são difíceis de assimilar. “Tudo está acontecendo tão rápido, ainda estou processando tudo isso”, confessou. “Mas estou feliz que a equipe esteja indo bem. Esta foi uma partida fundamental para vencermos e nos colocarmos em uma posição forte no campeonato, mas ainda temos que dar o nosso melhor.”

  • Solidez defensiva e disciplina tática

    Apesar do placar confortável, a partida exigiu grande concentração da defesa para lidar com a pressão física do Getafe. Cubarsi ficou satisfeito com a forma como a equipe administrou a pressão, mesmo quando o adversário tentava atrapalhar seu ritmo. Ele explicou seu papel na neutralização da ameaça e em permitir que os atacantes se destacassem.

    “Faltou-nos solidez em alguns momentos, mas consegui atrapalhá-los”, disse Cubarsi sobre o desempenho defensivo. “Isso nos deu espaço para buscar o segundo gol no contra-ataque.”

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    O caminho para o troféu

    As contas indicam que as comemorações podem começar já no próximo fim de semana, caso os resultados sejam favoráveis aos líderes. Se o Barcelona garantir uma vitória contra o Osasuna e o Real Madrid tropeçar contra o Espanyol, a disputa pelo título estará oficialmente encerrada com semanas de antecedência. Seria uma conquista monumental para Hansi Flick em sua primeira temporada no comando.

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