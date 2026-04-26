Conquistar o título no El Clásico ou receber a guarda de honra do Real Madrid? O craque do Barcelona, Pau Cubarsi, revela o que os líderes isolados da La Liga desejam

Quando questionado se preferiria garantir o título da liga derrotando diretamente o Real Madrid ou recebendo o tradicional “pasillo” de seus rivais de sempre, Cubarsi manteve o foco na eficiência em vez do ego. “Queremos conquistar o título da liga o mais rápido possível”, disse ele aos repórteres.

Cubarsi admitiu que a magnitude de seu sucesso e a trajetória atual da equipe são difíceis de assimilar. “Tudo está acontecendo tão rápido, ainda estou processando tudo isso”, confessou. “Mas estou feliz que a equipe esteja indo bem. Esta foi uma partida fundamental para vencermos e nos colocarmos em uma posição forte no campeonato, mas ainda temos que dar o nosso melhor.”