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Conquistar o título no El Clásico ou receber a guarda de honra do Real Madrid? O craque do Barcelona, Pau Cubarsi, revela o que os líderes isolados da La Liga desejam
O Barça está prestes a conquistar o título do campeonato
Cubarsi insistiu que a vitória sobre o Getafe foi “fundamental para nos colocar em uma posição sólida” na disputa pelo título do campeonato. O jovem zagueiro foi mais uma vez um dos destaques, enquanto gols de Fermin Lopez e Marcus Rashford garantiram três pontos vitais no Coliseum. O resultado deixou a equipe de Hansi Flick em uma posição dominante no topo da tabela, abrindo 11 pontos de vantagem sobre seus adversários mais próximos. O caráter dominante da atuação sugere uma equipe plenamente consciente de seu objetivo, recusando-se a deixar que a pressão das comemorações iminentes pelo título afetem sua disciplina tática em campo.
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Cubarsi concentrou-se na tarefa imediata
Quando questionado se preferiria garantir o título da liga derrotando diretamente o Real Madrid ou recebendo o tradicional “pasillo” de seus rivais de sempre, Cubarsi manteve o foco na eficiência em vez do ego. “Queremos conquistar o título da liga o mais rápido possível”, disse ele aos repórteres.
Cubarsi admitiu que a magnitude de seu sucesso e a trajetória atual da equipe são difíceis de assimilar. “Tudo está acontecendo tão rápido, ainda estou processando tudo isso”, confessou. “Mas estou feliz que a equipe esteja indo bem. Esta foi uma partida fundamental para vencermos e nos colocarmos em uma posição forte no campeonato, mas ainda temos que dar o nosso melhor.”
Solidez defensiva e disciplina tática
Apesar do placar confortável, a partida exigiu grande concentração da defesa para lidar com a pressão física do Getafe. Cubarsi ficou satisfeito com a forma como a equipe administrou a pressão, mesmo quando o adversário tentava atrapalhar seu ritmo. Ele explicou seu papel na neutralização da ameaça e em permitir que os atacantes se destacassem.
“Faltou-nos solidez em alguns momentos, mas consegui atrapalhá-los”, disse Cubarsi sobre o desempenho defensivo. “Isso nos deu espaço para buscar o segundo gol no contra-ataque.”
- AFP
O caminho para o troféu
As contas indicam que as comemorações podem começar já no próximo fim de semana, caso os resultados sejam favoráveis aos líderes. Se o Barcelona garantir uma vitória contra o Osasuna e o Real Madrid tropeçar contra o Espanyol, a disputa pelo título estará oficialmente encerrada com semanas de antecedência. Seria uma conquista monumental para Hansi Flick em sua primeira temporada no comando.